1. Đánh văn bản Word tại nhà là công việc như thế nào?

Việc làm đánh văn bản tại nhà hiểu đơn giản là công việc đánh máy theo các văn bản, tư liệu có sẵn tại nhà. Nhà tuyển dụng sẽ gửi cho bạn những nội dung mẫu và yêu cầu bạn thực hiện đánh máy lại thành nhiều bản giống nhau.

Công việc này xuất phát từ nhu cầu thu thập, phân tích dữ liệu của các doanh nghiệp nhằm thực hiện các chiến dịch Marketing. Ở những tỉnh thành lớn, nó càng giống như một xu hướng nở rộ thu hút nhiều nhân sự quan tâm ứng tuyển.

Việc đánh văn bản tại nhà có yêu cầu khá đơn giản, dễ dàng vì vậy phù hợp với mọi đối tượng ứng viên. Dù bạn là ai, nội trợ, mẹ bỉm hay học sinh, sinh viên,... chỉ cần có kỹ năng đánh máy đều có thể tham gia.

Rất nhiều người tìm việc đánh văn bản Word tại nhà, nhất là các bạn học sinh, sinh viên, mẹ bỉm sữa có nhiều thời gian rảnh

2. Đánh văn bản thuê từ xa có phải là chiêu trò lừa đảo?

Dạo một vòng các trang mạng xã hội, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy nhiều thông tin tìm việc đánh văn bản Word tại nhà. Từ Google cho đến Facebook, Instagram, Tiktok,... đâu đâu cũng nhan nhản tin tuyển dụng với số lượng cần vô cùng lớn.

Đây là một công việc từ xa chân chính có thể mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người lao động ngay tại nhà. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải thật thận trọng vì một số cá nhân, tổ chức lợi dụng lừa đảo vì mục đích xấu.

Khi bạn liên hệ ứng tuyển, họ không giao việc giống như nội dung đã đăng tuyển mà yêu cầu làm các công việc khác. Chẳng hạn như yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng hay số căn cước công dân, đặt cọc ứng trước,...

Chính vì vậy trước khi muốn nhận việc bạn cần tìm hiểu thật kỹ nhà tuyển dụng đó có đáng tin cậy hay không. Nếu bạn nhận thấy hành vi mơ hồ, đáng nghi thì hãy ngay lập tức từ chối, không thuận theo họ một cách dễ dàng.

Công việc đánh máy tại nhà không phải lừa đảo mà xuất phát từ nhu cầu thực tế, tuy nhiên cần cẩn thận khi ứng tuyển

3. Vì sao nhiều người ưa chuộng tìm việc đánh văn bản Word tại nhà?

Gõ văn bản tại nhà hiện là một trong những công việc Online được nhiều người ưa chuộng lựa chọn. Nguyên do là vì nó sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như sau:

3.1. Thời gian làm việc linh hoạt, chủ động

Không ít người tìm việc đánh văn bản Word tại nhà là vì nó không quá khắt khe về thời gian. Bạn có thể chủ động quản lý được lịch trình của cá nhân mình một cách linh hoạt và hiệu quả.

So với những công việc toàn thời gian, đây là lựa chọn lý tưởng dành cho ai muốn cân bằng công việc và cuộc sống. Những lúc rảnh rỗi, bạn có thể nhận việc để cải thiện thu nhập, ngược lại bận thì dừng, hoàn toàn thoải mái, tự do.

3.2. Gõ văn bản tại nhà không gò bó về môi trường làm việc

Đánh văn bản từ xa không đòi hỏi bạn phải đến công ty mỗi ngày, không gian làm việc không hề gò bó, bắt buộc. Chỉ cần bạn có đầy đủ mọi thiết bị hỗ trợ, tài liệu phục vụ cho công việc là được.

Những bà nội trợ không có thời gian đi làm cũng có thể lựa chọn tìm việc đánh văn bản tại nhà để vừa chăm lo cho gia đình vừa có tiền sữa bỉm cho con, chăm sóc bản thân.

3.3. Thu nhập ổn định, hấp dẫn

Các hình thức trả lương cho công việc đánh văn bản tại nhà rất đa dạng, được tính theo giờ, theo ngày, theo số lượng,... Vì vậy bạn hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát được thu nhập của mình trong tháng, tạo lập nguồn tiền ổn định.

