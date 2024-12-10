Gia tăng cơ hội với phần thông tin thêm trong CV độc đáo

Bên cạnh những thông tin cơ bản, bạn có thể bổ sung thông tin thêm trong CV để chiếc CV của mình trông nổi bật và tạo được niềm tin tuyệt đối với nhà tuyển dụng. Job3s sẽ giúp bạn có thể chọn được phần thông tin nào cần thêm vào CV để gia tăng cơ hội trúng tuyển bằng nội dung trong bài viết sau.

1. Thông tin thêm trong CV là gì?

Thông tin thêm trong CV là mục không bắt buộc như thành tích đã từng đạt được, sở thích cá nhân, chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng Anh, dự án cá nhân, người tham chiếu,... ngoài các mục bắt buộc như kinh nghiệm, mục tiêu ngắn hạn, dài hạn,... Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc vị trí mình ứng tuyển để lựa chọn mục thêm trong CV phù hợp.

Phần thông tin thêm trong CV giúp bạn có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Ý nghĩa của mục thông tin thêm trong CV

Có thể bạn không biết thông tin thêm trong CV sẽ có thể tạo sự khác biệt giữa bạn và nghìn ứng viên khác. Đây có thể là một chiến lược bạn nên áp dụng để gia tăng cơ hội trúng tuyển vào vị trí mình yêu thích.

Thể hiện sự phù hợp của bạn

Khéo léo đưa các mục bổ sung liên quan đến vị trí ứng tuyển giúp nhà tuyển dụng thấu hiểu con người bạn hơn, cân nhắc xem bạn có thực sự phù hợp với môi trường và văn hóa công ty thông qua sở thích, thói quen, quan điểm sống mà bạn đề cập trong TopCV.

Mới mẻ và thu hút

Nhà tuyển dụng mỗi lần ra tay “săn người” đều phải tiếp xúc với cả nghìn CV, họ sẽ nhanh chóng loại bỏ những bản CV không mấy tâm huyết, có sự chỉn chu, thu hút và độc đáo trong từng câu chữ. Do đó, bạn có thể chọn thêm thông tin mới về bản thân mình liên quan đến vị trí ứng tuyển để tạo sự mới mẻ trong mắt nhà tuyển dụng.

Thêm nhiều thông tin mới liên quan đến vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

Tạo điểm nhấn

Thể hiện rõ cá tính của mình bằng cách thêm thông tin cá nhân vào CV chi tiết, cẩn thận, chú ý phải có sự liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển nhé. Thêm thông tin nhưng cần chính xác, tránh nhàm chán, đơn điệu, không bộc lộ rõ được tính cách của bản thân.

3. Thông tin thêm trong CV nên ghi gì?

Phần thông tin thêm trong CV thường được các ứng viên chọn lựa bao gồm thành tích, chứng chỉ và khóa học, hoạt động, sở thích và người tham chiếu. Nội dung chi tiết thông tin thêm nên ghi gì ở từng mục như sau:

3.1. Thành tích

Bạn nên chọn những thành tích nổi bật nhất của bản thân liên quan đến công việc bạn đang muốn ứng tuyển, đề cập đến những con số cụ thể, bối cảnh liên quan, sử dụng động từ có tính khẳng định và sắp xếp các thành tích một cách hợp lý, khoa học, chọn nhóm thành tích tốt nhất đưa lên đầu để kích thích sự tò mò của nhà tuyển dụng.

Ví dụ:

Doanh thu tăng 200%/tháng trong vòng 6 tháng mà trước đó âm xxx triệu đồng

Quản lý team 20 người, lập kế hoạch Marketing theo tháng, quý, năm.

Thành tích làm nổi bật thêm CV của bạn

3.2. Chứng chỉ và khóa học

Chứng chỉ đưa vào CV phải đến từ các trung tâm đáng tin cậy, có sự uy tín, liên quan đến vị trí công việc, nếu không liên quan thì bạn cũng không nên đề cập. Trong trường hợp có nhiều ứng viên có năng lực tương đương nhau, nhà tuyển dụng sẽ chọn người có chứng chỉ liên quan đến ngành đó hơn các ứng viên còn lại.

Khi ghi phần chứng chỉ trong CV xin việc, các thông tin cần có bao gồm:

Tên đầy đủ của chứng nhận (không nên viết tắt).

Tên tổ chức chứng nhận.

Ngày đạt được và ngày hết hạn chứng nhận (nếu có).

Thông tin chứng chỉ và khóa học được thêm vào CV để làm nổi bật bản thân

3.3. Thông tin thêm trong CV mục hoạt động

Các hoạt động cá nhân bạn tham gia trong quá trình đi học hay đi làm đều sẽ mang đến những trải nghiệm hay ho cho bản thân và đặc biệt nếu tham gia các cuộc thi có tính chuyên môn cao liên quan đến vị trí ứng tuyển thì bạn lại càng phải thêm vào phần CV của mình.

Ví dụ:

Giải nhất Cuộc thi “Vua Marketing năm 2015” do Câu lạc bộ Marketing trường Học viện Tài chính tổ chức.

Phần hoạt động tình nguyện trong CV

3.4. Sở thích

Nếu bạn là người thấu hiểu bản thân bạn sẽ biết bạn thích gì và ghét gì. Điều này giúp bạn xác định rõ được việc mình cần làm và muốn làm khi thực sự làm công việc bạn yêu thích. Có rất nhiều nhà tuyển dụng quan tâm đến sở thích của ứng viên như đọc sách, chơi thể thao, chăm sóc người khác, lắng nghe, chia sẻ,...

Ví dụ:

Đọc sách

Tìm kiếm thông tin mới trong lúc rảnh rỗi

Trình bày tính cách chinh phục kiến thức liên quan đến ngành bếp

3.5. Người tham chiếu

Dựa vào người tham chiếu, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra được một góc nhìn khách quan nhất về ứng viên. Do đó, bạn nên lựa chọn người tham chiếu có địa vị cao trong công ty cũ bạn làm, có tiếng nói giúp nhà tuyển dụng có cơ sở đánh giá bạn đúng đắn.

Ví d thông tin người tham chiếu

4. Cách chọn và sắp xếp thông tin thêm trong CV

Không phải thông tin nào bạn cũng nên đưa vào trong CV, bạn cần biết cách chọn và sắp xếp một cách hợp lý để tạo thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

Phân loại và ưu tiên thông tin

Bạn nên ưu tiên đưa mục giải thưởng và thành tích lên đầu để nhà tuyển dụng trao gửi niềm tin trong công việc với bạn hơn. Chú ý loại bỏ những thông tin nhiễu không liên quan đến vị trí ứng tuyển và ưu tiên nhóm thông tin mật thiết nhất với sự nghiệp bạn đang khao khát theo đuổi.

Sắp xếp thông tin thêm theo thứ tự phù hợp

Thành tích, chứng chỉ và các khóa học liên quan phải được đưa lên đầu sau đó mới đến sở thích và người tham chiếu. Đây là cách sắp xếp tốt nhất dành cho bạn để ăn điểm với nhà tuyển dụng ngay từ những giây đầu tiên. Đương nhiên bạn có thể chủ động chọn ra cách sắp xếp mà bạn cho là tốt nhất với bạn.

Cách trình bày và mẫu thông tin thêm trong CV

Khi chọn trình bày thông tin trong CV, hãy đảm bảo rõ ràng, súc tích và tập trung vào những thông tin quan trọng nhất và có liên quan đến công việc mà bạn đang ứng tuyển. Cố gắng giữ CV của bạn dưới 2 trang để người đọc dễ dàng quan sát và tìm kiếm thông tin cần thiết. Dưới đây là hình ảnh mẫu thông tin thêm trong CV, mời bạn tham khảo.

Mục cần thêm trong CV giúp bạn nổi bật hơn CV của ứng viên khác

5. Một số lưu ý khi thêm thông tin vào CV

Ngoài những thông tin cần thêm trong CV như bài viết đã cung cấp ở trên. Để CV thêm trọn vẹn và giúp nhà tuyển dụng ấn tượng hơn, bạn nên lưu ý 3 điều sau:

Đảm bảo tính xác thực và khách quan

Bạn hãy chắc chắn rằng những thông tin được đưa vào CV có tính xác thực nhất phòng trường hợp nhà tuyển dụng kiểm tra người tham chiếu. Nếu bạn cung cấp sai, họ sẽ đánh giá bạn là người không trung thực, rất khó để làm việc trong một tổ chức chuyên nghiệp.

Tối ưu hóa chiều dài và sự cân đối

Một CV khoa học nhất chính là một CV có sự cân đối, đầy đủ về mặt bố cục trang, không dài quá cũng không ngắn quá, cung cấp số lượng chữ vừa đủ, không có khoảng trống thừa trong CV..

Đồng nhất với nội dung chính của CV

Đảm bảo những gì thêm tạo CV đều hướng tới vị trí bạn đang ứng tuyển. Tất cả thông tin đều tập trung làm rõ nguyện vọng, khao khát và ước mơ cho sự nghiệp của bạn đang muốn theo đuổi. Không lan man, đề cập đến nội dung khác ngoài công việc bạn đang muốn làm nhằm tránh sự xao nhãng của người đọc CV.

Thông tin thêm trong cần đảm bảo chính xác và đồng nhất với CV

Mong rằng với những giải đáp về thông tin thêm trong CV mà Job3s đã cung cấp đến bạn ở trên, bạn đã có thể tự mình chọn lọc được thông tin phù hợp để gia tăng cơ hội trúng tuyển giữa thị trường lao động đầy khắc nghiệt như hiện nay. Chúc bạn nhanh chóng có được vị trí việc làm mình yêu thích.