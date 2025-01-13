1. Tìm việc giúp việc nhà chính chủ là gì?

Ngày nay, việc thuê người giúp việc là phương án tối ưu, hỗ trợ các gia đình có một cuộc sống hạnh phúc và giảm bớt áp lực từ việc nhà lẫn việc ngoài xã hội. Đồng thời, cách này còn đảm bảo sức khỏe và tinh thần cho các thành viên.

Giúp việc nhà chính chủ là hình thức tìm việc làm mà không qua trung gian, môi giới việc làm. Người tìm việc sẽ trực tiếp liên hệ trao đổi với chủ nhà. Sau khi thống nhất, chủ nhà sẽ quản lý và trả lương cho người giúp việc theo thỏa thuận ban đầu của hai bên. Thông thường các thỏa thuận thường bao gồm: lương bổng, chi tiết về công việc, thời gian làm việc và các quy tắc trong gia đình.

Tìm việc giúp việc nhà chính chủ là hình thức tìm việc trực tiếp, không qua trung gian

Xem thêm: Tìm Việc Làm Giúp Việc Nhà Sáng Đi Chiều Về Nhanh Chóng, Đi Làm Ngay

2. So sánh tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 và thông qua trung gian

Đối với người tìm việc tạp vụ, bạn có 2 hình thức nhận việc: Một là tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7. Hai là thông qua trung gian nhờ họ tìm việc làm giúp bạn.

Mỗi hình thức đều có ưu nhược điểm khác nhau. Bảng so sánh dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn trước khi lựa chọn.

Hình thức Ưu điểm Nhược điểm Tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 Nhận lương, thưởng trực tiếp: Người giúp việc sẽ được trả lương trực tiếp từ người sử dụng. Bạn có thể thỏa thuận về mức lương dựa trên năng lực thực tế của mình. Ngoài ra, bạn còn nhận được những khoản thưởng bất ngờ. Điều này dẫn đến khả năng thù lao bạn nhận được sẽ cao hơn.

Môi trường làm việc cố định: Người giúp việc sẽ làm cố định tại nhà riêng của chủ nhà, ít phải di chuyển theo sự điều động của bên trung gian. Do đó, bạn sẽ biết rõ địa điểm làm việc và có sự lựa chọn.

Tận dụng thời gian trống: Người giúp việc có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành xong công việc của mình để làm thêm những việc tăng thu nhập hoặc để nghỉ ngơi. Khó khăn khi tìm việc: Thông thường khi tìm giúp việc nhà theo giờ quận 7 hay toàn thời gian chủ nhà sẽ tìm đến các dịch vụ trung gian để đảm bảo không gian lận. Hoặc họ có thể đăng trực tiếp lên mạng xã hội hay nhờ người quen. Vì thế, bạn cần phải bỏ công sức và thời gian để tự tìm kiếm công việc của mình. Nếu có mối quan hệ rộng thì khả năng tìm việc sẽ nhanh hơn.

Có thể gặp rủi ro: Tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 cũng có thể gặp các rủi ro như: chủ nhà quỵt lương, địa chỉ ma, bóc lột sức lao động, quấy rối tình dục,… Tìm việc làm giúp việc nhà qua trung gian Tìm được việc nhanh hơn: Các công ty về dịch vụ cho thuê người giúp việc thường có một lượng lớn gia chủ đăng ký. Cho nên, khi bạn tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 sẽ nhanh chóng có việc làm phù hợp với tiêu chí của mình.

Tiết kiệm thời gian: Các công ty này sẽ thực hiện các công việc tìm kiếm và đứng ra thỏa thuận các mức lương và quyền lợi với gia chủ thay cho bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian lẫn công sức.

Hạn chế rủi ro: Các công ty việc làm sẽ đứng ra trả lương cho bạn. Ngoài ra, các quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến công việc sẽ được công ty và gia chủ ký kết rõ ràng. Điều này sẽ giúp bạn tránh đi những rủi ro không đáng có. Không chủ động: Người giúp việc không thể chủ động lựa chọn gia chủ theo ý muốn mà phải đến nhận việc theo sự sắp xếp của bên trung gian.

Tốn chi phí: Khi được giới thiệu việc làm, bạn phải tốn khoảng phí 10-20% mức lương để trả cho trung gian. Vì thế, nếu công việc có thu nhập thấp thì 1-2 tháng đầu, số tiền bạn nhận về sẽ thấp. Đây cũng là là một trở ngại cho nhiều người.

Mức lương thấp : So với việc bạn nhận lương trực tiếp từ chủ nhà thì khi nhận lương qua trung gian, mức thu nhập sẽ thấp hơn vì bên trung gian cũng lấy bớt một khoản phí từ khách hàng. Đồng thời, bạn cũng ít có những khoản thưởng hơn so với làm trực tiếp.

Nơi làm việc không cố định: Bạn có thể bị dời đi bất kỳ lúc nào theo sự sắp xếp của bên trung gian do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bạn dễ dàng trao đổi với chủ nhà khi tìm việc làm chính chủ, trực tiếp, không qua trung gian

3. Nên tìm việc giúp việc chính chủ hay qua dịch vụ môi giới việc làm?

Như vậy, để tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 bạn có 2 cách. Nếu bạn phân vân nên chọn cách nào là tốt nhất thì đây là gợi ý cho bạn:

Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn gia chủ hay kỹ năng trong nghề giúp việc thì tìm việc thông qua dịch vụ trung gian sẽ an toàn và nhanh chóng hơn. Mặc dù mức thu nhập không cao nhưng họ sẽ có các mức độ công việc từ thấp đến cao, phù hợp với tay nghề và khả năng của bạn.

Nếu bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề giúp việc và đã làm cho nhiều gia chủ thì bạn có thể tự tin tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 cho mình. Điều này sẽ giúp bạn chủ động hơn và nhận được nhiều lợi ích như phần ưu điểm đã chia sẻ trên.

Tuy nhiên, dù bạn chọn tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 hay qua trung gian thì đều cần phải có sự ký kết rõ ràng từ bạn và chủ nhà, đó gọi là hợp đồng. Bạn nên lưu ý về các quyền lợi, mức lương, yêu cầu từ người thuê mình có hợp lý hay không trước khi ký vào. Như thế sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân.

Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì bạn nên tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7 thông qua dịch vụ trung gian

4. Giúp việc nhà chính chủ quận 7 lương bao nhiêu?

Quận 7 là một trong những quận phát triển mạnh về kinh tế nên mức sống của người dân khá cao. Vì thế, làm giúp việc nhà theo giờ quận 7 hay toàn thời gian cũng sẽ mang đến mức thu nhập cao hơn so với các nơi khác.

Theo khảo sát của job3s.ai, phí giúp việc theo giờ ở quận 7 tại các khu dân cư cao cấp là từ 70.000 đồng/giờ trở lên. Nếu bạn giúp việc nhà cho người nước ngoài ở quận 7 thì mức lương sẽ từ trên 100.000 đồng/giờ (tương đương 4 USD). Nhưng để làm việc cho gia chủ người nước ngoài, bạn cần phải vừa thành thạo trong công việc, vừa phải biết giao tiếp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Nhật,…).

Như vậy, mức lương bình quân khi làm giúp việc ở quận 7 sẽ khoảng 10 triệu đồng trở lên nếu bạn được thuê làm 6 tiếng mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu gia chủ chỉ thuê theo giờ thì bạn có thể tìm thêm 2-3 nơi giúp việc nữa để tăng thu nhập.

Hơn nữa, trong trường hợp bạn làm giúp việc với nhiệm vụ là chăm sóc người già, người bệnh hay trẻ em thì sẽ thường xuyên được chủ nhà phụ cấp tiền trách nhiệm. Nhưng đây là công việc khá vất vả, đòi hỏi tính nhanh nhẹn, kiên trì, chịu khó cao cũng như bạn phải trang bị một chút kỹ năng chuyên môn về sức khỏe, y khoa.

Chăm sóc trẻ em là hình thức giúp việc nhà mang đến mức lương hậu hĩnh

5. Những kỹ năng cần có khi làm giúp việc nhà chính chủ quận 7

Hiện nay, lượng người tìm đến công việc giúp việc nhà tại quận 7 ngày càng tăng, vì thế tính cạnh tranh là không nhỏ. Để được chính chủ ưu tiên lựa chọn, bạn nên trang bị cho mình những kỹ năng sau đây:

5.1. Tính trung thực

Đây là yếu tố cần phải có trong mọi ngành nghề không chỉ riêng nghề giúp việc nhà. Tính trung thực thể hiện qua hành vi và ứng xử của bạn trong từng việc nhỏ. Kỹ năng này sẽ giúp bạn sớm có được sự tin tưởng và cảm tính của gia chủ.

Chẳng hạn nếu bạn chưa hoàn thành công việc được giao, bạn nên thành thực báo với chủ nhà. Ngược lại, việc gian dối khi bị phát hiện sẽ khiến bạn gặp khó khăn về sau.

5.2. Tận tình và cẩn thận

Dù là công việc tay chân nhưng bạn nên đặt cái tâm vào công việc ở từng chi tiết nhỏ. Thời gian đầu, chủ nhà sẽ quan tâm nhiều đến hiệu suất làm việc của bạn để kiểm tra xem tay nghề và thái độ làm việc của bạn thế nào.

Làm việc bằng cái tâm, luôn học hỏi và cẩn thận sẽ giúp bạn tránh những sai sót, tổn thất cho gia chủ. Điều này sẽ giúp bạn dễ ghi điểm với gia chủ.

Tận tâm và cẩn thận là kỹ năng mà người giúp việc nhà nên có

5.3. Giao tiếp tốt

Kỹ năng này không có nghĩa là bạn “thảo mai” mà giao tiếp tốt là cách ăn nói lễ phép, rõ ràng, không rườm rà. Đồng thời, người giúp việc nhà cũng nên có thái độ điềm đạm, thân thiện, dễ chịu với các thành viên trong gia đình mặc dù công việc đôi khi mang đến áp lực cho bạn.

5.4. Chủ động trong công việc

Những công việc trong nhà khá linh tinh, đôi khi có những phát sinh ngoài sự sắp xếp của bạn. Vì thế, bạn nên có tính quan sát và chủ động trong công việc. Thỉnh thoảng, những công việc này không thuộc nhiệm vụ của bạn nhưng nếu trong khả năng bạn hỗ trợ được thì nên hỗ trợ.

Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp của bạn. Khả năng cao bạn sẽ được nhận việc chính thức hoặc được tăng lương hoặc thưởng đột xuất.

Như vậy, bạn đã nắm được những thông tin cần thiết trước khi tìm việc làm giúp việc nhà chính chủ quận 7. Bạn có thể theo dõi thêm những thông tin hữu ích liên quan đến ngành nghề này qua job3s.ai.

Đây là kênh thông tin tuyển dụng uy tín, nổi tiếng và đã giúp cho rất nhiều người tìm được công việc có đãi ngộ tốt. Đặc biệt, trang web này cũng thường xuyên đăng tải những việc làm tạp vụ, giúp việc ở nhiều khu vực khác nhau, bạn hãy truy cập để sớm tìm được công việc ưng ý cho mình.

Xem thêm: Nghề Giúp Việc Gia Đình Là Gì? Mức Lương Giúp Việc Gia Định Có Cao Không?