Học cách tạo CV trên word đơn giản chỉ trong 3 phút

Học cách tạo CV trên word đơn giản chỉ trong 3 phút
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 06/06/2023
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Cách tạo CV trên word với mẫu có sẵn
  4. 2. Lưu ý khi tạo CV trên word
    1. 2.1. Định dạng tiêu đề chính, phụ
    2. 2.2. Font chữ sử dụng khi tạo CV trên word
    3. 2.3. Sử dụng Bullet Point khi tạo CV trên word
    4. 2.4. Tạo lề cho CV trên word
    5. 2.5. Chọn đúng dạng file khi lưu CV
  6. 3. Lỗi sai thường gặp khi tạo CV trên word

Ngày nay, cách tạo CV trên word là phương pháp thiết kế CV phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhất. Cùng Job3s hướng dẫn cách tạo CV ấn tượng trên word trong bài viết dưới đây nhé!

1. Cách tạo CV trên word với mẫu có sẵn

Có nhiều bạn không biết, trong ứng dụng của word được tích hợp sẵn một số mẫu CV sẵn để bạn tham khảo. Vậy nên, đối với những bạn không có năng khiếu thiết kế cũng có thể tạo CV trên word một cách dễ dàng. Bật mí một số thao tác hướng dẫn cách tạo CV xin việc trên word dưới đây:

Bước 1: Click vào ứng dụng word trên máy tính, sau đó chọn New.

Bước 2: Nhập từ khóa CV vào ô tìm kiếm để hiển thị mẫu CV để bạn lựa chọn.

cách tạo cv trên word
Cách tạo CV xin việc trên word với một số mẫu có sẵn (Nguồn ảnh: Internet)

Bước 3: Sau khi chọn được mẫu CV, bạn nhấn vào mẫu đó để hiển thị sang trang word để tiến hành chỉnh sửa. Cách làm CV trên word đơn giản bằng cách xóa đi những phần thông tin, hình ảnh và tiến hành điền các thông tin của bạn theo form mẫu. Bên cạnh đó, bạn có thể chỉnh sửa màu sắc, font chữ theo sở thích của mình.

cách tạo cv trên word
Chỉnh sửa các thông tin cá nhân dựa trên form mẫu (Nguồn ảnh: Internet)

Bước 4: Lưu CV bằng cách nhấn vào biểu tượng ô vuông bên góc trái màn hình và chọn Save hoặc nhấn tổ hợp phím ctrl+S.

2. Lưu ý khi tạo CV trên word

Trong quá trình học cách tự tạo CV trên word, để tránh những lỗi cơ bản cũng như chỉnh sửa CV trở nên đẹp hơn thì hãy bỏ túi ngay một số lưu ý dưới đây:

2.1. Định dạng tiêu đề chính, phụ

Cách định dạng này giúp bạn phân chia từng nội dung cụ thể và chi tiết hơn. Nhờ đó, người đọc dễ dàng tìm thấy nội dung họ quan tâm. Thông thường, cách tạo CV xin việc trên word với mẫu có sẵn, phần tiêu đề sẽ được in đậm, font chữ to hơn. Hay thậm chí, bạn có thể sử dụng màu sắc khác để làm nổi bật tiêu đề.

cách tự tạo cv trên word
Định dạng tiêu đề để tạo ấn tượng về hình thức trình bày của CV (Nguồn ảnh: Internet)

2.2. Font chữ sử dụng khi tạo CV trên word

Phần lựa chọn font chữ trong cách tạo CV trên word hầu hết dựa vào sở thích hoặc mẫu có sẵn. Tuy nhiên, để CV trông bắt mắt hơn, bạn nên sử dụng những font chữ không chân. Hoặc bạn có thể dùng một số font chữ như Arial, Roboto, Calibri,...gia tăng tính dễ đọc cũng như cách trình bày chuyên nghiệp của CV bạn.

2.3. Sử dụng Bullet Point khi tạo CV trên word

Nếu trong CV của bạn có một số mục cần liệt kê thì bạn nên sử dụng Bullet Point trong khi tự làm CV trên word. Cách sử dụng dấu gạch đầu dòng sẽ khiến CV của bạn trông gọn gàng, logic hơn.

cách tạo cv xin việc trên word
Sử dụng Bullet Point giúp nội dung rõ ràng và logic hơn (Nguồn ảnh: Internet)

2.4. Tạo lề cho CV trên word

Một CV ấn tượng chỉ nên trình bày tóm tắt nội dung trong một mặt của kích thước giấy A4. Vậy nên, cách tạo CV trên word giúp bạn tiết kiệm được diện tích để trình bày đầy đủ nội dung bằng phương pháp tạo lề cho văn bản. Nên tạo lề kích thước nhỏ để phần nội dung được trình bày chi tiết hơn.

tạo lề cho cv trên word
Hướng dẫn cách tạo lề cho CV trên word (Nguồn ảnh: Internet)

2.5. Chọn đúng dạng file khi lưu CV

Hầu hết, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên gửi CV dạng file PDF. Bởi định dạng này, nhà tuyển dụng có thể đánh giá tổng quan về hình thức cũng như nội dung hơn. Bên cạnh đó, định dạng PDF giúp bạn giữ được bố cục, font chữ nguyên vẹn, rõ nét. Do đó, bạn nên lưu CV dạng PDF để đảm bảo hình thức trình bày không bị mất form trong cách tạo CV trên word.

cách tạo cv trên word
Lưu CV dạng tệp PDF giúp bạn bảo đảm hình thức trình bày của CV (Nguồn ảnh: Internet)

3. Lỗi sai thường gặp khi tạo CV trên word

Nhiều bạn thắc mắc về cách làm job3s trên word của mình đã hoàn chỉnh chưa hay có sai phạm bất cứ lỗi nào không? Để tránh mắc những lỗi cơ bản khiến bạn mất điểm với nhà tuyển dụng nên Job3s đã tổng hợp một số lỗi thường gặp bạn cần lưu ý sau:

  • Độ dài CV quá ngắn hoặc quá dài so với một trang giấy A4.
  • Nội dung CV được sao chép từ nguồn khác không phải thông tin của bạn.
  • Sắp xếp bố cục chưa hợp lý, không rõ ràng hoặc không chỉnh sửa dãn cách, căn lề, tạo form cho CV.
  • Viết một nội dung CV gửi cho nhiều nơi nhưng không chỉnh sửa.
  • Lỗi chính tả, không đồng nhất font chữ, sai ngữ pháp, cách diễn đạt.
cách tạo cv trên word
Cần tránh các lỗi cơ bản thường gặp khi tạo CV trên word (Nguồn ảnh: Internet)

Tham khảo ngay những thông tin liên quan trong thiết kế CV:

Ảnh cv

Thiết kế cv bằng photoshop

Làm cv bằng powerpoint

Kích thước CV chuẩn

In cv

Bìa cv

Tạo cv file pdf

Cỡ chữ trong CV

Tạo cv trên word

Bố cục cv

Background cv

Đặt tên file cv

Chèn ảnh vào cv

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Bài viết trên đây Job3s đã hướng dẫn cách tạo CV trên word đơn giản nhanh chóng tại nhà. Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp bạn tạo cho mình một phiên bản CV ấn tượng. Hoặc tham khảo thêm một số mẫu CV được tạo sẵn trên trang web của Job3s.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »