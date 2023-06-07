Tổng hợp 50 mẫu CV Logistics mà được giới trẻ quan tâm nhất

CV logistics là một trong những mẫu CV xin việc được đánh giá là khó viết nhất. CV ngành logistics cần phải thể hiện được kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm, các yêu cầu mà nhà tuyển dụng cần. Vì vậy nhiều bạn chưa biết cách viết CV xin việc ngành xuất nhập khẩu sao cho thu hút nhà tuyển dụng? Sau đây Job3s sẽ chia sẻ đến bạn các mẫu CV logistics ấn tượng nhất dành cho các bạn tham khảo.

1. Ngành Logistics là gì?

Logistics được hiểu là dịch vụ cung cấp, vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Công việc của Logistics là lên kế hoạch cụ thể, kiểm soát sự vận chuyển của hàng hoá, theo dõi quá trình vận chuyển đến cho khách hàng.

Bên cạnh dịch vụ giao - nhận, ngành Logistics còn bao gồm các hoạt động khác như bao bì, đóng gói, lưu bãi, lưu trữ. luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hóa hỏng… Nếu làm tốt ở khâu Logistics, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí vận chuyển, từ đó giảm giá thành và tăng lợi nhuận cho công ty.

Logistics là dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế (Nguồn: Internet)

2. Mẫu CV Logistic được yêu thích

Dưới đây là một số mẫu CV xin việc Logistic được nhiều ứng viên quan tâm do Job3s tổng hợp. Bạn có thể tham khảo các mẫu CV dưới đây để thiết kế CV cho riêng mình.

2.1 CV Logistic chuyên nghiệp

Mẫu CV logistic chuyên nghiệp thường có sự sáng tạo, bố cục rõ ràng, chuyên nghiệp và mang tính hiện đại hơn so với các mẫu CV truyền thống. Bố cục của mẫu sáng tạo này được thiết kế với cách sắp xếp hợp lý, đồng thời tạo nên một diện mạo đẹp mắt và chuyên nghiệp.

Bạn nên lựa chọn các màu sắc trầm tính cho các mẫu CV như màu xanh dương, trắng, các màu pastel nhẹ nhàng. Đặc biệt, phông chữ cũng cần được chọn một cách cẩn thận, nên sử dụng các phông chữ chuyên nghiệp, dễ đọc và phù hợp với nội dung của CV.

Mẫu CV xin việc logistics vị trí nhân viên chứng từ

Mẫu CV logistics ấn tượng với gam màu pastel

2.2 CV Logistic sáng tạo

TopCV của ngành logistic dưới đây được thiết kế đơn giản, gọn nhẹ và chuyên nghiệp, không có quá nhiều chi tiết phức tạp. Nội dung được trình bày rõ ràng, dễ đọc, giúp nhà tuyển dụng nhanh chóng nắm bắt thông tin quan trọng.

Mẫu CV xin việc logistics với tone màu pastel chủ đạo

Mẫu CV logistics mới nhất được yêu thích (Nguồn: Internet)

2.3 CV Logistic hiện đại

Mẫu CV hiện đại thường có thiết kế độc đáo, mang phong cách cá nhân. Các mục như tiêu đề, thông tin liên hệ, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, học vấn hay các thông tin khác được đặt theo trật tự logic và có sự phân bố hợp lý trên trang giấy.

Hình đại diện được chọn lọc kỹ lưỡng, thể hiện được tính chuyên nghiệp và phong cách của cá nhân. Một CV chuẩn nên từ 1-2 trang, không viết lan man dài dòng tránh gây cảm giác nhàm chán cho người đọc.

CV xin việc logistics được thiết kế ấn tượng

2.4 CV Logistic tiêu chuẩn

Mẫu CV logistic tiêu chuẩn thường phù hợp cho những người yêu thích phong cách đơn giản, sinh viên mới ra trường. Bản CV sở hữu phong cách đơn giản, không cầu kỳ nhưng đầy đủ tất cả các thông tin. Nếu bạn là người ưa phong cách đơn giản có thể tham khảo các mẫu CV bên dưới nhé!

Mẫu CV logistics tiêu chuẩn cho sinh viên mới ra trường (Nguồn: Internet)

2.5 CV Logistic basic

Bố cục của mẫu CV logistic basic luôn được lòng các ứng viên vì sự trình bày mạch lạc, rõ ràng về quy chuẩn giãn cách dòng, màu sắc, chữ viết nhất quán từ đầu đến cuối CV. Nhà tuyển dụng cũng rất thích phong cách CV này.

Nội dung được phân tách rõ ràng từng hạng mục giúp nhà tuyển dụng có thể khái quát được thông tin ứng viên một cách nhanh chóng. Bố cục rõ ràng, thông tin đầy đủ và thiết kế đơn giản là điểm cộng của mẫu CV này.

Mẫu CV xuất nhập khẩu đơn giản được sử dụng nhiều nhất hiện nay (Nguồn: Internet)

3. Cách viết CV Logistic hoàn chỉnh

Làm thế nào để viết CV Logistic hoàn chỉnh? Tạo CV xin việc ngành Logistic có gì khác so với các CV các ngành khác hay không? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

3.1 Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là thông tin cơ bản và quan trọng mà bạn cần nên cho nhà tuyển dụng biết. Đây là phần giới thiệu lai lịch của bạn cho nhà tuyển dụng biết để nhà tuyển dụng có những cái ấn tượng đầu tiên về bạn.

Ở phần này, bạn cần cung cấp:

Họ tên (kèm tên tiếng Anh nếu bạn viết CV bằng tiếng Anh)

Vị trí hiện tại

Email

Số điện thoại liên hệ

Địa chỉ

3.2 Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp trong ngành Logistic khá quan trọng. nếu ứng viên không viết rõ mục tiêu nghề nghiệp, viết sơ sài thì khả năng bạn bị trượt rất cao.

Mục tiêu nghề nghiệp rất quan trọng. Dựa vào mục tiêu nghề nghiệp, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá bạn đang ở đâu, định hướng công việc tương lai của bạn như thế nào. Từ đó, nhà tuyển dụng sẽ có những đánh giá khách quan hơn về bạn.

Trong mục tiêu nghề nghiệp, bạn nên phân chia thành mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Các mục tiêu nghề nghiệp cần thể hiện rành mạch, ngắn gọn, diễn đạt đầy đủ ý, đảm bảo tính chính xác.

Mục tiêu nghề nghiệp là định hướng công việc của bạn trong tương lai (Nguồn: Internet)

3.3 Kinh nghiệm làm việc

Bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng mong chờ phần kinh nghiệm của ứng viên. Một ứng viên có nhiều kinh nghiệm sẽ thu hút được nhà tuyển dụng. Do đó, trong phần này, bạn cần trình bày theo những quy tắc chuẩn như:

Bắt đầu bằng tên công ty/ tập đoàn/tổ chức và thời gian làm việc tại nơi đó

Nêu rõ chức danh công việc mà bạn đảm nhiệm tại công ty đó

Liệt kê những công việc, kinh nghiệm, thành tựu mà bạn đã đạt được tại mỗi vị trí

Kèm theo số liệu cụ thể để CV logistics mang tính xác thực cao

Hãy sắp xếp các kinh nghiệm theo mốc thời gian từ hiện tại trở về quá khứ

Nếu bạn đang viết CV thực tập sinh ngành logistics thì hãy bổ sung những hoạt động ngoại khóa, tình nguyện kèm theo những kỹ năng có liên quan đến ngành bạn đang ứng tuyển

3.4 Học vấn

Các vị trí trong ngành logistics đều yêu cầu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây là ngành đặc thù nên buộc ứng viên cần phải có kiến thức, nền tảng, hiểu biết về xuất nhập khẩu.

Ở mục này, bạn nên lưu ý viết theo thứ tự từ cấp bậc đại học trở lên và thời gian từ hiện tại lùi về quá khứ. Bạn cũng có thể liệt kê thêm các khóa học liên quan mà mình đã tham gia để ghi thêm điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

3.5 Kỹ năng

Với phần kỹ năng trong CV logistics, bạn cần phải tập trung vào các kỹ năng liên quan đến công việc cụ thể mà bạn đang ứng tuyển. Bạn nên đề cập đến các kỹ năng chuyên môn như chăm sóc khách hàng, giải quyết được các tình huống liên quan đến chứng từ xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần liệt kê các kỹ năng mềm quan trọng như: kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm… Các kỹ năng này sẽ là yếu tố giúp nhà tuyển dụng đánh giá cao về bạn.

Trên đây là những thông tin về các mẫu CV logistics và cách viết CV chinh phục nhà tuyển dụng do Job3s tổng hợp và chia sẻ. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn hoàn thiện được cho mình một chiếc CV chỉnh chu nhất