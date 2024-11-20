Top 10 rực rỡ trước thềm Chung kết Glorious Hanu 2024

Top 10 rực rỡ trước thềm Chung kết Glorious Hanu 2024
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 20/11/2024
Ai sẽ chạm tay tới vương miện danh giá? Cùng chờ đón những màn trình diễn bùng nổ của Top 10 tại đêm Chung kết Glorious Hanu 2024!
Nội dung chính

Tiếp nối sự thành công của cuộc thi mùa trước, Glorious Hanu 2024 đã chính thức quay trở lại với chủ đề “Shine with Brilliance”. Đây không chỉ là cuộc thi nhan sắc đơn thuần, mà còn là sân khấu để các nữ sinh viên thể hiện tài năng, bản lĩnh, nơi mà mỗi thí sinh có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình, khẳng định bản thân và chinh phục ước mơ.

Hiện tại, cuộc thi đang bước vào giai đoạn nước rút với các hoạt động chuẩn bị cho đêm Chung kết, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/11 tại Trường Đại học Hà Nội. Top 10 thí sinh đã hoàn tất các phần tập luyện và sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu, mang đến những màn trình diễn hứa hẹn đầy bùng nổ.

Trong thời gian qua, các cô gái đã trải qua hơn một tháng tập luyện với lịch trình dày đặc, không chỉ rèn luyện kỹ năng catwalk, ứng xử mà còn tham gia quay MV tại các địa điểm văn hóa nổi tiếng, góp phần quảng bá vẻ đẹp và giá trị lịch sử của thủ đô Hà Nội.

Top 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết Glorious Hanu 2024
Top 10 thí sinh bước vào vòng Chung kết Glorious Hanu 2024

Danh sách Top 10 bao gồm các thí sinh:

  1. GH098: Nguyễn Hoài Phương 1TT23 Khoa Tiếng Pháp
  2. GH108: Nguyễn Phương Hiền 10A22 Khoa Tiếng Anh
  3. GH078: Phạm Mỹ Huyền 2TB-21 Khoa Tiếng TBN
  4. GH053: Nguyễn Thị Trúc Anh KREMS-22 Cử nhân Kinh doanh, Dịch vụ, Du lịch & Giải trí IMC
  5. GH118: Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 4T23 Khoa Tiếng Trung
  6. GH038: Trần Khánh Ly 1T-22 Khoa Tiếng Trung
  7. GH042: Lê Thị Thái Bảo 3H-21C Khoa Tiếng Hàn
  8. GH024: Vũ Thị Hoài Lam 1TC-23ACN Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch FMT
  9. GH050: Trần Phạm Thu Trang K24 Khoa Tiếng Anh
  10. GH003: Nguyễn Mai Hương 4T-21C Khoa Tiếng Trung CLC

Top 10 các thí sinh không chỉ là những đại diện tiêu biểu cho sắc đẹp và trí tuệ của sinh viên Đại học Hà Nội mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng về sự tự tin và khát vọng vươn xa của thế hệ trẻ Việt Nam.

Một trong những hoạt động nổi bật trước thềm Chung kết là việc thực hiện quay MV tại các địa danh như Hoàng Thành Thăng Long, Cột Cờ Hà Nội và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tà áo dài thướt tha, Top 10 nữ sinh đã gửi gắm thông điệp "Uống nước nhớ nguồn" qua những hình ảnh đầy tự hào về giá trị văn hóa và lịch sử của dân tộc. Đây không chỉ là món quà tri ân dành để tưởng nhớ và tôn vinh các thế hệ cha ông đã xây dựng nên những giá trị lịch sử lâu đời, mà còn là một sản phẩm nghệ thuật ý nghĩa, lan tỏa hình ảnh nữ sinh viên Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Những nàng thơ trong buổi quay MV của các thí sinh Top 10
Những nàng thơ trong buổi quay MV của các thí sinh Top 10

Trong thời gian vừa qua, Top 10 thí sinh đã có cơ hội gặp gỡ và học hỏi từ những chuyên gia, những anh chị có kinh nghiệm trong lĩnh vực như chị Nguyễn Thị Phương Lan, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018, hiện là MC/BTV Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đảm nhận vai trò hướng dẫn kỹ năng ứng xử. Và đồng hành trong việc hoàn thiện kỹ năng catwalk là chị Nguyễn Thu Phương, Top 5 Miss World Việt Nam 2019 và Founder của Thu Phuong Training.

Dưới sự hướng dẫn tận tâm, các thí sinh không chỉ rèn luyện phong thái tự tin, kỹ năng giao tiếp mà còn trang bị đủ sự tự tin và bản lĩnh để chinh phục vòng thi quyết định cuối cùng.

Buổi training kỹ năng ứng xử cùng Top 10 Glorious Hanu 2024
Buổi training kỹ năng ứng xử cùng Top 10 Glorious Hanu 2024

Sự kiện của trường Đại Học Hà Nội được kỳ vọng không chỉ là sân chơi để tôn vinh sắc đẹp và tài năng, mà còn là nơi để các cô gái lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Trong vòng thi quyết định này, khán giả sẽ được thưởng thức những phần trình diễn ấn tượng, từ trang phục đẹp mắt, những màn ứng xử, đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các thí sinh biểu diễn.

Cuối cùng, liệu ai sẽ là người chạm tay tới vương miện danh giá? Câu trả lời sẽ có trong đêm Chung kết, hứa hẹn mang đến những phút giây bùng nổ và đầy cảm xúc. Hãy cùng chờ đợi và cổ vũ cho hành trình của các thí sinh xuất sắc nhất Glorious Hanu 2024!

  • Địa điểm: Sân vận động Trường Đại học Hà Nội
  • Thời gian: 17h30 ngày 22/11/2024
Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »