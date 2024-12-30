1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế

Kỹ sư thiết kế là những người chịu trách nhiệm xây dựng, lên kế hoạch và tính toán để tạo nên những bản vẽ trong cơ cấu của các công trình và các phần mềm. Công việc của những người này được thể hiện chủ yếu qua các tài liệu thiết kế có thể bao gồm bản vẽ, các sơ đồ, bảng biểu, lưu đồ.

Theo thống kê từ Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực & thông tin thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế đang khá cao và sẽ còn duy trì ở các năm tiếp theo. Cụ thể, giai đoạn từ năm 2020 - 2025, kỹ sư thiết kế chính là ngành cần sử dụng nguồn nhân lực rất lớn. Ước tính, công việc này cần tới 10.800 người lao động/năm.

The như Job3s tìm hiểu, Có tới hàng nghìn tin đăng tuyển vị trí kỹ sư thiết kế mỗi tháng trên các trang web việc làm. Điều này càng chứng tỏ tình trạng “khát” nhân lực từ các công ty chuyên về ngành thiết kế. Đây là cơ hội cho các lao động đặc biệt là các sinh viên có chuyên môn về lĩnh vực này mới tốt nghiệp ra trường. Không chỉ có mức lương hấp dẫn, các ứng viên còn có thể thăng tiến trong công việc nếu trở thành một kỹ sư thiết kế.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tăng cao nhiều năm nay

2. Mức lương trung bình của việc làm kỹ sư thiết kế

Theo thống kê, mức thu nhập của kỹ sư thiết kế trong các lĩnh vực ngành thiết kế khá hấp dẫn có thể giúp cho những người làm công việc này ổn định và phát triển. Tuy nhiên, mức lương này còn phụ thuộc vào năng lực, kinh nghiệm và quy mô của công ty. Dưới đây là chi tiết:

3. Việc làm kỹ sư thiết kế phổ biến hiện nay

Tại Việt Nam, việc làm kỹ sư thiết kế có thể bắt gặp trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau có thể là giao thông cầu đường, xây dựng, công trình, cơ khí, điện, điện tử, tin học. Dưới đây là những việc làm phổ biến:

3.1. Kỹ sư thiết kế nội thất

Kỹ sư thiết kế nội thất là người chịu trách nhiệm tạo ra không gian thẩm mỹ và nghệ thuật cho các ngôi nhà.

Công việc chính:

Bố trí mặt bằng theo ý tưởng và dựng phối cảnh 3D.

Triển khai hồ sơ kỹ thuật về mặt kiến trúc và nội thất.

Sử dụng các phần mềm thành thạo như Vray hoặc Corona, Autocad.

Lựa chọn sản phẩm, chất liệu, vật liệu và màu sắc sao phù hợp với ý tưởng thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

3.2. Kỹ sư thiết kế cơ khí

Kỹ sư thiết kế cơ khí là những người chịu trách nhiệm gia công, lắp đặt và thiết kế các thiết bị máy móc thuộc lĩnh vực cơ khí.

Công việc chính:

Thiết kế và lắp đặt các sản phẩm cơ khí: Thực hiện gia công, giám sát quá trình gia công để hoàn thiện, khắc phục sai sót.

Lắp đặt và vận hành máy móc: Thực hiện quá trình lắp đặt máy cho nhà xưởng, công trình.

Sửa chữa và bảo trì máy móc: Khắc phục lỗi máy móc khi có hư hại đồng thời kiểm tra bảo trì máy.

Đưa ra giải pháp cải tiến máy móc và thiết bị.

Đề xuất các ý tưởng liên quan để cái tiến và khắc phục máy móc.

3.3. Kỹ sư thiết kế PCCC

Kỹ sư phòng cháy chữa cháy là những người phụ trách mảng thiết kế hệ thống kiểm soát hoặc hệ thống về phòng cháy chữa cháy trong các dự án của doanh nghiệp.

Công việc chính:

Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Triển khai các bản vẽ kỹ thuật chi tiết.

Giám sát và theo dõi tiến độ thi công của công việc.

Tham gia quá trình khảo sát, lập phương án làm việc.

Kiểm soát hồ sơ liên quan đến dự án dự theo quy định của pháp luật.

Báo cáo với cấp quản lý về tình hình thi công hiện tại.

