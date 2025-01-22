Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng trung chuyên ngành cơ khí cực thông dụng

Tổng hợp 100+ từ vựng tiếng trung chuyên ngành cơ khí cực thông dụng
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí là gì? Là hệ thống các từ vựng được sử dụng phổ biến trong ngành này và ngành khác không thể hoặc không sử dụng. Trong giao tiếp và làm việc tại các nhà máy cơ khí thuộc quản lý của người Trung Quốc, bạn cần biết cách giao tiếp bằng tiếng Trung chuyên ngành với họ để thuận lợi cho công việc và thăng tiến.
  2. 1. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật
  4. 2. Tiếng trung ngành cơ khí về bản vẽ kỹ thuật cơ khí
  6. 3. Một số mẫu câu tiếng Trung chuyên ngành cơ khí

1. Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật rất đa dạng và phong phú, Job3s sẽ liệt kê những từ vựng được sử dụng nhiều nhất giúp bạn có thể áp dụng ngay.

STT

Tiếng Trung

Phiên âm

Tiếng Việt

1

摩擦带，绝缘胶带

Mócā dài, jué yuán jiāo dài

Băng dán

2

开关插座板

kāi guān chāzuò bǎn

Bảng điện có công tắc

3

冷却器

lěng què qì

Bộ làm mát

4

小型电路开关

xiǎo xíng diànlù kāi guān

Bộ ngắt điện dòng nhỏ

5

板式换热器

bǎn shì huàn rè qì

Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm

6

输送泵

shū sòng bèng

Bơm vận chuyển

7

指示燈

zhǐshì dēng

Bóng đèn chỉ báo

8

铁锤

tiě chuí

Cái búa sắt

9

断路器

duànlù qì

Công tắc ngắt điện

10

保险丝

bǎoxiǎn sī

Cầu chì

11

灯座

dēng zuò

Chuôi bóng đèn

12

日光灯座

neon rìguāng dēng zuò

Chuôi đèn ống

13

电铃

diàn líng

Chuông điện

14

插头

chā tóu

Phích cắm

15

蜂鸣器

fēng míng qì

Còi báo hiệu

16

开关

kāi guān

Công tắc

17

电铃

diàn líng

Công tắc chuông điện

18

灯光开关

dēng guāng kāiguān

Công tắc đèn

19

双形道开关

shuāng xíng dào kāi guān

Công tắc 2 chiều

20

拉开关

lā kāi guān

Công tắc kéo dây

21

旋转开关

xuán zhuǎn kāiguān

Công tắc vặn

22

润滑油

rùn huá yóu

Dầu bôi trơn

23

三核心电线

sān héxīn diàn xiàn

Dây cáp 3 lõi

24

热塑性电缆

rè sù xìng diàn lǎn

Dây cáp điện chịu nhiệt

25

铅线

qiān xiàn

Dây chì

26

铜导线

tóng dǎo xiàn

Dây dẫn bằng đồng

27

高电力导线

gāo diànlì dǎo xiàn

Dây dẫn cao thế

28

伸缩电线

shēn suō diàn xiàn

Dây dẫn nhánh

29

电线

diàn xiàn

Dây điện

30

球形电灯

qiú xíng diàn dēng

Đèn bóng tròn

31

日光灯

rì guāng dēng

Đèn neol

32

多功能测试表

duō gōng néng cèshì biǎo

Đồng hồ đa năng

33

电表

diàn biǎo

Đồng hồ điện

34

电子用具

diànzǐ yòngjù

Dụng cụ sửa điện

35

管道线

guǎn dào xiàn

Đường dẫn/ống dẫn

36

高电压传输线

gāo diànyā chuán shū xiàn

Đường dây dẫn cao thế

37

电流

diàn liú

Đường dây truyền tải

38

保持器

bǎochí qì

Giá đỡ/Dụng cụ giữ

39

凸缘、端子头

tú yuán, duānzǐ tóu

Giá treo

40

蒸发器

zhēngfā qì

Giàn hoá hơi

41

密封气

mìfēng qì

Khí làm kín

42

断线钳子

duàn xiàn qiánzi

Kìm bấm dây

43

胡桃钳

hútao qián

Kìm bấm thường

44

板钳

bǎn qián

Kìm hẹp tăng

45

尖嘴钳

jiān zuǐ qián

Kìm mũi nhọn

46

剥皮钳

bāo pí qián

Kìm tuốt vỏ

47

嵌入

qiàn rù

Lắp vào

48

循环压缩机

xúnhuán yāsuō jī

Máy nén tuần hoàn

49

典雅器

diǎnyǎ qì

Máy ổn áp

50

点烙铁

diǎn làotiě

Mỏ hàn điện

51

安全帽

ān quán mào

Mũ an toàn

52

电缆夹子

diàn lǎn jiázi

Nẹp ống dây

53

结合

Jié hé

Nối cầu chì

54

插口

chā kǒu

Ổ cắm điện

55

熔断器

róng duàn qì

Ổ cầu chì

56

地板下插座

dìbǎn xià chāzuò

Ổ điện dưới sàn

57

接地插座

jiēdì chāzuò

Ổ điện có dây nối đất

58

墙上插座

qiáng shàng chāzuò

Ổ điện tường

59

适配器

shì pèiqì

Ổ tiếp hợp/ Bộ nắn điện

60

插头

chā tóu

Phích cắm

61

伸缩插头

shēnsuō chātóu

Phích cắm (ở một đầu của dây dẫn nhánh)

62

三相插座

sān xiàng chāzuò

Phích cắm 3 pha

63

接地插座

jiēdì chāzuò

Phích cắm có tiếp đất

64

测温枪

cè wēn qiāng

Súng bắn nhiệt độ

65

液化装置

Yèhuà zhuāng zhì

Thiết bị hoá lỏng

66

螺丝起子

luósī qǐzi

Tua vít

67

四点螺丝起子

sì diǎn luósī qǐzi

Tua vít bốn chiều

68

机床

Jīchuáng

Máy tiện

69

液压机械

Yèyā jīxiè

Máy thuỷ lực

70

电焊,切割设备

Diànhàn, qiēgē shèbèi

Thiết bị hàn cắt

71

电热设备

Diànrè shèbèi

Thiết bị điện nhiệt

72

铸造及

Zhùzào jí

Thiết bị xử lý đúc và nhiệt

73

热处理设备

Rèchǔlǐ shèbèi

Thiết bị làm lạnh

74

输送设备

Shūsòng shèbèi

Thiết bị băng tải

75

过滤设备

Guòlǜ shèbèi

Thiết bị lọc tách

76

粉碎设备

Fěnsuì shèbèi

Thiết bị nghiền

77

内燃机

Nèiránjī

Động cơ đốt trong

78

柴油机

Cháiyóujī

Động cơ diesen

79

变速机

Biànsù jī

Máy biến tốc

80

发电机

Fādiàn jī

Máy phát điện

81

变压器

Biànyāqì

Máy biến áp

82

设备

Shèbèi

Thiết bị giảm tốc

83

配电输电设备

Pèi diàn shūdiàn shèbèi

Thiết bị tải và phân phối điện

84

超声波设备

Chāoshēngbō shèbèi

Thiết bị sóng siêu thanh

85

激光设备

Jīguāng shèbèi

Thiết bị lazer

86

机械工程师

Jīxiè gōngchéngshī

Kỹ sư cơ khí

87

机械师

jīxiè shī

Thợ cơ khí

88

机械工业

Jīxiè gōngyè

Cơ khí chế tạo

89

2D 绘图

2D huìtú

Bản vẽ 2D

90

3D 绘图

3D huìtú

Bản vẽ 3D

91

详细的图纸

xiángxì de túzhǐ

Bản vẽ chi tiết

92

装配图纸

zhuāngpèi túzhǐ

Bản vẽ lắp ráp

93

齿轮

chǐlún

Bánh răng/Hộp số

94

车轮

chēlún

Bánh xe

95

电流

diàn liú

Đường dây truyền tải

96

刀具存放

dāojù cúnfàng

Bảo quản dụng cụ

97

输送带, 输送机

shūsòng dài, shūsòng jī

Băng chuyền

98

机加工表面

jī jiāgōng biǎomiàn

Bề mặt gia công

99

火花塞

huǒhuāsāi

Bugi

100

引擎机房

yǐnqíng jīfáng

Buồng động cơ máy

101

座舱

zuòcāng

Buồng lái

102

游戏杆, 操纵杆

yóuxì gān, cāozòng gǎn

Cần điều khiển

103

中等结构

zhōngděng jiégòu

Cấu trúc trung bình

104

蜂鸣器

fēng míng qì

Còi báo hiệu

105

滚轴

gǔn zhóu

Con lăn/Trục lăn

106

夹杆结构

jiā gān jiégòu

Cơ cấu thanh kẹp

107

容量集群

róngliàng jíqún

Cụm công suất

108

支腿

zhī tuǐ

Chân chống

109

绝缘液体

juéyuán yètǐ

Chất lỏng cách điện

110

摆动闩锁

bǎidòng shuān suǒ

Chốt xoay

111

侧出角

cè chū jiǎo

Góc thoát bên

112

化学和物理处理

huàxué hé wùlǐ chǔlǐ

Gia công hoá học, vật lý

113

放电加工

fàngdiàn jiāgōng

Gia công phóng điện

114

加工火花

jiāgōng huǒhuā

Gia công tia lửa

115

蒸发器

zhēngfā qì

Giàn hoá hơi

116

砂纸

shāzhǐ

Giấy nhám xếp tròn

117

轴向投影

zhóu xiàng tóuyǐng

Hình chiếu trục đo

118

车辆变速箱

chēliàng biànsù xiāng

Hộp số xe

119

尺寸

chǐcùn

Kích thước

120

密封气

mìfēng qì

Khí làm kín

121

摆动锁

bǎidòng suǒ

Khoá xoay

122

嵌入

qiàn rù

Lắp vào

123

电缆夹子

diàn lǎn jiázi

Nẹp ống dây

124

结合

jié hé

Nối cầu chì

125

玻璃管

bōlí guǎn

Ống thuỷ tinh

126

车床备件

chēchuáng bèijiàn

Phụ tùng máy tiện

127

机壳

jī ké

Sườn xe, khung xe

128

操舵

cāoduò

Tay lái

129

曲柄

qūbǐng

Tay quay

130

导航栏

dǎoháng lán

Thanh chuyển hướng

131

旋转轴

xuánzhuǎn zhóu

Trục xoay

132

效率

xiàolǜ

Hiệu suất/ Hiệu quả

133

电接触探针

diàn jiēchù tàn zhēn

Đầu đo tiếp xúc điện

134

空气动力控制器

kōngqì dònglì kòngzhì qì

Bộ kiểm soát khí động lực

135

声音振荡器

shēngyīn zhèndàng qì

Bộ dao động âm thanh
Từ vựng tiếng trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật
Từ vựng tiếng trung chuyên ngành cơ khí, máy móc, kỹ thuật

2. Tiếng trung ngành cơ khí về bản vẽ kỹ thuật cơ khí

Bên cạnh những từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí về máy móc, kỹ thuật, để bản thân có thể thành thạo tất cả các bước từ xây dựng bản vẽ cho đến thiết kế, bạn cần ghi nhớ thêm các từ vựng đặc biệt về bản vẽ kỹ thuật thuộc ngành cơ khí dưới đây.

STT

Tiếng Trung

Phiên âm

Tiếng Việt

1

数值

shùzhí

Trị số

2

比例

bǐlì

Tỷ lệ

3

垂直

chuízhí

Vuông góc

4

W/ Oát

5

图解

tújiě

Sơ đồ giải thích

6

折算

zhésuàn

Quy ra

7

逆变

nì biàn

Nghịch biến

8

原理

yuánlǐ

Nguyên lý
Tiếng trung ngành cơ khí về bản vẽ kỹ thuật cơ khí
Tiếng Trung chuyên ngành cơ khí về bản vẽ kỹ thuật cơ khí

3. Một số mẫu câu tiếng Trung chuyên ngành cơ khí

Ngoài việc học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí, bạn có thể học thêm về tiếng Trung cũng như mở rộng vốn từ tiếng Trung của mình bằng cách học một số mẫu câu đơn giản nhưng phổ biến sau đây:

Mẫu câu tiếng Trung chuyên ngành cơ khí 1:

用于难切削材料半精加工的球头立铣刀，一定要记下.

Phiên âm: Yòng yú nán qiēxiāo cáiliào bàn jīng jiāgōng de qiú tóu lì xǐ dāo, yīdìng yào jì xià.

Tạm dịch: Hãy lưu ý, máy phay đầu bi sử dụng để cắt các nguyên liệu khó cắt.

Mẫu câu tiếng trung chuyên ngành cơ khí 2:

机械工程培训项目为学生提供设计和制造机器和机器零件、生产系统和服务于国民经济和社会的产品类型的技能。

Phiên âm: Jīxiè gōngchéng péixùn xiàngmù wéi xuéshēng tígōng shèjì hé zhìzào jīqì hé jīqì língjiàn, shēngchǎn xìtǒng hé fúwù yú guómín jīngjì hé shèhuì de chǎnpǐn lèixíng de jìnéng.

Tạm dịch: Các chương trình đào tạo về ngành cơ khí sẽ cung cấp cho sinh viên những kỹ năng cần thiết như kỹ năng thiết kế, chế tạo máy, chi tiết máy, hệ thống sản xuất và các loại sản phẩm phục vụ nền kinh tế xã hội nước nhà.

Trên đây là tổng hợp 100+ từ vựng tiếng Trung chuyên ngành cơ khí mà bạn có thể áp dụng ngay hàng ngày để giao tiếp và đọc hiểu văn bản liên quan. Ngoài việc nâng cao vốn từ vựng chuyên ngành, để phát triển bản thân tốt nhất trong môi trường công việc sử dụng tiếng Trung, bạn cũng cần trau dồi thêm giao tiếp hàng ngày để tạo sự gần gũi, hiểu văn hóa người Trung Quốc, đặc biệt cần học hỏi thêm được những kỹ năng, kiến thức mới để chủ động hơn trong công việc.

