Tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT lương cao mới nhất

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 05/12/2024
Nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT tăng mạnh vì trong công cuộc chuyển đổi số, nhân sự trong lĩnh vực công nghệ cao được ưu tiên. Đây là cơ hội việc làm cho những ứng viên thích CNTT và đam mê ngành sư phạm với mức thu nhập hấp dẫn dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng cùng chế độ đãi ngộ tốt.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT
  4. 2. Mức lương trung bình của nhân viên giảng viên CNTT
  6. 3. Mô tả chi tiết về công việc của một giảng viên CNTT
  8. 5. Khu vực tuyển dụng giảng viên CNTT nhiều nhất
  10. 6. Trường đào tạo ngành CNTT tốt nhất Việt Nam

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT

Việc làm giảng viên CNTT là giảng dạy, nghiên cứu các hoạt động chuyên môn của từng chuyên ngành thuộc bộ môn CNTT có thể là Trí tuệ nhân tạo (AI), Phát triển phần mềm, Internet vạn vật, Khoa học dữ liệu…

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ cao đang gia tăng vì công cuộc chuyển đổi số được đẩy mạnh. Trong khi đó tình trạng nhân lực trong ngành này ngày càng khan hiếm. Nhiều trường đại học, cao đẳng liên tục mở lớp đào tạo công nghệ thông tin nhưng không đủ giảng viên đứng lớp.

Vì có ít giáo viên CNTT nên một số trường đại học, cao đẳng, trường nghề muốn tuyển sinh nhiều cũng khó. Theo thống kê hàng năm, số lượng nhân lực ngành CNTT thiếu hụt khoảng 150.000 - 200.000 người. Việt Nam hiện có khoảng hơn 100 trường đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành công nghệ thông tin. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT là vấn đề cấp thiết của các trường học hay trung tâm đào tạo.

Đang khan hiếm giảng viên CNTT tại các trường đại học, cao đẳng công lập
Đang khan hiếm giảng viên CNTT tại các trường đại học, cao đẳng công lập

Hiện nay, có tới hàng nghìn tin tuyển việc làm giảng viên CNTT trên các trang web mỗi tháng. Tuy nhiên, những người học CNTT sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lựa chọn làm việc tại các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn vì hệ số lương của nhà giáo có bằng cử nhân đại học đang rất thấp. Đặc biệt, những người giỏi, có kỹ năng giảng dạy đều lựa chọn làm việc tại các tập đoàn, công ty lớn do mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với làm giáo viên.

2. Mức lương trung bình của nhân viên giảng viên CNTT

Thực trạng thiếu giảng viên CNTT đã kéo dài vài năm nay nên một số nhà trường và trung tâm giáo dục quyết định thực hiện nhiều chính sách, phúc lợi tốt nhằm thu hút nhân tài. Được biết, mức lương trung bình của giảng viên CNTT hiện nay từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Ở các trường quốc tế hay các khu vực nhiều tiềm năng, mức thu nhập sẽ cao hơn. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm giảng viên CNTT Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Trợ giảng CNTT 5.000.000 - 10.000.000
Giảng viên CNTT 15.000.000 - 20.000.000
Trưởng nhóm giảng viên CNTT 18.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một giảng viên CNTT

Giảng viên CNTT là người giảng dạy, nghiên cứu các kiến thức liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao có thể là phần mềm, trí tuệ nhân tạo, internet… Dưới đây là công việc chính của một giảng viên CNTT:

Chuyên môn giảng dạy:

  • Giảng dạy chuyên sâu về CNTT nói chung và Kỹ thuật máy tính nói riêng: Thiết kế, xây dựng hệ thống phần cứng, phần mềm lĩnh vực điện tử, thiết kế vi mạch, điều khiển tự động ...; Lập trình trên các thiết bị di động, tablet, máy tính, các hệ thống nhúng.
  • Nghiên cứu, nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục tại các trường đại học.
  • Hoàn thành định mức giảng dạy tại trường theo quy định.
  • Xây dựng kế hoạch bài giảng, thiết kế và soạn nội dung giảng chuyên ngành CNTT.
  • Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn như xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, ôn tập, thi…
  • Hướng dẫn sinh viên làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp
  • Thực hiện vai trò của một cố vấn với các sinh viên trong khoa.

Nghiên cứu khoa học:

  • Tham gia hoặc chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nghiên cứu khoa học.
  • Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.
  • Viết các chuyên đề, tham luận tại hội nghị, hội thảo khoa học.
Một giảng viên CNTT giỏi cần có kỹ năng chuyên môn tốt và kinh nghiệm làm việc dày dặn
Một giảng viên CNTT giỏi cần có kỹ năng chuyên môn tốt và kinh nghiệm làm việc dày dặn

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giảng viên CNTT

Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn. Để trở thành giảng viên CNTT, các ứng viên cần đáp ứng đủ các yêu cầu của bên tuyển dụng cụ thể dưới đây:

Bằng cấp:

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành tương đương tại các trường trong nước hoặc quốc tế.
  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
  • Nhiều trường học, trung tâm giáo dục yêu cầu ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh từ B1 trở lên (theo khung tham chiếu Châu Âu).
  • Kinh nghiệm làm việc:
  • Có kinh nghiệm về giảng dạy, quản lý học phần chuyên ngành CNTT.
  • Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chuyên ngành CNTT.
  • Có khả năng giảng dạy với các phương pháp kỹ thuật đa dạng.

Kỹ năng cần có:

  • Kỹ năng sư phạm, giao tiếp
  • Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập
  • Có ý thức chấp hành pháp luật
  • Khả năng chịu áp lực công việc cao
  • Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm, quản lý thời gian

Ngoài ra, một số trường học yêu cầu giảng viên CNTT cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tính tỉ mỉ, cẩn thận trung thực của các ứng viên cũng được đánh giá cao.

5. Khu vực tuyển dụng giảng viên CNTT nhiều nhất

CNTT là lĩnh vực đang rất phát triển và được đầu tư đặc biệt là tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP. HCMĐà Nẵng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT tại các khu vực này khác nhau.

Tuyển dụng giảng viên CNTT Hà Nội

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với gần 2,3 triệu học sinh và gần 133.000 giáo viên. Nhưng, số giáo viên biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố thiếu so với định mức Bộ GD&ĐT quy định là 16.004 người. Tình trạng khan hiếm giảng viên khiến nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Đặc biệt, việc xuất hiện các trung tâm giáo dục, các trường dân lập, trường quốc tế trong nội thành tạo nhiều cơ hội việc làm cho các giảng viên CNTT. Mức lương giảng viên CNTT Hà Nội dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng và kèm theo nhiều chính sách đãi ngộ khác.

Tuyển dụng giảng viên CNTT TP. HCM

Là thành phố trọng điểm về phát triển kinh tế, TP. HCM là nơi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đặc biệt là ngành CNTT. Đã có rất nhiều công ty mở cửa trung tâm giáo dục hay các trường quốc tế, dân lập đào tạo lĩnh vực này. Do đó, nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT luôn ở mức cao có tới hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng. Tuy nhiên, tại các trường công lập, tình trạng thiếu nhân lực xảy ra thường xuyên vì thu nhập giáo viên biên chế thấp hơn nhiều so với thị trường bên ngoài. Giảng viên CNTT TP. HCM có mức lương dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT tại Hà Nội và TP.HCM khá cao
Nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT tại Hà Nội và TP.HCM khá cao

Tuyển dụng giảng viên CNTT Đà Nẵng

Hiện nay, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo của Đà Nẵng phát triển rất mạnh mẽ và đa dạng. Đà Nẵng có khoảng 2.400 doanh nghiệp về lĩnh vực CNTT, với tỷ lệ 2,3 doanh nghiệp trên 1.000 dân, cao gấp 3 lần so với mức TB quốc gia. Điều này chứng tỏ Đà Nẵng đang là một trung tâm công nghệ quan trọng của Việt Nam. Nhưng nguồn nhân lực vẫn thiếu cả về chất lượng lẫn số lượng. Hiện tại, Đà Nẵng đang có nhiều chính sách thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ tốt. Đây là cơ hội cho nhiều bạn trẻ thích CNTT và có niềm đam mê giảng dạy. Mức lương giảng viên CNTT Đà Nẵng dao động từ 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng.

6. Trường đào tạo ngành CNTT tốt nhất Việt Nam

Giữa bối cảnh nền công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu việc làm CNTT tăng trưởng vượt bậc. Do đó, việc chú trọng đào lĩnh vực này tại các trường đại học là vô cùng cần thiết và quan trọng. Dưới đây là những trường đào tạo CNTT tốt nhất Việt Nam:

Khu vực

 Tên trường Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)
Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin A00, A01 28,53 22.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm
Đại học FPT Công nghệ thông tin A, A1, D01, D07, D10 21 28.700.000 VNĐ/học kỳ
Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Công nghệ thông tin A00, A01 26,4 35.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm
TP. HCM Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin A00, A01 84, 16 (thang 90 điểm) 30.000.000 VNĐ/học kỳ
Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D06, D07 25,55 – 28,3

33.000.000 VNĐ/năm

Nhìn chung, giữa công cuộc chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT ngày càng tăng. Nhiều trường đại học, cao đẳng liên tục mở ngành đào tạo lĩnh vực này, kéo theo cơ hội việc làm cho các ứng viên có niềm đam mê với máy tính, AI, phát triển phần mềm… Nhà nước cũng tích cực đầu tư nhân lực cho ngành CNTT với mức thu nhập cao nhằm thu hút nhân tài. Nếu có niềm đam mê với khoa học công nghệ, AI… và thích việc giảng dạy, trở thành một giảng viên CNTT là lựa chọn khá tốt vào thời điểm này.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »