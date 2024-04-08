Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp: Đọc để hưởng mức bảo hiểm tối đa

1. Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ nhằm bù đắp một phần tài chính cho người lao động khi họ bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, chế độ này còn hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm và tìm kiếm việc làm mới với thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp đơn giản.

Nguồn quỹ để chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động.

Quyền lợi của người lao động:

Trợ cấp thất nghiệp: Người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong thời gian nhất định, mức trợ cấp được tính dựa trên mức lương bình quân đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm: Người lao động được hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm.

Hỗ trợ học nghề: Người lao động được hỗ trợ học nghề để nâng cao tay nghề, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề: Người lao động được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng để duy trì việc làm.

2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì?

Để hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị một số hồ sơ, thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp cụ thể theo quy định của Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đơn này cần được điền đầy đủ thông tin và theo mẫu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định.

Bản chính hoặc bản sao công chứng các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Bao gồm các loại giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc đã hết hạn.

+ Quyết định thôi việc, sa thải hoặc kỷ luật buộc thôi việc.

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng việc làm.

+ Sổ BHXH: Đây là văn bản chứng nhận việc người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội và có thể được lấy từ cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương.

+ 2 ảnh 3 x 4: Ảnh cần phải là ảnh mới nhất, chụp trong vòng 6 tháng và có kích thước 3x4cm.

+ Chứng minh thư nhân dân (CMND), sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photo: Bản sao của CMND và sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nếu có) cần được gửi kèm theo bản gốc để đối chiếu.

Hồ sơ thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp luôn phải đầy đủ

3. Các thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Để dễ hiểu hơn về thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp cần những gì, chúng tôi đưa ra ví dụ cụ thể cho quy trình và thủ tục làm hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Ví dụ: Anh An làm việc tại công ty XYZ từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/9/2023. Hợp đồng lao động của anh An hết hạn và không được gia hạn. Do đó, anh An muốn làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bước 1: Nộp hồ sơ

Thời hạn: Trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động (30/9/2023), anh An phải nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) tại địa phương nơi anh muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Hồ sơ:

Mẫu đơn đề nghị

Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Sổ bảo hiểm xã hội

2 ảnh 3x4

CMND hoặc CCCD

Sổ hộ khẩu/Sổ tạm trú (nếu nộp hồ sơ tại nơi cư trú)

Bước 2: Xác nhận thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết hồ sơ

TTGTVL xác nhận giải quyết hồ sơ trong vòng 15 ngày làm việc.

Trong vòng 20 ngày làm việc, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho anh An.

Nếu anh An không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, TTGTVL sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận tiền chi trả

Trong vòng 5 ngày làm việc thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp kể từ ngày có quyết định duyệt chi trả, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) tại địa phương sẽ chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho anh An kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

Hàng tháng, cơ quan BHXH sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp tháng đó.

Bước 4: Hàng tháng, anh An phải đến TTGTVL thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Nếu anh An không thông báo theo quy định, sẽ bị cắt hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó.

Người lao động phải nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Điều bạn cần phải biết về bảo hiểm thất nghiệp

Trong quá trình làm thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp có thể phát sinh một số vấn đề hoặc vướng mắc, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin sau để biết thêm chi tiết:

4.1. Điều kiện để được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐ làm việc: Trừ các trường hợp như người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

- Đã đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ thời gian:

12 tháng trở lên trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) đối với hợp đồng có xác định và không xác định thời hạn.

12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ 3 - 12 tháng.

- Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp hưởng trợ cấp tại TTGTVL.

- Chưa tìm được việc sau 15 ngày kể từ khi nộp hồ sơ (Trừ trường hợp đi nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn >12 tháng, chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, trại cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc trong trường hợp chết).

Phải đủ điều kiện theo quy định bạn mới có thể nhận trợ cấp thất nghiệp

4.2. Nơi làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp là những đâu?

Dưới đây là một số nơi mà người lao động có thể làm thủ tục bảo hiểm thất nghiệp:

Trung tâm Giới thiệu việc làm: Đây là địa điểm chính mà người lao động nộp hồ sơ và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp. Tại đây, họ có thể nhận được hướng dẫn cụ thể về các bước cần thiết và cung cấp thông tin liên quan đến việc tìm kiếm việc làm mới.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) địa phương: Nếu có, người lao động cũng có thể làm thủ tục tại cơ quan BHXH địa phương của mình. Các nhân viên tại đây có thể hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội và giải đáp các thắc mắc về quy trình hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trụ sở công ty hoặc doanh nghiệp: Trong một số trường hợp, các công ty có thể có các bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm trong việc giúp nhân viên thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động có thể tham khảo thông tin tại phòng nhân sự của công ty mình để biết thêm chi tiết.

Trực tuyến: Bạn có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, bạn cần có tài khoản BHXH điện tử và chữ ký số.

4.3. Thời gian nộp hồ sơ để được hưởng BHTN

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần nộp hồ sơ đúng thời hạn. Cụ thể, trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa có việc làm cần nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTGTVL gần nhất.

Trường hợp không trực tiếp thực hiện thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp, người lao động có thể ủy quyền cho người khác nếu đang thuộc một trong những trường hợp sau:

Bị ốm đau, thai sản, có xác nhận của cơ sở y tế đủ thẩm quyền.

Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ quan y tế.

Gặp phải hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, dịch bệnh, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân địa phương.

Nếu vượt quá thời hạn nêu trên mà người lao động chưa nộp hồ sơ, họ sẽ không được xem xét hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội chưa hưởng trợ cấp sẽ được bảo lưu và sẽ được tính vào cho những lần hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tương lai.

Nếu vượt quá thời hạn, bạn sẽ không được xem xét hưởng trợ cấp

4.4. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% của mức lương bình quân trong 6 tháng gần nhất trước khi người lao động thất nghiệp. Tuy nhiên, mức tối đa của trợ cấp này phải đảm bảo:

Mức hưởng TCTN tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở (9 triệu đồng/tháng) đối với người hưởng lương theo chế độ Nhà nước quy định.

Mức hưởng TCTN tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng (từ 16,25 triệu đồng/tháng đến 23,4 triệu đồng/tháng) đối với người làm việc tại doanh nghiệp.

Ví dụ: Anh A làm việc tại công ty XYZ với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Anh A đóng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Vùng lương nơi anh A làm việc là vùng 1 (mức lương tối thiểu vùng là 3,25 triệu đồng/tháng).

Vậy mức hưởng TCTN: 60% x 10 triệu đồng/tháng = 6 triệu đồng/tháng

Vì mức hưởng TCTN tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng (5 x 3,25 triệu đồng/tháng = 16,25 triệu đồng/tháng) nên anh A có thể nhận đủ 6 triệu đồng/tháng.

Mức hưởng bằng 60% của mức lương bình quân trong 6 tháng gần nhất

4.5. Điểm giao dịch bảo hiểm thất nghiệp ở Hà Nội

Đây là bảng tra cứu các điểm giao dịch về bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Hà Nội:

STT Điểm Giao Dịch Địa Chỉ 1 Điểm Yên Hòa 215 Trung Kính, Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 2 Điểm Hà Đông Số nhà 144 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội 3 Điểm giao dịch Nam Từ Liêm Số nhà 18 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 4 Điểm giao dịch Gia Lâm 6 Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội 5 Điểm giao dịch Sóc Sơn Tại thôn Miếu Thờ, Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội 6 Điểm giao dịch Long Biên Ngõ 161 Hoa Lâm, huyện Long Biên, Hà Nội 7 Điểm giao dịch Thường Tín 108 Hùng Nguyên, Thường Tín, Hà Nội 8 Điểm giao dịch Mê Linh Số nhà 59 Lê Lợi, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 9 Điểm giao dịch Ứng Hòa Số nhà 59 Lê Lợi, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội 10 Sàn giao dịch Đông Anh Tại ủy ban thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 11 Sàn giao dịch Ba Vì Km 55+500 quốc lộ 32, thôn Vật Phụ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội 12 Sàn giao dịch Phú Xuyên Trung tâm tiểu khu Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội 13 Điểm giao dịch Hoài Đức Khu 6 Thị trấn trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 14 Điểm giao dịch Đan Phượng Số nhà 101 Tây Sơn, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội 15 Sàn giao dịch Thạch Thất Ủy ban thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp tuy có nhiều bước nhưng không quá phức tạp. Với những thông tin mà bài viết này đã cung cấp, chắc chắn bạn sẽ nắm được đầy đủ các bước cần thiết để thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng và thuận lợi nhằm đảm bảo quyền lợi cho mình.