Tài khoản đối ứng là gì? Những người theo ngành kế toán bắt buộc phải biết

1. Tài khoản đối ứng là gì?

Giải đáp chi tiết về tài khoản đối ứng là gì giúp bạn biết được đây là tài khoản có nhiệm vụ ghi lại những phát sinh giữa bên nợ bằng bên có. Đồng thời giữa tài khoản này ứng với tài khoản kia. Nói một cách dễ hiểu thì nếu tài khoản chính được ghi là bên nợ thì tài khoản đối ứng của nó là bên có và ngược lại.

Trong số sách kế toán, tài khoản đối ứng thường được sử dụng để điều chỉnh các khoản lỗ có thể xảy ra, ví dụ như khấu hao hoặc giảm giá trị. Về cơ bản tài khoản đối ứng có thể được sử dụng để khắc phục lỗi, theo dõi khấu hao của tài sản hoặc để đăng ký các khoản thanh toán không thể thu được.

Tài khoản đối ứng là gì? Khái niệm bắt buộc phải biết với dân kế toán

2. Tầm quan trọng của tài khoản đối ứng là gì?

Bên cạnh hiểu được khái niệm, các bạn làm trong ngành kế toán còn cần biết tầm quan trọng của tài khoản đối ứng là gì? Dưới đây là 4 lý do chính giải thích tại sao tài khoản đối ứng được đánh giá quan trọng:

Giúp doanh nghiệp ghi lại giá trị ban đầu trên sổ cái cùng với bất kỳ sự giảm giá nào.

Giúp xem giá trị lịch sử duy nhất của tài sản cùng với khấu hao tích lũy liên quan.

Tạo điều kiện dễ dàng truy xuất số tiền ban đầu và số tiền giảm thực tế, giúp hiểu được số dư ròng.

Giúp doanh nghiệp thể hiện giá trị ròng dựa trên mức giảm được thực hiện trên số tiền ban đầu.

Tài khoản đối ứng rất quan trọng với doanh nghiệp

3. Có những loại tài khoản đối ứng nào?

Một tài khoản đối ứng không được chỉ định cho một tài khoản được kết nối cụ thể. Tài khoản đối ứng có thể được sử dụng để bù đắp một loạt các loại tài khoản khác nhau. Vậy các loại tài khoản đối ứng là gì?

Tài khoản tài sản đối ứng

Một tài sản được ghi nhận là số dư có, được sử dụng để giảm số dư của một tài sản. Tài khoản này làm giảm giá trị của một tài sản cứng. Đồng thời chúng không được phân loại là tài sản vì nó không thể hiện giá trị lâu dài.

Ví dụ về tài khoản tài sản đối ứng:

Dự phòng phải thu khó đòi: Dự phòng phải thu khó đòi là tỷ lệ phần trăm các khoản nợ phải thu khó đòi được ước tính từ Tài khoản phải thu. Tài khoản này bù đắp tài khoản phải thu của một công ty.

Khấu hao luỹ kế: Khấu hao là sự giảm giá trị của tài sản. Giá trị hao mòn lũy kế thể hiện số khấu hao lũy kế mà một tài sản phát sinh. Tài khoản này bù đắp cho các tài sản bất động sản của một công ty bao gồm máy móc, đồ nội thất và các tòa nhà… Giá trị hao mòn lũy kế làm giảm giá trị của tài sản.

Tài khoản nợ phải trả đối ứng

Số dư của tài khoản nợ phải trả là số dư bên nợ. Tài khoản này làm giảm giá trị của khoản nợ phải trả. Tài khoản nợ phải trả đối ứng không được sử dụng thường xuyên như các tài khoản tài sản đối ứng. Nó không được xem là một khoản nợ phải trả vì nó không thể hiện một nghĩa vụ trong tương lai.

Ví dụ về tài khoản nợ phải trả đối ứng:

Chiết khấu trái phiếu phải trả: khoản chênh lệch giữa lượng tiền mặt mà một công ty nhận được khi phát hành trái phiếu và giá trị của trái phiếu khi đáo hạn. Giá trị của một trái phiếu được giảm bằng Chiết khấu trên trái phiếu phải trả.

Chiết khấu trên các khoản phải trả: Khoản chiết khấu được đưa ra đối với khoản nợ phải trả được tạo ra khi một công ty vay một số tiền cụ thể và hoàn trả sớm. Chiết khấu trên các ghi chú phải trả làm giảm tổng số tiền ghi chú để phản ánh chiết khấu mà bên cho vay đưa ra.

Tài khoản vốn chủ sở hữu đối ứng

Khoản giảm vốn chủ sở hữu vì nó đại diện cho số tiền mà một công ty phải trả để mua lại cổ phiếu của mình. Tài khoản vốn chủ sở hữu đối ứng làm giảm tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tài khoản cổ phiếu quỹ được ghi nợ khi một công ty mua lại cổ phiếu của mình từ thị trường mở.

Tài khoản doanh thu đối ứng

Khoản giảm từ tổng doanh thu, tạo ra doanh thu thuần, là tài khoản doanh thu đối ứng. Các giao dịch này được báo cáo trong một hoặc nhiều tài khoản doanh thu đối ứng, tài khoản này thường có số dư bên nợ và làm giảm tổng doanh thu thuần của công ty.

Ví dụ cho tài khoản doanh thu đối ứng:

Hàng trả lại: Doanh thu trả lại là một hành động tương phản của tài khoản bán hàng. Giao dịch này ghi lại khi khách hàng trả lại hàng hóa đã thanh toán và cần được hoàn lại tiền.

Phụ cấp bán hàng: Phụ cấp bán hàng cũng là một phần của tài khoản bán hàng. Trợ cấp bán hàng là khoản giảm giá bán khi khách hàng đồng ý nhận một món hàng bị lỗi thay vì trả lại.

Chiết khấu bán hàng: Chiết khấu bán hàng được đưa ra khi bán hàng hóa để thu hút người mua. Đó là một động cơ để mua hàng hóa.

6. Tài khoản đối ứng cần được sử dụng và báo cáo như thế nào?

Sau khi đã tìm hiểu về tài khoản đối ứng là gì, những người làm nghiệp vụ kế toán cần phải biết cách sử dụng và báo cáo như thế nào? Tài khoản đối ứng được sử dụng trong hệ thống kế toán kép để ghi nhận các giao dịch tài chính một cách cân đối. Khi một giao dịch được thực hiện, nó ảnh hưởng đến ít nhất hai tài khoản: một là tài khoản được debit (ghi nợ) và một là tài khoản được credit (ghi có), với mỗi tài khoản đều có một tài khoản đối ứng tương ứng.

Tài khoản đối ứng được dùng trong hệ thống kế toán kép để ghi nhận các giao dịch tài chính một cách cân đối

Ví dụ, khi một doanh nghiệp bán hàng và nhận được tiền mặt từ khách hàng, giao dịch này sẽ được ghi nhận như sau:

Tài khoản Doanh thu bán hàng: Được ghi có với số tiền tương ứng với giá trị của hàng hóa được bán.

Tài khoản Tiền mặt: Được debit ghi nợ với số tiền mà doanh nghiệp nhận được từ khách hàng.

Cả hai tài khoản này đều có các tài khoản đối ứng:

Tài khoản Doanh thu bán hàng sẽ có tài khoản đối ứng là một trong các tài khoản chi phí hoặc các tài khoản vốn chủ sở hữu.

Tài khoản Tiền mặt sẽ có tài khoản đối ứng là một trong các tài khoản nợ phải trả hoặc tài khoản tài sản đối ứng.

Sau khi các giao dịch được ghi nhận, các tài khoản này sẽ được sử dụng để chuẩn bị các báo cáo tài chính như báo cáo lưu chuyển tiền mặt, báo cáo lợi nhuận và lỗ, báo cáo tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Các báo cáo này giúp quản lý và bên ngoài hiểu rõ về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ giải đáp chi tiết về tài khoản đối ứng là gì? Đây là tài khoản có nhiệm vụ ghi lại những phát sinh giữa bên nợ bằng bên có. Đây là kiến thức căn bản mà bất kì chuyên viên kế toán nào cũng cần nắm rõ để thực hiện nghiệp vụ được tốt nhất.