job3s.ai/mau-don-xin-viec'>Đơn xin việc đánh máy là một trong hai hình thức mà ứng viên có thể lựa chọn khi muốn ứng tuyển vào các công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết một đơn xin việc hiệu quả và chuyên nghiệp. Vì vậy, trong bài viết này, Job3s sẽ giới thiệu tới bạn 5 mẫu đơn xin việc ấn tượng nhất.

1. 5 Mẫu đơn xin việc đánh máy

Bạn đang muốn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng một đơn xin việc chuyên nghiệp? Hãy tải ngay những mẫu đơn xin việc đánh máy dưới đây từ Job3s nhé!

Mẫu 1

Mẫu đơn xin việc đánh máy dành cho vị trí kế toán (Nguồn: Internet)

Mẫu 2

Mẫu đơn xin việc dành cho nhiều ngành nghề khác nhau (Nguồn: Internet)

Mẫu 3

Đơn xin việc đánh máy được nhiều ứng viên lựa chọn (Nguồn: Internet)

Mẫu 4

Mẫu đơn xin việc đánh máy có bố cục rõ ràng (Nguồn: Internet)

Mẫu 5

Mẫu xin việc công chức nhà nước lịch sự, trang nghiêm (Nguồn: Internet)

2. Hướng dẫn viết đơn xin việc đánh máy

Một cấu trúc thông dụng cho mọi loại đơn xin việc gồm có 3 phần chính: Phần giới thiệu - Phần thân - Phần kết luận.

2.1. Phần mở đầu

Trong phần này, ứng viên cần tập trung nêu rõ những điểm sau:

Quốc hiệu, tiêu ngữ: Đây là những yếu tố mang tính chất hành chính và thể hiện sự nghiêm túc, trang trọng của người viết. Thường được sử dụng cho các bản Word và bản viết tay.

Tiêu đề: Có thể dùng những từ ngữ phổ biến như “Đơn xin việc/Thư xin việc/Đơn ứng tuyển/Thư ứng tuyển/Cover Letter” để làm tiêu đề cho đơn xin việc.

Người nhận đơn: Cần ghi rõ và đầy đủ tên của công ty mà bạn muốn ứng tuyển. Ứng viên nên viết hoa các từ riêng trong tên công ty. Ngoài ra, nếu biết được người sẽ nhận đơn của bạn, bạn nên ghi cụ thể tên hoặc chức danh của họ trong công ty tuyển dụng.

Giới thiệu bản thân: Cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email,… Đây là các thông tin cần thiết để nhà tuyển dụng có thể liên lạc với bạn và kiểm tra danh tính của bạn.

Lý do bạn muốn ứng tuyển: Nói rõ bạn muốn ứng tuyển vào vị trí gì, thuộc phòng ban nào. Không cần nói về việc bạn đã nghỉ việc công ty cũ hay chưa, chỉ cần nêu lên mục tiêu của bạn.

Ứng viên viết thông tin cơ bản trong phần mở đầu (Nguồn: Internet)

2.2. Phần nội dung

Để viết một đơn xin việc đánh máy ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng, bạn cần cung cấp các thông tin liên quan về học vấn, kinh nghiệm làm việc, các thành tựu, kỹ năng,... nhưng không nên viết quá nhiều. Phần nội dung của một đơn xin việc thường bao gồm những nội dung sau:

Học vấn: Bạn chỉ cần ghi trình độ học vấn cao nhất mà bạn đã đạt được, ví dụ như Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học, 12/12,... Nếu bạn có xếp hạng tốt nghiệp cao, bạn có thể thêm vào. Nếu không, bạn có thể bỏ qua phần này vì nó không quan trọng lắm.

Trình độ chuyên môn: Bạn có thể ghi những ngành nghề mà bạn đã theo học hoặc đang theo đuổi và muốn tiếp tục phát triển ở công ty mới. Nếu ứng viên muốn thay đổi ngành nghề, bạn có thể để phần này sau phần kinh nghiệm làm việc để dễ chuyển hướng sang các kỹ năng thích hợp với công việc mới.

Kinh nghiệm làm việc: Bạn chỉ cần ghi tóm tắt kinh nghiệm làm việc từ khi ra trường đến hiện tại. Bạn nên ghi theo thứ tự từ công việc mới nhất đến công việc cũ nhất, và chỉ ghi những công việc mà bạn đã làm từ 6 tháng trở lên. Ứng viên cũng nên nói rõ chức vụ mà bạn đã đảm nhận và liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Thành tựu: Các giải thưởng, chứng chỉ, thành tích mà bạn đã có được trong quá khứ như các chứng chỉ nghiệp vụ, học bổng ở trường,… Đây là phần giúp bạn khẳng định giá trị của bản thân và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Kỹ năng liên quan đến công việc: Ví dụ như tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng quản lý,… Bạn nên xem xét trong JD yêu cầu ứng viên có kỹ năng gì thì bạn trình bày kỹ năng đó ra. Hoặc tùy vào tính chất công việc, ngành nghề, có những kỹ năng nào bắt buộc thì bạn nêu ra.

Bạn tập trung nêu những điểm mạnh của mình (Nguồn: Internet)

2.3. Phần kết

Phần này bạn cần thể hiện được:

Mong muốn của bản thân về vị trí mà bạn muốn làm việc tại công ty/doanh nghiệp.

Lời chào và lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng.

Chú ý: Một số doanh nghiệp có thể yêu cầu bạn phải có phần xác nhận của ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền ở nơi bạn tạm trú/thường trú với bản cứng mà bạn đã soạn sẵn trên máy tính hoặc viết tay. Với 2 hình thức viết đơn xin việc này, bạn phải mang đơn chưa ký đến các cơ quan công chứng. Bạn ký tại đó trước mặt của cán bộ và họ sẽ giúp bạn công chứng hồ sơ.

Không quên gửi lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

Với 5 mẫu đơn xin việc đánh máy ấn tượng mà Job3s đã giới thiệu tới bạn ở trên, ứng viên có thể tham khảo và lựa chọn mẫu phù hợp nhất với bản thân và vị trí ứng tuyển của mình. Hãy tự tin và sáng tạo khi viết đơn xin việc và chúc bạn thành công