Có khá nhiều việc làm kỹ sư thiết kế thuộc các lĩnh vực khác nhau

3.4. Kỹ sư thiết kế xây dựng

Kỹ sư xây dựng là những người làm nhiệm vụ tư vấn thi công, thiết kế, quản lý các dự án, tính toán kết cấu, thực hiện thi công các công trình xây dựng.

Công việc chính:

Phân tích báo cáo, bản đồ địa hình và tình hình khu vực khởi công.

Đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng, tìm hiểu quy định của nhà nước.

Theo dõi, kiểm tra địa hình, xác định tính phù hợp.

Kiểm tra chất liệu, vật liệu đã đang sử dụng.

Tư vấn cho chủ thầu và khách hàng.

Giám sát tiến độ thi công, làm báo cáo.

Quản lý ngân sách mua trang thiết bị và nguyên vật liệu.

Đề xuất đặt thầu, ước tính vốn, báo cáo rủi ro.

3.5. Kỹ sư thiết kế hạ tầng

Kỹ sư thiết kế hạ tầng (Infrastructure Engineer) là người đảm nhiệm công việc liên quan đến quá trình thi công, triển khai mẫu thiết kế của công trình xây dựng, hạ tầng theo yêu cầu dự án của doanh nghiệp.

Công việc chính:

Triển khai theo kế hoạch và thi công công trình đã được định sẵn.

Làm việc với chủ đầu tư.

Kiểm soát khối lượng, chất lượng công trình.

Đưa ra giải pháp và cách xử lý các vấn đề phát sinh.

Làm báo cáo và phân tích tình hình công việc hiện tại.

Làm việc với bên quản lý chất lượng, giám sát công trình.

Phối hợp với nhân sự để bổ sung lao động.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của cấp trên.

3.6. Kỹ sư thiết kế máy tự động hóa

Kỹ sư thiết kế máy tự động hóa là người có nhiệm vụ vận hành, nghiên cứu và theo dõi hệ thống tự động hay dây chuyền sản xuất tự động từ đó phát hiện và sửa chữa.

Công việc chính:

Giải đáp, tư vấn về mặt kỹ thuật sản phẩm cho khách.

Lắp đặt, cài đặt, lập trình và hướng dẫn cách vận hành cho khách hàng.

Hiểu các bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn từ phòng thiết kế.

Sửa chữa, bảo trì các thiết bị tự động hóa.

Tư vấn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khách hàng.

Xây dựng giải pháp kỹ thuật ứng dụng.

Kiểm tra, đánh giá và xử lý các sự cố phát sinh của hệ thống tự động hóa.

Thực hiện các yêu cầu của cấp trên giao cho.

3.7. Kỹ sư thiết kế điện tử/điện lạnh

Kỹ sư thiết kế điện tử/điện lạnh là người phụ trách nghiên cứu và thiết kế, hoàn thiện những vấn đề liên quan đến các hệ thống điện tử, điện lạnh.

Công việc chính:

Khảo sát, lựa chọn phương án thi công phù hợp.

Thống kê vật tư, lập dự án thi công cho công ty.

Thảo luận, đóng góp ý kiến với bộ phận có liên quan như phòng thiết bị vật tư, phòng sản xuất.

Bảo mật hồ sơ nghiên cứu, hồ sơ đấu thầu cung cấp các thiết bị điện.

Chạy thử nghiệm sản phẩm mẫu, báo cáo với cấp trên.

Hỗ trợ quá trình sản xuất thiết bị điện.

Tư vấn cho công ty hoặc chủ đầu tư các loại vật tư của hệ thống điện.

Thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra điện định kỳ.

3.8. Kỹ sư thiết kế điện năng lượng

Kỹ sư thiết kế điện năng lượng là người phụ trách thiết kế, nghiên cứu và hoàn thiện những vấn đề liên quan đến các hệ thống điện năng lượng.

Công việc chính:

Thiết kế, làm sơ đồ nguyên lý, sơ đồ thiết bị

Chỉ dẫn cách lắp đặt, xử lý lỗi.

Sửa chữa, cải tiến hệ thống điện năng lượng.

Phân tích bản vẽ kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật.

Quản lý chất lượng của bản vẽ kỹ thuật thiết kế.

Bóc tách các chi tiết khối lượng của công trình.

Thực hiện công việc cấp trên yêu cầu.

3.9. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế đồ họa

Kỹ sư thiết kế đồ họa là người thực hiện thiết kế ra những sản phẩm dựa vào ý tưởng sáng tạo, khả năng thẩm mỹ của bản thân thông qua các công cụ đồ họa.

