Tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT lương cao mới nhất

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT

Việc làm giảng viên CNTT là giảng dạy, nghiên cứu các hoạt động chuyên môn của từng chuyên ngành thuộc bộ môn CNTT có thể là Trí tuệ nhân tạo (AI), Phát triển phần mềm, Internet vạn vật, Khoa học dữ liệu…

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong lĩnh vực công nghệ cao đang gia tăng vì công cuộc chuyển đổi số được đẩy mạnh. Trong khi đó tình trạng nhân lực trong ngành này ngày càng khan hiếm. Nhiều trường đại học, cao đẳng liên tục mở lớp đào tạo công nghệ thông tin nhưng không đủ giảng viên đứng lớp.

Vì có ít giáo viên CNTT nên một số trường đại học, cao đẳng, trường nghề muốn tuyển sinh nhiều cũng khó. Theo thống kê hàng năm, số lượng nhân lực ngành CNTT thiếu hụt khoảng 150.000 - 200.000 người. Việt Nam hiện có khoảng hơn 100 trường đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành công nghệ thông tin. Điều này chứng tỏ nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT là vấn đề cấp thiết của các trường học hay trung tâm đào tạo.

Đang khan hiếm giảng viên CNTT tại các trường đại học, cao đẳng công lập

Hiện nay, có tới hàng nghìn tin tuyển việc làm giảng viên CNTT trên các trang web mỗi tháng. Tuy nhiên, những người học CNTT sau khi tốt nghiệp đại học sẽ lựa chọn làm việc tại các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn vì hệ số lương của nhà giáo có bằng cử nhân đại học đang rất thấp. Đặc biệt, những người giỏi, có kỹ năng giảng dạy đều lựa chọn làm việc tại các tập đoàn, công ty lớn do mức thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với làm giáo viên.

2. Mức lương trung bình của nhân viên giảng viên CNTT

Thực trạng thiếu giảng viên CNTT đã kéo dài vài năm nay nên một số nhà trường và trung tâm giáo dục quyết định thực hiện nhiều chính sách, phúc lợi tốt nhằm thu hút nhân tài. Được biết, mức lương trung bình của giảng viên CNTT hiện nay từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Ở các trường quốc tế hay các khu vực nhiều tiềm năng, mức thu nhập sẽ cao hơn. Dưới đây là mức lương chi tiết:

Mức lương theo cấp bậc:

Việc làm giảng viên CNTT Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Trợ giảng CNTT 5.000.000 - 10.000.000 Giảng viên CNTT 15.000.000 - 20.000.000 Trưởng nhóm giảng viên CNTT 18.000.000 - 25.000.000

3. Mô tả chi tiết về công việc của một giảng viên CNTT

Giảng viên CNTT là người giảng dạy, nghiên cứu các kiến thức liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao có thể là phần mềm, trí tuệ nhân tạo, internet… Dưới đây là công việc chính của một giảng viên CNTT:

Chuyên môn giảng dạy:

Giảng dạy chuyên sâu về CNTT nói chung và Kỹ thuật máy tính nói riêng: Thiết kế, xây dựng hệ thống phần cứng, phần mềm lĩnh vực điện tử, thiết kế vi mạch, điều khiển tự động ...; Lập trình trên các thiết bị di động, tablet, máy tính, các hệ thống nhúng.

Nghiên cứu, nắm vững nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục tại các trường đại học.

Hoàn thành định mức giảng dạy tại trường theo quy định.

Xây dựng kế hoạch bài giảng, thiết kế và soạn nội dung giảng chuyên ngành CNTT.

Tham gia các hoạt động phát triển chuyên môn như xây dựng chương trình đào tạo, hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, ôn tập, thi…

Hướng dẫn sinh viên làm báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện vai trò của một cố vấn với các sinh viên trong khoa.

Nghiên cứu khoa học:

Tham gia hoặc chủ trì thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nghiên cứu khoa học.

Nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo.

Viết các chuyên đề, tham luận tại hội nghị, hội thảo khoa học.

Một giảng viên CNTT giỏi cần có kỹ năng chuyên môn tốt và kinh nghiệm làm việc dày dặn

4. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm giảng viên CNTT

Các nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm dày dặn. Để trở thành giảng viên CNTT, các ứng viên cần đáp ứng đủ các yêu cầu của bên tuyển dụng cụ thể dưới đây:

Bằng cấp:

Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành tương đương tại các trường trong nước hoặc quốc tế.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Nhiều trường học, trung tâm giáo dục yêu cầu ứng viên có chứng chỉ Tiếng Anh từ B1 trở lên (theo khung tham chiếu Châu Âu).

Kinh nghiệm làm việc:

Có kinh nghiệm về giảng dạy, quản lý học phần chuyên ngành CNTT.

Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chuyên ngành CNTT.

Có khả năng giảng dạy với các phương pháp kỹ thuật đa dạng.

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng sư phạm, giao tiếp

Khả năng sáng tạo, tư duy độc lập

Có ý thức chấp hành pháp luật

Khả năng chịu áp lực công việc cao

Có thể làm việc độc lập và làm việc nhóm, quản lý thời gian

Ngoài ra, một số trường học yêu cầu giảng viên CNTT cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Tính tỉ mỉ, cẩn thận trung thực của các ứng viên cũng được đánh giá cao.

5. Khu vực tuyển dụng giảng viên CNTT nhiều nhất

CNTT là lĩnh vực đang rất phát triển và được đầu tư đặc biệt là tại các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT tại các khu vực này khác nhau.

Tuyển dụng giảng viên CNTT Hà Nội

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, với gần 2,3 triệu học sinh và gần 133.000 giáo viên. Nhưng, số giáo viên biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố thiếu so với định mức Bộ GD&ĐT quy định là 16.004 người. Tình trạng khan hiếm giảng viên khiến nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng cao. Đặc biệt, việc xuất hiện các trung tâm giáo dục, các trường dân lập, trường quốc tế trong nội thành tạo nhiều cơ hội việc làm cho các giảng viên CNTT. Mức lương giảng viên CNTT Hà Nội dao động từ 13.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng và kèm theo nhiều chính sách đãi ngộ khác.

Tuyển dụng giảng viên CNTT TP. HCM

Là thành phố trọng điểm về phát triển kinh tế, TP. HCM là nơi để các doanh nghiệp đầu tư phát triển, đặc biệt là ngành CNTT. Đã có rất nhiều công ty mở cửa trung tâm giáo dục hay các trường quốc tế, dân lập đào tạo lĩnh vực này. Do đó, nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT luôn ở mức cao có tới hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi tháng. Tuy nhiên, tại các trường công lập, tình trạng thiếu nhân lực xảy ra thường xuyên vì thu nhập giáo viên biên chế thấp hơn nhiều so với thị trường bên ngoài. Giảng viên CNTT TP. HCM có mức lương dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

Nhu cầu tuyển dụng giảng viên CNTT tại Hà Nội và TP.HCM khá cao

Tuyển dụng giảng viên CNTT Đà Nẵng

Hiện nay, hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo của Đà Nẵng phát triển rất mạnh mẽ và đa dạng. Đà Nẵng có khoảng 2.400 doanh nghiệp về lĩnh vực CNTT, với tỷ lệ 2,3 doanh nghiệp trên 1.000 dân, cao gấp 3 lần so với mức TB quốc gia. Điều này chứng tỏ Đà Nẵng đang là một trung tâm công nghệ quan trọng của Việt Nam. Nhưng nguồn nhân lực vẫn thiếu cả về chất lượng lẫn số lượng. Hiện tại, Đà Nẵng đang có nhiều chính sách thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ tốt. Đây là cơ hội cho nhiều bạn trẻ thích CNTT và có niềm đam mê giảng dạy. Mức lương giảng viên CNTT Đà Nẵng dao động từ 18.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng.

6. Trường đào tạo ngành CNTT tốt nhất Việt Nam

Giữa bối cảnh nền công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu việc làm CNTT tăng trưởng vượt bậc. Do đó, việc chú trọng đào lĩnh vực này tại các trường đại học là vô cùng cần thiết và quan trọng. Dưới đây là những trường đào tạo CNTT tốt nhất Việt Nam:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách khoa Hà Nội Công nghệ thông tin A00, A01 28,53 22.000.000 - 28.000.000 VNĐ/năm Đại học FPT Công nghệ thông tin A, A1, D01, D07, D10 21 28.700.000 VNĐ/học kỳ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Công nghệ thông tin A00, A01 26,4 35.000.000 - 37.000.000 VNĐ/năm TP. HCM Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh Công nghệ thông tin A00, A01 84, 16 (thang 90 điểm) 30.000.000 VNĐ/học kỳ Trường Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TPHCM Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D06, D07 25,55 – 28,3 33.000.000 VNĐ/năm

Nhìn chung, giữa công cuộc chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng việc làm giảng viên CNTT ngày càng tăng. Nhiều trường đại học, cao đẳng liên tục mở ngành đào tạo lĩnh vực này, kéo theo cơ hội việc làm cho các ứng viên có niềm đam mê với máy tính, AI, phát triển phần mềm… Nhà nước cũng tích cực đầu tư nhân lực cho ngành CNTT với mức thu nhập cao nhằm thu hút nhân tài. Nếu có niềm đam mê với khoa học công nghệ, AI… và thích việc giảng dạy, trở thành một giảng viên CNTT là lựa chọn khá tốt vào thời điểm này.