3.4. Có cơ hội khám phá nhiều lĩnh vực phong phú

Công việc này cũng đem lại cho bạn cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với những lĩnh vực, chủ đề khác nhau. Từ đó bạn cũng có thêm điều kiện để được học hỏi, nâng cao thêm nhiều vốn kiến thức cho bản thân.

Nhiều người tìm việc đánh văn bản Word tại nhà vì có nhiều thế mạnh

4. Đánh văn bản Word tại nhà yêu cầu những gì?

Tìm việc làm đánh văn bản tại nhà không yêu cầu quá nhiều ở người ứng tuyển. Tuy nhiên về cơ bản bạn vẫn phải đáp ứng đủ những điều kiện sau đây:

Kỹ năng đánh máy nhanh chóng, chính xác.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, một chút ngoại ngữ (nếu có sẽ càng tốt).

Tinh thần trách nhiệm cao, luôn tỉ mỉ, cẩn thận, hạn chế phát sinh lỗi (lỗi chính tả, lỗi câu từ, lỗi sai nghĩa, sai nội dung,...).

Có thiết bị phục vụ cho công việc, chẳng hạn như máy tính bàn, Laptop. Đặc biệt thiết bị phải có kết nối với Internet.

Tuân thủ mọi quy định về bảo mật thông tin, thời hạn bàn giao sản phẩm.

5. Thu nhập từ việc làm đánh văn bản là bao nhiêu?

Tìm việc đánh văn bản tại nhà thường có nhiều cách tính lương khác nhau tùy theo nơi tuyển dụng. Có nơi trả lương theo giờ, có nơi trả theo số trang đánh máy hoặc trả theo kiểu khoán việc (trả lương theo 1 lượng lớn tài liệu trong 1 lần),...

Trước khi bắt đầu công việc, công ty thuê đánh máy sẽ phổ biến vấn đề này trước để bạn cân nhắc. Nếu cảm thấy cách tính lương phù hợp với nhu cầu, mục đích của mình thì bạn hãy nhận việc.

Việc đánh văn bản Word tại nhà không yêu cầu quá nhiều, công việc lại linh động thời gian, môi trường làm việc. Do đó, thu nhập sẽ không quá cao, thu nhập phụ thuộc vào mối tương quan giữa mức lương và công sức bạn bỏ ra.

Ngoài ra một số công ty còn có thêm chính sách phụ cấp cộng tác viên tùy vào hiệu suất làm việc của bạn. Nhìn chung, nếu chỉ làm trong lúc rảnh rỗi thì thu nhập từ 1 - 3 triệu đồng/ 1 tháng là điều không quá khó khăn.

Thu nhập từ việc đánh văn bản tại nhà cũng khá ổn định

6. Các công việc đánh văn bản Online tại nhà uy tín, phổ biến nhất hiện nay

Bạn cần tìm việc làm đánh văn bản tại nhà có thể lựa chọn một số dạng công việc cụ thể như sau:

Công việc nhập liệu đơn giản từ các văn bản, tài liệu, số liệu có sẵn trên file Word, Excel. Yêu cầu tỉ mỉ, cẩn thận, đánh đúng, chính xác nội dung là được.

Công việc đánh máy có định dạng văn bản theo mẫu quy định. Yêu cầu kỹ năng tin học văn phòng cao, nếu bạn có ngoại ngữ thu nhập sẽ cao hơn.

Công việc đánh máy nhập mã Captcha tại nhà. Yêu cầu thao tác nhanh, khả năng quan sát tốt, thành thạo một số nền tảng, ứng dụng trên mạng.

7. Bật mí cách tìm việc đánh văn bản Word tại nhà đáng tin cậy, chất lượng nhất

Vì là công việc dễ dàng, thu nhập tốt nên số lượng người muốn tìm việc đánh văn bản Word tại nhà vô cùng lớn. Lợi dụng điều đó, một số cá nhân đưa ra chiêu trò xấu nhằm lừa đảo người cần việc sập bẫy “tiền mất tật mang”.

Muốn có một công việc chất lượng, đáng tin cậy, thu nhập rõ ràng, bạn cần chọn một đơn vị tuyển dụng uy tín. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những trường hợp đáng tiếc xảy ra như bị đánh cắp thông tin cá nhân, bị quỵt tiền,...

Để đảm bảo an toàn hơn cho bản thân, bạn cũng nên đặt ra yêu cầu của bản thân đối với công ty. Ví dụ như có hợp đồng lao động/ dịch vụ minh bạch, thông tin doanh nghiệp rõ ràng, đầy đủ,...

Cần tìm việc đánh văn bản Word tại nhà ở những đơn vị tuyển dụng đáng tin, chuyên nghiệp

8. Gợi ý một số công việc làm tại nhà tiện lợi, thu nhập cao

Ngoài tìm việc đánh văn bản Word tại nhà, hiện nay còn có rất nhiều công việc online đem lại thu nhập tốt. Nếu bạn ở nhà và chưa sẵn sàng đi làm hãy thử trải nghiệm để vừa có tiền vừa không lãng phí thời gian. Cụ thể:

8.1. Content Freelancer

Một số công ty, doanh nghiệp có nhu cầu làm đa dạng, hoàn chỉnh Website bán hàng của mình trên môi trường Internet. Vì vậy, họ đăng tin tuyển dụng một số đối tượng làm Content Freelancer, viết lách tại nhà.

Dựa trên chủ đề, thông tin có liên quan đến sản phẩm mà họ bán, bạn có thể viết thành nhiều nội dung khác nhau. Nhuận bút mà họ trả cũng khá tốt, công việc không đòi hỏi bạn phải mất vốn hay mất cọc.

Tuy nhiên yêu cầu của công việc là bạn phải có đam mê với viết lách, khả năng tổng hợp thông tin thành thạo. Đương nhiên, nội dung mà bạn viết ra phải hữu ích, chỉn chu giúp người đọc hiểu được một cách dễ dàng.

Điều này rất quan trọng vì nó có thể giúp doanh nghiệp giữ chân người dùng, chuyển đổi từ người dùng thành khách hàng.

8.2. Trực Page

Một số trang Web bán hàng hay Fanpage tuyển người trực Page để hỗ trợ tư vấn, trả lời bình luận, chốt đơn nhanh chóng. Bạn có thể ứng tuyển vào công việc Online này để làm tại nhà trong những lúc rảnh để có thêm thu nhập.

Thế nhưng, công việc này đòi hỏi bạn phải có một khung giờ cố định mỗi ngày. Bạn cần cân nhắc lịch trình của mình để quyết định xem nó có phù hợp với bạn hay không.

8.3. Kinh doanh Online

Nếu có thời gian và một số vốn, bạn có thể thử kinh doanh online, trở thành một chủ cửa hàng ngay trên mạng. Việc buôn bán trên môi trường này không yêu cầu bạn phải có mặt bằng, ngân sách nhiều mà vẫn đều đều có lời.

Lưu ý là bạn phải có những chiêu hút khách, chẳng hạn như những Video, hình ảnh đẹp về sản phẩm, nội dung hay,... Một số nền tảng bạn có thể chọn để bán hàng bao gồm các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội,...

Ngoài ra, vài công việc Online từ xa sau đây cũng khá hút ứng viên lựa chọn, chẳng hạn như: Dịch thuật từ xa, người sáng tạo Video trên Youtube, làm thêm tại nhà với công việc dán Link tiếp thị, Affiliate Marketing,...

Ngoài đánh máy còn có nhiều công việc Online tại nhà đem lại thu nhập tốt cho bạn

Hy vọng rằng, với những thông tin trên, bạn đã biết cách tìm việc đánh văn bản Word tại nhà để tránh bị lừa đảo. Về bản chất không có bất kỳ công việc nào xấu chỉ có những thành phần lừa đảo lợi dụng nó với mục đích xấu.

Chính vì vậy, trước khi tìm việc đánh văn bản Word tại nhà hay muốn ứng tuyển vào việc gì bạn cũng nên cân nhắc, cảnh giác để không rơi vào bẫy chiêu trò. Cuối cùng, bạn đừng quên truy cập job3s thường xuyên để không bỏ lỡ nhiều thông tin tuyển dụng với các công việc phù hợp với bản thân, có mức lương như mong muốn.

