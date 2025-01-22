Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng trung chuyên ngành cơ khí cực thông dụng

1. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật rất đa dạng và phong phú, Job3s sẽ liệt kê những từ vựng được sử dụng nhiều nhất giúp bạn có thể áp dụng ngay.

STT Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 1 摩擦带，绝缘胶带 Mócā dài, jué yuán jiāo dài Băng dán 2 开关插座板 kāi guān chāzuò bǎn Bảng điện có công tắc 3 冷却器 lěng què qì Bộ làm mát 4 小型电路开关 xiǎo xíng diànlù kāi guān Bộ ngắt điện dòng nhỏ 5 板式换热器 bǎn shì huàn rè qì Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm 6 输送泵 shū sòng bèng Bơm vận chuyển 7 指示燈 zhǐshì dēng Bóng đèn chỉ báo 8 铁锤 tiě chuí Cái búa sắt 9 断路器 duànlù qì Công tắc ngắt điện 10 保险丝 bǎoxiǎn sī Cầu chì 11 灯座 dēng zuò Chuôi bóng đèn 12 日光灯座 neon rìguāng dēng zuò Chuôi đèn ống 13 电铃 diàn líng Chuông điện 14 插头 chā tóu Phích cắm 15 蜂鸣器 fēng míng qì Còi báo hiệu 16 开关 kāi guān Công tắc 17 电铃 diàn líng Công tắc chuông điện 18 灯光开关 dēng guāng kāiguān Công tắc đèn 19 双形道开关 shuāng xíng dào kāi guān Công tắc 2 chiều 20 拉开关 lā kāi guān Công tắc kéo dây 21 旋转开关 xuán zhuǎn kāiguān Công tắc vặn 22 润滑油 rùn huá yóu Dầu bôi trơn 23 三核心电线 sān héxīn diàn xiàn Dây cáp 3 lõi 24 热塑性电缆 rè sù xìng diàn lǎn Dây cáp điện chịu nhiệt 25 铅线 qiān xiàn Dây chì 26 铜导线 tóng dǎo xiàn Dây dẫn bằng đồng 27 高电力导线 gāo diànlì dǎo xiàn Dây dẫn cao thế 28 伸缩电线 shēn suō diàn xiàn Dây dẫn nhánh 29 电线 diàn xiàn Dây điện 30 球形电灯 qiú xíng diàn dēng Đèn bóng tròn 31 日光灯 rì guāng dēng Đèn neol 32 多功能测试表 duō gōng néng cèshì biǎo Đồng hồ đa năng 33 电表 diàn biǎo Đồng hồ điện 34 电子用具 diànzǐ yòngjù Dụng cụ sửa điện 35 管道线 guǎn dào xiàn Đường dẫn/ống dẫn 36 高电压传输线 gāo diànyā chuán shū xiàn Đường dây dẫn cao thế 37 电流 diàn liú Đường dây truyền tải 38 保持器 bǎochí qì Giá đỡ/Dụng cụ giữ 39 凸缘、端子头 tú yuán, duānzǐ tóu Giá treo 40 蒸发器 zhēngfā qì Giàn hoá hơi 41 密封气 mìfēng qì Khí làm kín 42 断线钳子 duàn xiàn qiánzi Kìm bấm dây 43 胡桃钳 hútao qián Kìm bấm thường 44 板钳 bǎn qián Kìm hẹp tăng 45 尖嘴钳 jiān zuǐ qián Kìm mũi nhọn 46 剥皮钳 bāo pí qián Kìm tuốt vỏ 47 嵌入 qiàn rù Lắp vào 48 循环压缩机 xúnhuán yāsuō jī Máy nén tuần hoàn 49 典雅器 diǎnyǎ qì Máy ổn áp 50 点烙铁 diǎn làotiě Mỏ hàn điện 51 安全帽 ān quán mào Mũ an toàn 52 电缆夹子 diàn lǎn jiázi Nẹp ống dây 53 结合 Jié hé Nối cầu chì 54 插口 chā kǒu Ổ cắm điện 55 熔断器 róng duàn qì Ổ cầu chì 56 地板下插座 dìbǎn xià chāzuò Ổ điện dưới sàn 57 接地插座 jiēdì chāzuò Ổ điện có dây nối đất 58 墙上插座 qiáng shàng chāzuò Ổ điện tường 59 适配器 shì pèiqì Ổ tiếp hợp/ Bộ nắn điện 60 插头 chā tóu Phích cắm 61 伸缩插头 shēnsuō chātóu Phích cắm (ở một đầu của dây dẫn nhánh) 62 三相插座 sān xiàng chāzuò Phích cắm 3 pha 63 接地插座 jiēdì chāzuò Phích cắm có tiếp đất 64 测温枪 cè wēn qiāng Súng bắn nhiệt độ 65 液化装置 Yèhuà zhuāng zhì Thiết bị hoá lỏng 66 螺丝起子 luósī qǐzi Tua vít 67 四点螺丝起子 sì diǎn luósī qǐzi Tua vít bốn chiều 68 机床 Jīchuáng Máy tiện 69 液压机械 Yèyā jīxiè Máy thuỷ lực 70 电焊,切割设备 Diànhàn, qiēgē shèbèi Thiết bị hàn cắt 71 电热设备 Diànrè shèbèi Thiết bị điện nhiệt 72 铸造及 Zhùzào jí Thiết bị xử lý đúc và nhiệt 73 热处理设备 Rèchǔlǐ shèbèi Thiết bị làm lạnh 74 输送设备 Shūsòng shèbèi Thiết bị băng tải 75 过滤设备 Guòlǜ shèbèi Thiết bị lọc tách 76 粉碎设备 Fěnsuì shèbèi Thiết bị nghiền 77 内燃机 Nèiránjī Động cơ đốt trong 78 柴油机 Cháiyóujī Động cơ diesen 79 变速机 Biànsù jī Máy biến tốc 80 发电机 Fādiàn jī Máy phát điện 81 变压器 Biànyāqì Máy biến áp 82 设备 Shèbèi Thiết bị giảm tốc 83 配电输电设备 Pèi diàn shūdiàn shèbèi Thiết bị tải và phân phối điện 84 超声波设备 Chāoshēngbō shèbèi Thiết bị sóng siêu thanh 85 激光设备 Jīguāng shèbèi Thiết bị lazer 86 机械工程师 Jīxiè gōngchéngshī Kỹ sư cơ khí 87 机械师 jīxiè shī Thợ cơ khí 88 机械工业 Jīxiè gōngyè Cơ khí chế tạo 89 2D 绘图 2D huìtú Bản vẽ 2D 90 3D 绘图 3D huìtú Bản vẽ 3D 91 详细的图纸 xiángxì de túzhǐ Bản vẽ chi tiết 92 装配图纸 zhuāngpèi túzhǐ Bản vẽ lắp ráp 93 齿轮 chǐlún Bánh răng/Hộp số 94 车轮 chēlún Bánh xe 95 电流 diàn liú Đường dây truyền tải 96 刀具存放 dāojù cúnfàng Bảo quản dụng cụ 97 输送带, 输送机 shūsòng dài, shūsòng jī Băng chuyền 98 机加工表面 jī jiāgōng biǎomiàn Bề mặt gia công 99 火花塞 huǒhuāsāi Bugi 100 引擎机房 yǐnqíng jīfáng Buồng động cơ máy 101 座舱 zuòcāng Buồng lái 102 游戏杆, 操纵杆 yóuxì gān, cāozòng gǎn Cần điều khiển 103 中等结构 zhōngděng jiégòu Cấu trúc trung bình 104 蜂鸣器 fēng míng qì Còi báo hiệu 105 滚轴 gǔn zhóu Con lăn/Trục lăn 106 夹杆结构 jiā gān jiégòu Cơ cấu thanh kẹp 107 容量集群 róngliàng jíqún Cụm công suất 108 支腿 zhī tuǐ Chân chống 109 绝缘液体 juéyuán yètǐ Chất lỏng cách điện 110 摆动闩锁 bǎidòng shuān suǒ Chốt xoay 111 侧出角 cè chū jiǎo Góc thoát bên 112 化学和物理处理 huàxué hé wùlǐ chǔlǐ Gia công hoá học, vật lý 113 放电加工 fàngdiàn jiāgōng Gia công phóng điện 114 加工火花 jiāgōng huǒhuā Gia công tia lửa 115 蒸发器 zhēngfā qì Giàn hoá hơi 116 砂纸 shāzhǐ Giấy nhám xếp tròn 117 轴向投影 zhóu xiàng tóuyǐng Hình chiếu trục đo 118 车辆变速箱 chēliàng biànsù xiāng Hộp số xe 119 尺寸 chǐcùn Kích thước 120 密封气 mìfēng qì Khí làm kín 121 摆动锁 bǎidòng suǒ Khoá xoay 122 嵌入 qiàn rù Lắp vào 123 电缆夹子 diàn lǎn jiázi Nẹp ống dây 124 结合 jié hé Nối cầu chì 125 玻璃管 bōlí guǎn Ống thuỷ tinh 126 车床备件 chēchuáng bèijiàn Phụ tùng máy tiện 127 机壳 jī ké Sườn xe, khung xe 128 操舵 cāoduò Tay lái 129 曲柄 qūbǐng Tay quay 130 导航栏 dǎoháng lán Thanh chuyển hướng 131 旋转轴 xuánzhuǎn zhóu Trục xoay 132 效率 xiàolǜ Hiệu suất/ Hiệu quả 133 电接触探针 diàn jiēchù tàn zhēn Đầu đo tiếp xúc điện 134 空气动力控制器 kōngqì dònglì kòngzhì qì Bộ kiểm soát khí động lực 135 声音振荡器 shēngyīn 2. Tiếng trung ngành cơ khí về bản vẽ kỹ thuật cơ khí

Bên cạnh những từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí về máy móc, kỹ thuật, để bản thân có thể thành thạo tất cả các bước từ xây dựng bản vẽ cho đến thiết kế, bạn cần ghi nhớ thêm các từ vựng đặc biệt về bản vẽ kỹ thuật thuộc ngành cơ khí dưới đây.

STT Tiếng Trung Phiên âm Tiếng Việt 1 数值 shùzhí Trị số 2 比例 bǐlì Tỷ lệ 3 垂直 chuízhí Vuông góc 4 瓦 wǎ W/ Oát 5 图解 tújiě Sơ đồ giải thích 6 折算 zhésuàn Quy ra 7 逆变 nì biàn Nghịch biến 8 原理 yuánlǐ Nguyên lý

3. Một số mẫu câu tiếng Trung chuyên ngành cơ khí

Ngoài việc học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, bạn có thể học thêm về tiếng Trung cũng như mở rộng vốn từ tiếng Trung của mình bằng cách học một số mẫu câu đơn giản nhưng phổ biến sau đây:

Mẫu câu tiếng Trung chuyên ngành cơ khí 1:

用于难切削材料半精加工的球头立铣刀，一定要记下.

Phiên âm: Yòng yú nán qiēxiāo cáiliào bàn jīng jiāgōng de qiú tóu lì xǐ dāo, yīdìng yào jì xià.

Tạm dịch: Hãy lưu ý, máy phay đầu bi sử dụng để cắt các nguyên liệu khó cắt.

Mẫu câu tiếng trung chuyên ngành cơ khí 2:

机械工程培训项目为学生提供设计和制造机器和机器零件、生产系统和服务于国民经济和社会的产品类型的技能。

Phiên âm: Jīxiè gōngchéng péixùn xiàngmù wéi xuéshēng tígōng shèjì hé zhìzào jīqì hé jīqì língjiàn, shēngchǎn xìtǒng hé fúwù yú guómín jīngjì hé shèhuì de chǎnpǐn lèixíng de jìnéng.

Tạm dịch: Các chương trình đào tạo về ngành cơ khí sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thiết kế, chế tạo máy, chi tiết máy, hệ thống sản xuất và các loại sản phẩm phục vụ nền kinh tế xã hội nước nhà.

Trên đây là tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí mà bạn có thể áp dụng ngay hàng ngày để giao tiếp và đọc hiểu văn bản liên quan. Ngoài việc nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành, để phát triển bản thân tốt nhất trong môi trường công việc sử dụng tiếng Trung, bạn cũng cần trau dồi thêm giao tiếp hàng ngày để tạo sự gần gũi, hiểu văn hóa người Trung Quốc, đặc biệt cần học hỏi thêm được những kỹ năng, kiến thức mới để chủ động hơn trong công việc.