Sóng Đôi 25: Khi sinh viên nghệ thuật thăng hoa trên sân khấu chuyên nghiệp

Sóng Đôi 25: Khi sinh viên nghệ thuật thăng hoa trên sân khấu chuyên nghiệp
CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 11/04/2025
Trong không khí sôi động của mùa xuân học kỳ mới, cộng đồng sinh viên yêu nghệ thuật tại Hà Nội lại một lần nữa được dịp háo hức chờ đón sân chơi biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần đồng đội với cuộc thi Sóng Đôi 25.
Nội dung chính

Được thành lập từ năm 2012, BAAT (Đội Văn nghệ Học viện Ngân hàng) là một trong những đơn vị nghệ thuật dành cho sinh viên có hoạt động nổi bật và bền vững nhất thủ đô. Trải qua hành trình 12 năm phát triển, đội ngũ thành viên gồm các nhóm hát, nhảy, múa và quản lý tổ chức của BAAT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng một không gian nghệ thuật sôi động trong lòng học viện và lan tỏa đến cộng đồng sinh viên rộng lớn.

Sự kiện Sóng đôi thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia
Sự kiện Sóng đôi thu hút nhiều bạn sinh viên tham gia
BAAT đã tổ chức nhiều chương trình thú vị dành cho sinh viên
BAAT đã tổ chức nhiều chương trình thú vị dành cho sinh viên
Rất nhiều bạn trẻ đã tham gia và gắn kết với BAAT
Rất nhiều bạn trẻ đã tham gia và gắn kết với BAAT
Nhiều hoạt động có ý nghĩa dành cho sinh viên đã thực hiện rất thành công
Nhiều hoạt động có ý nghĩa dành cho sinh viên đã thực hiện rất thành công
Các bạn sinh viên đã có cơ hội vui chơi và cháy hết mình tại các chương trình do BAAT tổ chức
Các bạn sinh viên đã có cơ hội vui chơi và cháy hết mình tại các chương trình do BAAT tổ chức

Không chỉ là một đội nghệ thuật sinh viên, BAAT còn là cái tên quen thuộc trong hàng loạt giải thưởng nghệ thuật danh giá ở cả cấp Học viện và toàn quốc. Với bề dày thành tích, BAAT không chỉ là nơi ươm mầm nghệ thuật cho các bạn sinh viên mà còn là môi trường chuyên nghiệp, rèn luyện bản lĩnh sân khấu và tinh thần làm việc nhóm. Những thành tích nổi bật gần đây bao gồm:

  • Á quân toàn quốc VUG 9 - Vietnam University Games hạng mục Dance Battle (2023)
  • Giải Nhất khu vực miền Bắc cuộc thi Tiếng hát Sinh viên (2023)
  • Giải Nhất cuộc thi Bước nhảy sống động - Honda Việt Nam tổ chức (2023)
  • Á quân toàn quốc Doyouram K-pop Dance Cover Contest (2019)
  • Giải Nhì Liên hoan Dance Cover SEA Games 31 - Thành Đoàn Hà Nội (2022)
  • Hàng loạt các giải thưởng khác: “BA’s Got Talent”, “Kpop Lovers Festival”, “Flashmob Tuấn Hưng”, “Raise Your Voice”, “Star King”, “Tài năng Múa Dân gian & Dân tộc”…

Trong không khí sôi động của mùa xuân học kỳ mới, cộng đồng sinh viên yêu nghệ thuật tại Hà Nội lại một lần nữa được dịp háo hức chờ đón sân chơi biểu diễn mang đậm dấu ấn cá nhân và tinh thần đồng đội với cuộc thi Sóng Đôi 25. Không đơn thuần là một cuộc thi, Sóng Đôi là nơi khơi nguồn đam mê nghệ thuật, là sân khấu nơi những người trẻ thể hiện tài năng và cá tính thông qua sự phối hợp biểu diễn đôi - độc đáo và thách thức. Đây là mùa thi thứ 25 của chương trình - một con số ấn tượng đánh dấu sự trưởng thành và uy tín của sân chơi trong giới sinh viên yêu nghệ thuật tại Hà Nội.

Các hoạt động văn nghệ của BAAT luôn được đánh giá cao
Các hoạt động văn nghệ của BAAT luôn được đánh giá cao
Nhiều chương trình âm nhạc để lại dấu ấn đậm nét
Nhiều chương trình âm nhạc để lại dấu ấn đậm nét
Đại nhạc hội chào tân sinh viên 2024 đã diễn ra rất thành công
Đại nhạc hội chào tân sinh viên 2024 đã diễn ra rất thành công

Dưới sự chỉ đạo của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng, Sóng Đôi 25 năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng chuyên môn cũng như khả năng kết nối cộng đồng. Cuộc thi không giới hạn thể loại trình diễn - từ hát song ca, nhảy đôi, đến các màn biểu diễn kết hợp sáng tạo - miễn là thể hiện được sự ăn ý và tinh thần nghệ thuật bứt phá.

Với thông điệp Cặp đôi nghệ thuật - Cộng hưởng đam mê, Sóng Đôi 25 hướng tới việc tôn vinh tình bạn, tinh thần hợp tác và khả năng bộc lộ cảm xúc trên sân khấu. Đây cũng là dịp để sinh viên được trau dồi kỹ năng trình diễn, làm việc nhóm và tự tin thể hiện bản thân trước công chúng - những phẩm chất cần thiết cho thế hệ trẻ thời đại mới. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay mở rộng đối tượng tham gia là sinh viên toàn thành phố Hà Nội, hứa hẹn mang đến những cặp đôi sáng tạo, mới lạ và đầy cảm xúc. Đây cũng là cơ hội quý giá để các bạn sinh viên kết nối với cộng đồng, học hỏi từ những bạn trẻ chung đam mê trên địa bàn Thủ đô.

Thông tin chi tiết về cuộc thi

  • Mở đơn đăng ký: 01/04 - 15/04/2025
  • Vòng Chung khảo: 22/04/2025
  • Đêm Chung kết: 30/05/2025
  • Thông tin chi tiết và đăng ký tại fanpage chính thức: Đội Văn nghệ Học viện Ngân hàng - BAAT
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »