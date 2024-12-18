The Fis Express - Chặng hành trình đáng nhớ tại Fis Orientation Day 2024

Vào ngày 08/12/2024, không khí náo nhiệt và tràn đầy sự háo hức đã bao trùm toàn bộ không gian của Trường Đại học Hà Nội khi khoa Quốc tế học tổ chức ngày hội định hướng cho tân sinh viên - Fis Orientation Day 2024 với chủ đề The Fis Express - Riding the Rails, Lighting New Trails. Chuyến tàu đặc biệt này đã đưa các bạn sinh viên mới khám phá một hành trình đầy thú vị và ý nghĩa, đánh dấu bước khởi đầu cho những năm tháng đại học tươi đẹp.

Các bạn sinh viên khoa Fis cùng thầy cô và anh chị cựu sinh viên tại ngày hội định hướng 2024

Sự kiện đã chính thức khởi động với những chia sẻ chân tình và đầy kinh nghiệm từ các thầy cô giáo trong khoa. Các thầy cô không chỉ giới thiệu về chương trình đào tạo, cơ hội phát triển mà còn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ bằng những câu chuyện sinh động về cuộc sống sinh viên và những thành công đã đạt được.

Cô Nguyễn Thị Diệu Hương - Phó trưởng Khoa Quốc tế học Trường Đại học Hà Nội chia sẻ

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các anh chị cựu sinh viên đã mang đến cho các tân sinh viên những góc nhìn chân thực về cuộc sống tại FIS. Những câu chuyện về kinh nghiệm học tập, làm việc, những câu chuyện hài hước và những lời khuyên bổ ích đã giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong hành trình sắp tới. Các thách thức mà các anh chị đã trải qua, từ việc tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm đến xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành, đã mở ra nhiều bài học quý báu cho tân sinh viên. Sự hiện diện và đồng hành của các anh chị cựu sinh viên chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đồng thời là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ thêm yêu và tự hào về môi trường học tập của mình tại FIS.

Anh Châu Quốc Hưng - Cựu sinh viên K3 hiện là cán bộ của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), thành viên của Liên Hợp Quốc chia sẻ

Trong suốt sự kiện, các bạn sinh viên đã có cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau qua những hoạt động nhóm sôi nổi. Không khí vui vẻ, tràn đầy tiếng cười và sự gắn kết đã giúp các bạn sinh viên cảm nhận rõ tinh thần tập thể, mở rộng vòng tròn bạn bè, và để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người tham gia.

Các bạn sinh viên đã có cơ hội giao lưu, kết bạn với nhau qua những hoạt động nhóm sôi nổi

Cô Mai Thùy Dương - Giảng viên khoa Quốc tế học giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên

Phần hỏi đáp đã trở thành điểm nhấn của chương trình khi các bạn sinh viên được giải đáp mọi thắc mắc về chương trình học, cuộc sống sinh viên và các hoạt động của khoa. Bên cạnh đó, cuộc thi Rung Chuông Vàng, nơi các bạn sinh viên thể hiện kiến thức và sự nhanh nhạy, đã tạo nên không khí sôi động hơn bao giờ hết. Kết thúc phần thi, bạn Gia Linh K24 khoa Quốc tế học đã xuất sắc vượt qua hơn 30 thí sinh để đạt giải Nhất. Và lớp 1NC24 với sự sáng tạo của mình đã mang về giải Nhất cho lớp trong cuộc thi thiết kế video giới thiệu lớp. Bên cạnh đó, các lớp 1Q24, 2Q24,3Q24 cũng lần lượt được các giải sáng tạo, triển vọng và giải truyền thông.

Các lớp lên nhận giải Thiết kế video

Fis Orientation Day 2024 không chỉ là một ngày hội mà còn là một cơ hội để các bạn sinh viên mới kết nối với nhau, với thầy cô và với khoa. Chuyến tàu The Fis Express đã đưa các bạn đến những chân trời mới, mở ra những cơ hội phát triển bản thân và khẳng định giá trị.

Với những hoạt động ý nghĩa và sôi động, Fis Orientation Day 2024 đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng các tân sinh viên. Job3s rất vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.