Tiêu đề CV là gì? Cách viết tiêu đề CV chuẩn chuyên nghiệp
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 12/06/2024
Tiêu đề CV là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý khi nhà tuyển dụng xem xét hàng trăm hồ sơ ứng viên. Điều này đặt ra nhu cầu tối ưu hóa tiêu đề để nổi bật trong đám đông và tạo dấu ấn ban đầu mạnh mẽ. Ngoài ra, Job3s sẽ giúp bạn tìm hiểu cách chèn những khóa quan trọng để tiêu đề CV tương thích với nội dung hồ sơ nổi bật hơn.

1. Tiêu đề CV là gì?

Tiêu đề CV thể hiện bản chất của bạn, là một tóm tắt ngắn gọn về những gì bạn làm và mục tiêu sự nghiệp của bạn. Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cách viết từng loại tiêu đề CV nhé.

1.1. Tiêu đề CV trong hồ sơ xin việc

Tiêu đề CV là một câu hoặc một vài từ ngắn ở đầu hồ sơ cá nhân, giúp nhà tuyển dụng biết ngay về bạn và mục tiêu sự nghiệp của bạn. Nó tóm tắt về kỹ năng, kinh nghiệm, và mục tiêu công việc mà bạn muốn. Điều này giúp tạo sự ấn tượng đầu tiên và giúp bạn nổi bật trong hàng loạt hồ sơ ứng viên.

Ví dụ: Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, tiêu đề của bạn có thể là: "Chuyên viên Quản lý Dự án". Điều này cho thấy bạn muốn làm công việc liên quan đến quản lý dự án và giúp nhà tuyển dụng hiểu mục tiêu của bạn.

tiêu đề CV
Tóm tắt mục tiêu sự nghiệp của bạn ngay đầu hồ sơ cá nhân (Nguồn: Internet)

1.2. Tiêu đề CV khi lưu file

Được hiểu đơn giản là tên file CV bạn lưu trong máy tính. Phần này được gọi là tiêu đề CV vì khi bạn gửi CV ứng tuyển, phần thông tin này sẽ hiển thị và được đọc đầu tiên. Việc đặt tên CV đúng chuẩn là điều rất quan trọng. Tiêu đề CV cho phép HR nhanh chóng biết tên ứng viên và vị trí mà ứng viên đó đang ứng tuyển.

tiêu đề cv
Cách đặt tên file cho tiêu đề CV (Nguồn: Internet)

1.3. Tiêu đề CV khi gửi email

Tiêu đề CV khi gửi email là phần tiêu đề mà bạn đặt cho email chứa hồ sơ cá nhân (CV) mà bạn gửi đi. Nó thường là một dòng ngắn, tóm tắt nội dung chính của email hoặc mục đích gửi CV. Tiêu đề này giúp người nhận hiểu được nội dung của email một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bên cạnh đó, nó còn phản ánh được sơ bộ về con người bạn. Thông qua một mẫu CV đẹp chuẩn hay không, nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy được ứng viên đó chuyên nghiệp, kiên nhẫn, biết sắp xếp hay là cẩu thả, từ đó để đánh giá được thái độ làm việc sau này của ứng viên.

tiêu đề cv là gì
Ví dụ về tiêu đề CV khi gửi email (Nguồn: Internet)

2. Các tiêu chí về cách đặt tiêu đề CV theo từng loại

Vậy bạn đã biết cách đặt tiêu đề CV trong hồ sơ xin việc sao chuẩn chưa? Hãy cùng xem các tiêu chí dưới đây:

Khía cạnh

Tiêu đề CV hồ sơ xin việc

Tiêu đề CV khi lưu file

Tiêu đề CV khi gửi email

Mục đích

Tạo dấu ấn ban đầu cho nhà tuyển dụng

Nhận biết nội dung file

Đánh dấu mục đích của email và nội dung gửi kèm

Tính ngắn gọn

Cần ngắn, tóm tắt, hấp dẫn

Đủ ngắn và thông tin

Ngắn, gọn, nhấn mạnh mục đích email

Nội dung chính

Kỹ năng, kinh nghiệm, mục tiêu

Có thể là tên + chức vụ

Thông tin quan trọng hoặc tóm tắt nội dung đính kèm

Hướng dẫn và lưu ý

- Đảm bảo phản ánh mục tiêu công việc

- Sử dụng từ khóa quan trọng

- Không quá chi tiết, giữ sự ngắn gọn

- Tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ đầu

- Đặt tên rõ ràng, đồng nhất

- Tránh ký tự đặc biệt

- Ghi rõ nội dung, sử dụng "CV - Tên của bạn" hoặc tương tự

- Sử dụng kí tự viết hoa

- Không quá dài

3. Hướng dẫn đặt tiêu đề CV

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách đặt tiêu đề CV một cách hiệu quả, từ việc phản ánh bản chất của bạn đến cách tạo sự tương thích với vị trí công việc mong muốn.

3.1 Đặt tiêu đề CV hồ sơ xin việc

Tiêu chí

Tiêu chí

Nội dung

Xác định chức danh công việc

Trước khi viết tiêu đề cho CV, bạn cần xác định một số chức danh công việc cho các vị trí mà bạn quan tâm để xác định các yêu cầu mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Sau đó thực hiện điều chỉnh các tiêu đề này để cho thấy rằng bạn có đủ các yêu cầu mà nha tuyển dụng cần. Nếu có thể, hãy thử sử dụng chức danh công việc trong tiêu đề CV của bạn.

Sử dụng từ khóa có liên quan

Hãy thử áp dụng các từ khóa hay từ mô tả công việc phù hợp trong tiêu đề của bạn. Tiêu đề CV nên ngắn gọn, súc tích, đầy đủ. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc thêm một hoặc hai từ như chiến lược, có động lực hoặc năng động. Điều này sẽ làm cho tiêu đề của bạn hấp dẫn hơn đối với người đọc.

Viết tiêu đề CV ngắn gọn

Tiêu đề của CV đúng chuẩn chỉ nên dài một câu. Nhà tuyển dụng thường dành 5-10p để đọc một CV của ứng viên. Nếu tiêu đề CV quá dài sẽ gây cảm giác nhàm chán khiến các HR không muốn đọc các thông tin bên dưới. Điều này vô tình làm cho bạn mất tấm vé bước vào vòng tiếp theo.

Sử dụng con số cụ thể trong tiêu đề CV

Sử dụng các con số cụ thể trong CV sẽ giúp nhà tuyển dụng có những đánh giá chính xác hơn về ứng viên. Các con số bạn có thể đề cập ở tiêu đề CV như số năm kinh nghiệm, bạn đã lãnh đạo bao nhiêu thành viên, doanh số bạn đạt được cao nhất là bao nhiêu?

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về tiêu đề CV xin việc cho từng ngành nghề khác nhau mà bạn có thể tham khảo.

Hồ sơ xin việc ngành Kế toán

  • Kế toán viên công chứng với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán
  • Kế toán viên linh hoạt thích ứng với các phương pháp kế toán tốt nhất đang phát triển
  • CPA với 3 năm kinh nghiệm trong dự báo ngân sách và lập kế hoạch thuế

Tiêu đề tiếp tục cho nghệ thuật

  • Nhà thiết kế đồ họa với cơ sở khách hàng lớn và danh mục đầu tư đẹp
  • Nhà trị liệu nghệ thuật với 8 năm kinh nghiệm kết hợp
  • Nghệ sĩ có 3 năm kinh nghiệm được công nhận Bao gồm các tính năng của thư viện

Hồ sơ xin việc ngành Kỹ thuật

  • Kỹ sư xây dựng chuyên dụng có kỹ năng trong tất cả các giai đoạn của hoạt động kỹ thuật
  • Kỹ sư ô tô đam mê với chuyên môn thiết kế
  • Kỹ sư trưởng hiệu quả cao cho các khu dân cư quy mô lớn
  • Kỹ sư sơ cấp sáng tạo cung cấp hỗ trợ sâu sắc

Hồ sơ xin việc ngành Tài chính

  • Trình quản lý danh mục đầu tư với kinh nghiệm Fortune 500
  • Cố vấn tài chính với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh
  • Chuyên gia điều hành ngân hàng với 10 năm kinh nghiệm

Tiêu đề sơ yếu lý lịch cho Marketing

  • Giám đốc tiếp thị có kinh nghiệm chuyên về ngành phi lợi nhuận
  • Chuyên gia Marketing với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mỹ phẩm
  • Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số xuất sắc trong phân tích dữ liệu, tiếp thị truyền thông xã hội và quản lý thương hiệu trực tuyến
tiêu đề cv
Ví dụ về tiêu đề viết CV (Nguồn: Internet)

3.2 Đặt tiêu đề khi tạo CV online

Tiêu chí

Tiêu đề CV là nội dung đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng có thể viết đúng. Dưới đây là các lỗi thường gặp khi đặt tiêu đề CV

  • Tiêu đề chỉ chứa vị trí ứng tuyển
  • Tiêu đề quá dài
  • Tiêu đề chứa ký tự đặc biệt hoặc nickname
  • Tiêu đề không phù hợp với vị trí ứng tuyển
tiêu đề cv ghi gì
Tiêu đề CV không nên chứa ký tự đặc biệt (Nguồn: Internet)

Ví dụ

Trong trường hợp nhà tuyển dụng không ghi rõ cách thức ứng tuyển, nộp đơn thì bạn có thể lưu tên file với cấu trúc sau:

CV – [Họ tên] – [Vị trí ứng tuyển]

  • Ví dụ: CV – Trần Minh Thư – Content Marketing.

Ngoài ra, bạn có thể đặt tiêu đề CV với các cách sau:

  • CV – [Vị trí ứng tuyển] – [Họ tên]

Ví dụ: CV – Content Marketing – Trần Minh Thư

  • Họ tên – CV ứng tuyển [Vị trí ứng tuyển]

Ví dụ: Trần Minh Thư – CV ứng tuyển Content Marketing

  • Họ tên – [Vị trí ứng tuyển]

Ví dụ: Trần Minh Thư – Content Marketing

3.2. Tiêu đề CV xin việc khi gửi email

Tiêu chí

  • Tiêu đề xin việc chung chung
  • Tiêu đề dài
  • Tiêu đề chứa nickname
  • Tiêu đề khác vị trí ứng tuyển

Ví dụ

Một tiêu đề CV xin việc chuẩn phải chứa đầy đủ họ tên ứng viên và vị trí ứng tuyển. Cấu trúc chung của tiêu đề CV sẽ là: CV – Họ tên – Vị trí ứng tuyển. Ứng viên nên viết hoa toàn bộ hoặc chữ cái đầu của họ tên cũng như chức danh trong tiêu đề CV xin việc.

  • Ví dụ: CV – Nguyễn Văn Bảo – Content Marketing.

Ngoài ra, ứng viên có thể tham khảo một vài cách đặt tiêu đề CV như sau:

  • CV – [Vị trí ứng tuyển] – [Họ tên]. Ví dụ: CV – Nhân viên kinh doanh- Trần Văn B..

[Họ tên] – CV ứng tuyển [Vị trí ứng tuyển]

  • Ví dụ: Trần Văn B – CV ứng tuyển Nhân viên kinh doanh.

[Họ tên] – [Vị trí ứng tuyển]

  • Ví dụ: Trần Văn B – Nhân viên kinh doanh.
tiêu đề cv nên ghi gì
Ví dụ tiêu đề CV cho vị trí Marketing Specialist (Nguồn: Internet)

Như vậy, Job3s đã tổng hợp các kiến thức về tiêu đề CV và cách viết tiêu đề CV sao cho đúng chuẩn. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn tạo nên một CV thật hoàn chỉnh dành cho bản thân và ứng tuyển thành công vào các công ty mà mình mong muốn.

