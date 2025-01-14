1. Tổng quan về công việc rửa chén theo giờ

Tìm việc rửa chén theo giờ là một lựa chọn phổ biến cho những người muốn có việc không yêu cầu bằng cấp hay trình độ chuyên môn cao. Đây là một công việc lao động phổ thông, phù hợp cho cả lao động toàn thời gian và sinh viên làm bán thời gian tại các nhà hàng, quán ăn, khách sạn.

Mặc dù không yêu cầu cao về trình độ nhưng công việc rửa chén đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn vệ sinh và ngăn ngừa sự bề bộn trong không gian bếp. Nhân viên rửa chén chịu trách nhiệm chính trong việc dọn dẹp và vệ sinh các vật dụng như chén, bát, đũa,...

Công việc rửa chén không chỉ đơn thuần là rửa chén bát hàng ngày mà còn bao gồm nhiều công việc kết hợp khác, đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt và sự chịu khó. Đối với nhiều người, đây là một nghề để kiếm sống, mặc dù công việc có phần vất vả và nặng nhọc.

Rửa chén theo giờ là công việc không yêu cầu trình độ bằng cấp cao

2. Nhu cầu tìm việc rửa chén theo giờ của người lao động

Cuối năm 2023, Việt Nam ghi nhận gần 500.000 nhà hàng và quán cà phê, cho thấy sự bùng nổ của ngành F&B. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên rửa chén tăng cao, mở ra cơ hội việc làm cho nhiều người, đặc biệt là công việc rửa chén theo giờ tại các khách sạn và nhà hàng.

Rửa chén là công việc không đòi hỏi bằng cấp, thu hút nhiều người nhờ nhu cầu tuyển dụng lớn, thu nhập ổn định và cường độ lao động không quá cao nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Nhân viên rửa chén đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của nhà hàng và quán ăn, đảm bảo dịch vụ vận hành trơn tru và chuyên nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng rửa chén làm việc theo giờ đang rất sôi động

3. Mô tả chi tiết của công việc rửa chén theo giờ

Tìm việc rửa chén theo giờ thu hút nhiều người lao động bởi tính linh hoạt và không yêu cầu kinh nghiệm cao. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, người tìm việc cần nắm rõ mô tả công việc chi tiết của vị trí này:

Dọn dẹp và vệ sinh vật dụng trong khu vực bếp:

Thu gom và phân loại toàn bộ chén, bát, đũa, nồi... đã qua sử dụng.

Vệ sinh các vật dụng bằng máy rửa chén hoặc bằng tay, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lau khô và sắp xếp gọn gàng các vật dụng vào đúng vị trí quy định, tránh trầy xước hoặc hư hỏng.

Bảo quản và sắp xếp vật dụng trong khu vực bếp:

Sắp xếp và bảo quản toàn bộ vật dụng, trang thiết bị trong khu vực bếp một cách khoa học và ngăn nắp.

Phân loại rõ ràng các loại ly, cốc, đĩa, chén, bát, nồi, chảo... để thuận tiện cho việc sử dụng và tránh va chạm gây hư hỏng.

Vệ sinh và kiểm tra các thiết bị khác:

Vệ sinh khu vực bồn rửa và khu vực làm việc ít nhất hai lần mỗi ca làm việc.

Kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động của máy rửa chén, báo cáo kịp thời cho bộ phận kỹ thuật nếu có sự cố.

Báo cáo ngay cho cấp trên về tình trạng hư hỏng, thiếu hụt hoặc mất mát của các vật dụng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Luôn đảm bảo đồ dùng trong bếp đầy đủ và sạch sẽ, sẵn sàng phục vụ cho quá trình nấu nướng và phục vụ khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của giám sát hoặc quản lý.

Người tìm việc rửa chén theo giờ cần chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu công việc

4. Môi trường làm việc của nhân viên rửa chén theo giờ như thế nào?

Môi trường thực tế khi tìm việc rửa chén theo giờ thường mang tính chất linh hoạt và đòi hỏi sự thích nghi cao. Dưới đây là những đặc điểm nổi bật của môi trường này, giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc trước khi quyết định ứng tuyển:

4.1. Yêu cầu về trang phục và an toàn

Trang phục: Bạn cần ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ và tuân thủ quy định về trang phục của nơi làm việc.

Bảo hộ: Bắt buộc mang giày chống trơn trượt để tránh té ngã trên sàn ướt, găng tay cao su để bảo vệ tay khỏi hóa chất tẩy rửa và nước nóng, tạp dề chống thấm nước để giữ quần áo luôn khô ráo.

Môi trường làm việc: Khu vực bếp thường nóng bức, ẩm ướt và có thể trơn trượt. Bạn sẽ phải làm việc gần bếp nấu, lò nướng, máy rửa chén và các thiết bị khác có thể tỏa nhiệt.

Nhiệm vụ: Công việc chủ yếu là đứng liên tục trong suốt ca làm việc, cúi người, với tay để rửa chén bát, nồi niêu xoong chảo, sắp xếp dụng cụ và dọn dẹp khu vực làm việc. Bạn cũng cần nâng và di chuyển các vật nặng như thùng rác, thùng nguyên liệu...

4.2. Những khó khăn và rủi ro tiềm ẩn

Tai nạn lao động: Nguy cơ bị bỏng do nước nóng, dầu mỡ bắn, bị đứt tay do các vật sắc nhọn như mảnh vỡ thủy tinh, đồ hộp kim loại.

Môi trường làm việc khắc nghiệt: Tiếp xúc thường xuyên với nước nóng và lạnh, hóa chất tẩy rửa có thể gây kích ứng da, làm việc trong không gian nóng ẩm, đôi khi phải vào tủ lạnh/tủ đông để lấy đồ.

Cường độ công việc: Công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo và sức khỏe tốt để làm việc liên tục trong thời gian dài.

5. Các kỹ năng cần có khi tìm việc rửa chén theo ca, theo giờ

Tuy công việc rửa chén có vẻ đơn giản, nhưng để làm tốt và tìm được công việc phù hợp, bạn cần có những kỹ năng nhất định. Dưới đây là các kỹ năng cần thiết khi tìm việc rửa chén theo giờ:

5.1. Khả năng chịu được áp lực

Công việc rửa chén đòi hỏi khả năng làm việc dưới áp lực cao. Bạn cần nhanh nhẹn, linh hoạt để xử lý khối lượng lớn bát đĩa trong thời gian ngắn, đặc biệt là trong những giờ cao điểm. Giữ bình tĩnh và tập trung là chìa khóa để đối phó với những tình huống căng thẳng, đảm bảo công việc được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả cũng sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và áp lực khi tìm việc rửa chén theo giờ.

5.2. Kỹ năng dọn dẹp và rửa chén tốt

Kỹ năng dọn dẹp và rửa chén là yếu tố cơ bản cần thiết khi tìm việc rửa chén theo giờ. Bạn cần hiểu rõ cách sử dụng các loại chất tẩy rửa khác nhau để làm sạch bát đĩa, xoong nồi một cách an toàn và hiệu quả. Nắm vững kỹ thuật rửa chén đúng cách, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dầu mỡ, thức ăn thừa và các vết bẩn khác. Ngoài ra, biết cách phân loại và sắp xếp bát đĩa, xoong nồi sau khi rửa sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian làm việc.

Người rửa chén theo giờ cần biết cách sắp xếp bát đũa khoa học

5.3. Biết cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng

Nhà hàng hiện đại thường sử dụng máy rửa chén, máy sấy và các thiết bị chuyên dụng khác. Vì vậy, bạn cần thành thạo trong việc vận hành các thiết bị này, bao gồm cả việc cài đặt chương trình rửa, điều chỉnh nhiệt độ và xử lý sự cố cơ bản. Đồng thời, việc bảo quản đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của thiết bị và đảm bảo hiệu quả làm việc.

