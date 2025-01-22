1. Công ty nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 68/2014/QH13, công ty nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập tại Việt Nam, thuộc quyền sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Họ tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

2. Top các công ty nước ngoài tại Việt Nam tuyển dụng nhiều nhất

Hiện nay, các công ty nước ngoài đang hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề và thu hút nguồn nhân công rất lớn. Dưới đây là các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam để bạn tham khảo:

2.1. Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Unilever là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới của Anh và Hà Lan. Năm 1995, Unilever lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trải qua hành trình phát triển dài, Unilever đã trở thành thương hiệu quen thuộc của rất nhiều người.

Unilever cho ra mắt rất nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng như: P/S, Omo, Clear, Lipton,... Đây đều là những đồ dùng quen thuộc, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của con người.

Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: 156 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

Quy mô nhân sự: Trên 1.600 người

Điện thoại: (028) 54135686

2.2. Công ty Honda Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam được thành lập từ năm 1996, liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Ngành sản xuất chính của Honda Việt Nam là xe máy, ô tô.

Trong một thời gian dài phát triển, Honda Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công ty hiện nay có hơn 12.000 công nhân viên, 2.5 triệu xe máy, 35.000 chiếc ô tô mỗi năm. Hiện Honda có nhà máy sản xuất đặt tại Vĩnh Phúc, nơi đây thu hút rất nhiều công nhân có tay nghề cao vào làm việc.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy mô nhân sự: Trên 12.000 người.

Điện thoại: (0211) 3868888

2.3. Công ty Toyota Việt Nam

Toyota là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Công ty chính thức được thành lập và đi vào hoạt động năm 1995, cho đến nay đã có cho mình đại lý chính thức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tại thị trường Việt Nam và thế giới, Toyota vẫn luôn nhận được sự ưu ái từ phía khách hàng. Lý do là bởi chất lượng sản phẩm không ngừng được cải tiến, và nâng cao. Năm 2020, Toyota Việt Nam đã được trao giải thưởng xuất sắc dành cho thương hiệu cho lượng xe đạt tiêu chuẩn 5 sao nhiều nhất tại ASEAN NCAP GRAND PRIX.

Công ty Toyota Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy mô nhân sự: Trên 7.900 người (Bao gồm công nhân viên công ty làm việc tại đại lý/chi nhánh)

Điện thoại: (028) 73090998

2.4. Công ty TNHH AEON Việt Nam

AEON là tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam, AEON đang đầu tư kinh doanh rất nhiều lĩnh vực bán lẻ như: Thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá, thương mại điện tử,...

Vào năm 2014, công ty bắt đầu xây dựng trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đầu tiên. Cho đến năm 2021 thì AEON triển khai phát triển kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và mở rộng thị trường, điển hình là: Trung tâm mua sắm lớn, trung tâm bách hóa kết hợp siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị quy mô vừa và nhỏ, trang thương mại điện tử AEON eshop.

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Quy mô nhân sự: Trên 350 người

Điện thoại: (028) 628877711

2.5. Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Panasonic là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, chính thức thành lập từ năm 2005. Trong hành trình nhiều năm hoạt động, Panasonic Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực hết mình để trở thành một thương hiệu được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Hiện nay, Panasonic chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc đồ gia dụng, thiết bị bếp và thiết bị giải trí gia đình. Giá thành của các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc thị trường, đáp ứng được yêu cầu của phần lớn khách hàng. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm của công ty rất tốt, do đó luôn được khách hàng yêu thích.

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Lô J1 - J2 Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Quy mô nhân sự: Trên 7.000 người

Điện thoại: (024) 39550111

2.6. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở lĩnh vực điện - điện tử. Công ty có hai nhà máy lớn được đặt tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Ngoài cung cấp các sản phẩm đồ điện tử như máy tính, điện thoại, tivi,... thì Samsung còn tham gia sản xuất linh kiện điện tử, sản phẩm quang học.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: KCN Yên Phong 1, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

Quy mô nhân sự: Trên 130.000 người.

2.7. Công ty TNHH Canon Việt Nam

Canon là thương hiệu của Nhật Bản nổi tiếng trên khắp thế giới. Sản phẩm của Canon ở Việt Nam từ năm 1980 đều thông qua nhà phân phối uỷ quyền.

Trong hành trình tại Việt Nam, Canon đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ bằng việc thành lập công ty Canon Marketing Việt Nam. Hiện nay, công ty đã xây dựng được 4 nhà máy tại các khu công nghiệp như: Quế Võ (Bắc Ninh), Tiên Sơn (Bắc Ninh), Thăng Long (Hà Nội), Phố Nối (Hưng Yên).

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Quy mô nhân sự: Trên 20.000 người

Điện thoại: (028) 38200 466

2.8. Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hyundai Thành Công Việt Nam

Công ty này ra đời là sự kết hợp của 2 tập đoàn lớn là Thành Công và ô tô Hyundai. Năm 2017, Hyundai Thành Công là đơn vị độc quyền chuyên sản xuất, lắp ráp và phân phối xe của thương hiệu này: Xe tải nhẹ, xe đầu kéo, xe 45 chỗ Advance,...

Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hyundai Thành Công Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính: Tầng 13, Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Quy mô nhân sự: Trên 1.800 người

Điện thoại: 1900561212

2.9. Công ty Cổ phần Masuoka Gumi

Masuoka Gumi có nguồn gốc từ Nhật Bản, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và bất động sản. Hầu hết các công trình kiến trúc mà công ty phát triển đều có thiết kế hiện đại và chất lượng, nhằm mang lại môi trường sống, làm việc hoàn hảo cho người dùng.

Một số công trình tiêu biểu phải kể đến như: Hải Dương Garden, bệnh viện Niiza, khách sạn Kure Hankyu,...

Thông tin liên hệ:

Trụ sở chính tại: Phường Tân Bình, tỉnh Hải Dương

Quy mô nhân sự lên đến hàng nghìn người

Xem thêm: Startup Là Gì? Nhược Điểm Ít Ai Biết Về Các Công Ty Startup

3. Làm thế nào để trở thành nhân viên công ty nước ngoài?

Làm việc tại công ty nước ngoài vẫn luôn là một lựa chọn hấp dẫn của nhiều bạn trẻ, bởi mức thu nhập hấp dẫn, môi trường phát triển tốt. Vậy làm thế nào để trở thành nhân viên tại các công ty nước ngoài? Cùng tìm hiểu ngay.

3.1. Chọn ngành học phù hợp

Đa số các công ty nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong những lĩnh vực như: Thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, logistic,... Do đó, bạn nên theo học các ngành sau để mở rộng cơ hội trở thành nhân viên của các công ty này:

Công nghệ sinh học

Tài chính ngân hàng

Công nghệ thông tin

Marketing

Luật thương mại, luật quốc tế

Ngôn ngữ Anh

Tuyển dụng nhân sự

3.2. Trau dồi khả năng ngoại ngữ thật tốt

Muốn làm việc trong môi trường nước ngoài, bạn cần thành thạo một ngôn ngữ mới như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung,... Đây sẽ là phương tiện để bạn trao đổi, giao tiếp giữa mọi người. Đặc biệt, ngoại ngữ còn là yêu cầu bắt buộc cho các ứng viên khi nộp hồ sơ tại công ty nước ngoài.

Muốn trở thành nhân viên trong các công ty nước ngoài cần phải thành thạo thêm 1 ngoại ngữ

Xem thêm: Chuyên Viên Đối Ngoại Là Gì? Có Dễ Xin Việc Không?

3.3. Luyện tập phỏng vấn thật tốt

Phỏng vấn là vòng quan trọng giúp bạn bước vào môi trường chuyên nghiệp tại các công ty nước ngoài. Bạn không những phải có chuyên môn mà còn phải thể hiện mình là người tự tin, có tác phong chuyên nghiệp. Bởi đây là những yếu tố được đánh giá rất cao ở ứng viên. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước, và tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp để có buổi phỏng vấn tốt nhất.

4. Tìm việc làm công ty nước ngoài ở đâu?

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng internet thì việc tìm kiếm công việc tại các công ty nước ngoài không còn quá khó khăn. Nhu cầu tìm việc tăng cao, nhiều đơn vị cung cấp website tuyển dụng trực tuyến đã ra đời, trong đó nổi trội nhất phải kể đến nền tảng tuyển dụng thông minh job3s.

Hiện nay, job3s.ai là trang web tuyển dụng online uy tín bậc nhất trên thị trường. Hàng ngày tại đây đều cập nhật hàng loạt công việc chất lượng lên website để các ứng viên vào tìm kiếm. Bạn chỉ cần truy cập vào trang, sau đó tìm vị trí công việc và công ty phù hợp với năng lực. Tại job3s, bạn không chỉ tìm được công việc tại các doanh nghiệp trong nước mà còn có cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài. Có thể thấy rằng, các công ty nước ngoài tại Việt Nam đang hoạt động rất mạnh mẽ, đây chính là cơ hội cho nhiều bạn trẻ muốn thử sức trong môi trường này.

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã tìm hiểu được một số thông tin về các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các công ty này đa phần là những công ty lớn, có lịch sử phát triển lâu đời và có vị thế nhất định trong lĩnh vực của mình. Do đó, để có thể làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, bạn không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn tốt mà còn cần sự ứng biến linh hoạt và hiểu biết đa lĩnh vực.