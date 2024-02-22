Tìm hiểu Sourcing là gì? Làm thế nào để tìm kiếm nguồn cung ứng hiệu quả

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 22/02/2024
Tìm hiểu sourcing là gì là điều các ứng viên nên làm khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực logistic. Thực chất, sourcing chính là hoạt động tìm kiếm nhà cung cấp. Một bước quan trọng trong quá trình vận hành kinh doanh của doanh nghiệp.
1. Tìm hiểu Sourcing là gì?

Sourcing là thuật ngữ phổ biến trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Sourcing là gì? Sourcing được dịch ra Tiếng Việt là tìm kiếm nguồn hàng, lựa chọn nhà cung cấp để thỏa thuận, ký kết hợp đồng.

Tìm nguồn cung ứng thích hợp tức là phải tìm kiếm nhà cung cấp chất lượng nhưng lại có giá cả phải chăng, mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. Đây là một trong những bước quan trọng trong chu trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính vì vậy, hoạt động Sourcing (Tìm nguồn cung ứng ) cần phải tiến hành một cách chặt chẽ, theo đúng trình tự. Dưới đây là một số bước cơ bản nhất trong quy trình Sourcing:

- Xác định nhu cầu doanh nghiệp

- Xác định các yêu cầu cần thiết về nguồn cung ứng

- Xác định chiến lược tìm kiếm nguồn cung ứng

- Xác định những nguồn cung cấp thích hợp

- Lựa chọn nhà cung cấp tối ưu nhất

- Đàm phán, thỏa thuận, ký kết hợp đồng.

Tìm hiểu sourcing là gì? Các bước trong quá trình sourcing
2. Các loại hình Sourcing phổ biến

Sourcing là gì? Sourcing là nguồn cung ứng. Tuy nhiên, tùy vào từng lĩnh vực, ngành hàng, sourcing được phân loại thành 4 hình thức khác nhau dựa trên chiến lược và mục tiêu của doanh nghiệp.

2.1. Global Sourcing

Global Sourcing được hiểu là nguồn cung ứng toàn cầu. Đây là chiến lược mua hàng từ nhiều các nhà cung cấp trên nhiều quốc gia. Global sourcing cho phép sự đa dạng trong nhà việc tìm kiếm, lựa chọn nguồn cung ứng tiềm năng. Tuy nhiên, sự đa dạng này đòi hỏi cần có sự chọn lọc. Ngoài ra, vì mang tính toàn cầu nên các vấn đề về quản lý tương đối phức tạp, cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật quốc tế.

Global Sourcing được hiểu là tìm kiếm nguồn cung ứng toàn cầu
2.2. Local Sourcing

Nguồn cung nội địa được dịch ra từ thuật ngữ Local Sourcing. Thuật ngữ này chỉ sự tìm kiếm lựa chọn nguồn cung cấp trong nước mà doanh nghiệp hoạt động. Với Local Sourcing giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và giảm thiểu rủi ro do vận chuyển quốc tế, hay các vấn đề liên quan đến pháp lý. Tuy nhiên, các nhà cung cấp sẽ không được quá đa dạng để lựa chọn, doanh nghiệp sẽ gặp phải giới hạn trong nhà cung cấp.

2.3. Single Sourcing

Single sourcing chỉ việc tìm kiếm một nhà cung cấp duy nhất cho doanh nghiệp. Với loại hình Single Sourcing này, doanh nghiệp sẽ tạo được mối quan hệ thân thiết với nhà cung ứng, giảm sự rủi ro trong thỏa thuận ký kết hợp đồng. Tuy nhiên với Single Sourcing, nếu nhà cung ứng gặp vấn đề, doanh nghiệp cũng sẽ gặp ảnh hưởng. Đồng thời, chỉ hợp tác cùng một nguồn cung ứng sẽ không bảo đảm được chi phí cạnh tranh.

2.4. Sole Sourcing

Sole sourcing - nguồn cung độc quyền. Doanh nghiệp sẽ chỉ tìm một nhà cung cấp duy nhất cho một loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Mối quan hệ độc quyền này sẽ tạo nên sự gắn bó lâu dài, thân thiết giữa 2 bên. Tuy nhiên, chịu sự quản lý độc quyền dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau và sự kiểm soát chặt chẽ từ phía nhà cung cấp.

Sole sourcing - nguồn cung độc quyền
3. Làm thế nào để tìm kiếm nguồn cung ứng hiệu quả?

Tìm hiểu sourcing là gì, doanh nghiệp cần biết cách tìm kiếm nguồn cung ứng sao cho hiệu quả. Để lựa chọn nguồn cung ứng phù hợp nhất với doanh nghiệp, cần có sự nghiên cứu và chiến lược cụ thể. Để quy trình sourcing được diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần đảm bảo những yếu tố sau:

3.1. Lựa chọn nhà cung cấp

Để lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp, cần dành nhiều thời gian tìm hiểu, phân tích ưu nhược của từng nhà để xem xét. Cần hiểu rằng, lựa chọn nhà cung cấp sản phẩm giống như tìm đối tác lâu dài. Các sản phẩm mà nhà cung ứng cung cấp có tác động rất lớn đến doanh nghiệp không chỉ ở hiện tại mà còn tương lai.

3.2. Đảm bảo sự uy tín của nhà cung cấp

Với một doanh nghiệp, nguồn cung ứng sản phẩm uy tín đóng vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo sự uy tín bạn cần đến tận trụ sở, nhà máy của doanh nghiệp để tham quan, tìm hiểu. Đây là bước quan trọng cần thiết phải có để tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp.

3.3. Tạo hợp đồng

Khi đã tìm kiếm được nhà cung ứng phù hợp, hai bên tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng. Khi thiết lập hợp đồng cần thỏa thuận rõ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Hợp đồng cần có sự đảm bảo về mặt pháp lý cũng như thống nhất ý chí từ các bên.

Khi đã tìm kiếm được nguồn cung phù hợp, hai bên tiến hành đàm phán hợp đồng
4. Phân biệt Sourcing và Procurement

Nhiều người thắc mắc sourcing là gì vì nhầm tưởng với Procurement. Thực tế, hai thuật ngữ này đều được hiểu là mua hàng cho doanh nghiệp, nhưng chúng lại có sự khác biệt về cách thức hoạt động và ý nghĩa.

Tìm hiểu sourcing là gì cùng với cách phân biệt với procurement giúp doanh nghiệp hiểu rõ mục tiêu và vai trò của từng giai đoạn trong doanh nghiệp.

Tiêu chí

Sourcing

Procurement

Phạm vi

Là một phần trong quá trình procurement

Procurement bao gồm toàn bộ quá từ xác định nhu cầu đến khi kết thúc hợp đồng của một sản phẩm cần mua

Nhiệm vụ

Tập trung vào đánh giá thị trường nhằm xác định nhà cung cấp tiềm năng.

Xây dựng chiến lược tìm kiếm nguồn cung cấp phù hợp

Chịu trách nhiệm giám sát cũng như quản lý các bước trong chu trình mua hàng, bao gồm các hoạt động từ phân tích thị trường, tìm nguồn cung ứng, ký kết hợp đồng, tạo mối quan hệ lâu dài với nhà cung cấp.

Sau khi tìm hiểu sourcing là gì, làm thế nào để tìm kiếm nguồn cung ứng hiệu quả, bạn sẽ hiểu rõ hơn về thuật ngữ này từ đó áp dụng cho doanh nghiệp của mình vận hành hiệu quả.

