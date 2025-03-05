Stock Savvy 2: Hội thảo trang bị kiến thức quản lý tài chính & đầu tư thông minh của CLB HANU SIC

Stock Savvy 2: Hội thảo trang bị kiến thức quản lý tài chính & đầu tư thông minh của CLB HANU SIC
Tại sự kiện, một khảo sát nhanh tại hội trường cho thấy hơn 70% sinh viên không có kế hoạch chi tiêu cụ thể và thường xuyên tiêu xài theo cảm hứng. Khách mời diễn giả của chương trình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ dòng tiền và duy trì thói quen chi tiêu hợp lý để tránh tình trạng "cháy túi" trước khi nhận lương hoặc trợ cấp.
Một phương pháp quan trọng được giới thiệu tại workshop là nguyên tắc "50-30-20": 50% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho giải trí và 20% dành cho tiết kiệm, đầu tư. Sinh viên nên sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính như Money Lover, MISA hoặc tính năng theo dõi chi tiêu của ngân hàng để kiểm soát tài chính cá nhân tốt hơn. Về vấn đề tiết kiệm khi thu nhập thấp, vị diễn giả nhấn mạnh rằng chỉ cần bắt đầu với số tiền nhỏ nhưng duy trì thói quen tiết kiệm nhất quán, sinh viên vẫn có thể tạo ra sự khác biệt.
Sau khi nắm vững kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, sinh viên có thể tận dụng nguồn tiền dư để đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến được giới thiệu gồm chứng khoán, bất động sản và quỹ ETF. Diễn giả của chương trình cũng nhấn mạnh rằng sinh viên nên tìm hiểu thị trường trước khi đầu tư và có thể bắt đầu với số vốn nhỏ, như mua cổ phiếu hoặc tham gia quỹ đầu tư thụ động để tích lũy kinh nghiệm với rủi ro thấp.
Nhiều sinh viên bày tỏ sự hứng thú với những kiến thức thực tế mà workshop mang lại. Minh Đức, sinh viên năm 3 khoa Quản trị kinh doanh và du lịch, chia sẻ: "Trước đây mình nghĩ quản lý tài chính rất phức tạp, nhưng sau buổi workshop, mình nhận ra chỉ cần một số nguyên tắc cơ bản và kỷ luật bản thân là có thể cải thiện tình hình tài chính". Một số bạn khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tiếp tục tham gia các buổi hội thảo về tài chính cá nhân.
Workshop "Stock Savvy 2" không chỉ trang bị kiến thức hữu ích về quản lý tài chính cá nhân mà còn giúp sinh viên thay đổi tư duy từ chi tiêu theo cảm hứng sang quản lý tài chính chủ động và thông minh hơn. Đây không chỉ là một sự kiện giáo dục mà còn là cơ hội để sinh viên phát triển tư duy tài chính, hướng tới một tương lai ổn định và bền vững. Job3s.ai rất vinh dự khi được trở thành nhà bảo trợ truyền thông của sự kiện lần này.
|
Thông tin liên hệ: CLB Chứng Khoán Đại học Hà Nội - HANU SIC