Công việc chính:

Trao đổi, tiếp nhận thông tin về ý tưởng.

Ước tính chi phí của dự án.

Lên mẫu thiết kế sơ bộ gửi tới khách hàng.

Lên kế hoạch thiết kế chi tiết, hoàn chỉnh.

Giám sát quy trình thiết kế.

Hướng dẫn kỹ thuật cho các nhân viên trong bộ phận.

Phát triển sản phẩm thiết kế theo xu hướng mới.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu.

Báo cáo công việc với cấp trên.

3.10. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế ô tô

Kỹ sư thiết kế ô tô là những người chuyên nghiên cứu, chế tạo các chi tiết, hệ thống và phần mềm trên ô tô.

Công việc chính:

Nghiên cứu, chế tạo và cải tiến động cơ, cấu trúc các chi tiết của các dòng ô tô.

Kiểm tra tình trạng hư hỏng của xe, đưa ra giải pháp khắc phục.

Kiểm tra khi nhận vật tư, thực hiện lắp ráp sản phẩm.

Chịu trách nhiệm sản phẩm khi sản xuất.

Đảm bảo chất lượng và tiến độ khi sản phẩm được đưa vào sản xuất.

Đảm bảo sản phẩm luôn sẵn sàng.

Đảm bảo an toàn lao động làm việc.

Theo dõi kế hoạch sản xuất các chi tiết.

Cải tiến sản xuất, giảm chi phí.

Đào tạo nhân lực, kiểm tra, nâng cao tay nghề nhân viên.

Hỗ trợ tổ sản xuất hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện công việc cấp trên giao phó.

Cơ hội việc làm cho các kỹ sư thiết kế tại Việt Nam khá cao

3.11. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế vi mạch

Kỹ sư thiết kế vi mạch là những người chịu trách nhiệm thiết kế, phát triển, kiểm tra mạch điện tử tích hợp trên chip bán dẫn.

Công việc chính:

Thiết kế, xác minh các mạch, hệ thống tích hợp phức tạp.

Phát triển, triển khai thông số kỹ thuật cho mạch tích hợp.

Lên kế hoạch, thực hiện chiến lược xác minh.

Đảm bảo nguyên tắc bảo mật TSDV, bảo vệ bản quyền.

Xác minh vận hành, triển khai nguyên mẫu

Tối ưu hóa chỉnh sửa và cải tiến.

Thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.

3.12. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế kết cấu thép

Kỹ sư thiết kế kết cấu thép là người đảm nhận công việc thiết kế, đảm bảo chất lượng cho các công trình có kết cầu từ thép.

Công việc chính:

Đánh giá về chi phí xây dựng.

Đề xuất giải pháp hiệu quả và an toàn về mặt kết cấu.

Đảm bảo độ an toàn của công trình.

Triển khai bản vẽ kết cấu thép vào thực tế.

Hoàn thành công việc của cấp quản lý chỉ đạo.

3.13. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa

Kỹ sư thiết kế khuôn nhựa là người sẽ xây dựng bản vẽ kỹ thuật, sau đó đưa cho các bộ phận khác để tiến hành sản xuất tạo ra sản phẩm theo khuôn mẫu nhựa hoàn chỉnh.

Công việc chính:

Sử dụng phần mềm Cimatron 3D thiết kế khuôn mẫu.

Chuẩn bị vật liệu cơ bản phục vụ sản xuất khuôn mẫu.

Đặt hàng, chuẩn bị thiết bị phụ trợ phù hợp.

Chỉ dẫn, sửa đổi bản thiết kế.

Điều phối công việc và theo dõi quy trình sản xuất.

Đánh bóng, lắp ráp, tháo dỡ khuôn mẫu.

3.14. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế hvac

Kỹ sư thiết kế HVAC (HVAC Engineer) là người phụ trách lắp đặt, bảo trì các hệ thống như sưởi, thông gió, điều hòa không khí.

Công việc chính:

Kiểm tra danh sách thiết bị, phụ kiện, các ống dẫn, ống nước... trước khi lắp đặt.

Chuẩn bị dụng cụ cần thiết cho lắp đặt hệ thống HVAC.

Thiết kế bản vẽ HVAC.

Phân tích thông số kỹ thuật.

Chỉ đạo, hỗ trợ và lắp đặt hệ thống HVAC.

Giám sát hoạt động thi công, đảm bảo nguyên tắc và quy định an toàn.

Kiểm tra, thử nghiệm các thiết bị, hệ thống trước khi hoạt động.

Kiểm tra, bảo trì hệ thống, sửa chữa khi cần.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế nhiều nhất

Việc làm kỹ sư thiết kế đang là ngành rất hot trên thị trường với mức thu nhập hấp dẫn. Công việc này được tuyển dụng chủ yếu tại các các trung tâm thành phố lớn vì nhiều doanh nghiệp kinh doanh và nguồn nhân lực dồi dào.

4.1. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực khác nhau. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế xây dựng, điện tử, điện lạnh, ô tô, cơ khí, kết cấu… tại đây luôn duy trì ở mức cao vì có không ít nhà máy, công ty kinh doanh ở các ngành nghề này. Mức lương mà các doanh nghiệp đưa ra khi tuyển kỹ sư thiết kế tại TP. HCM thường dao động ở mức 11.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Tại các thành phố lớn, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế nhiều hơn

4.2. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là vùng kinh tế miền Trung rất được nhà nước đầu tư với sự xuất hiện nhiều công trình xây dựng, nhiều cơ sở kinh doanh điện tử điện lạnh, cơ khí. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế ở những lĩnh vực này luôn duy trì ở mức cao nhiều năm nay. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương ưu đãi cho các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, được nhiều doanh nghiệp nhắm đến khi muốn đầu tư vào thị trường nước ta. Đây là nơi tập trung mọi lĩnh vực ngành nghề. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại khu vực này luôn rất cao. Tuy nhiên, vì có nhiều nhân lực từ các tỉnh lân cận nên tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề ở Hà Nội khá lớn. Dù vậy, các doanh nghiệp vẫn ưu ái với các nhân viên có chuyên môn kỹ thuật, trình độ cao và đưa ra mức lương hấp dẫn từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư thiết kế

Dù đối diện với tình trạng khan hiếm nhân lực và tài lực lĩnh vực kỹ sư thiết kế nhưng các doanh nghiệp luôn có những yêu cầu rất khắt khe khi tuyển dụng nhân viên cho công ty.

Kiến thức chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế công nghiệp, thiết kế sản phẩm, cơ khí hoặc các lĩnh vực liên quan.

Một số công ty yêu cầu bằng thạc sĩ hoặc các chứng chỉ chuyên ngành thiết kế ví dụ: Chứng chỉ thiết kế kỹ thuật CED.

Sử dụng thành thạo phần mềm CAD, CAN và CAM để phục vụ việc thiết kế.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế có liên quan.

Có khả năng thiết kế: Bạn cần có khả năng tạo ra các bản vẽ 2D, 3D và các bản vẽ chi tiết cơ cấu máy móc, hệ thống thông tin…

Kỹ năng bóc tách bản vẽ: Kỹ sư thiết kế sẽ phải phân tích, tính toán, liệt kê các yêu cầu vật tư và kích thước sản phẩm.

Yêu cầu kỹ năng

Đam mê kỹ thuật, yêu thích sáng tạo vì công việc của kỹ sư thiết kế liên quan mật thiết đến kỹ thuật, cơ cấu máy móc.

Chăm chỉ, tận tâm với công việc để tạo ra những sản phẩm tốt nhất.

Thận trọng, tỉ mỉ và tôn trọng kỷ luật để tạo ra những sản phẩm chất lượng

Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt vì cần làm việc với nhiều người như đồng nghiệp, cấp trên, đối tác.

Kỹ năng làm việc nhóm: Vì công việc cần phối hợp với nhiều người nên cần có khả năng phối hợp với nhiều người hiệu quả.

Nhìn chung, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế tại nước ta đang tăng cao từ nhiều năm nay do đây là ngành nghề khan hiếm nhân lực. Các trung tâm giáo dục tích cực đầu tư mở nhiều lớp đào tạo lĩnh vực này. Đây là cơ hội khá tốt cho các sinh viên theo học ngành kỹ sư thiết kế. Nếu là người có đam mê sáng tạo và kỹ năng chuyên môn cao thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bạn có thể thử sức với công việc trở thành kỹ sư thiết kế. Đây là ngành không chỉ mang lại công việc ổn định mà mức thu nhập cũng rất hấp dẫn cùng nhiều chế độ đãi ngộ tốt.