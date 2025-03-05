Stock Savvy 2: Hội thảo trang bị kiến thức quản lý tài chính & đầu tư thông minh của CLB HANU SIC

Workshop Stock Savvy 2: Quản lý tài chính cá nhân và Đầu tư thông minh 2025 mang đến kiến thức thực tế về quản lý tài chính cá nhân và chiến lược đầu tư thông minh, giúp sinh viên sẵn sàng xây dựng nền tảng tài chính vững chắc. Với hơn 1000 lượt tiếp cận và 120 sinh viên tham dự trực tiếp, sự kiện trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn kiểm soát tài chính tốt hơn.

Hội thảo STOCK SAVVY 2: Quản lý tài chính cá nhân và đầu tư thông minh 2025

Tại sự kiện, một khảo sát nhanh tại hội trường cho thấy hơn 70% sinh viên không có kế hoạch chi tiêu cụ thể và thường xuyên tiêu xài theo cảm hứng. Khách mời diễn giả của chương trình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nắm rõ dòng tiền và duy trì thói quen chi tiêu hợp lý để tránh tình trạng "cháy túi" trước khi nhận lương hoặc trợ cấp.

Chương trình chia sẻ các góc nhìn thực tế về quản lý tài chính cá nhân và đầu tư thông minh

Một phương pháp quan trọng được giới thiệu tại workshop là nguyên tắc "50-30-20": 50% thu nhập cho nhu cầu thiết yếu, 30% cho giải trí và 20% dành cho tiết kiệm, đầu tư. Sinh viên nên sử dụng các ứng dụng quản lý tài chính như Money Lover, MISA hoặc tính năng theo dõi chi tiêu của ngân hàng để kiểm soát tài chính cá nhân tốt hơn. Về vấn đề tiết kiệm khi thu nhập thấp, vị diễn giả nhấn mạnh rằng chỉ cần bắt đầu với số tiền nhỏ nhưng duy trì thói quen tiết kiệm nhất quán, sinh viên vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Sau khi nắm vững kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, sinh viên có thể tận dụng nguồn tiền dư để đầu tư. Các kênh đầu tư phổ biến được giới thiệu gồm chứng khoán, bất động sản và quỹ ETF. Diễn giả của chương trình cũng nhấn mạnh rằng sinh viên nên tìm hiểu thị trường trước khi đầu tư và có thể bắt đầu với số vốn nhỏ, như mua cổ phiếu hoặc tham gia quỹ đầu tư thụ động để tích lũy kinh nghiệm với rủi ro thấp.

Hơn 120 sinh viên tham dự trực tiếp, tạo nên một không gian học hỏi sôi động và thực tế