TEDxThuongmai University 2025: Cánh cổng mở ra những đặc quyền đáng giá

TEDx Thuongmai University 2025 là chương trình TEDx đầu tiên tại Trường Đại học Thương mại. Chương trình đánh dấu bước ngoặt trong hành trình lan tỏa những ý tưởng đầy hấp dẫn và sáng tạo với chủ đề: Reimagine: The Future Unwritten. Đây là một lời mời dành cho thế hệ trẻ dám nghĩ khác biệt và tái định nghĩa chính hành trình tương lai của mình.

Không chỉ là một chương trình, TEDxThuongmai University 2025 còn là hành trình khám phá, kết nối và định hình lại tương lai - theo cách của riêng bạn. Từ hôm nay, cánh cửa chính thức mở ra với tất cả những ai sẵn sàng bước vào không gian của tri thức, cảm hứng và đổi mới.

Chính thức mở đơn đăng ký tham gia TEDxThuongmai University 2025

Sự kiện năm nay mang đến chủ đề Reimagine: The Future Unwritten - mời gọi bạn tái định nghĩa chính mình và viết lại tương lai chưa được xác lập. Bên cạnh tấm vé tham dự sự kiện vào ngày 25/04/2025, TEDxThuongmai University 2025 còn giới thiệu những gói quyền lợi ưu tiên cùng combo merchandise phiên bản giới hạn - dành riêng cho những người dám đi xa hơn. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Danh sách diễn giả sẽ được công bố trong thời gian tới. Tuy nhiên, hãy sẵn sàng đón chờ những gương mặt truyền cảm hứng đến từ nhiều lĩnh vực: giáo dục, truyền thông, công nghệ, xã hội, nghệ thuật... Mỗi bài nói sẽ là một mảnh ghép trong hành trình “Reimagine” của chính bạn.

Người tham gia sẽ nhận được:

Ưu đãi tham gia sự kiện và các hoạt động trong khuôn khổ TEDx Thuongmai 2025

Quà tặng từ diễn giả và nhà tài trợ

Các vật phẩm TEDx độc quyền: sổ tay, sticker, túi tote, bộ merch đặc biệt

Voucher ưu đãi 20%, món tráng miệng đặc biệt tại sự kiện

Chứng nhận bản mềm tham gia TEDx

Mỗi chiếc vé không chỉ là sự xác nhận chỗ ngồi, mà còn là khởi đầu cho hành trình vượt ra khỏi giới hạn cũ. Sẵn sàng trở thành một phần của cộng đồng TEDx?