Tự do tài chính là gì? Vì sao người trẻ hiện nay nên tự do tài chính?

1. Tự do tài chính là gì?

Tự do tài chính là một khái niệm trong lĩnh vực tài chính cá nhân, là khả năng tự chủ tài chính để thực hiện lối sống mơ ước mà không phải dựa vào nguồn thu nhập chính hoặc doanh nghiệp. Thông thường, việc thu nhập thụ động từ đầu tư, cho thuê giúp nhiều người đạt được mục tiêu này.

Thu nhập thụ động là nguồn thu nhập được tạo ra từ nguồn đầu tư chứng khoán, bất động sản hoặc doanh nghiệp khác. Hoạt động này giúp bạn có nguồn tiền ổn định, không cần lo lắng về tài chính hay gặp phải các khó khăn tài chính.

Ngược lại, khi bạn đủ tài chính để làm, chi trả mọi thứ mình cần hoặc muốn thì sẽ thực sự đạt tự do tài chính. Tưởng chừng đơn giản, để làm được bạn cần lên kế hoạch tài chính chặt chẽ, thực hiện đều đặn xuyên suốt một thời gian dài.

Khi nhắc đến khái niệm tự do tài chính là gì, cũng có rất nhiều người thường xuyên nhầm lẫn với độc lập tài chính. Tuy nhiên đây vốn là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.

Như đã phân tích ở trên, nếu tự do tài chính chủ yếu được thực hiện dựa trên nguồn thu nhập thụ động thì độc lập tài chính được hiểu là việc cá nhân có đủ khả năng để chi trả cho các khoản chi tiêu của bản thân. Độc lập tài chính có được khi bạn có nhiều nguồn thu nhập, từ nguồn thu chính đến nguồn thu thụ động. Hiểu được hai khái niệm trên bạn sẽ hiểu sự khác nhau giữa độc lập tài chính và tự do tài chính là gì, để từ đó có thể sử dụng cho đúng ngữ cảnh.

2. Vì sao nên tự do tài chính?

Tự do tài chính ngày càng được khuyến khích nhiều hơn trong cuộc sống, đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Có rất nhiều lý do bạn cần tự do tài chính, tuy nhiên tựu chung gồm 4 điểm sau đây:

Tự do và độc lập là đặc điểm đầu tiên của tự do tài chính, tạo tiền đề độc lập trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Chỉ khi có sự độc lập, bạn mới có khả năng phát triển trong các lĩnh vực khác.

Không phải phụ thuộc vào cá nhân hay điều gì, từ đó nâng cao sự tự tin của bản thân. Điều này giúp cho bạn có được sự tự do, thoải mái về mặt tâm trí, từ đó nâng cao sức khỏe của bản thân.

Tăng cơ hội nghỉ hưu sớm vì nguồn tài chính đã vững chắc, không còn gánh nặng về “cơm áo gạo tiền" mỗi ngày. Khi đã đạt được tự do tài chính và chuẩn bị trước cho việc nghỉ hưu, bạn có thể loại bỏ gánh nặng về công việc, có thêm thời gian dành cho bản thân để tận hưởng cuộc sống, ở bên cạnh người thân và gia đình.

Không còn những căng thẳng trong công việc, phiền toái xã hội không cần thiết.

3. 7 cấp độ tự do tài chính theo Grant Sabatier

Sơ lược về Grant Sabatier, ông là triệu phú tự thân vào năm 37 tuổi, là người tiên phong của phong trào tự do tài chính và nghỉ hưu sớm. Bảng dưới đây sẽ chia sẻ chi tiết 7 cấp độ tài chính do ông đưa ra trong lộ trình tự chủ của mình.

Cấp độ Ý nghĩa 1. Rõ ràng Bạn biết mình đang ở đâu về mặt tài chính, xác định rõ đích cần đến. 2. Tự túc Bạn không lệ thuộc vào phụ huynh, có thể tự trang trải chi phí của bản thân. 3. Thư thái Bạn tiết kiệm được một số tiền, sống không phụ thuộc vào tiền lương. 4. Ổn định Bạn không có nợ xấu, tích lũy đủ 6 tháng chi phí sinh hoạt cho lúc khẩn cấp. 5. Linh hoạt Bạn tiết kiệm đủ ít nhất 2 năm chi phí sinh hoạt, có thể nghỉ việc trong vòng 1 năm. 6. Tự do tài chính Bạn có thể sống bằng thu nhập từ các khoản đầu tư tạo ra. 7. Của cải dồi dào Tiền không còn là vấn đề. Số tiền tiết kiệm nhiều hơn mức bạn cần.

Grant Sabatier cũng chia sẻ thêm, muốn vươn lên tầm cao mới hơn đòi hỏi người đó phải thay đổi thói quen tài chính cũng như thái độ chung với tiền bạc. Tự do tài chính giúp bạn không gặp khó khăn khi thu nhập thường xuyên bị gián đoạn.

4. Bí quyết để tự do tài chính

Mọi độ tuổi, giới tính đều có thể tự do tài chính nhưng người trẻ thường có lợi thế hơn về khả năng tiếp cận kiến thức cũng như thời gian thực hiện. Để rút ngắn thời gian, bạn có thể tham khảo những bí quyết sau đây:

Hiểu rõ tình hình tài chính cá nhân giúp bạn xác định mình đang ở đâu trên bản đồ kinh tế, từ đó lập kế hoạch tài chính và giải quyết các khoản vay, chi phí phải trả.

Đặt mục tiêu tài chính rõ ràng giúp bạn đo lường được thời gian, khoản tiền theo tiêu chí SMART.

Theo dõi chi tiêu hàng ngày giúp bạn có trách nhiệm với tiền bạc của mình. Dễ dàng hơn, hãy tạo một theo dõi thu nhập, chi tiêu và tổng kết vào mỗi tháng.

Thực hiện tiết kiệm, đầu tư hoặc đơn giản có một quỹ phòng thân, đồng thời ngăn chặn tình trạng chi tiêu bất hợp lý.

Chi tiêu hợp lý tức chi tiêu thông minh, sáng tạo trong cuộc sống thường ngày, nên dùng sản phẩm chất lượng, lâu bền hoặc bắt đầu từ thói quen nấu ăn tại nhà.

Cầu tiến trong công việc giúp bạn nâng cao mức thu nhập, tiến gần hơn đến tự do tài chính.

Thêm nguồn thu nhập là bí quyết được chuyên gia tài chính gợi ý, mỗi người nên có ít nhất 5 nguồn thu nhập nếu muốn tự do tài chính. Hiện nay có 2 loại thu nhập chính là thu nhập chủ động và thu nhập thụ động, bạn có thể chủ động cân đối tỷ lệ giữa hai nguồn.

5. Các bước giúp tự do tài chính là gì?

Không có công thức chung để bạn tự do tài chính, song bạn có thể tham khảo các bước sau đây để đạt trạng thái này. Một người bình thường cần ít nhất 5 năm để thực hiện:

Bước 1: Tính toán các khoản chi phí của bản thân mỗi năm, xác định bằng cách tính mức chi tiêu trung bình hàng tháng và nhân với 12 tháng/năm.

Bước 2: Xác định số tiền cần tiết kiệm trong 5 năm, bằng cách tinh tổng chi phí trung bình hàng năm, đem chia tỷ lệ lợi nhuận có thể thu được từ việc đầu tư tiết kiệm.

Bước 3: Tính lãi suất tiết kiệm hàng năm để xác định mỗi năm cần tiết kiệm bao nhiêu tiền, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các công cụ tài chính.

Ngoài các bước này, bạn nên áp dụng thêm các bí quyết nêu trên cũng như các bước tự do tài chính của bản của Grant Sabatier. Hiện nay có nhiều ứng dụng giúp quản lý tài chính cá nhân, theo dõi thu nhập cũng như chi tiêu hàng tháng, hàng năm của bạn.

6. Bao nhiêu tiền thì đạt tự do tài chính?

Mức độ đạt tự do tài chính của mỗi người là khác nhau, không có con số cụ thể hay bắt buộc phải đạt được ngưỡng nhất định. Có thể hiểu, số tiền để bạn bước vào trạng thái của cải dồi dào như Grant Sabatier là không bị phụ thuộc vào đồng tiền, chủ động chi trả nhu cầu cũng như mong muốn của bản thân.

Tuy nhiên cũng có nhiều cách giúp bạn xác định được số tiền cần thiết để đạt được tự do tài chính là gì. Một nghiên cứu của 3 giáo sư ở Đại học Trinity, bang Texas Mỹ từ năm 1998 đã chỉ ra rằng, nếu một người có thể sở hữu một số tiền bằng 25 lần tổng chi phí sinh hoạt tối thiểu trong năm thì có thể đạt được tự do tài chính.

Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính chất tham khảo, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như mức độ lạm phát, tốc độ đầu tư hay độ tuổi nghỉ hưu. Ngay cả khi đã hiểu rõ tự do tài chính là gì, không phải trong trường hợp nào bạn cũng có thể tự mình lập kế hoạch.

Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính để có cho mình hướng đi phù hợp nhất, rút ngắn quá trình đạt được tự do tài chính.

7. Mối liên hệ giữa tự do tài chính và phong trào nghỉ hưu sớm

Phong trào nghỉ hưu sớm còn được biết đến với cái tên trào lưu FIRE (viết tắt của Financial independence, retire early), theo đó ngày càng nhiều người nỗ lực tiết kiệm từ các khoản đầu tư, thu nhập với mục đích chuẩn bị thu nhập để có thể nghỉ hưu sớm.

Khoản chi tiêu hàng tháng sau khi nghỉ hưu sẽ được tính dựa trên số tiền lãi mà người đó nhận được từ khoản tiết kiệm trước đó. Khi đã đạt được con số này, bạn gần như không cần phải đi làm và có thể tận hưởng cuộc sống.

Trào lưu này xuất hiện lần đầu từ những năm 1992 ở Mỹ, sau đó khi những người trẻ hiểu rõ khái niệm tự do tài chính là gì, ngày càng có nhiều người nhận ra được lợi ích của trào lưu này và thực hiện ngay kế hoạch tiết kiệm, đầu tư từ sớm.

Mục tiêu của họ là đạt được khoản tiết kiệm gấp từ 25 - 30 lần so với chi phí sinh hoạt, đảm bảo thanh toán đầy đủ những khoản nợ, đồng thời tích lũy và đầu tư thông minh để đạt được con số mong muốn sớm nhất có thể. Điều này kích thích sự nỗ lực và đầu tư sớm ở người trẻ, mang đến nhiều lợi ích cho cả cá nhân và cộng đồng.

Hiểu được tự do tài chính là gì, các cấp độ của tự do tài chính và bí quyết để đạt được tự do tài chính sẽ giúp bạn có kế hoạch phù hợp để đạt ngưỡng không còn bị phụ thuộc hay gặp khó khăn về tiền bạc.