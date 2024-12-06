Tuyển dụng việc làm thiết kế đồ họa mới nhất

Việc làm thiết kế đồ hoạ là công việc thuộc lĩnh vực sáng tạo ứng dụng, kết hợp giữa nghệ thuật sắp xếp chữ và hình ảnh, phối hợp màu sắc và sáng tạo bố cục nhằm tạo nên sản phẩm đồ họa truyền tải thông tin bắt bắt và thu hút nhất.

Việc làm thiết kế đồ hoạ đóng vai trò quan trọng, góp mặt trong hầu hết ngành nghề, từ marketing quảng cáo đến phát triển sản phẩm, truyền thông số và nhiều lĩnh vực khác.

Không chỉ tạo ra sản phẩm trực quan đẹp mắt, các sản phẩm do nhân viên thiết kế đồ hoạ tạo ra còn đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc làm thiết kế đồ hoạ được xếp vào nhóm ngành nghề “hot” hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế đồ hoạ vô cùng lớn. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam, tại Việt Nam có hơn 50 công ty quảng cáo nước ngoài, 3000 công ty quảng cáo Việt Nam cùng hàng nghìn công ty chuyên thiết kế đồ hoạ.

Bên cạnh đó, các đơn vị xuất bản, tòa soạn, đài truyền hình, công ty tổ chức sự kiện... cũng có nhu cầu tuyển dụng ứng viên thiết kế đồ hoạ.

2. Mức lương trung bình của nhân viên thiết kế đồ họa

Thu nhập trung bình của nhân viên thiết kế đồ hoạ hiện giao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ. Tuy nhiên, mức lương này có thể thay đổi tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, lĩnh vực làm việc, địa điểm cũng như loại hình công ty, cụ thể:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm thiết kế đồ họa Mức lương giao động (VNĐ) Thực tập sinh thiết kế đồ họa 3.000.000 - 5.000.000 Nhân viên thiết kế đồ họa 8.000.000 - 15.000.000 Chuyên viên thiết kế đồ họa 15.000.000 - 30.000.000 Trưởng nhóm thiết kế đồ họa 30.000.000 - 50.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm thiết kế đồ họa Mức lương giao động Thiết kế đồ họa 2D 7.000.000 - 10.000.000 Thiết kế quảng cáo Marketing 9.000.000 - 14.000.000 Thiết kế giao diện Website (Web Design) 10.000.000 - 20.000.000 Thiết kế nhận diện thương hiệu 12.000.000 - 15.000.000 Thiết kế giao diện Game 15.000.000 - 30.000.000 Thiết kế đồ họa 3D 20.000.000 - 60.000.000 Thiết kế giao diện phần mềm, ứng dụng (Mobile Design) 12.000.000 - 25.000.000 Thiết kế đồ họa động (Motion Graphics Design) 12.000.000 - 25.000.000

Có thể thấy, mức lương trung bình của việc làm thiết kế đồ hoạ cao hơn so với mặt bằng chung của các ngành nghề khác. Đây chính là một trong yếu tố cốt lõi khiến ngành nghề này được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Thông thường, nhân viên thiết kế đồ hoạ có kinh nghiệm hay yêu cầu kỹ năng càng nhiều thì càng nhận được mức lương càng cao, ví dụ ngành thiết kế đồ hoạ 3D có mức lương lên đến 50.000.000 VNĐ/tháng.

3. Các loại hình công việc thiết kế đồ họa

Thiết kế đồ hoạ là lĩnh vực sáng tạo với nhiều loại hình công việc khác nhau, từ thiết kế 2D, 3D đến thiết kế đồ họa động. Mỗi công việc đều yêu cầu khả năng sáng tạo cùng kỹ năng chuyên môn chuyên sâu cụ thể để đáp ứng công việc.

3.1. Thiết kế đồ họa 2D

Thiết kế đồ hoạ 2D, còn được gọi là đồ hoạ 2 chiều. Công việc yêu cầu sử dụng công cụ và kỹ thuật để tạo nên hình ảnh phẳng gồm 2 chiều là chiều ngang và chiều dọc.