5.4. Cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì

Tính cẩn thận, tỉ mỉ và kiên trì là những phẩm chất cần thiết để đảm bảo chất lượng công việc nếu muốn tìm việc rửa chén theo giờ. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc bát đĩa, xoong nồi để đảm bảo chúng được rửa sạch hoàn toàn và không có vết nứt, sứt mẻ. Tuân thủ quy trình rửa chén của nhà hàng là cách để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, sự kiên trì và không ngại khó sẽ giúp bạn hoàn thành tốt những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và công sức.

6. Mức lương của nhân viên rửa chén có cao không?

Mức lương của nhân viên tìm việc rửa chén theo giờ dao động đáng kể từ 4 triệu đến 8 triệu đồng/tháng đối với công việc toàn thời gian và có thể lên đến 60 nghìn đồng/giờ cho ca đêm. Mức lương cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

Hình thức làm việc: Nhân viên toàn thời gian tại nhà hàng thường nhận 4.5 - 7 triệu/tháng, trong khi nhân viên rửa chén theo giờ có thể nhận 25 - 40 nghìn/giờ.

Ca làm việc: Nhân viên ca đêm thường được trả cao hơn từ 30 - 50 nghìn/giờ.

Nơi làm việc: Mức lương tại quán cơm (5 - 6 triệu/tháng) thường thấp hơn so với bếp ăn công nghiệp (6 - 8 triệu/tháng).

Ngoài mức lương cứng, nhân viên rửa chén còn được hưởng các quyền lợi khác như bao ăn ở (nếu làm toàn thời gian), cơm trưa miễn phí, bảo hiểm và ngày phép theo quy định.

Mức lương của nhân viên rửa chén theo giờ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ca làm việc, nơi làm việc và hình thức

7. Tìm việc rửa chén theo ca, giờ ở đâu uy tín hiện nay?

Nếu bạn đang tìm việc rửa chén theo giờ thì có nhiều lựa chọn uy tín dành cho bạn. Trang web tuyển dụng job3s.ai sẽ thường xuyên đăng tải thông tin về các vị trí rửa chén đang cần người, đặc biệt là tại các nhà hàng, quán ăn, khách sạn...

Thông tin tuyển dụng trên các trang này thường rất chi tiết, bao gồm:

Yêu cầu công việc: Kinh nghiệm (nếu có), độ tuổi, giới tính, khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm...

Mô tả công việc : Rửa chén bát, xoong nồi, dụng cụ làm bếp, dọn dẹp khu vực bếp...

Thời gian làm việc: Theo ca (sáng, chiều, tối) hoặc theo giờ, có thể làm việc cố định hoặc xoay ca.

Địa điểm làm việc: Rõ ràng, cụ thể, giúp bạn dễ dàng tìm đường và lựa chọn nơi làm việc phù hợp với địa điểm sinh sống của mình.

Mức lương và chế độ đãi ngộ: Lương theo giờ hoặc theo tháng, thưởng, phụ cấp, bao ăn ở (nếu có)...

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm việc thông qua các kênh khác như:

Hỏi thăm người quen: Bạn bè, người thân có thể biết các nhà hàng, quán ăn đang cần tuyển người rửa chén.

Tự tìm đến các nhà hàng, quán ăn: Hỏi trực tiếp xem họ có nhu cầu cần người rửa chén ca tối, toàn thời gian không.

Tham gia các nhóm tuyển dụng trên mạng xã hội: Nhiều nhà hàng, quán ăn đăng tin tuyển dụng trên các nhóm này.

Với nhu cầu ngày càng tăng từ các nhà hàng, quán ăn, tìm việc rửa chén theo giờ lương cao tại TP.HCM chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Bằng cách chuẩn bị kỹ lưỡng, tận dụng các kênh thông tin và không ngừng nâng cao tay nghề, bạn hoàn toàn có thể tìm được công việc phù hợp, đáp ứng mong muốn về thu nhập và thời gian linh hoạt.