Thông báo khởi động mùa 4 cuộc thi Micro Bay - Gương mặt MC Nhân văn

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, sau 3 mùa giải đầy thành công, Micro Bay đã cho thấy được một môi trường dẫn chương trình chuyên nghiệp, đồng thời cũng tìm ra và mài dũa những tài năng MC vô cùng sáng giá. Từ đó, cuộc thi đã luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo của các bạn sinh viên trẻ đầy triển vọng trên toàn thành phố. Cuộc thi cũng tìm kiếm phát hiện những gương mặt tài năng mới, có thể trở thành thế hệ MC trẻ sáng giá, là nguồn lực tương lai cho các cơ quan báo chí và truyền thông.

Ba mùa thi của Micro Bay - Gương mặt MC Nhân văn đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của đông đảo sinh viên và gây được tiếng vang lớn trong hoạt động phong trào Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, nhận được sự tin cậy của các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó, chương trình trở thành một trong những sân chơi có sức cạnh tranh cao và hấp dẫn. Cuộc thi đã đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời cho các bạn luôn ấp ủ đam mê với công việc của một người dẫn chương trình.

Dàn Ban giám khảo quyền lực tại vòng Chung kết cuộc thi MICRO BAY - Gương mặt MC Nhân văn mùa 3

Trước đó, Micro Bay từng có một sự kiện đình đám, gây xôn xao mạng xã hội vào năm 2023 về một cuộc thi có tên là MIQVN 2023 - Hoa hậu Trí khôn Việt Nam 2023. Trở lại vào năm 2025, Micro Bay - Gương mặt MC Nhân văn mùa 4 năm 2025 mang đến một sân chơi hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chương trình hứa hẹn sẽ là cơ hội để các bạn sinh viên khẳng định bản thân và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Khi được hỏi về điểm mới của cuộc thi năm nay, bạn Lê Nguyễn Quỳnh Như - Trưởng ban tổ chức cho biết: “Cuộc thi vẫn giữ vững format đặc trưng và những giá trị ý nghĩa. Song, điểm mới năm nay là nội dung sẽ được đầu tư kỹ lưỡng với các thử thách gắn liền thời sự, xã hội và xu hướng nghề dẫn chương trình. Ban tổ chức kỳ vọng thí sinh không chỉ phát huy toàn diện kỹ năng mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng".

Hình ảnh lan truyền về cuộc thi Hoa hậu trí khôn Việt Nam 2023

Không dừng lại ở việc tìm kiếm những gương mặt dẫn chương trình tài năng, Micro Bay - Gương mặt MC Nhân văn mùa 4 năm 2025 còn tạo ra một môi trường kết nối, giao lưu và học hỏi giữa các bạn sinh viên đam mê lĩnh vực MC. Các thí sinh sẽ có cơ hội được dẫn dắt và đào tạo trực tiếp từ các ban giám khảo là những nhà báo, biên tập viên, MC hàng đầu trong nghề, được thử sức ở những thử thách thực tế và nâng cao khả năng làm chủ sân khấu.

Hơn cả một sân chơi, Micro Bay là hành trình khám phá bản thân, nơi thí sinh dám thử thách, dám dấn thân và khai phá đam mê. Minh chứng cho giá trị đó, nhiều thí sinh trưởng thành từ cuộc thi đã gặt hái những thành công đáng tự hào trong lĩnh vực dẫn chương trình. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho cuộc thi năm nay.

Các thí sinh bước ra từ cuộc thi đều có những thành công nhất định

Dưới đây là một số thông tin quan trọng về cuộc thi:

Mở cổng đăng ký dự thi: Nộp đơn đăng ký dự thi từ 21/3/2025 - 03/4/2025

Hoạt động khởi động cuộc thi: Talkshow về Nghệ thuật kết nối trong lĩnh vực dẫn chương trình: 27/3/2025

Vòng Sơ khảo 1: 07h30 ngày 05/4/2025

Lễ Khai mạc và Vòng Sơ khảo 2: 07h30 ngày 06/4/2025

Vòng Bán kết 1: 07h30 ngày 13/4/2025

Vòng Bán kết 2: 17h00 ngày 24/4/2025

Vòng Chung kết và Lễ Bế mạc: 17h00 ngày 10/5/2025

Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm 06 giải chính và các giải thưởng phụ khác như sau: