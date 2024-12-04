Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng mới nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các công trình, dự án, cơ sở hạ tầng tại các thành phố lớn. Mức lương dao động thường từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, công việc này phù hợp với những người có đam mê đối với ngành xây dựng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng hiện nay

Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng là người phụ trách việc ước lượng, tính toán khối lượng nguyên vật liệu, số lượng nhân công cần thiết cho một dự án xây dựng, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng ngân sách, từ đó giảm thiểu rủi ro tài chính và tăng hiệu quả đầu tư.

Với xu hướng phát triển của các dự án công trình lớn và yêu cầu quản lý tài chính chặt chẽ khiến kỹ sư dự toán trở thành một phần không thể thiếu trong đội ngũ nhân sự của các công ty xây dựng.

Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tăng cao cùng với sự phát triển của các công trình xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự toán xây dựng hiện nay không ngừng gia tăng và luôn đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm. Có hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải hàng tháng. Đây sẽ là mảnh đất màu mỡ dành cho những bạn trẻ đang theo học ngành này cũng như những người đang có nhu cầu tìm việc làm kỹ sư.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm kỹ sư dự toán xây dựng

Theo thống kê mức lương dao động của kỹ sư dự toán xây dựng dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức lương của việc làm kỹ sư dự toán xây dựng dựa theo cấp bậc trình độ kinh nghiệm:

Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư dự toán công trình dân dụng 12.000.000 - 18.000.000 Kỹ sư dự toán nội thất 12.000.000 - 18.000.000 Kỹ sư dự toán công trình công nghiệp 15.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư dự toán thi công 15.000.000 - 20.000.000 Kỹ sư dự toán công trình hạ tầng 18.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư dự toán giám sát 20.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm kỹ sư dự toán phổ biến hiện nay

Ngành xây dựng có nhiều vị trí kỹ sư dự toán phổ biến với các yêu cầu và đặc điểm công việc khác nhau. Dưới đây là phân tích về một số công việc của kỹ sư dự toán:

3.1. Kỹ sư dự toán công trình dân dụng

Kỹ sư dự toán công trình dân dụng chịu trách nhiệm lập dự toán chi phí cho các công trình. Công việc cụ thể bao gồm:

Thực hiện tính toán khối lượng vật tư, sắt, bê tông cho các công trình thi công.

Đo đạc khối lượng ngoài công trình.

Thực hiện các yêu cầu theo tính toán từ sếp.

Lập báo cáo tài chính về chi phí và ngân sách dự án.

Nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực dự toán xây dựng, có hiểu biết sâu về các loại vật liệu và quy trình xây dựng. Mức lương dao động cho vị trí kỹ sư từ 12.000.000-18.000.000 VNĐ/tháng; ở cấp quản lý, ứng viên có thể nhận mức lương lên tới 25.000.000 VNĐ/tháng dựa vào quy mô dự án.

3.2. Kỹ sư dự toán công trình công nghiệp

Kỹ sư dự toán công trình công nghiệp tập trung vào các dự án như nhà máy, xưởng sản xuất, cơ sở công nghiệp quy mô lớn. Công việc cụ thể bao gồm:

Lập dự toán chi phí cho các công trình công nghiệp bao gồm vật liệu, nhân công, máy móc và thiết bị công nghiệp.

Đảm bảo các chi phí phù hợp với kế hoạch tài chính của dự án.

Giám sát và điều chỉnh dự toán khi có sự thay đổi trong quá trình thi công.

Vị trí này đòi hỏi ứng viên có Kinh nghiệm 2-5 năm làm việc trong các dự án công nghiệp; hiểu biết về các quy trình và tiêu chuẩn công nghiệp. Kỹ sự dự toán công trình công nghiệp có mức lương từ 15.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng, với vị trí quản lý, mức lương lên tới 30.000.000 VNĐ/tháng.

3.3. Kỹ sư dự toán công trình hạ tầng

Công việc của kỹ sư dự toán công trình hạ tầng gồm:

Tính toán chi phí cho các dự án hạ tầng lớn, bao gồm các yếu tố như vật liệu xây dựng, nhân công, chi phí máy móc và thiết bị đặc thù cho hạ tầng.

Lập báo cáo dự toán, theo dõi và điều chỉnh dự toán trong quá trình thi công.

Ứng viên cần có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc trong các dự án hạ tầng; có hiểu biết về các tiêu chuẩn và quy định hạ tầng. Ngoài ra, kỹ sư dự toán hạ tầng cần có kiến thức vững về các công trình có quy mô lớn và yêu cầu các chuẩn mực xây dựng cao. Vị trí này nhận được mức lương từ 18.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, với cấp quản lý, mức lương lên tới 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.4. Kỹ sư dự toán nội thất

Kỹ sư dự toán nội thất phụ trách các công việc liên quan gồm:

Bóc tách hạng mục, tính toán khối lượng theo hồ sơ bản vẽ từ thiết kế.

Cập nhật các báo giá và ngân sách dự án, bao gồm các báo giá phát sinh sau khi ký hợp đồng chính và quyết toán dự án với khách hàng.

Giám sát, kiểm tra giá thành thực tế thi công so với dự toán ban đầu.

Lên kế hoạch và quản lý đặt hàng, thanh quyết toán theo tiến độ dự án.

So sánh, thẩm định và báo cáo với quản lý để phê duyệt.

Kiểm tra, theo dõi và thương lượng các điều khoản đơn hàng, hợp đồng .

Công việc này yêu cầu kinh nghiệm 1-3 năm trong lĩnh vực nội thất; khả năng tính toán và dự toán chi phí cho các hạng mục nội thất. Mức lương dao động cho vị trí kỹ sư từ 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng; ở cấp quản lý, mức lương có thể lên tới 25.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Kỹ sư dự toán thi công

Kỹ sư dự toán thi công chủ yếu làm việc trực tiếp với các nhà thầu, giám sát chi phí thi công trong suốt quá trình thực hiện công trình. Công việc cụ thể bao gồm:

Kiểm soát chi phí thi công.

Theo dõi tiến độ công trình và báo cáo các vấn đề phát sinh về chi phí.

Điều chỉnh dự toán theo yêu cầu thực tế của công trình.

Làm việc với các bộ phận khác để đảm bảo chi phí không vượt quá ngân sách.

Tuyển dụng kỹ sư dự toán tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu vực có các dự án hạ tầng

Công việc yêu cầu khả năng điều chỉnh và kiểm soát chi phí dự toán phù hợp với tiến độ và yêu cầu kỹ thuật của dự án. Ứng viên cần có kinh nghiệm 2-4 năm trong thi công xây dựng và quản lý chi phí dự toán. Mức lương cho vị trí kỹ sư từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, vị trí quản lý có mức lương cao hơn, thường lên tới 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.6. Kỹ sư dự toán giám sát

Kỹ sư dự toán giám sát có nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện các dự toán đã lập. Công việc cụ thể gồm:

Giám sát và kiểm tra việc tuân thủ dự toán trong suốt quá trình thi công.

Cập nhật tình hình tài chính dự án và báo cáo các điều chỉnh dự toán cần thiết.

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận thi công để đảm bảo mọi chi phí phù hợp.

Ứng viên cần có kinh nghiệm 3-5 năm trong giám sát xây dựng, có kỹ năng phân tích và kiểm tra chi phí hiệu quả. Khi ứng tuyển vào vị trí này, trong vai trò kỹ sư dự toán giám sát, ứng viên nhận mức lương từ 20.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng, quản lý có mức lương lên đến 40.000.000 VNĐ/tháng tùy theo tiến độ hoàn thành và quy mô dự án.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự toán xây dựng ngày càng tăng, đặc biệt là các hình thức việc làm đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng ứng viên khác nhau. Dưới đây là một số hình thức tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng phổ biến:

4.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng mới ra trường

Những vị trí này thường là cơ hội cho các kỹ sư dự toán mới ra trường, nơi các ứng viên sẽ được đào tạo và làm việc, được sự hướng dẫn của các chuyên gia trong ngành. Công việc chủ yếu bao gồm lập dự toán, tính toán chi phí cho các công trình xây dựng dưới sự giám sát chặt chẽ của người hướng dẫn.

Nhà tuyển dụng yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kiến thức cơ bản về các phần mềm dự toán, khả năng làm việc nhóm và học hỏi nhanh.

4.2. Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng full-time

Công việc kỹ sư dự toán xây dựng full-time dành cho những ứng viên có kinh nghiệm, đòi hỏi sự chủ động cao trong công việc, từ lập dự toán, kiểm soát ngân sách cho đến theo dõi tiến độ công trình. Công việc này sẽ bao gồm việc làm việc với các nhà thầu, các bộ phận liên quan và khách hàng để đảm bảo chi phí dự án không vượt quá mức dự toán.

Vị trí dành cho những kỹ sư dự toán có kinh nghiệm từ 2 - 3 năm trở lên, sử dụng thành thạo phần mềm dự toán, kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng quản lý thời gian hiệu quả.

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng nhiều nhất

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự toán xây dựng hiện nay tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn và các khu vực có các dự án hạ tầng, công trình lớn.

5.1. Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng TP.HCM

TP.HCM là trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất của Việt Nam, nơi tập trung nhiều công trình xây dựng lớn. Với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhiều dự án lớn được triển khai, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự toán xây dựng ở TP.HCM luôn rất cao, đặc biệt là đối với các công ty xây dựng lớn và các dự án hạ tầng, tập trung tại các quận trung tâm như quận 4, quận 1, quận Gò Vấp….

Kỹ sư dự toán phụ trách các công việc khác nhau phù hợp với vị trí đảm nhận

Việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tại đây có mức cạnh tranh cao, vì vậy ứng viên cần có kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn phù hợp với công việc. Mức lương cho vị trí kỹ sư dự toán xây dựng tại TP.HCM rất hấp dẫn, thường dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tại Hà Nội

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một trong những trung tâm lớn về chính trị, kinh tế và văn hóa. Các dự án xây dựng tại Hà Nội rất đa dạng, từ các công trình công cộng đến khu đô thị mới. Nhu cầu về kỹ sư dự toán xây dựng tại Hà Nội cũng tăng cao, tập trung tại các quận Ba Đình, quận Thanh Xuân, quận Cầu Giấy… Các công trình lớn như giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị mới cần đội ngũ kỹ sư dự toán có kinh nghiệm.

Với tỷ lệ đô thị hóa cao, dân số Hà Nội khoảng hơn 8 triệu người, dẫn tới sức cạnh tranh lớn trong thị trường lao động đối với việc làm kỹ sư dự toán xây dựng. Ứng viên cần có nhiều kinh nghiệm trong việc lập và quản lý dự toán, tăng sự cạnh tranh trong ngành. Mức lương tại Hà Nội cho vị trí này dao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng Đà Nẵng

Đà Nẵng là một thành phố phát triển mạnh mẽ với vị trí chiến lược, là trung tâm du lịch và công nghiệp của miền Trung. Các dự án hạ tầng, khu nghỉ dưỡng, và các khu công nghiệp đang ngày càng phát triển tại đây. Với nhiều dự án lớn, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư dự toán ngày càng gia tăng tại các quận Sơn Trà, huyện Hòa Vang…

Dân số Đà Nẵng hiện nay khoảng hơn 1 triệu người, tuy nhiên, nhu cầu nhân lực chưa được đáp ứng đầy đủ dù thị trường xây dựng tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ, do đó mức độ cạnh tranh trong ngành dự toán khá cao. Ứng viên cần có kỹ năng phân tích tài chính và sử dụng các công cụ phần mềm dự toán cũng như kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh. Mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng cho vị trí việc làm kỹ sư dự toán xây dựng tại Đà Nẵng.

5.4. Tuyển dụng việc làm kỹ sư dự toán xây dựng Hải Phòng

Hải Phòng là một trong những thành phố cảng lớn nhất cả nước. Sự phát triển của các khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng tại Hải Phòng kéo theo nhu cầu lớn về kỹ sư dự toán, đặc biệt là trong các dự án xây dựng cầu đường, cảng biển và khu công nghiệp tại quận Ngô Quyền, quận Lê Chân…

Dân số Hải Phòng khoảng 2 triệu người, tuy nhiên, thị trường lao động tại Hải Phòng cho việc làm kỹ sư dự toán xây dựng ít cạnh tranh hơn so với Hà Nội hay TP.HCM do người lao động có xu hướng tìm việc làm tại các thành phố lớn. Kỹ sư dự toán tại Hải Phòng cần có kỹ năng đánh giá và dự báo chi phí dự án, khả năng giải quyết vấn đề phát sinh và làm việc nhóm hiệu quả. Mức lương cho vị trí này tại Hải Phòng rất hấp dẫn, thường dao động từ 10.000.000 - 28.000.000 VNĐ/tháng.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư dự toán xây dựng

Việc làm kỹ sư dự toán là ngành yêu cầu nhiều về chuyên môn và các kỹ năng khác. Dưới đây là một số yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kỹ sư dự toán xây dựng:

Kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn

Đây là một trong những kỹ năng mà kỹ sư dự toán cần có. Một kỹ sư dự toàn cần nắm chắc kiến thức chuyên môn của mình, sử dụng thành thạo các công cụ và phần mềm liên quan đến những vấn đề như kiến trúc, thi công công trình…

Bên cạnh đó kỹ sư dự toán cũng cần phải có kỹ năng chuyên môn khác như sau:

Biết tính toán các giá trị của công trình trước khi được đưa vào thi công.

Hiểu sâu về việc bóc tách công trình.

Biết cách điều chỉnh chi phí phát sinh trong quá trình đối chiếu thông tin khi tiến hành quyết toán.

Hiểu rõ quy trình liên quan đến hồ sơ quản lý chất lượng và quyết toán.

Biết cách kiểm tra các loại bản vẽ cũng như đảm bảo số lượng được tính toán chính xác.

Có thể lập được báo cáo liên quan đến tình hình khối lượng máy móc, vật tư và thiết bị cần thiết cho công trình thi công.

Kỹ năng sử dụng công cụ

Bên cạnh những yêu cầu trên, kỹ sư dự toán cũng cần biết sử dụng những phần mềm phục vụ cho quá trình làm việc.

Phần mềm vẽ: AutoCAD, G8,...

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.

Kỹ năng đọc bản vẽ

Để có thể bóc tách và tính toán dự án một cách chính xác, kỹ sư dự toán cần biết cách đọc các bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ xây dựng. Cụ thể:

Phân biệt được kích thước tổng thể cũng như hình dạng của một công trình xây dựng.

Nhận biết được các vị trí hình khối chi tiết liên quan.

Phân tích được yếu tố trong bản vẽ một cách thành thạo.

Xử lý được các nội dung có trong bản vẽ.

Nhóm kỹ năng mềm

Kỹ sư dự toán cũng cần phải có các kỹ năng mềm để hỗ trợ cho công việc của mình.

Có kỹ năng giao tiếp tốt: Kỹ sư dự toán sẽ thường xuyên phải trao đổi và làm việc với các đối tác, khách hàng và chủ đầu tư. Do đó, kỹ năng giao tiếp tốt sẽ giúp cho bạn có thể thuyết phục và làm việc hiệu quả hơn với những đối tượng này.

Kỹ năng làm việc nhóm: Kỹ sư dự toán cũng sẽ cần phải phối hợp với các phòng ban khác nhau để có thể hoàn thành được hồ sơ dự toán. Do đó kỹ năng làm việc nhóm đóng vai trò khá quan trọng.

Tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì

Công việc của kỹ sư dự toán tương đối vất vả. Kỹ sư sẽ cần phải thường xuyên di chuyển và làm việc với các số liệu. Bên cạnh đó sẽ liên quan đến chi phí của công trình.

Tóm lại, việc làm kỹ sư dự toán công trình tăng trưởng mạnh mẽ nhiều năm nay với sự gia tăng của các công trình, dự án, cơ sở hạ tầng. Với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức thu nhập hấp dẫn, đây đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp cho nhiều người.