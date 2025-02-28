Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc 2025 đã chính thức quay trở lại tại Trường Đại học Hà Nội

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 28/02/2025
Tuần lễ văn hóa Hàn Quốc là sự kiện thường niên của Khoa tiếng Hàn Quốc trường Đại học Hà Nội, được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên trong và ngoài khoa được tiếp xúc, tìm hiểu về văn hóa xứ sở Kim chi.
Đầu tháng 3 này, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2025 đã chính thức quay trở lại. Đây là sự kiện thường niên của Khoa tiếng Hàn Quốc trường Đại học Hà Nội. Với bề dày truyền thống cùng sức hút tăng dần qua các năm, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2025 trở lại với chủ đề Khúc hoài niên - 동심회귀.

Được biết, đến với sự kiện năm nay, các bạn sinh viên sẽ được tham gia những hoạt động trải nghiệm văn hóa thú vị về đất nước xứ sở Kim chi sẽ diễn ra tại khuôn viên trường. Lấy cảm hứng từ các trò chơi dân gian Hàn Quốc, Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc còn mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội khám phá nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc trong không gian văn hóa tràn ngập màu sắc.

Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2025 diễn ra từ ngày 3/3 - 7/3/2025 với vô vàn hoạt động trải nghiệm đặc sắc, mang đậm dấu ấn Hàn Quốc. Các bạn trẻ có cơ hội được tham gia hoạt động K-pop Random Dance (ngày 3/3), xem triển lãm trưng bày vật phẩm K-pop và góp mặt trong hoạt động Team-building giữa các lớp Khóa 24 của Khoa tiếng Hàn Quốc (ngày 4/3). Đặc biệt, ngày 5/3 tới, sinh viên còn có cơ hội xem những bộ phim Hàn Quốc miễn phí.

Từ ngày 6/3 - 7/3, sinh viên có thể được trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc, được tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn khác như mặc Hanbok, chụp Photo booth,… cùng nhiều trò chơi dân gian truyền thống. Ngoài ra, sự kiện đáng mong đợi nhất Tuần lễ văn hóa “Đêm văn nghệ: Arrebol - 아레볼” với sự tham gia của các vị khách mời, ban văn nghệ thuộc Ban Chấp hành và các tập thể lớp Khoa tiếng Hàn Quốc hứa hẹn sẽ rất thú vị và hấp dẫn.

Trong vai trò nhà bảo trợ truyền thông, Job3s.ai trở thành người bạn tin cậy cùng Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2025. CEO Tony Vũ - Nhà sáng lập Job3s chia sẻ: “Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trẻ để có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa một cách chân thực, sống động nhất. Chương trình lần này mang đến một sân chơi - nơi các bạn trẻ khi được trải nghiệm trò chơi dân gian Hàn Quốc hồn nhiên, giản dị. Hy vọng sau sự kiện, các bạn sinh viên có thể gắn kết và học hỏi được nhiều điều thú vị về xứ sở Kim chi. Job3s.ai rất vinh dự khi trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc 2025".

Thông tin chi tiết:

  • Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc
  • Thời gian: 3/3 - 7/3/2025
  • Địa chỉ: Đại học Hà Nội
  • Facebook: BCH Liên Chi Đoàn - Hội sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc HANU
  • Email: [email protected]
