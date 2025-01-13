Tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7, gợi ý việc làm hot mới nhất

1. Khảo sát về cơ hội việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7

Từng là một đầm lầy rất hoang vu, Phú Mỹ Hưng đã trở mình trở thành một trong những khu đô thị hiện đại, sầm uất, nhộn nhịp hàng đầu Việt Nam. Khu vực này giờ đây tập trung rất nhiều người sinh sống. Vì vậy, nhu cầu tìm việc làm Phú Mỹ Hưng quận 7 cũng ngày càng tăng cao.

Phần lớn cư dân trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 đều là tầng lớp tri thức và có thu nhập cao. Với TPHCM, đây là một trung tâm tài chính, thương mại đích thực. Hơn nữa, nơi đây cũng là địa điểm phát triển mạnh về dịch vụ, công nghiệp, văn hóa, giáo dục lẫn giải trí.

Ngoài ra, khu đô thị Phú Mỹ Hưng còn đóng vai trò mở rộng TPHCM về hướng Nam, cụ thể là tạo tiền đề cho Nhà Bè, Cần Giuộc Long An phát triển. Chính vì vậy, nơi đây ngày càng trở nên nhộn nhịp, nhiều người mong muốn tìm kiếm được công việc mơ ước tại đây.

Với quy mô dân số hơn 100,000 người, có thể nói cơ hội tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 là rất cao. Với một thị trường khát lao động như TPHCM nói chung và quận 7 nói riêng thì chắc chắn nếu có đủ chuyên môn và sức khỏe, bạn sẽ nhanh chóng tìm được một công việc phù hợp với bản thân mình.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Không Cần Độ Tuổi: Những Lựa Chọn Hấp Dẫn Để Kiếm Tiền

Phú Mỹ Hưng là đô thị sầm uất của quận 7, nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn

2. Tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 cần lưu ý những gì?

Nhu cầu tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 ngày càng tăng cao vì độ hot của khu vực này. Đây không chỉ là một đô thị sầm uất nhộn nhịp mà còn có không gian thoáng đãng, trong lành. Do đó, gần như được làm việc và sinh sống ở đây là mơ ước của rất nhiều người.

Tìm việc tại khu vực này không khó không dễ. Nhưng quan trọng nhất chính là bạn phải thận trọng tránh các nguy cơ lừa đảo. Cụ thể:

Tuyệt đối không nên tin tưởng bất cứ nhà tuyển dụng nào yêu cầu bạn tạm ứng tiền mới được làm việc.

Nếu nhà tuyển dụng giao tiếp với bạn thiếu sự chuyên nghiệp hoặc thiếu tôn trọng, hãy cân nhắc. Có rất nhiều nơi tìm người làm với thái độ “bề trên”. Họ cho rằng người xin việc ở địa vị thấp kém hơn họ. Điều này phản ánh văn hóa doanh nghiệp không tốt, không đáng để bạn cống hiến sức lực và tâm huyết của mình.

Làm bất cứ công việc gì cũng cần phải thỏa thuận rõ về chính sách lương thưởng, nghỉ phép, tăng ca. Càng rõ ràng sẽ càng giúp bạn đảm bảo quyền lợi về sau của mình.

Khi tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7, ưu tiên kiếm việc ở những nơi uy tín: Website tuyển dụng việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm, hoặc kiếm việc qua người quen là những gợi ý tốt nhất.

3. Top nghề nghiệp hot trong tìm việc làm Phú Mỹ Hưng quận 7

Có rất nhiều bạn trẻ đang tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Nếu bạn mong muốn được làm việc tại khu đô thị cao cấp này, có thể cân nhắc đến các nghề nghiệp hot mà khu vực này đang rất cần như:

3.1. Nhân viên bảo trì tòa nhà

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7 có rất nhiều tòa nhà lớn: Tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, trung tâm triển lãm, căn hộ cao cấp… Vì vậy, nhu cầu về bảo trì tòa nhà là rất cao.

Tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 sẽ không khó khăn nếu bạn có nghiệp vụ xoay quanh công việc này. Các công việc bảo trì gồm bảo trì điện, bảo trì nước, bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy… Cơ hội việc làm cao, đãi ngộ tương xứng và thường sẽ làm theo ca 12 tiếng.

3.2. Nhân viên PR, sự kiện

Một trong những lựa chọn tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 chính là nhân viên PR, sự kiện. Quận 7 là khu vực thường xuyên được lựa chọn để tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm, các show trình diễn… Do đó các công ty tổ chức sự kiện ở khu vực này cũng rất nhiều. Nhu cầu tuyển dụng cao và mức lương cũng sẽ khiến bạn không cần phải lăn tăn.

Muốn làm một nhân viên PR, sự kiện thì bạn phải có kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhất định. Ngành này dành cho các bạn trẻ năng động, giao tiếp tốt. Không chỉ có thu nhập tốt mà bạn còn có nhiều cơ hội tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp lớn cũng như các nhân vật nổi tiếng.

Nhân viên tổ chức sự kiện tại quận 4 Phú Mỹ Hưng là nghề rất hot

3.3. Nhân viên bán hàng

Không thể phủ nhận sức hút của nhân viên bán hàng trong danh sách tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Đây là công việc có thể dành cho bất cứ ai. Và tại quận 7, sẽ có nhiều việc làm ngành này để bạn chọn:

Nhân viên bán hàng siêu thị, trung tâm thương mại.

Nhân viên bán hàng ở shop quần áo, thời trang.

Nhân viên bán hàng ở các sàn giao dịch bất động sản.

Nhân viên bán hàng cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhân viên bán hàng thường có mức lương cơ bản và thu nhập dựa trên hoa hồng. Nếu năng động và có “duyên” bán hàng, thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng là điều hoàn toàn có thể. Ngành này cũng tuyển dụng rất nhiều nhưng đào thải cũng cao. Vì vậy, muốn gắn bó đòi hỏi bạn phải thực sự nỗ lực và kiên trì.

3.4. Dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

Nếu bạn giỏi ngoại ngữ, thay vì làm giáo viên tiếng Anh, bạn có thể chọn nghề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây là công việc có mức lương hấp dẫn nhất khi bạn tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7.

Khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 tập trung rất nhiều các chuyên gia nước ngoài sinh sống. Nơi đây cũng có nhiều gia đình người nước ngoài nhất nhì TPHCM. Vì vậy, dạy tiếng Việt cho họ sẽ trở thành cơ hội tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 vô cùng tốt.

Thông thường, bạn có thể dạy tiếng Việt online hoặc trực tiếp. Tuy nhiên, người nước ngoài vẫn thích dạy trực tiếp hơn. Học phí có thể tính theo giờ hoặc theo buổi. Nếu giỏi, bạn có thể dạy được vài lớp/ tuần. Nguồn thu nhập vì vậy cũng sẽ rất cao.

Tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 hấp dẫn với nghề dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

3.5. Đầu bếp, nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn

Nếu bạn muốn trải nghiệm công việc trong ngành F&B thì không đâu tuyệt vời bằng khu Phú Mỹ Hưng. Vì vậy, khi tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7, đây là một trong những lựa chọn được nhiều bạn trẻ để tâm nhất.

Tại Phú Mỹ Hưng, có đến hàng trăm nhà hàng quán ăn. Từ quán ăn Việt đến ẩm thực Nhật, Hàn, châu Âu, Thái Lan… Đây là một trong những tụ điểm sầm uất bậc nhất Sài Gòn về đêm. Vì vậy, rất nhiều nhà hàng quán ăn thiếu đầu bếp, phụ bếp, lễ tân, thu ngân…

Làm việc trong mảng này sẽ hơi vất vả một chút. Bù lại mức thu nhập cũng vô cùng hấp dẫn, công việc bận rộn năng động. Và biết đâu sau một thời gian, bạn có thể có ý tưởng tự mở một nhà hàng, quán ăn cho riêng mình?

3.6. Việc làm lĩnh vực thẩm mỹ

Việc làm trong lĩnh vực thẩm mỹ cũng là một trong những lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm kiếm công việc tốt tại quận 7 khu Phú Mỹ Hưng.

Rất nhiều tin tuyển dụng đáp ứng nhu cầu tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Hiện nay, lĩnh vực thẩm mỹ đang là một trong những lĩnh vực rất hot. Nhu cầu làm đẹp tăng cao, số lượng spa và thẩm mỹ viện cũng mọc lên ngày càng nhiều. Tại khu Phú Mỹ Hưng, dịch vụ làm đẹp đáp ứng nhu cầu cho các khách hàng cao cấp, có tài chính tốt. Vì vậy, làm việc ngành thẩm mỹ tại đây cũng sẽ giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền.

Nhiều cơ hội việc làm với ngành spa, thẩm mỹ

3.7. Việc làm công nghệ cao

Cuối cùng, đó chính là việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao. Tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 tuyệt đối không thể không kể đến lĩnh vực này. Vì hiện nay, khu vực quận 7 là một trong những trung tâm công nghệ hàng đầu TPHCM. Các vị trí như IT, kỹ sư phần mềm, kỹ sư máy tính, thiết kế web, game… tại khu vực này rất phát triển. Nhu cầu nhân sự cao, mức lương của ngành này cũng rất khủng. Trung bình, một nhân viên IT, phần mềm có thu nhập không dưới 20 triệu/tháng.

Ngoài ra, tại Phú Mỹ Hưng, bạn còn có thể tìm kiếm rất nhiều công việc khác như:

Nhân viên kế toán.

Nhân viên bảo vệ.

Nhân viên lễ tân.

Nhân viên hành chính nhân sự.

Giúp việc nhà.

Công nhân tại các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất địa bàn quận 7, Nhà Bè.

Việc làm lao động phổ thông.

Giáo viên các cấp, đặc biệt là giáo viên mầm non, tiểu học.

4. Tìm việc làm quận 7 Phú Mỹ Hưng tại đâu uy tín?

Có rất nhiều lựa chọn tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7. Trong đó, nhiều người thường chọn tìm việc qua mạng xã hội, qua các trung tâm giới thiệu việc làm, qua website tuyển dụng hoặc qua người quen giới thiệu.

Mỗi hình thức tìm việc làm sẽ có ưu nhược điểm cụ thể, quan trọng là bạn phải biết chắt lọc thông tin để tìm được địa chỉ uy tín nhất. Tìm việc làm quận 7 Phú Mỹ Hưng hiện nay rất sôi động, thị trường lao động đã bắt đầu phục hồi sau đại dịch Covid 19. Tuy nhiên, nguy cơ lừa đảo cũng ngày càng tăng cao. Đặc biệt là các tin tuyển dụng qua internet, yêu cầu người lao động truy cập vào link, cập nhật số tài khoản ngân hàng, hoặc chuyển khoản tiền tạm ứng…

Do đó, nếu muốn tìm việc uy tín, an toàn, bạn hãy ưu tiên chọn những nền tảng website tuyển dụng hàng đầu như job3s. Đồng thời, hãy tự mình cảm nhận độ uy tín của nhà tuyển dụng trong suốt quá trình làm việc phỏng vấn với họ. Sự chuyên nghiệp của họ sẽ thể hiện rõ trong buổi phỏng vấn. Và bạn chỉ cần tỉnh táo là có thể nhận diện được đó có phải là nhà tuyển dụng phù hợp hay không.

Chọn địa chỉ tìm việc uy tín để tiết kiệm thời gian, công sức

Nhìn chung, tìm việc làm tại Phú Mỹ Hưng quận 7 sẽ không quá khó. Có đến hàng nghìn cơ hội việc làm nơi đây cũng như tại quận 7 nói chung. Chúc các bạn sớm tìm được việc như ý, thỏa sức thể hiện đam mê và có được nguồn thu nhập tốt nhất.

Xem thêm: Tìm Việc Làm Giúp Việc Nhà Sáng Đi Chiều Về Nhanh Chóng, Đi Làm Ngay