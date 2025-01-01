Trainee là gì? Các vị trí Trainee được tuyển dụng nhiều nhất hiện nay

1. Trainee là gì?

Trainee là gì? Trainee dịch ra tiếng việt là nhân viên tập sự. Trainee là những người mới bắt đầu làm việc trong một ngành nghề nào đó, chưa có kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm. Họ thường được tuyển dụng thông qua các chương trình thực tập sinh của các doanh nghiệp.

Trainee thường ký hợp đồng lao động thời hạn. Thời gian thực tập sẽ kéo dài từ 1 tháng đến 1 năm tùy theo quy định của công ty và thỏa thuận với Trainee. Trong thời gian này họ sẽ được đào tạo và tích lũy kinh nghiệm. Nếu làm tốt, Trainee có thể trở thành nhân viên chính thức của doanh nghiệp.

2. Các vị trí Trainee đang được tuyển dụng nhiều hiện nay

Nếu bạn đã hiểu hơn về Trainee là gì và có ý định làm việc tại vị trí này có thể ứng tuyển vào các vị trí dưới đây:

Trainee Marketing: Vị trí này được tuyển dụng khá nhiều tại các doanh nghiệp để hỗ trợ các công việc như:

Nghiên cứu thị trường

Phát triển nội dung

Quản lý mạng xã hội

Thực hiện các chiến dịch marketing

Trainee Sales: Các công ty thường tuyển dụng Trainee sales để hỗ trợ các công việc bán hàng như:

Tư vấn khách hàng

Chốt đơn hàng

Theo dõi khách hàng

Phát triển khách hàng tiềm năng

Trainee Nhân sự: Các công ty thưởng tuyển dụng vị trí này để hỗ trợ:

Tuyển dụng

Quản lý nhân sự

Trainee Tài chính - Kế toán

Kế toán tổng hợp

Kế toán thuế

Kế toán kho

Kế toán công nợ

Trainee IT: Vị trí Trainee IT sẽ hỗ trợ các công việc như:

Lập trình

Thiết kế web

Bảo trì hệ thống

Hỗ trợ người dùng

Ngoài ra, bạn cũng có thể ứng tuyển vào các vị trí sau đây:

Trainee Thiết kế

Trainee Truyền thông

Trainee Content

Trainee Digital Marketing

Trainee Business Analyst

Trainee Data Analyst

Trainee Marketing vị trí này được tuyển dụng nhiều tại các doanh nghiệp

3. Trainee cần có những yếu tố nào?

Muốn hiểu hơn về Trainee là gì bạn có thể tìm hiểu về những yếu tố cần có khi làm việc tại vị trí này. Có thể nói Trainee là những người bắt đầu làm việc ở một vị trí nào đó mà chưa có kinh nghiệm hoặc ít kinh nghiệm. Chính vì thế các nhà tuyển dụng chỉ yêu cầu ứng viên có những yếu tố cơ bản như:

Kiến thức chuyên môn: Bạn cần có kiến thức nền tảng vững chắc về ngành nghề.

Kỹ năng mềm: Các kỹ năng mềm cần thiết cho một Trainee bao gồm:

Kỹ năng giao tiếp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian.

Kỹ năng chịu áp lực.

Thái độ tích cực: Trainee cần có thái độ tích cực, ham học hỏi, sẵn sàng tiếp thu những điều mới. Ngoài ra bạn cũng cần có tinh thần trách nhiệm, chủ động và cầu tiến.

Trainee cần có thái độ tích cực, ham học hỏi

4. Phân biệt vị trí Trainee và Intern

Hiểu rõ Trainee là gì, bạn sẽ dễ dàng phân biệt được với vị trí Intern. Trainee và Intern là hai vị trí được nhiều sinh viên lựa chọn để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuy nhiên 2 vị trí này cũng sẽ có những khác biệt nhất định.

Đặc điểm Trainee Intern Trình độ học vấn Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng Sinh viên năm 3, năm 4 Kinh nghiệm làm việc Chấp nhận cả người có và chưa có kinh nghiệm Không có kinh nghiệm Mức lương Được hưởng lương theo quy định của công ty Thường không được hưởng lương hoặc chỉ có khoản hỗ trợ Thời gian làm việc 4-6 tháng hoặc lâu hơn 4-8 tuần Yêu cầu công việc Cao, yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chí của vị trí tuyển dụng Thấp hơn, chủ yếu là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm Mục tiêu Được tuyển dụng chính thức vào công ty Hoàn thành chương trình thực tập và tích lũy kinh nghiệm

Cả Trainee và Intern đều là vị trí dành cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên 2 vị trí này sẽ có một số điểm khác biệt cơ bản như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, mức lương, thời gian làm việc, yêu cầu công việc và mục tiêu.

Như vậy, với những sinh viên mới ra trường hoặc những người có ít kinh nghiệm, hiểu rõ vị trí Trainee là gì đồng thời tìm được vị trí Trainee phù hợp sẽ giúp phát triển các kỹ năng chuyên môn hiệu quả để trở thành chuyên gia chính thức trong ngành mà mình theo đuổi. Với vị trí này, ngoài những yêu cầu cơ bản về ngành nghề, việc duy trì một thái độ cầu tiến và tích cực là vô cùng cần thiết, giúp bạn được quan tâm và đào tạo đặc biệt từ những người đã có kinh nghiệm.