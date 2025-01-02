EVP là gì? Yếu tố ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp

1. EVP là gì?

Khái niệm EVP là gì? Employee Value Proposition, hay Định vị giá trị nhân viên hoặc Đề xuất giá trị nhân viên, tên viết tắt là EVP, là một thuật ngữ thông dụng trong thương hiệu tuyển dụng. Khái niệm này đề cập đến tập hợp các lợi ích và phần thưởng mà một tổ chức/doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên của mình để đổi lấy kỹ năng, khả năng và cam kết của họ.

EVP bao gồm giá trị và trải nghiệm tổng thể mà nhân viên có thể mong đợi khi làm việc cho một tổ chức cụ thể. EVP không chỉ là tiền lương và lợi ích như chế độ đãi ngộ, các chương trình đào tạo tập huấn phát triển,... nó còn bao gồm toàn bộ trải nghiệm của nhân viên, bao gồm môi trường làm việc ổn định, văn hóa, tính gắn kết nội bộ, cơ hội phát triển, sứ mệnh và giá trị của tổ chức.

Về cốt lõi, EVP đại diện cho lời hứa của tổ chức đối với nhân viên của mình. Nó nhấn mạnh rõ điều gì làm cho doanh nghiệp/tổ chức nổi bật với tư cách là nhà tuyển dụng được lựa chọn và lý do tại sao các nhân viên hiện tại hoặc tương lai nên lựa chọn làm việc và ở lại với tổ chức. Khi nhân viên hiểu rõ EVP là gì và một EVP thiết kế tốt sẽ gắn kết các mục tiêu của tổ chức và nhu cầu cũng như nguyện vọng của nhân viên, tạo ra mối quan hệ đôi bên hợp tác đều có lợi.

EVP là gì mà doanh nghiệp, tổ chức luôn tập trung cung cấp cho nhân viên?

1.2. Các thành phần của EVP là gì?

Để một doanh nghiệp xây dựng được EVP toàn diện và hiệu quả thì các thành phần chính góp phần tạo nên sức hấp dẫn tổng thể của nó. Các thành phần này bao gồm các những khía cạnh hữu hình và vô hình hình thành nên trải nghiệm của nhân viên trong một tổ chức/doanh nghiệp. Vậy các thành phần của EVP là gì?

​Lương thưởng và các phúc lợi:

Như một thành phần cốt lõi trong quá trình tuyển dụng và làm việc, lương thưởng và các phúc lợi cạnh tranh và công bằng là điều cần thiết để thu hút và giữ chân các cá nhân tài năng. Hơn nữa, các gói phúc lợi tốt có thể nâng cao giá trị trải nghiệm và phúc lợi tổng thể của nhân viên. Các loại lương thưởng và phúc lợi bao gồm: Tiền lương, tiền thưởng, chế độ khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ phép của nhân viên,...

Ngoài ra, thường xuyên công nhận và khen thưởng những đóng góp của nhân viên tạo nên một môi trường làm việc tích cực, nhân viên sẽ cảm thấy có giá trị vì những nỗ lực của mình, từ đó họ sẽ gắn bó, có động lực và cam kết với tổ chức.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề:

Nhân viên không ngừng tìm kiếm những cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp của họ. Nắm được vấn đề then chốt này đòi hỏi EVP trong doanh nghiệp cần phải chú trọng đến đầu tư và phát triển của nhân viên thông qua các chương trình đào tạo, cố vấn, cơ hội lãnh đạo và lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Việc tạo ra các con đường để nâng cao kỹ năng và thăng tiến trong nghề nghiệp không chỉ thu hút nhân viên mà còn góp phần vào sự thành công lâu dài của họ trong một doanh nghiệp/tổ chức.

Cân bằng và linh hoạt giữa công việc và cuộc sống

Lực lượng lao động hiện đại luôn coi trọng sự cân bằng và linh hoạt giữa công việc và cuộc sống. Thành phần này cung cấp sự sắp xếp công việc linh hoạt, các lựa chọn làm việc từ xa, hybrid và các chương trình thúc đẩy sự hòa nhập giữa các công việc và cuộc sống có thể góp phần đáng kể tạo nên một EVP hấp dẫn. Đây thực sự là thành phần "nam châm" hút nhân sự để tăng sự hài lòng trong công việc và hạnh phúc tổng thể của nhân viên.

Văn hóa và giá trị của tổ chức:

Đây là một thành phần quan trọng trong quá trình làm việc tại một tổ chức/doanh nghiệp. Một nền văn hóa tích cực và toàn diện thường thể hiện bằng sự cộng tác, giao tiếp cởi mở và ý thức mạnh mẽ về mục đích tạo ra một EVP thu hút. Các doanh nghiệp tạo nên một môi trường tôn trọng, đa dạng và trao quyền có xu hướng thu hút và giữ chân những nhân viên phù hợp với các giá trị của họ.

Lãnh đạo và quản lý:

Lãnh đạo/cấp quản lý đóng một vai trò then chốt trong việc định hình, thực hiện và duy trì một EVP trong tổ chức. Hành động, hành vi và quyết định của họ ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức, sự gắn kết của nhân viên và thành công chung của EVP. Bằng cách lãnh đạo và quản lý hiệu quả, các tổ chức có thể tạo ra một EVP hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu, thúc đẩy sự hài lòng của nhân viên và thúc đẩy hiệu suất của tổ chức.

Môi trường làm việc:

Việc tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi bao gồm các yếu tố như không gian làm việc thể chất an toàn và thoải mái, khả năng tiếp cận các chương trình chăm sóc sức khỏe, sáng kiến cân bằng giữa công việc và cuộc sống giúp một doanh nghiệp có thể chiêu mộ được lực lượng lao động tiềm năng.

Thành phần của EVP là gì? Môi trường làm việc tốt giúp nhân viên làm việc hiệu quả và phát triển toàn diện

2. Tầm quan trọng của EVP trong tuyển dụng của tổ chức

Trong tuyển dụng, tầm quan trọng của EVP là gì? EVP đóng vai trò là nam châm giúp tổ chức/doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài, vừa như là đòn bẩy khích lệ tinh thần làm việc cho nhân viên cũ để họ làm việc hiệu quả hơn.

Bằng cách đầu tư và thúc đẩy một EVP mạnh mẽ, các công ty có thể thu hút, gắn kết và giữ chân những nhân tài hàng đầu đồng thời nâng cao văn hóa và danh tiếng của tổ chức, cụ thể như sau:

Thu hút nhân tài hàng đầu

Ngày nay, thị trường việc làm cạnh tranh cao, các tổ chức có EVP hấp dẫn sẽ có lợi thế khác biệt trong việc thu hút những ứng viên giỏi nhất. Sức mạnh của một EVP sẽ củng cố định vị doanh nghiệp trong mắt ứng viên giống như một "miền đất hứa".

Các ứng viên cộng hưởng tốt với EVP của tổ chức có nhiều khả năng coi đó là nhà tuyển dụng được lựa chọn, dẫn đến chất lượng ứng viên tăng lên và nhóm ứng viên đủ tiêu chuẩn lớn hơn. Theo báo cáo của Gartner, các công ty đã thực hiện hiệu quả EVP của họ có thể giảm tới 69% tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên hàng năm.

Cải thiện mức độ gắn kết và giữ chân nhân viên

EVP là một bản tóm tắt của những gì mà tổ chức của bạn có thể cung cấp cho nhân viên của họ, bao gồm cả các lợi ích về mức tiền lương, chế độ bảo hiểm, tính linh hoạt trong làm việc và các chương trình phát triển nghề nghiệp.

Một EVP được thiết kế tốt phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của nhân viên có thể giúp nhân viên cảm thấy rằng công việc của họ có ý nghĩa, họ có nhiều khả năng được thúc đẩy, cam kết và hài lòng hơn.

Một EVP mạnh cũng giúp giữ chân những người làm việc hiệu quả hàng đầu bằng cách thúc đẩy cảm giác trung thành và hài lòng giữa các nhân viên, giảm tỷ lệ nghỉ việc và chi phí tuyển dụng liên quan.

Nâng cao văn hóa và giá trị của tổ chức

Một EVP mạnh sẽ củng cố văn hóa và giá trị của tổ chức, tạo ra ý thức chung về mục đích và bản sắc giữa các nhân viên. Khi EVP phù hợp với sứ mệnh và giá trị của tổ chức, nó sẽ thu hút những cá nhân cộng hưởng với những nguyên tắc đó, dẫn đến một lực lượng lao động gắn kết và gắn bó hơn. Một EVP nhấn mạnh đến sự hợp tác, đa dạng và hòa nhập có thể hình thành văn hóa tổ chức tích cực và thúc đẩy cảm giác thân thuộc và tự hào giữa các nhân viên.

Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng tích cực

Một EVP hấp dẫn tạo thành nền tảng của một thương hiệu tuyển dụng mạnh. Nó giúp định hình hình ảnh bên ngoài và danh tiếng của tổ chức với tư cách là nhà tuyển dụng được lựa chọn. Các ứng viên và nhân viên đều được hình thàn​h nhận thức về tổ chức dựa trên EVP, ảnh hưởng đến quyết định gia nhập hoặc ở lại công ty.

Tăng cường sự ủng hộ của nhân viên

Một EVP mạnh có thể biến nhân viên thành đại sứ thương hiệu và người ủng hộ. Khi nhân viên tin tưởng vào EVP của tổ chức và có những trải nghiệm tích cực, họ có xu hướng chia sẻ sự nhiệt tình của mình với những người khác. Điều này có thể dẫn đến tăng lượt giới thiệu, truyền miệng tích cực và thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh hơn.

Vận động nhân viên có thể khuếch đại phạm vi tiếp cận và uy tín của tổ chức trong thị trường việc làm, thu hút các ứng viên thụ động, những người coi trọng ý kiến ​​​​của nhân viên hiện tại.

Tăng hiệu suất của một tổ chức

Những nhân viên gắn bó và có động lực phù hợp với các giá trị và mục tiêu của tổ chức có nhiều khả năng đóng góp vào việc cải thiện năng suất, sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu thông qua EVP mạnh mẽ, các tổ chức có thể xây dựng các nhóm hiệu suất cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và đạt được các mục tiêu chiến lược.

Trên thực tế, các nhóm có gắn kết cao có thể tăng lợi nhuận lên 23% và cải thiện lòng trung thành của khách hàng lên 10% (theo Gallup).

EVP là gì mà doanh nghiệp luôn áp dụng để tăng hiệu suất làm việc của một tổ chức

3. Các bước hiệu quả giúp xây dựng EVP là gì?

Xây dựng Employee Value Proposition (EVP) hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược và chu đáo. Để tạo một EVP phù hợp với nhân viên và phù hợp với mục tiêu của tổ chức, các bước xây dựng EVP là gì?

3.1. Bước 1: Phân tích các chế độ đãi ngộ tổ chức đang áp dụng

Khi đã nắm bắt được khái niệm EVP là gì và bắt tay vào xây dựng EVP, hãy suy nghĩ từ quan điểm của nhân viên để đánh giá lại một lượt các chế độ mà doanh nghiệp đang áp dụng với các nhân viên hiện tại của mình.

Tiếp đến, hãy ngồi nghĩ xem liệu những chế độ này có đang đáp ứng được nhu cầu của ứng viên tiềm năng hay không.

3.2. Bước 2: Nghiên cứu

Trước khi phát triển EVP, bước quan trọng bạn cần phải thực hiện là gì? Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu và phân tích để hiểu tổ chức, văn hóa của tổ chức cũng như nhu cầu và mong đợi của nhân viên. Điều này bao gồm:

Khảo sát nhân viên: Thu thập phản hồi thông qua khảo sát để đánh giá nhận thức, động lực và sở thích của nhân viên.

Phỏng vấn và nhóm tập trung: Tiến hành các cuộc thảo luận và phỏng vấn với nhân viên để có được những hiểu biết sâu sắc về chất lượng cũng như hiểu được trải nghiệm và kỳ vọng của họ.

Phân tích cạnh tranh: Nghiên cứu EVP của các đối thủ cạnh tranh và so sánh điểm chuẩn với các phương pháp hay nhất trong ngành.

Sự tham gia của các bên liên quan nội bộ: Thu hút sự tham gia của các nhà lãnh đạo, nhà quản lý và chuyên gia nhân sự để hiểu rõ hơn và phù hợp với các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

3.3. Bước 3: Phân tích nghiên cứu và xây dựng EVP

Ở bước này, hãy tập trung đào sâu hơn vào các kết quả nghiên cứu bằng việc gặp gỡ quản lý các cấp thấp hơn cũng giúp bạn xác nhận được các chế độ đã tìm hiểu được ở Bước thứ 2. Việc tham gia của các bên liên quan như quản lý cấp cao, nhân sự, nhân viên hiện tại là một điều quan trọng.

Để tiếp cận các cấp quản lý, nhân sự,... một cách dễ dàng và an toàn nhất, việc tạo tin nhắn EVP là phương pháp tiếp cận có thể được triển khai. Thông điệp phải xác thực, phù hợp với thương hiệu của tổ chức và cộng hưởng với đối tượng mục tiêu. Nó nên làm nổi bật đề xuất giá trị độc đáo và giải quyết các nhu cầu và nguyện vọng của nhân viên.

Ngôn ngữ rõ ràng và súc tích: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và tránh biệt ngữ.

Phương pháp tiếp cận lấy nhân viên làm trung tâm: Định hình thông điệp từ quan điểm của nhân viên, nhấn mạnh cách EVP mang lại lợi ích cho họ.

Sự khác biệt: Làm nổi bật những gì làm cho tổ chức khác biệt và tại sao nó là một sự lựa chọn hấp dẫn của nhà tuyển dụng.

Kêu gọi cảm xúc : Khơi gợi cảm xúc và kết nối với nhân viên ở mức độ sâu sắc hơn bằng cách nhấn mạnh tác động tích cực mà họ có thể tạo ra.

Tính nhất quán: Đảm bảo tính nhất quán trong thông điệp trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm tài liệu tuyển dụng, trang web của công ty và thông tin liên lạc nội bộ.

3.4. Bước 4: Tích hợp và triển khai

Để EVP được tích hợp hiệu quả vào tổ chức, nó nên được triển khai vào các quy trình tuyển dụng và các nhân sự tiềm năng. Điều này bao gồm:

Tuyển dụng và giới thiệu : Kết hợp thông điệp EVP vào các tin tuyển dụng, phỏng vấn và chương trình định hướng để ứng viên nắm được doanh nghiệp cung cấp EVP là gì.

Quản lý hiệu suất: Căn chỉnh các mục tiêu và đánh giá hiệu suất với các thành phần EVP để củng cố các hành vi mong muốn và ghi nhận đóng góp của nhân viên.

Học tập và phát triển: Tích hợp EVP vào việc thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo và phát triển, tập trung vào việc nâng cao kỹ năng của nhân viên và phát triển nghề nghiệp.

Truyền thông nội bộ: Thường xuyên liên lạc và củng cố EVP thông qua các kênh nội bộ khác nhau, chẳng hạn như bản tin, mạng nội bộ và các cuộc họp tại tòa thị chính, để đảm bảo nhân viên biết về EVP là gì và các lợi ích của nó.

Sáng kiến ​​gắn kết nhân viên: Phát triển các chương trình và sáng kiến ​​nhằm thúc đẩy sự gắn kết của nhân viên và phù hợp với EVP, chẳng hạn như các nhóm tài nguyên nhân viên, các chương trình cố vấn và các sự kiện công nhận nhân viên.

Hơn nữa, EVP cũng có thể được áp dụng vào mỗi giai đoạn của quy trình tuyển dụng, từ lúc phỏng vấn ứng viên, giai đoạn onboarding, làm chính thức, thăng tiến và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân viên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa EVP vào trong các chiến lược marketing của doanh nghiệp bao gồm các thông cáo báo chí về các sự kiện của doanh nghiệp, các trang mạng xã hội của doanh nghiệp,...

Đối với trường hợp các nhân viên nghỉ việc, bạn cũng có thể tạo tâm thái tích cực cho họ thông qua các cuộc trò chuyện thân mật nhằm thúc đẩy nhân viên nghỉ việc giới thiệu EVP của tổ chức đến nhiều ứng viên tiềm năng khác và khuyến khích họ ứng tuyển.

3.5. Bước 5: Đánh giá và cải tiến liên tục

Xây dựng một EVP hiệu quả là một quá trình liên tục đòi hỏi phải đánh giá và cải tiến. Bạn cần thường xuyên đánh giá tác động và hiệu quả của EVP là gì:

Phản hồi của nhân viên: Thu thập phản hồi từ nhân viên thông qua các cuộc khảo sát, nhóm tập trung và thảo luận trực tiếp để đánh giá nhận thức của họ về EVP và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Chỉ số hiệu suất chính (KPI): Thiết lập KPI để theo dõi sự thành công của EVP, chẳng hạn như sự hài lòng của nhân viên, tỷ lệ duy trì và số liệu tuyển dụng.

Xu hướng thị trường: Luôn cập nhật các xu hướng của ngành và những thay đổi trong kỳ vọng của nhân viên để đảm bảo nhân viên nắm được EVP của công ty và đảm bảo EVP luôn phù hợp và cạnh tranh.

Tính linh hoạt và thích ứng: Sẵn sàng tinh chỉnh và điều chỉnh EVP dựa trên phản hồi và nhu cầu thay đổi của tổ chức.

Bằng cách đánh giá và cải thiện EVP một cách nhất quán, các tổ chức có thể đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả của nó trong việc thu hút, gắn kết và giữ chân nhân tài hàng đầu.

Các bước để xây dựng hiệu quả một EVP là gì?

Tóm lại, hiểu rõ được EVP là gì, vai trò và thực hiện xây dựng một EVP vững mạnh và thu hút đang được hầu hết các doanh nghiệp/tổ chức quan tâm và triển khai. Bằng cách tạo ra một EVP hiệu quả, các tổ chức có thể tự khẳng định mình là nhà tuyển dụng được lựa chọn và tạo ra trải nghiệm tích cực cho nhân viên để thúc đẩy thành công của tổ chức.