Truyền hình là gì? 5 phút đọc ngay để hiểu tất tần tật về truyền hình

1. Truyền hình là gì?

Khái niệm truyền hình là gì được hiểu là một hình thức truyền thông đại chúng, truyền tải thông tin bằng cách sử dụng hình ảnh và âm thanh để truyền đạt về một vật thể hoặc một cảnh vật xa xôi thông qua sóng vô tuyến điện.

Xuất hiện vào đầu thế kỷ XX, truyền hình đã phát triển với tốc độ chóng mặt nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội.

Ban đầu, truyền hình chỉ được sử dụng để giải trí. Sau đó, chức năng thông tin được bổ sung và dần dần, truyền hình tham gia trực tiếp vào nhiều lĩnh vực khác.

Ngày 7/9/1970 đánh dấu ngày phát sóng đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam. Trải qua hơn 50 năm, ngành truyền hình Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, từ phát hình đen trắng sang màu, từ 4 giờ/ngày lên 200 giờ/ngày trên 5 kênh quốc gia và 64 đài địa phương.

Ngày nay, truyền hình đóng vai trò thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc. Nó không chỉ là công cụ giải trí mà còn là phương tiện thông tin, giáo dục, tuyên truyền, định hướng dư luận và hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Truyền hình là một hình thức truyền thông đại chúng

2. Vai trò của truyền hình

Biết được khái niệm truyền hình là gì, chúng ta có thể thấy vai trò của truyền hình không chỉ đơn thuần là cung cấp giải trí và thông tin mà còn là một công cụ quan trọng tác động đến xã hội và văn hóa:

Phương tiện truyền thông đại chúng: Truyền hình là một phương tiện truyền thông quan trọng, kết nối một lượng lớn người dùng ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Công cụ giải trí: Một trong những vai trò chính của truyền hình là cung cấp hình ảnh, thước phim giải trí cho khán giả. Chương trình truyền hình bao gồm các show trò chơi, phim truyện, chương trình hài hước và nhiều thể loại giải trí khác để giúp người xem giải tỏa căng thẳng và thư giãn.

Công cụ thông tin: Truyền hình cung cấp thông tin nhanh chóng và đa dạng về các sự kiện, tin tức, vấn đề xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa.

Công cụ giáo dục: Thông qua các chương trình giáo dục, tư vấn, tài liệu khoa học và các chương trình văn hóa, nó có thể giúp nâng cao kiến thức của người xem về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Định hình ý kiến và dư luận: Truyền hình có ảnh hưởng lớn đến ý kiến và dư luận của công chúng thông qua việc truyền tải thông điệp và quan điểm. Nó có thể tạo ra sự đồng thuận hoặc tranh cãi về các vấn đề xã hội, chính trị và văn hóa.

Công cụ quảng cáo: Đây cũng là tảng lớn cho các doanh nghiệp và nhà quảng cáo để tiếp cận khán giả tiềm năng thông qua quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên các kênh truyền hình.

Truyền hình cung cấp thông tin nhanh chóng và đa dạng

3. Các thể loại truyền hình

Qua việc tìm hiểu truyền hình là gì, có thể thấy, để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khán giả, truyền hình được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau:

Phân loại theo góc độ kỹ thuật truyền tải:

Truyền hình sóng (Wireless TV): Vô tuyến truyền hình sử dụng sóng vô tuyến để truyền tải tín hiệu hình ảnh và âm thanh. Loại hình này có ưu điểm là dễ dàng tiếp cận nhưng chất lượng hình ảnh và âm thanh có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và địa hình.

Truyền hình cáp (CATV): Truyền hình cáp sử dụng cáp quang để truyền tải tín hiệu, mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh ổn định hơn so với truyền hình sóng. Tuy nhiên, để sử dụng dịch vụ này, người dùng cần đăng ký và trả phí cho nhà cung cấp.

Phân loại theo góc độ thương mại:

Truyền hình công cộng (Public TV): Loại hình này được tài trợ bởi chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu cung cấp thông tin và giáo dục cho cộng đồng. Truyền hình công cộng thường không phát sóng quảng cáo.

Truyền hình thương mại (Commercial TV): Loại hình này hoạt động dựa trên doanh thu từ quảng cáo. Truyền hình thương mại thường cung cấp nhiều chương trình giải trí đa dạng để thu hút khán giả.

Phân loại theo tiêu chí mục đích nội dung:

Truyền hình giáo dục: Loại hình này tập trung vào việc cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người xem, bao gồm các chương trình giáo dục, khoa học, kỹ thuật,...

Truyền hình giải trí: Đây là loại hình cung cấp các chương trình giải trí đa dạng như phim ảnh, gameshow, âm nhạc,... nhằm mục đích thư giãn cho khán giả.

Phân loại theo góc độ kỹ thuật:

Truyền hình tương tự (Analog TV): Sử dụng tín hiệu tương tự để truyền tải hình ảnh và âm thanh. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh và âm thanh của truyền hình tương tự thường không cao và dễ bị nhiễu.

Truyền hình số (Digital TV): Sử dụng tín hiệu số để truyền tải hình ảnh và âm thanh, mang đến chất lượng hình ảnh và âm thanh sắc nét và ổn định hơn so với truyền hình tương tự.

Ảnh minh họa về một kênh truyền hình giáo dục

4. Đặc trưng của truyền hình

Hiểu được truyền hình là gì giúp chúng ta nhận ra những đặc trưng cơ bản của nó, gồm:

Tính thời sự: Truyền hình có khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời hơn so với các phương tiện khác nhờ vào khả năng truyền tải trực tiếp sự kiện qua hình ảnh và âm thanh. Khán giả có thể chứng kiến và cảm nhận chi tiết về sự kiện ngay khi nó đang diễn ra, thậm chí ngay sau khi xảy ra.

Ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh: Truyền hình kết hợp cả hình ảnh và âm thanh trong việc truyền tải thông tin, tạo ra một phương tiện giao tiếp đa chiều và sinh động. Điều này giúp truyền hình thu hút và tác động mạnh mẽ hơn đến khán giả.

Tính phổ cập và quảng bá: Nhờ vào sức mạnh của hình ảnh và âm thanh, truyền hình có thể thu hút hàng tỉ người xem cùng một lúc. Phạm vi phủ sóng của truyền hình ngày càng mở rộng, giúp nó trở thành một công cụ quảng bá và phổ biến thông tin mạnh mẽ.

Khả năng thuyết phục công chúng: Truyền hình mang đến cho khán giả không chỉ thông tin mà còn những hình ảnh và âm thanh chân thực về sự kiện. Điều này tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức và quan điểm của công chúng.

Tác động dư luận và diễn đàn của nhân dân: Truyền hình không chỉ là một nguồn thông tin mà còn là một diễn đàn cho nhân dân thể hiện ý kiến và phản ánh về các vấn đề xã hội. Nhờ vào các chương trình thảo luận và phản ánh, truyền hình có thể tạo ra sự thay đổi và chuyển động trong dư luận xã hội.

Truyền hình có thể thu hút hàng tỉ người xem cùng một lúc

5. Đặc điểm và các sản phẩm của truyền hình

Trong các loại hình truyền thông đại chúng, khái niệm truyền hình là gì được biết đến khá muộn, tuy nhiên nó là sản phẩm của sự phát triển bởi nền văn minh khoa học công nghệ. Truyền hình đã kế thừa kinh nghiệm và phương pháp tạo hình, tiếng của điện ảnh và phát thanh.

Sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật đã tạo điều kiện cho truyền hình phát triển phương pháp mới trong việc truyền đạt thông tin. Qua khái niệm về truyền hình là gì, có thể dễ dàng nhận ra rằng, truyền hình không chỉ là một loại hình truyền thông đại chúng với các yếu tố kỹ thuật hiện đại mà còn là sự kết hợp của kỹ thuật, mỹ thuật, nghệ thuật, kinh tế và báo chí.

Về tư duy và sáng tạo tác phẩm, mỗi loại hình truyền thông đại chúng đều có những đặc thù riêng. Trong quá trình sản xuất, nếu ở báo in, mỗi bài báo có thể được coi là một tác phẩm độc lập, một sáng tạo riêng của từng cá nhân, từng nhà báo.

Một sản phẩm truyền hình thường thể hiện ý kiến thống nhất của toàn bộ đội ngũ, từ biên kịch, đạo diễn đến những người tham gia trong quá trình sản xuất. Trong truyền hình, việc lập kịch bản là một bước không thể thiếu, nó không chỉ là hướng dẫn mà còn là cơ sở cho sự đồng thuận giữa đạo diễn và nhóm quay phim.

6. Các yếu tố cơ bản của truyền hình

Để phương tiện truyền thông này có được sức hút mạnh mẽ, ngoài việc nắm vững khái niệm truyền hình là gì, nhà sản xuất còn phải luôn đề cao những yếu tố cơ bản sau:

Lượng thông tin: Truyền hình sở hữu khả năng truyền tải lượng thông tin khổng lồ thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và lời bình. Nhờ vậy, người xem có thể tiếp cận thông tin một cách trực quan, dễ hiểu hơn so với các phương tiện truyền thông khác.

Hình ảnh: Có thể thấy, hình ảnh là yếu tố cốt lõi trong khái niệm truyền hình là gì , đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý và truyền tải thông tin của tác phẩm truyền hình. Khác với nhiếp ảnh hay điện ảnh, hình ảnh trong truyền hình là hình ảnh động, mang đến cho người xem trải nghiệm chân thực và sống động về sự kiện.

Âm thanh: Âm thanh góp phần tạo nên sự sống động và chân thực cho tác phẩm truyền hình. Có 3 yếu tố chính của âm thanh gồm: l ời bình, tiếng động hiện trường, âm nhạc. M ỗi yếu tố đều đóng vai trò riêng biệt, cần được sử dụng một cách hiệu quả để truyền tải thông tin và tác động đến cảm xúc của người xem.

Hình ảnh đóng vai trò trong việc thu hút sự chú ý và truyền tải thông tin

7. Cơ hội việc làm của ngành truyền hình

Chắc hẳn khi tìm hiểu truyền hình là gì, thông tin về cơ hội việc làm cũng như mức lương trong ngành này là yếu tố không nên bỏ qua.

Trong ngành truyền hình, có nhiều cơ hội việc làm cho các vị trí như biên tập viên video, quay phim và thu âm, biên tập nội dung, quản lý sản xuất, phát thanh viên và MC, dựng phim và hiệu ứng đặc biệt, cũng như nhà sản xuất chương trình. Mức lương trung bình cho các vị trí này dao động từ khoảng $30,000 đến $120,000 mỗi năm, phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và địa điểm làm việc.

Biên tập viên cũng là một vị trí việc làm hấp dẫn

8. Kênh truyền hình của nhà nước gồm các kênh nào?

Có thể thấy rất nhiều kênh đáp ứng khái niệm truyền hình là gì và vai trò của nó. Tuy nhiên, kênh truyền hình chính của nhà nước Việt Nam bao gồm:

VTV1: Kênh Thời sự - Chính trị tổng hợp, là kênh truyền hình đầu tiên của Việt Nam.

VTV2: Kênh Giải trí tổng hợp.

VTV3: Kênh Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

VTV4: Kênh Khoa giáo.

VTV5: Kênh Tiếng dân tộc.

VTV6: Kênh Phim truyện.

VTV7: Kênh Giáo dục Quốc gia.

VTV8: Kênh Giải trí dành cho khán giả khu vực Duyên hải Trung Bộ và Tây Nguyên.

VTV9: Kênh Giải trí dành cho khán giả khu vực Nam Bộ.

VTVCab: Kênh truyền hình cáp với nhiều kênh chuyên biệt về phim truyện, giải trí, thể thao, khoa giáo,...

Ngoài ra, Đài Truyền hình Việt Nam còn có các kênh: Kênh VTV24, Kênh VTV Sports, Kênh VTV Golf: Kênh chuyên về golf, Kênh VTV Kids.

Như vậy, qua bài viết này chúng ta đã cùng nhau khám phá và hiểu rõ hơn về truyền hình là gì. Từ vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày đến các thể loại và đặc điểm cơ bản, truyền hình không chỉ là một công cụ thông tin mà còn là một phần không thể thiếu của văn hóa và xã hội.