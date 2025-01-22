Top các công ty nước ngoài tại Việt Nam tuyển dụng nhiều nhất

Top các công ty nước ngoài tại Việt Nam tuyển dụng nhiều nhất
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Việt Nam là đất nước đang thu hút nhiều công ty nước ngoài, bởi giàu tài nguyên thiên nhiên, đa dạng nguồn nhân lực và có chính sách phù hợp. Hãy cùng khám phá những công ty nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất hiện nay.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Công ty nước ngoài tại Việt Nam là gì?
  4. 2. Top các công ty nước ngoài tại Việt Nam tuyển dụng nhiều nhất
    1. 2.1. Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam
    2. 2.2. Công ty Honda Việt Nam
    3. 2.3. Công ty Toyota Việt Nam
    4. 2.4. Công ty TNHH AEON Việt Nam
    5. 2.5. Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
    6. 2.6. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam
    7. 2.7. Công ty TNHH Canon Việt Nam
    8. 2.8. Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hyundai Thành Công Việt Nam
    9. 2.9. Công ty Cổ phần Masuoka Gumi
  6. 3. Làm thế nào để trở thành nhân viên công ty nước ngoài?
    1. 3.1. Chọn ngành học phù hợp
    2. 3.2. Trau dồi khả năng ngoại ngữ thật tốt
    3. 3.3. Luyện tập phỏng vấn thật tốt
  8. 4. Tìm việc làm công ty nước ngoài ở đâu?

1. Công ty nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Căn cứ theo khoản 9 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp 68/2014/QH13, công ty nước ngoài tại Việt Nam là công ty được thành lập tại Việt Nam, thuộc quyền sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài. Họ tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

2. Top các công ty nước ngoài tại Việt Nam tuyển dụng nhiều nhất

Hiện nay, các công ty nước ngoài đang hoạt động rất sôi nổi tại Việt Nam. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề và thu hút nguồn nhân công rất lớn. Dưới đây là các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam để bạn tham khảo:

2.1. Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Unilever là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới của Anh và Hà Lan. Năm 1995, Unilever lần đầu đặt chân đến Việt Nam. Trải qua hành trình phát triển dài, Unilever đã trở thành thương hiệu quen thuộc của rất nhiều người.

Unilever cho ra mắt rất nhiều dòng sản phẩm nổi tiếng như: P/S, Omo, Clear, Lipton,... Đây đều là những đồ dùng quen thuộc, xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của con người.

các công ty nước ngoài tại việt nam
Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: 156 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

  • Quy mô nhân sự: Trên 1.600 người

  • Điện thoại: (028) 54135686

2.2. Công ty Honda Việt Nam

Công ty Honda Việt Nam được thành lập từ năm 1996, liên doanh giữa Công ty Honda Motor Nhật Bản, Công ty Asian Honda Motor Thái Lan và Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam. Ngành sản xuất chính của Honda Việt Nam là xe máy, ô tô.

Trong một thời gian dài phát triển, Honda Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công ty hiện nay có hơn 12.000 công nhân viên, 2.5 triệu xe máy, 35.000 chiếc ô tô mỗi năm. Hiện Honda có nhà máy sản xuất đặt tại Vĩnh Phúc, nơi đây thu hút rất nhiều công nhân có tay nghề cao vào làm việc.

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Quy mô nhân sự: Trên 12.000 người.

  • Điện thoại: (0211) 3868888

2.3. Công ty Toyota Việt Nam

Toyota là thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Công ty chính thức được thành lập và đi vào hoạt động năm 1995, cho đến nay đã có cho mình đại lý chính thức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Tại thị trường Việt Nam và thế giới, Toyota vẫn luôn nhận được sự ưu ái từ phía khách hàng. Lý do là bởi chất lượng sản phẩm không ngừng được cải tiến, và nâng cao. Năm 2020, Toyota Việt Nam đã được trao giải thưởng xuất sắc dành cho thương hiệu cho lượng xe đạt tiêu chuẩn 5 sao nhiều nhất tại ASEAN NCAP GRAND PRIX.

top các công ty nước ngoài việt nam
Công ty Toyota Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  • Quy mô nhân sự: Trên 7.900 người (Bao gồm công nhân viên công ty làm việc tại đại lý/chi nhánh)

  • Điện thoại: (028) 73090998

2.4. Công ty TNHH AEON Việt Nam

AEON là tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới với 179 liên doanh trong và ngoài Nhật Bản. Tại thị trường Việt Nam, AEON đang đầu tư kinh doanh rất nhiều lĩnh vực bán lẻ như: Thương mại, siêu thị, cửa hàng bách hoá, thương mại điện tử,...

Vào năm 2014, công ty bắt đầu xây dựng trung tâm mua sắm AEON Tân Phú đầu tiên. Cho đến năm 2021 thì AEON triển khai phát triển kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và mở rộng thị trường, điển hình là: Trung tâm mua sắm lớn, trung tâm bách hóa kết hợp siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, siêu thị quy mô vừa và nhỏ, trang thương mại điện tử AEON eshop.

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Số 30 đường Bờ Bao Tân Thắng, P. Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

  • Quy mô nhân sự: Trên 350 người

  • Điện thoại: (028) 628877711

2.5. Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Panasonic là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, chính thức thành lập từ năm 2005. Trong hành trình nhiều năm hoạt động, Panasonic Việt Nam đã cố gắng, nỗ lực hết mình để trở thành một thương hiệu được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Hiện nay, Panasonic chuyên sản xuất các sản phẩm thuộc đồ gia dụng, thiết bị bếp và thiết bị giải trí gia đình. Giá thành của các sản phẩm thuộc nhiều phân khúc thị trường, đáp ứng được yêu cầu của phần lớn khách hàng. Đặc biệt, chất lượng sản phẩm của công ty rất tốt, do đó luôn được khách hàng yêu thích.

công ty tnhh panasonic tại việt nam
Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Lô J1 - J2 Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Hà Nội

  • Quy mô nhân sự: Trên 7.000 người

  • Điện thoại: (024) 39550111

2.6. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Samsung là doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở lĩnh vực điện - điện tử. Công ty có hai nhà máy lớn được đặt tại Bắc NinhThái Nguyên. Ngoài cung cấp các sản phẩm đồ điện tử như máy tính, điện thoại, tivi,... thì Samsung còn tham gia sản xuất linh kiện điện tử, sản phẩm quang học.

công ty tnhh samsung electronics việt nam
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính: KCN Yên Phong 1, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh.

  • Quy mô nhân sự: Trên 130.000 người.

2.7. Công ty TNHH Canon Việt Nam

Canon là thương hiệu của Nhật Bản nổi tiếng trên khắp thế giới. Sản phẩm của Canon ở Việt Nam từ năm 1980 đều thông qua nhà phân phối uỷ quyền.

Trong hành trình tại Việt Nam, Canon đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ bằng việc thành lập công ty Canon Marketing Việt Nam. Hiện nay, công ty đã xây dựng được 4 nhà máy tại các khu công nghiệp như: Quế Võ (Bắc Ninh), Tiên Sơn (Bắc Ninh), Thăng Long (Hà Nội), Phố Nối (Hưng Yên).

công ty tnhh canon việt nam
Công ty TNHH Canon Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Lô A1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

  • Quy mô nhân sự: Trên 20.000 người

  • Điện thoại: (028) 38200 466

2.8. Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hyundai Thành Công Việt Nam

Công ty này ra đời là sự kết hợp của 2 tập đoàn lớn là Thành Công và ô tô Hyundai. Năm 2017, Hyundai Thành Công là đơn vị độc quyền chuyên sản xuất, lắp ráp và phân phối xe của thương hiệu này: Xe tải nhẹ, xe đầu kéo, xe 45 chỗ Advance,...

công ty cổ phần liên doanh hyundai thành công
Công ty Cổ Phần Liên Doanh Hyundai Thành Công Việt Nam

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính: Tầng 13, Thành Công Tower, số 79 Dịch Vọng Hậu, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  • Quy mô nhân sự: Trên 1.800 người

  • Điện thoại: 1900561212

2.9. Công ty Cổ phần Masuoka Gumi

Masuoka Gumi có nguồn gốc từ Nhật Bản, công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng và bất động sản. Hầu hết các công trình kiến trúc mà công ty phát triển đều có thiết kế hiện đại và chất lượng, nhằm mang lại môi trường sống, làm việc hoàn hảo cho người dùng.

Một số công trình tiêu biểu phải kể đến như: Hải Dương Garden, bệnh viện Niiza, khách sạn Kure Hankyu,...

Thông tin liên hệ:

  • Trụ sở chính tại: Phường Tân Bình, tỉnh Hải Dương

  • Quy mô nhân sự lên đến hàng nghìn người

Xem thêm: Startup Là Gì? Nhược Điểm Ít Ai Biết Về Các Công Ty Startup

3. Làm thế nào để trở thành nhân viên công ty nước ngoài?

Làm việc tại công ty nước ngoài vẫn luôn là một lựa chọn hấp dẫn của nhiều bạn trẻ, bởi mức thu nhập hấp dẫn, môi trường phát triển tốt. Vậy làm thế nào để trở thành nhân viên tại các công ty nước ngoài? Cùng tìm hiểu ngay.

3.1. Chọn ngành học phù hợp

Đa số các công ty nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong những lĩnh vực như: Thương mại điện tử, xuất nhập khẩu, logistic,... Do đó, bạn nên theo học các ngành sau để mở rộng cơ hội trở thành nhân viên của các công ty này:

  • Công nghệ sinh học

  • Tài chính ngân hàng

  • Công nghệ thông tin

  • Marketing

  • Luật thương mại, luật quốc tế

  • Ngôn ngữ Anh

  • Tuyển dụng nhân sự

3.2. Trau dồi khả năng ngoại ngữ thật tốt

Muốn làm việc trong môi trường nước ngoài, bạn cần thành thạo một ngôn ngữ mới như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung,... Đây sẽ là phương tiện để bạn trao đổi, giao tiếp giữa mọi người. Đặc biệt, ngoại ngữ còn là yêu cầu bắt buộc cho các ứng viên khi nộp hồ sơ tại công ty nước ngoài.

cách để trở thành nhân viên công ty nước ngoài
Muốn trở thành nhân viên trong các công ty nước ngoài cần phải thành thạo thêm 1 ngoại ngữ

Xem thêm: Chuyên Viên Đối Ngoại Là Gì? Có Dễ Xin Việc Không?

3.3. Luyện tập phỏng vấn thật tốt

Phỏng vấn là vòng quan trọng giúp bạn bước vào môi trường chuyên nghiệp tại các công ty nước ngoài. Bạn không những phải có chuyên môn mà còn phải thể hiện mình là người tự tin, có tác phong chuyên nghiệp. Bởi đây là những yếu tố được đánh giá rất cao ở ứng viên. Bạn có thể tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước, và tìm hiểu văn hoá doanh nghiệp để có buổi phỏng vấn tốt nhất.

4. Tìm việc làm công ty nước ngoài ở đâu?

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng internet thì việc tìm kiếm công việc tại các công ty nước ngoài không còn quá khó khăn. Nhu cầu tìm việc tăng cao, nhiều đơn vị cung cấp website tuyển dụng trực tuyến đã ra đời, trong đó nổi trội nhất phải kể đến nền tảng tuyển dụng thông minh job3s.

Hiện nay, job3s.ai là trang web tuyển dụng online uy tín bậc nhất trên thị trường. Hàng ngày tại đây đều cập nhật hàng loạt công việc chất lượng lên website để các ứng viên vào tìm kiếm. Bạn chỉ cần truy cập vào trang, sau đó tìm vị trí công việc và công ty phù hợp với năng lực. Tại job3s, bạn không chỉ tìm được công việc tại các doanh nghiệp trong nước mà còn có cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài. Có thể thấy rằng, các công ty nước ngoài tại Việt Nam đang hoạt động rất mạnh mẽ, đây chính là cơ hội cho nhiều bạn trẻ muốn thử sức trong môi trường này.

Như vậy, qua bài viết này, bạn đã tìm hiểu được một số thông tin về các công ty nước ngoài tại Việt Nam. Các công ty này đa phần là những công ty lớn, có lịch sử phát triển lâu đời và có vị thế nhất định trong lĩnh vực của mình. Do đó, để có thể làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, bạn không chỉ cần có kỹ năng chuyên môn tốt mà còn cần sự ứng biến linh hoạt và hiểu biết đa lĩnh vực.

Danh sách việc làm, tuyển dụng các tỉnh thành
Việc làm Hưng Yên Việc làm An Giang
Việc làm Khánh Hòa Việc làm Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc làm Kiên Giang Việc làm Bắc Giang
Việc làm Kon Tum Việc làm Bạc Liêu
Việc làm Lai Châu Việc làm Bắc Ninh
Việc làm Lâm Đồng Việc làm Bắc Kạn
Việc làm Lạng Sơn Việc làm Bến Tre
Việc làm Lào Cai Việc làm Bình Định
Việc làm Long An Việc làm Bình Dương
Việc làm Nam Định Việc làm Bình Phước
Việc làm Nghệ An Việc làm Bình Thuận
Việc làm Ninh Bình Việc làm Cà Mau
Việc làm Ninh Thuận Việc làm Cần Thơ
Việc làm Phú Thọ Việc làm Cao Bằng
Việc làm Phú Yên Việc làm Đà Nẵng
Việc làm Quảng Bình Việc làm Đắk Lắk
Việc làm Quảng Nam Việc làm Đắk Nông
Việc làm Quảng Ngãi Việc làm Điện Biên
Việc làm Quảng Ninh Việc làm Đồng Nai
Việc làm Quảng Trị Việc làm Đồng Tháp
Việc làm Sóc Trăng Việc làm Gia Lai
Việc làm Sơn La Việc làm Hà Giang
Việc làm Tây Ninh Việc làm Hà Nam
Việc làm Thái Bình Việc làm Hà Nội
Việc làm Thái Nguyên Việc làm Hà Tĩnh
Việc làm Thanh Hóa Việc làm Hải Dương
Việc làm Thừa Thiên Huế Việc làm Hải Phòng
Việc làm Tiền Giang Việc làm Hậu Giang
Việc làm TP Hồ Chí Minh Việc làm Hòa Bình
Việc làm Trà Vinh Việc làm Vĩnh Long
Việc làm Tuyên Quang Việc làm Vĩnh Phúc
Việc làm quốc tế Việc làm Yên Bái
Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »