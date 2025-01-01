Trainee là gì? Các vị trí Trainee được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay

Trainee là gì? Các vị trí Trainee được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 01/01/2025
Trainee là gì? Trainee được hiểu là nhân viên tập sự, được nhiều sinh viên mới ra trường lựa chọn. Hiện vị trí này đang được tuyển dụng nhiều tronng các lĩnh vực như Marketing, Sales, Nhân sự...
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Trainee là gì?
  4. 2. Các vị trí Trainee đang được tuyển dụng nhiều hiện nay
  6. 3. Trainee cần có những yếu tố nào?
  8. 4. Phân biệt vị trí Trainee và Intern
  10. 5. Tìm việc làm Trainee ở đâu?

1. Trainee là gì?

Trainee là gì? Trainee dịch ra tiếng việt là nhân viên tập sự. Trainee là những người mới bắt đầu làm việc trong một ngành nghề nào đó, chưa có kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm. Họ thường được tuyển dụng thông qua các chương trình thực tập sinh của các doanh nghiệp.

Trainee thường ký hợp đồng lao động thời hạn. Thời gian thực tập sẽ kéo dài từ 1 tháng đến 1 năm tùy theo quy định của công ty và thỏa thuận với Trainee. Trong thời gian này họ sẽ được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Nếu làm tốt, Trainee có thể trở thành nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

Trainee là gì? Trainee có nghĩa là thực tập sinh hoặc nhân viên tập sự.
Trainee là gì? Trainee có nghĩa là thực tập sinh hoặc nhân viên tập sự.

2. Các vị trí Trainee đang được tuyển dụng nhiều hiện nay

Nếu bạn đã hiểu hơn về Trainee là gì và có ý định làm việc tại vị trí này có thể ứng tuyển vào các vị trí dưới đây:

Trainee Marketing: Vị trí này được tuyển dụng khá nhiều tại các doanh nghiệp để hỗ trợ các công việc như:

  • Nghiên cứu thị trường
  • Phát triển nội dung
  • Quản lý mạng xã hội
  • Thực hiện các chiến dịch marketing

Trainee Sales: Các công ty thường tuyển dụng Trainee sales để hỗ trợ các công việc bán hàng như:

  • Tư vấn khách hàng
  • Chốt đơn hàng
  • Theo dõi khách hàng
  • Phát triển khách hàng tiềm năng

Trainee Nhân sự: Các công ty thưởng tuyển dụng vị trí này để hỗ trợ:

  • Tuyển dụng
  • Quản lý nhân sự
  • Trainee Tài chính - Kế toán: Vị trí này chủ yếu sẽ đảm nhận các công việc như:
  • Kế toán tổng hợp
  • Kế toán thuế
  • Kế toán kho
  • Kế toán công nợ

Trainee IT: Vị trí Trainee IT sẽ hỗ trợ các công việc như:

  • Lập trình
  • Thiết kế web
  • Bảo trì hệ thống
  • Hỗ trợ người dùng

Ngoài ra, bạn cũng có thể ứng tuyển vào các vị trí sau đây:

  • Trainee Thiết kế
  • Trainee Truyền thông
  • Trainee Content
  • Trainee Digital Marketing
  • Trainee Business Analyst
  • Trainee Data Analyst
Các vị trí trainee đang được tuyển dụng nhiều hiện nay
Trainee Marketing vị trí này được tuyển dụng nhiều tại các doanh nghiệp

3. Trainee cần có những yếu tố nào?

Muốn hiểu hơn về Trainee là gì bạn có thể tìm hiểu về những yếu tố cần có khi làm việc tại vị trí này. Có thể nói Trainee là những người bắt đầu làm việc ở một vị trí nào đó mà chưa có kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm. Chính vì thế các nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu ứng viên có những yếu tố cơ bản như:

Kiến thức chuyên môn: Bạn cần có kiến thức nền tảng vững chắc về ngành nghề.

Kỹ năng mềm: Các kỹ năng mềm cần thiết cho một Trainee bao gồm:

  • Kỹ năng giao tiếp.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Kỹ năng làm việc nhóm.
  • Kỹ năng quản lý thời gian.
  • Kỹ năng chịu áp lực.

Thái độ tích cực: Trainee cần có thái độ tích cực, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu những điều mới. Ngoài ra bạn cũng cần có tinh thần trách nhiệm, chủ động và cầu tiến.

Trainee cần có những yếu tố nào?
Trainee cần có thái độ tích cực, ham học hỏi

4. Phân biệt vị trí Trainee và Intern

Hiểu rõ Trainee là gì, bạn sẽ dễ dàng phân biệt được với vị trí Intern. Trainee và Intern là hai vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên 2 vị trí này cũng sẽ có những khác biệt nhất định.

Đặc điểm

Trainee

Intern

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Sinh viên năm 3, năm 4

Kinh nghiệm làm việc

Chấp nhận cả người có và chưa có kinh nghiệm

Không có kinh nghiệm

Mức lương

Được hưởng lương theo quy định của công ty

Thường không được hưởng lương hoặc chỉ có khoản hỗ trợ

Thời gian làm việc

4-6 tháng hoặc lâu hơn

4-8 tuần

Yêu cầu công việc

Cao, yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chí của vị trí tuyển dụng

Thấp hơn, chủ yếu là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm

Mục tiêu

Được tuyển dụng chính thức vào công ty

Hoàn thành chương trình thực tập và tích lũy kinh nghiệm
Cả Trainee và Intern đều là vị trí dành cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên 2 vị trí này sẽ có một số điểm khác biệt cơ bản như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, mức lương, thời gian làm việc, yêu cầu công việc và mục tiêu.

5. Tìm việc làm Trainee ở đâu?

Nếu bạn đã trả lời được câu hỏi Trainee là gì và đang muốn tìm việc làm liên quan đến vị trí công việc này thì truy cập ngay vào nền tảng tuyển dụng miễn phí job3s.ai. Đây là một trong những website tuyển dụng uy tín hiện nay, cung cấp hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫntừ nhiều doanh nghiệp khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm các vị trí tuyển dụng kỹ sư trên website job3s.ai theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập website Job3s tại địa chỉ https://job3s.ai/

Truy cập website Job3s
Truy cập website Job3s để tìm việc làm vị trí Trainee

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa về vị trí "trainee" mà bạn quan tâm.

Bước 4: Chọn vị trí, địa điểm và mức lương mong muốn.

Bước 5: Nhấn nút "Tìm kiếm".

Tìm việc làm Trainee ở đâu?
Bạn có thể tìm việc làm Trainee ở Job3s

Nhờ bộ lọc thông minh cùng công nghệ 3S AI hiện đại, hệ thống sẽ gợi ý cho bạn những vị trí công việc về Trainee phù hợp năng lực, kinh nghiệm và mức lương mong muốn. Để xem chi tiết vị trí ứng tuyển, bạn click vào từng kết quả để đọc thông tin tuyển dụng chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến nếu thấy phù hợp.

Như vậy, với những sinh viên mới ra trường hoặc những người có ít kinh nghiệm, hiểu rõ vị trí Trainee là gì đồng thời tìm được vị trí Trainee phù hợp sẽ giúp phát triển các kỹ năng chuyên môn hiệu quả để trở thành chuyên gia chính thức trong ngành mà mình theo đuổi. Với vị trí này, ngoài những yêu cầu cơ bản về ngành nghề, việc duy trì một thái độ cầu tiến và tích cực là vô cùng cần thiết, giúp bạn được quan tâm và đào tạo đặc biệt từ những người đã có kinh nghiệm.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »