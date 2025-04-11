Sóng Đôi 25: Khi sinh viên nghệ thuật thăng hoa trên sân khấu chuyên nghiệp

Được thành lập từ năm 2012, BAAT (Đội Văn nghệ Học viện Ngân hàng) là một trong những đơn vị nghệ thuật dành cho sinh viên có hoạt động nổi bật và bền vững nhất thủ đô. Trải qua hành trình 12 năm phát triển, đội ngũ thành viên gồm các nhóm hát, nhảy, múa và quản lý tổ chức của BAAT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng một không gian nghệ thuật sôi động trong lòng học viện và lan tỏa đến cộng đồng sinh viên rộng lớn.

Không chỉ là một đội nghệ thuật sinh viên, BAAT còn là cái tên quen thuộc trong hàng loạt giải thưởng nghệ thuật danh giá ở cả cấp Học viện và toàn quốc. Với bề dày thành tích, BAAT không chỉ là nơi ươm mầm nghệ thuật cho các bạn sinh viên mà còn là môi trường chuyên nghiệp, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và tinh thần làm việc nhóm. Những thành tích nổi bật gần đây bao gồm:

Á quân toàn quốc VUG 9 - Vietnam University Games hạng mục Dance Battle (2023)

Giải Nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Tiếng hát Sinh viên (2023)

Giải Nhất cuộc thi Bước nhảy sống động - Honda Việt Nam tổ chức (2023)

Á quân toàn quốc Doyouram K-pop Dance Cover Contest (2019)

Giải Nhì Liên hoan Dance Cover SEA Games 31 - Thành Đoàn Hà Nội (2022)

Hàng loạt các giải thưởng khác: “BA’s Got Talent”, “Kpop Lovers Festival”, “Flashmob Tuấn Hưng”, “Raise Your Voice”, “Star King”, “Tài năng Múa Dân gian & Dân tộc”…

Trong không khí sôi động của mùa xuân học kỳ mới, cộng đồng sinh viên yêu nghệ thuật tại Hà Nội lại một lần nữa được dịp háo hức chờ đón sân chơi biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần đồng đội với cuộc thi Sóng Đôi 25. Không đơn thuần là một cuộc thi, Sóng Đôi là nơi khơi nguồn đam mê nghệ thuật, là sân khấu nơi những người trẻ thể hiện tài năng và cá tính thông qua sự phối hợp biểu diễn đôi - độc đáo và thách thức. Đây là mùa thi thứ 25 của chương trình - một con số ấn tượng đánh dấu sự trưởng thành và uy tín của sân chơi trong giới sinh viên yêu nghệ thuật tại Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, Sóng Đôi 25 năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng chuyên môn cũng như khả năng kết nối cộng đồng. Cuộc thi không giới hạn thể loại trình diễn - từ hát song ca, nhảy đôi, đến các màn biểu diễn kết hợp sáng tạo - miễn là thể hiện được sự ăn ý và tinh thần nghệ thuật bứt phá.

Với thông điệp Cặp đôi nghệ thuật - Cộng hưởng đam mê, Sóng Đôi 25 hướng tới việc tôn vinh tình bạn, tinh thần hợp tác và khả năng bộc lộ cảm xúc trên sân khấu. Đây cũng là dịp để sinh viên được trau dồi kỹ năng trình diễn, làm việc nhóm và tự tin thể hiện bản thân trước công chúng - những phẩm chất cần thiết cho thế hệ trẻ thời đại mới. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia là sinh viên toàn thành phố Hà Nội, hứa hẹn mang đến những cặp đôi sáng tạo, mới lạ và đầy cảm xúc. Đây cũng là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên kết nối với cộng đồng, học hỏi từ những bạn trẻ chung đam mê trên địa bàn Thủ đô.