Tiếp nối sự thành công của cuộc thi mùa trước, Glorious Hanu 2024 đã chính thức quay trở lại với chủ đề “Shine with Brilliance”. Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc đơn thuần, mà còn là sân khấu để các nữ sinh viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, nơi mà mỗi thí sinh có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, khẳng định bản thân và chinh phục ước mơ.

Hiện tại, cuộc thi đang bước vào giai đoạn nước rút với các hoạt động chuẩn bị cho đêm Chung kết, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại Trường Đại học Hà Nội. Top 10 thí sinh đã hoàn tất các phần tập luyện và sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu, mang đến những màn trình diễn hứa hẹn đầy bùng nổ.

Trong thời gian qua, các cô gái đã trải qua hơn một tháng tập luyện với lịch trình dày đặc, không chỉ rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử mà còn tham gia quay MV tại các địa điểm văn hóa nổi tiếng, góp phần quảng bá vẻ đẹp và giá trị lịch sử của thủ đô Hà Nội.

Top 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết Glorious Hanu 2024

Danh sách Top 10 bao gồm các thí sinh:

GH098: Nguyễn Hoài Phương 1TT23 Khoa Tiếng Pháp GH108: Nguyễn Phương Hiền 10A22 Khoa Tiếng Anh GH078: Phạm Mỹ Huyền 2TB-21 Khoa Tiếng TBN GH053: Nguyễn Thị Trúc Anh KREMS-22 Cử nhân Kinh doanh, Dịch vụ, Du lịch & Giải trí IMC GH118: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 4T23 Khoa Tiếng Trung GH038: Trần Khánh Ly 1T-22 Khoa Tiếng Trung GH042: Lê Thị Thái Bảo 3H-21C Khoa Tiếng Hàn GH024: Vũ Thị Hoài Lam 1TC-23ACN Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch FMT GH050: Trần Phạm Thu Trang K24 Khoa Tiếng Anh GH003: Nguyễn Mai Hương 4T-21C Khoa Tiếng Trung CLC

Top 10 các thí sinh không chỉ là những đại diện tiêu biểu cho sắc đẹp và trí tuệ của sinh viên Đại học Hà Nội mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng về sự tự tin và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật trước thềm Chung kết là việc thực hiện quay MV tại các địa danh như Hoàng Thành Thăng Long, Cột Cờ Hà Nội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tà áo dài thướt tha, Top 10 nữ sinh đã gửi gắm thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" qua những hình ảnh đầy tự hào về giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân dành để tưởng nhớ và tôn vinh các thế hệ cha ông đã xây dựng nên những giá trị lịch sử lâu đời, mà còn là một sản phẩm nghệ thuật ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh nữ sinh viên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Những nàng thơ trong buổi quay MV của các thí sinh Top 10

Trong thời gian vừa qua, Top 10 thí sinh đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia, những anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực như chị Nguyễn Thị Phương Lan, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, hiện là MC/BTV Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đảm nhận vai trò hướng dẫn kỹ năng ứng xử. Và đồng hành trong việc hoàn thiện kỹ năng catwalk là chị Nguyễn Thu Phương, Top 5 Miss World Việt Nam 2019 và Founder của Thu Phuong Training.

Dưới sự hướng dẫn tận tâm, các thí sinh không chỉ rèn luyện phong thái tự tin, kỹ năng giao tiếp mà còn trang bị đủ sự tự tin và bản lĩnh để chinh phục vòng thi quyết định cuối cùng.

Buổi training kỹ năng ứng xử cùng Top 10 Glorious Hanu 2024

Sự kiện của trường Đại Học Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là sân chơi để tôn vinh sắc đẹp và tài năng, mà còn là nơi để các cô gái lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Trong vòng thi quyết định này, khán giả sẽ được thưởng thức những phần trình diễn ấn tượng, từ trang phục đẹp mắt, những màn ứng xử, đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các thí sinh biểu diễn.

Cuối cùng, liệu ai sẽ là người chạm tay tới vương miện danh giá? Câu trả lời sẽ có trong đêm Chung kết, hứa hẹn mang đến những phút giây bùng nổ và đầy cảm xúc. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho hành trình của các thí sinh xuất sắc nhất Glorious Hanu 2024!