1. Nhu cầu nhân lực của tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu

Kế toán xuất nhập khẩu là ngành nghề rất quan trọng trong quá trình giao thương quốc tế, giúp các công ty quản lý tài chính liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu đang gia tăng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế và giao dịch với các đối tác toàn cầu. Các công ty lớn trong ngành xuất nhập khẩu, cũng như các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, đều cần tìm kiếm nhân sự có kỹ năng chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu công việc này.

Theo ThS. Đinh Thị Thùy Liên - Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, hiện nay, cả nước đã có gần 240 doanh nghiệp dịch vụ kế toán và kiểm toán, trong đó với hơn 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán và gần 100 doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán.

Có tới gần 5000 việc làm kế toán/kiểm toán xuất hiện trên các trang tin đăng tuyển dụng mỗi tháng chứng tỏ nhu cầu nhân lực ngành kế toán, kiểm toán vì tăng cao. Bên cạnh đó, theo báo Người Lao Động, cả nước có đến 92.187 sinh viên theo học ngành kế toán, kiểm toán. Tuy số lượng sinh viên theo học lớn nhưng do chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của công việc nên cơ hội cho nhân sự ngành kế toán, kiểm toán vẫn luôn rộng mở.

Ngành kế toán xuất nhập khẩu được đánh giá là có triển vọng tốt trong tương lai. Với việc Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực này sẽ không ngừng tăng trưởng. Các cơ hội nghề nghiệp rộng mở tại các công ty thương mại quốc tế, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các công ty dịch vụ tài chính lớn. Mức lương trong ngành này được kỳ vọng sẽ ổn định và có thể tăng đối với những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu

Theo thống kê, nguồn thu nhập bình quân tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu ở Việt Nam có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, địa điểm và quy mô công ty. Dưới đây là thu nhập cụ thể của từng việc làm tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu:

Công việc Mức lương dao động VNĐ/tháng Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu 7.000.000 – 12.000.000 Nhân viên khai báo hải quan 12.000.000 – 15.000.000 Nhân viên kiểm tra và kiểm toán nội bộ 10.000.000 – 20.000.000 Chuyên viên phân tích tài chính xuất nhập khẩu 15.000.000 – 25.000.000 Quản lý kế toán xuất nhập khẩu 20.000.000 – 30.000.000

3. Tổng hợp tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu

Tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu không chỉ có nhu cầu cao về nhân lực mà còn mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho những ai có chuyên môn vững vàng và kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc quốc tế.

3.1. Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu

Nhân viên kế toán xuất nhập khẩu đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và ghi nhận các giao dịch liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Các công việc chính bao gồm:

Quản lý chứng từ kế toán

Hạch toán kế toán xuất nhập khẩu

Theo dõi công nợ

Lập báo cáo tài chính và thuế

Làm việc với cơ quan chức năng

Để làm tốt công việc, nhân viên kế toán xuất nhập khẩu cần có kiến thức sâu về kế toán, quy trình xuất nhập khẩu và luật hải quan. Kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là điều kiện tiên quyết để làm việc với đối tác quốc tế và xử lý chứng từ. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp, phân tích số liệu và khả năng chịu áp lực cũng rất quan trọng. Các chứng chỉ cần thiết bao gồm chứng chỉ kế toán chuyên nghiệp, chứng chỉ nghiệp vụ xuất nhập khẩu từ các tổ chức uy tín và chứng chỉ ngoại ngữ như TOEIC hoặc IELTS.

3.2. Nhân viên khai báo hải quan

Nhân viên khai báo hải quan là người đảm bảo việc thông quan hàng hóa diễn ra suôn sẻ, tuân thủ đúng các quy định pháp lý và thủ tục xuất nhập khẩu. Các công việc chính bao gồm:

Thực hiện thủ tục hải quan

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

Theo dõi và cập nhật tình trạng hàng hóa

Tư vấn và hỗ trợ

Để hoàn thành tốt công việc, nhân viên khai báo hải quan phải hiểu rõ các quy định pháp luật về xuất nhập khẩu, mã HS, biểu thuế, quy trình khai báo hải quan, có khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, thành thạo tiếng Anh. Nếu làm tốt từ nhân viên có thể thăng tiến lên Trưởng nhóm khai báo hải quan, Quản lý chuỗi cung ứng hoặc Chuyên gia tư vấn xuất nhập khẩu.

3.3. Chuyên viên phân tích tài chính xuất nhập khẩu

Chuyên viên phân tích tài chính xuất nhập khẩu là người chịu trách nhiệm quản lý và đánh giá các hoạt động tài chính liên quan đến xuất nhập khẩu. Công việc này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận vận hành, kế toán, logistics và khách hàng để đảm bảo các giao dịch tài chính được thực hiện hiệu quả, đúng quy định. Những nhiệm vụ chính bao gồm:

Phân tích và dự báo tài chính

Kiểm tra và tối ưu hóa chi phí

Đánh giá rủi ro tài chính

Quản lý hợp đồng và thanh toán quốc tế

Lập báo cáo tài chính chuyên sâu

Chuyên viên phân tích tài chính xuất nhập khẩu cần phải đảm bảo đủ kỹ năng chuyên môn như kiến thức chuyên sâu về tài chính và xuất nhập khẩu, kỹ năng phân tích dữ liệu tài chính, kỹ năng quản lý rủi ro, kỹ năng giao tiếp, thành thạo tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Nếu làm tốt, chuyên viên phân tích tài chính xuất nhập khẩu có thể thăng tiến lên Trưởng phòng tài chính hoặc Giám đốc tài chính (CFO).

3.4. Nhân viên kiểm tra và kiểm toán nội bộ

Nhân viên kiểm tra và kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm đảm bảo các hoạt động tài chính, vận hành và quản trị của doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, chính sách nội bộ, chuẩn mực nghề nghiệp. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

Kiểm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán các hoạt động tài chính và vận hành

Phân tích và phát hiện rủi ro

Lập báo cáo kiểm toán nội bộ

Hỗ trợ các hoạt động đào tạo và tư vấn nội bộ

Giám sát việc thực hiện các khuyến nghị

Để hoàn thành tốt công việc, nhân viên kiểm tra và kiểm toán nội bộ cần có những kỹ năng quan trọng như kiến thức chuyên sâu về kế toán và kiểm toán, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, kiểm toán, phân tích dữ liệu như SAP, ACL, hoặc Excel nâng cao. Ngoài ra, công việc này cũng nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như Trưởng phòng kiểm toán nội bộ, Giám đốc kiểm toán nội bộ hoặc thậm chí là Giám đốc tài chính (CFO).

3.5. Quản lý kế toán xuất nhập khẩu

Quản lý kế toán xuất nhập khẩu là vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp hoạt động thương mại quốc tế. Những nhiệm vụ chính bao gồm:

Quản lý chứng từ xuất nhập khẩu

Kiểm soát tài chính trong giao dịch quốc tế

Phân tích chi phí và lập kế hoạch tài chính

Đảm bảo tuân thủ luật pháp

Đào tạo và lãnh đạo đội ngũ

Để hoàn thành tốt công việc, quản lý kế toán xuất nhập khẩu cần có những kỹ năng chuyên môn và mềm vượt trội. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm giúp họ phân công nhiệm vụ, hỗ trợ nhân viên hiệu quả. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ (như tiếng Anh) và đàm phán với đối tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu. Sự cẩn thận, phân tích số liệu nhạy bén và khả năng xử lý vấn đề cũng góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu

Để thành công trong ngành kế toán xuất nhập khẩu, nhân viên không chỉ cần vượt qua những thách thức như cạnh tranh gay gắt, áp lực công việc và yêu cầu cập nhật liên tục, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ phía nhà tuyển dụng.

Kỹ năng và yêu cầu chuyên môn của ứng viên được nhà tuyển dụng hết mức chú trọng

Kiến thức về kế toán và tài chính

Am hiểu các nguyên tắc kế toán cơ bản, lập báo cáo tài chính, phân tích chi phí và quản lý dòng tiền.

Hiểu rõ về quản lý thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu, và các khoản phí liên quan trong quá trình xuất nhập khẩu.

Có khả năng dự đoán và lập kế hoạch tài chính trong các giao dịch quốc tế.

Kiến thức về luật hải quan và quy định xuất nhập khẩu

Nắm vững các quy định liên quan đến thông quan, quy trình khai báo hải quan, và xử lý chứng từ xuất nhập khẩu như hóa đơn, packing list, và vận đơn (B/L).

Hiểu rõ các hiệp định thương mại tự do (FTA), quy tắc xuất xứ hàng hóa và các yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong chính sách thuế và quy định thương mại quốc tế.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề

Khả năng phân tích dữ liệu tài chính, phát hiện các bất thường hoặc sai sót trong báo cáo.

Đưa ra các giải pháp kịp thời trong trường hợp có sự cố như chậm trễ giao hàng, tranh chấp với cơ quan hải quan hoặc sai lệch trong chứng từ.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả với các đối tác nước ngoài, nhà cung cấp, và cơ quan chức năng.

Làm việc nhóm để phối hợp giữa các phòng ban như logistics, bán hàng, và quản lý kho nhằm đảm bảo quy trình xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ.

Khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác) để xử lý các giao dịch quốc tế.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán và quản lý dữ liệu

Thành thạo các phần mềm kế toán như SAP, QuickBooks, hoặc phần mềm quản lý hàng tồn kho và xuất nhập khẩu.

Biết cách áp dụng công nghệ như ERP (Hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp) hoặc các công cụ tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Kỹ năng lưu trữ và bảo mật dữ liệu số, tuân thủ các quy định về quản lý dữ liệu trong nước và quốc tế.

Việc sở hữu những kỹ năng và yêu cầu trên không chỉ giúp nhân sự kế toán xuất nhập khẩu đáp ứng được yêu cầu công việc mà còn tạo lợi thế trong thị trường lao động đầy cạnh tranh hiện nay.

5. Những khó khăn trong việc tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu

Ngành tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu có nhiều cơ hội phát triển nhờ sự gia tăng giao thương quốc tế và nhu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động tài chính. Tuy nhiên, những khó khăn chính mà ngành này đang đối mặt bao gồm:

Những khó khăn mà ngành kế toán xuất nhập khẩu mang lại cũng khá cao

Cạnh tranh trong thị trường lao động

Nhu cầu tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu nhiều dẫn đến mức độ cạnh tranh giữa ứng viên cao, đặc biệt là ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn và uy tín. Người lao động không chỉ cần có chuyên môn vững chắc mà còn phải thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để xử lý các giao dịch quốc tế một cách hiệu quả​.

Khó khăn trong việc cập nhật quy định và luật pháp

Luật thuế, chính sách hải quan và các quy định kế toán liên quan đến xuất nhập khẩu thường xuyên thay đổi. Nếu không cập nhật kịp thời, nhân viên kế toán có thể mắc sai lầm trong kê khai thuế, xử lý chứng từ xuất nhập khẩu, dẫn đến những hậu quả tài chính nghiêm trọng cho doanh nghiệp.

Áp lực đảm bảo tính chính xác và kịp thời của báo cáo

Mọi sai sót trong báo cáo kế toán xuất nhập khẩu đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược tài chính và uy tín của doanh nghiệp. Các hoạt động như kiểm soát tỷ giá, hạch toán thuế nhập khẩu và lập dự phòng tài chính phải được thực hiện chính xác trong thời gian ngắn​.

Tác động của công nghệ đến kế toán xuất nhập khẩu

Xu hướng công nghệ mới: Nhiều phần mềm kế toán và hệ thống quản lý xuất nhập khẩu, như ERP và CRM, đang được áp dụng để tự động hóa quy trình, giúp giảm thiểu lỗi thủ công và nâng cao hiệu quả làm việc.

Nhiều phần mềm kế toán và hệ thống quản lý xuất nhập khẩu, như ERP và CRM, đang được áp dụng để tự động hóa quy trình, giúp giảm thiểu lỗi thủ công và nâng cao hiệu quả làm việc. Quản lý dữ liệu: Công nghệ đòi hỏi kế toán phải có kỹ năng xử lý và bảo mật dữ liệu số hóa, đặc biệt là với các hồ sơ xuất nhập khẩu quan trọng.

Công nghệ đòi hỏi kế toán phải có kỹ năng xử lý và bảo mật dữ liệu số hóa, đặc biệt là với các hồ sơ xuất nhập khẩu quan trọng. Hiệu quả công việc: Sự chuyển đổi số làm thay đổi quy trình, giúp tiết kiệm thời gian nhưng cũng yêu cầu nhân viên phải liên tục cập nhật kỹ năng công nghệ​.

Tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu là lĩnh vực đòi hỏi nhân sự phải có chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tế và khả năng thích nghi với công nghệ. Các doanh nghiệp cũng cần chú trọng hỗ trợ đào tạo nhân viên để vượt qua các thách thức trên.

Nhìn chung, tuyển dụng kế toán xuất nhập khẩu đang có nhu cầu nhân lực cao với các vị trí như nhân viên kế toán xuất nhập khẩu, nhân viên khai báo hải quan... Các doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có kỹ năng chuyên môn về tài chính, chứng từ quốc tế và thuế xuất nhập khẩu. Mặc dù có nhiều sinh viên tốt nghiệp, nhưng vẫn thiếu nhân sự có kinh nghiệm thực tế. Ngành này có triển vọng phát triển tốt, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho người lao động.