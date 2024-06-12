Tiêu đề CV là gì? Cách viết tiêu đề CV chuẩn chuyên nghiệp
Tiêu đề CV là yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý khi nhà tuyển dụng xem xét hàng trăm hồ sơ ứng viên. Điều này đặt ra nhu cầu tối ưu hóa tiêu đề để nổi bật trong đám đông và tạo dấu ấn ban đầu mạnh mẽ. Ngoài ra, Job3s sẽ giúp bạn tìm hiểu cách chèn những khóa quan trọng để tiêu đề CV tương thích với nội dung hồ sơ nổi bật hơn.
1. Tiêu đề CV là gì?
Tiêu đề CV thể hiện bản chất của bạn, là một tóm tắt ngắn gọn về những gì bạn làm và mục tiêu sự nghiệp của bạn. Hãy cùng nhau tìm hiểu thêm về cách viết từng loại tiêu đề CV nhé.
1.1. Tiêu đề CV trong hồ sơ xin việc
Tiêu đề CV là một câu hoặc một vài từ ngắn ở đầu hồ sơ cá nhân, giúp nhà tuyển dụng biết ngay về bạn và mục tiêu sự nghiệp của bạn. Nó tóm tắt về kỹ năng, kinh nghiệm, và mục tiêu công việc mà bạn muốn. Điều này giúp tạo sự ấn tượng đầu tiên và giúp bạn nổi bật trong hàng loạt hồ sơ ứng viên.
Ví dụ: Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án, tiêu đề của bạn có thể là: "Chuyên viên Quản lý Dự án". Điều này cho thấy bạn muốn làm công việc liên quan đến quản lý dự án và giúp nhà tuyển dụng hiểu mục tiêu của bạn.
1.2. Tiêu đề CV khi lưu file
Được hiểu đơn giản là tên file CV bạn lưu trong máy tính. Phần này được gọi là tiêu đề CV vì khi bạn gửi CV ứng tuyển, phần thông tin này sẽ hiển thị và được đọc đầu tiên. Việc đặt tên CV đúng chuẩn là điều rất quan trọng. Tiêu đề CV cho phép HR nhanh chóng biết tên ứng viên và vị trí mà ứng viên đó đang ứng tuyển.
1.3. Tiêu đề CV khi gửi email
Tiêu đề CV khi gửi email là phần tiêu đề mà bạn đặt cho email chứa hồ sơ cá nhân (CV) mà bạn gửi đi. Nó thường là một dòng ngắn, tóm tắt nội dung chính của email hoặc mục đích gửi CV. Tiêu đề này giúp người nhận hiểu được nội dung của email một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Bên cạnh đó, nó còn phản ánh được sơ bộ về con người bạn. Thông qua một mẫu CV đẹp chuẩn hay không, nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy được ứng viên đó chuyên nghiệp, kiên nhẫn, biết sắp xếp hay là cẩu thả, từ đó để đánh giá được thái độ làm việc sau này của ứng viên.
2. Các tiêu chí về cách đặt tiêu đề CV theo từng loại
Vậy bạn đã biết cách đặt tiêu đề CV trong hồ sơ xin việc sao chuẩn chưa? Hãy cùng xem các tiêu chí dưới đây:
3. Hướng dẫn đặt tiêu đề CV
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ khám phá cách đặt tiêu đề CV một cách hiệu quả, từ việc phản ánh bản chất của bạn đến cách tạo sự tương thích với vị trí công việc mong muốn.
3.1 Đặt tiêu đề CV hồ sơ xin việc
Ví dụ
Dưới đây là một số ví dụ về tiêu đề CV xin việc cho từng ngành nghề khác nhau mà bạn có thể tham khảo.
Hồ sơ xin việc ngành Kế toán
- Kế toán viên công chứng với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán
- Kế toán viên linh hoạt thích ứng với các phương pháp kế toán tốt nhất đang phát triển
- CPA với 3 năm kinh nghiệm trong dự báo ngân sách và lập kế hoạch thuế
Tiêu đề tiếp tục cho nghệ thuật
- Nhà thiết kế đồ họa với cơ sở khách hàng lớn và danh mục đầu tư đẹp
- Nhà trị liệu nghệ thuật với 8 năm kinh nghiệm kết hợp
- Nghệ sĩ có 3 năm kinh nghiệm được công nhận Bao gồm các tính năng của thư viện
Hồ sơ xin việc ngành Kỹ thuật
- Kỹ sư xây dựng chuyên dụng có kỹ năng trong tất cả các giai đoạn của hoạt động kỹ thuật
- Kỹ sư ô tô đam mê với chuyên môn thiết kế
- Kỹ sư trưởng hiệu quả cao cho các khu dân cư quy mô lớn
- Kỹ sư sơ cấp sáng tạo cung cấp hỗ trợ sâu sắc
Hồ sơ xin việc ngành Tài chính
- Trình quản lý danh mục đầu tư với kinh nghiệm Fortune 500
- Cố vấn tài chính với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh
- Chuyên gia điều hành ngân hàng với 10 năm kinh nghiệm
Tiêu đề sơ yếu lý lịch cho Marketing
- Giám đốc tiếp thị có kinh nghiệm chuyên về ngành phi lợi nhuận
- Chuyên gia Marketing với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Mỹ phẩm
- Chuyên gia tiếp thị kỹ thuật số xuất sắc trong phân tích dữ liệu, tiếp thị truyền thông xã hội và quản lý thương hiệu trực tuyến
3.2 Đặt tiêu đề khi tạo CV online
Tiêu chí
Tiêu đề CV là nội dung đơn giản, tuy nhiên không phải ai cũng có thể viết đúng. Dưới đây là các lỗi thường gặp khi đặt tiêu đề CV
- Tiêu đề chỉ chứa vị trí ứng tuyển
- Tiêu đề quá dài
- Tiêu đề chứa ký tự đặc biệt hoặc nickname
- Tiêu đề không phù hợp với vị trí ứng tuyển
Ví dụ
Trong trường hợp nhà tuyển dụng không ghi rõ cách thức ứng tuyển, nộp đơn thì bạn có thể lưu tên file với cấu trúc sau:
CV – [Họ tên] – [Vị trí ứng tuyển]
- Ví dụ: CV – Trần Minh Thư – Content Marketing.
Ngoài ra, bạn có thể đặt tiêu đề CV với các cách sau:
- CV – [Vị trí ứng tuyển] – [Họ tên]
Ví dụ: CV – Content Marketing – Trần Minh Thư
- Họ tên – CV ứng tuyển [Vị trí ứng tuyển]
Ví dụ: Trần Minh Thư – CV ứng tuyển Content Marketing
- Họ tên – [Vị trí ứng tuyển]
Ví dụ: Trần Minh Thư – Content Marketing
3.2. Tiêu đề CV xin việc khi gửi email
Tiêu chí
- Tiêu đề xin việc chung chung
- Tiêu đề dài
- Tiêu đề chứa nickname
- Tiêu đề khác vị trí ứng tuyển
Ví dụ
Một tiêu đề CV xin việc chuẩn phải chứa đầy đủ họ tên ứng viên và vị trí ứng tuyển. Cấu trúc chung của tiêu đề CV sẽ là: CV – Họ tên – Vị trí ứng tuyển. Ứng viên nên viết hoa toàn bộ hoặc chữ cái đầu của họ tên cũng như chức danh trong tiêu đề CV xin việc.
- Ví dụ: CV – Nguyễn Văn Bảo – Content Marketing.
Ngoài ra, ứng viên có thể tham khảo một vài cách đặt tiêu đề CV như sau:
- CV – [Vị trí ứng tuyển] – [Họ tên]. Ví dụ: CV – Nhân viên kinh doanh- Trần Văn B..
[Họ tên] – CV ứng tuyển [Vị trí ứng tuyển]
- Ví dụ: Trần Văn B – CV ứng tuyển Nhân viên kinh doanh.
[Họ tên] – [Vị trí ứng tuyển]
- Ví dụ: Trần Văn B – Nhân viên kinh doanh.
Như vậy, Job3s đã tổng hợp các kiến thức về tiêu đề CV và cách viết tiêu đề CV sao cho đúng chuẩn. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn tạo nên một CV thật hoàn chỉnh dành cho bản thân và ứng tuyển thành công vào các công ty mà mình mong muốn.