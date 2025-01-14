1. Khi nào cần viết sơ yếu lý lịch tiếng Anh?

Sơ yếu lý lịch còn được gọi là sơ yếu lý lịch tự thuật. Đây là văn bản trình bày một cách cụ thể nhất các thông tin liên quan đến một cá nhân. Những thông tin được khai báo trên giấy tờ này bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, trình độ học vấn, thông tin những người thân trong gia đình, quá trình học tập, quá trình công tác,…

Với các thông tin này, bản sơ yếu lý lịch giúp doanh nghiệp nắm rõ thông tin về ứng viên, đây cũng là giấy tờ quan trọng để thực hiện khai báo với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội. Bản sơ yếu lý lịch được yêu cầu có dấu xác nhận của chính quyền (UBND xã hoặc phường).

Cũng giống như sơ yếu lý lịch tiếng Việt, sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh tóm tắt các thông tin cá nhân nhưng sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính trong văn bản. Cần lưu ý rằng, cụm từ Curriculum Vitae được các nhà tuyển dụng và ứng viên thường xuyên sử dụng khi dịch sang tiếng Việt cũng có nghĩa là sơ yếu lý lịch. Do đó, khi tìm hiểu về yêu cầu hồ sơ của doanh nghiệp, ứng viên cần tìm hiểu rõ loại văn bản cần dùng.

Sơ yếu lý lịch tiếng Anh thường được yêu cầu bởi doanh nghiệp nước ngoài, giúp nhà tuyển dụng nắm rõ thông tin ứng viên

2. Hướng dẫn cách viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh trên job3s

Sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh thay ứng viên giới thiệu một cách ngắn gọn, súc tích về thông tin cá nhân cũng như trình độ, kinh nghiệm, là lời khẳng định về sự phù hợp với vị trí mà doanh nghiệp tuyển dụng.

Dù là bản sơ yếu lý lịch bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, ứng viên đều cần có sự chắt lọc thông tin, sử dụng câu từ phù hợp, đúng ngữ pháp và đủ để truyền tải nội dung đến nhà tuyển dụng. Một bản sơ yếu lý lịch trình bày khoa học, bố cục rõ ràng, có thiết kế mang bản sắc cá nhân của ứng viên sẽ gây ấn tượng tốt hơn với nhà tuyển dụng. Do đó, ứng viên cần tham khảo kỹ các mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh và lựa chọn cho mình mẫu sơ yếu lý lịch phù hợp nhất.

Job3s không chỉ là website tuyển dụng uy tín với công nghệ AI tiên tiến mang đến kết quả tìm kiếm việc làm nhanh chóng, chính xác mà trang web này còn cho phép người dùng tạo sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh. Với các mẫu sơ yếu lý lịch khác nhau, ứng viên chỉ cần lựa chọn mẫu thiết kế phù hợp, chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Anh; quá trình viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

2.1. Tạo tài khoản trên job3s

Để viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh trên job3s, ứng viên cần tạo tài khoản theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập địa chỉ website job3s.ai. Lựa chọn mục “Đăng ký”. Khi đó, website cho phép người dùng lựa chọn việc đăng ký tài khoản ứng viên hoặc nhà tuyển dụng. Ứng viên chọn mục “Ứng viên” để tiến hành đăng ký.

Trước khi thực hiện viết sơ yếu lý lịch trên job3s, người dùng cần tạo tài khoản ứng viên

Bước 2: Ở cửa sổ mới, người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin được yêu cầu như: Họ và tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu và tích vào ô đồng ý với các điều khoản dịch vụ. Cuối cùng, hãy click vào ô “Đăng ký”

Tất cả các thông tin được yêu cầu khi đăng ký tài khoản ứng viên cần được điền đầy đủ, chính xác

Bước 3: Sau khi đăng ký tài khoản thành công, website chuyển sang giao diện mới, đưa ra gợi ý cho người dùng về việc nhập các thông tin mong muốn liên quan đến việc làm cũng như tạo CV. Ứng viên có thể bỏ qua bước này nếu không có nhu cầu tạo CV hay nhận thông tin tìm kiếm việc làm từ website.

Sau khi người dùng tạo tài khoản thành công trên job3s, website đưa ra cửa sổ mới gợi ý người dùng lựa chọn các thông tin nghề nghiệp mong muốn cũng như tạo CV online

Người dùng cũng có thể thoát cửa sổ hiện tại, vào mục “Hồ sơ & CV”, chọn mục “Mẫu sơ yếu lý lịch”

Ứng viên chọn mục “Mẫu sơ yếu lý lịch” để tạo sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh

2.2. Viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh

Sau quá trình tạo tài khoản người dùng trên website job3s và chọn mẫu sơ yếu lý lịch phù hợp, ứng viên tiến hành viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh. Lưu ý, job3s chỉ cho phép người dùng tạo sơ yếu lý lịch online khi tài khoản đã được xác minh. Do đó, hãy tiến hành xác minh tài khoản thông qua địa chỉ email đã đăng ký.

Tại cửa sổ của job3s, người dùng có nhiều gợi ý về mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Việt, ứng viên vẫn có thể lựa chọn mẫu sơ yếu lý lịch yêu thích và tiến hành chỉnh sửa. Khi viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh, ứng viên cần lựa chọn ngôn ngữ là tiếng Anh. Job3s cũng cho phép sử dụng các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung.

Job3s cho phép người dùng tùy chỉnh ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật, Hà và Trung trên tính năng tạo sơ yếu lý lịch online

Mẹo nhỏ dành cho người viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh trên job3s, khi viết sơ yếu lý lịch, nếu ứng viên không tự tin về trình độ tiếng Anh của mình, ứng viên có thể chỉnh sửa mẫu sơ yếu lý lịch với tiếng Việt sau đó chọn vào mục “Ngôn ngữ”, khi đó, toàn bộ mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Việt sẽ được đổi sang thành sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh.

2.3. Lưu sơ yếu lý lịch, tải về hoặc chia sẻ đến nhà tuyển dụng

Mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh hoàn tất được job3s tự động lưu trên hệ thống, ứng viên có thể chỉnh sửa bất kỳ lúc nào. Website cũng cho phép người dùng đổi mẫu, lưu tự động. Với các công cụ hỗ trợ này, ứng viên không cần tốn thời gian lưu file cũng như tải về máy.

3. Những điều cần lưu ý khi viết sơ yếu lý lịch tiếng Anh

Sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh là văn bản quan trọng trong bộ hồ sơ tuyển dụng, thường được yêu cầu sau khi ứng viên đã trúng tuyển vào công ty. Mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh thường không được yêu cầu quá nhiều về hình thức, chỉ cần các nội dung được trình bày đúng, ngắn gọn, xúc tích. Để bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh hoàn hảo nhất, ứng viên cần lưu ý những điều sau:

Sử dụng từ ngữ phù hợp, không dùng tiếng “lóng”, rà soát lại kỹ lưỡng câu từ được sử dụng để đảm bảo câu văn được viết đúng, không sai ngữ pháp.

Lựa chọn mẫu sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh phù hợp với ngành nghề, giới tính.

Tham khảo các mẫu sơ yếu lý lịch viết sẵn để triển khai quá trình viết sơ yếu lý lịch một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh hợp lệ khi có dấu xác nhận của chính quyền địa phương, do đó, sau khi hoàn thiện việc khai báo sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh, ứng viên cần đến xã hoặc phường để xin xác nhận.

Trong bản sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh và tiếng Việt đều có các mục như: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nguyên quán, nơi ở hiện tại, bí danh, trình độ văn hóa,... Người kê khai cần hiểu rõ nội dung thông tin trong các mục này để điền cho đúng. Cụ thể, nơi đăng ký thường trú là nơi cư dân sống dâu dài, đã được đăng ký thường trú, địa chỉ này được ghi trên căn cước công dân. Nơi ở hiện tại của công dân có thể trùng với địa chỉ thường trú, hoặc không, đó là nơi mà công dân ở, sinh hoạt hàng ngày. Bí danh là tên gọi khác của một người, thường được dùng với mục đích chính trị. Trình độ văn hóa của một người cao nhất là bậc học mà công dân đã hoàn thành (12/12, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học,...). Bên cạnh đó, các thông tin cá nhân như số căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp,... ứng viên nên ghi theo thông tin có trên căn cước công dân để đảm bảo tính chính xác.

Ở góc trên cùng bên phải của sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh có ô trống để người khai thông tin dán ảnh. Kích thước ảnh được yêu cầu sử dụng là 4x6, là ảnh thẻ, nền xanh và được chụp không quá 3 tháng trở lại đây.

Sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh có thể viết tay hoặc đánh máy tuy nhiên, ở phần chữ ký của người khai báo, chữ ký bắt buộc là viết tay, và phải ký trước mặt cán bộ xác nhận của chính quyền.

Nếu sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh là viết tay, cần sử dụng bút mực xanh hoặc đen, không sử dụng mực đỏ. Nếu bản sơ yếu lý lịch tiếng Anh là đánh máy, cần lựa chọn phông chữ phù hợp. Time New Roman, cỡ chữ 12 là cỡ chữ tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến. Với công cụ tạo sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh online trên job3s, phông và cỡ chữ đã được thiết lập, tuy nhiên, ứng viên vẫn có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Sơ yếu lý lịch và CV là 2 loại văn bản khác nhau, ứng viên cần phân biệt rõ, hiểu chính xác yêu cầu của nhà tuyển dụng

Với sự hỗ trợ của tính năng tạo sơ yếu lý lịch trên job3s, viết sơ yếu lý lịch bản tiếng Anh trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn, giải quyết các lo sợ của ứng viên như: Dùng từ không đúng, viết câu không chuẩn, thiết kế nhàm chán,… Ngày nay, job3s vẫn không ngừng cải tiến để nâng cao hiệu quả trải nghiệm của người dùng, ứng viên nên thường xuyên truy cập website để cập nhật các tính năng mới cũng như tìm kiếm công việc phù hợp với mong muốn của bản thân.