Để tạo nên hình ảnh 2D, người thiết kế cần phải có kỹ năng phác thảo bằng bút chì ở trên giấy hoặc trên bảng điện tử với năng khiếu vẽ cá nhân. Bên cạnh đó, đồng thời thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator, InDesign cũng là một trong những yêu cầu bắt buộc.

Thiết kế đồ hoạ 2D tạo ra hình ảnh phẳng 2 chiều

3.2. Thiết kế đồ họa 3D

Thiết kế đồ hoạ 3D là công việc sáng tạo và phát triển các mô hình, hình ảnh 3D bằng các phần mềm, công cụ chuyên về thiết kế 3D. Công việc này nhằm tái hiện một cách chân thực các khía cạnh của đồ vật, khung cảnh, môi trường và nhân vật trong không gian 3 chiều, mang đến góc nhìn giống như ngoài thực tế.

Thiết kế 3D này đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức căn bản về mỹ thuật, kỹ năng phác thảo 2D cùng tư duy linh hoạt. Hiện ứng viên ở vị trí công việc này có cơ hội việc làm rất lớn do nhu cầu tuyển dụng cao từ các ngành kiến trúc, game, phim ảnh, sản xuất công nghiệp...

Sản phẩm của thiết kế 3D có tính chân thực cao

3.3. Thiết kế quảng cáo Marketing

Thiết kế quảng cáo được hiểu là quá trình tạo nên các sản phẩm thiết kế có tính sáng tạo, hấp dẫn và ấn tượng nhằm truyền đạt thông điệp quảng cáo cho một sản phẩm, dịch vụ nào đó. Một số sản phẩm của thiết kế quảng cáo, marketing có thể kể đến như logo, poster, banner, hình ảnh, tác phẩm in ấn, bao bì sản phẩm...

Để thành công với công việc thiết kế quảng cáo marketing, ứng viên cần sở hữu các tố chất: khả năng sáng tạo, thẩm định mỹ thuật, phân tích và đánh giá để đưa ra chiến lược truyền thông và quảng cáo hiệu quả.

Nhân viên thiết kế quảng cáo Marketing tạo ra các ấn phẩm quảng cáo ấn tượng

3.4. Thiết kế nhận diện thương hiệu

Thiết kế nhận diện thương hiệu, tên tiếng anh là Brand Identity Design với nhiệm vụ chính là tạo nên hình ảnh, logo, slogan cùng các yếu tố khác để định danh cho một thương hiệu cụ thể.

Một chuyên gia trong ngành thiết kế nhận diện thương hiệu cần đáp ứng được các kỹ năng cơ bản như: kỹ năng đồ hoạ, phối màu, làm việc theo nhóm, giao tiếp và đặc biệt là sở hữu nền tảng kiến thức marketing cơ bản.

Các sản phẩm thiết kế định danh cho thương hiệu cụ thể

3.5. Thiết kế giao diện Website (Web Design)

Thiết kế giao diện website hay còn gọi là Web Design hoặc UI/UX design với công việc chính là tạo ra UI - User Interface (giao diện người dùng) cho một trang web hoặc ứng dụng web.

Người làm Web Design sẽ tạo ra tất cả những gì xuất hiện trên website bao gồm: hình ảnh, thông tin, video, bố cục, màu sắc, kiểu chữ hay các điều hướng. Sản phẩm tạo nên phải là một website đẹp mắt, dễ sử dụng và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Do đặc thù công việc, người làm thiết kế giao diện website phải có đầy đủ kiến thức chuyên ngành về thiết kế trực quan web, UX, các phần mềm thiết kế đồ họa, HTML, CSS. Bên cạnh đó, vị trí này cũng thường ưu tiên những ứng viên có kiến thức và kỹ năng về SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm).

Người làm thiết kế giao diện website cần có kiến thức nền tảng về SEO

3.6. Thiết kế giao diện phần mềm, ứng dụng (Mobile Design)

Thiết kế giao diện phần mềm, ứng dụng (Mobile Design) mục đích tạo ra giao diện cho các ứng dụng di động một cách trực quan, dễ sử dụng và tối ưu trải nghiệm người dùng. Chuyên viên thiết kế cần cân nhắc và bố trí các yếu tố giao diện như nút bấm, menu, hình ảnh và văn bản sao cho người dùng tương tác một cách dễ dàng, nhanh chóng và thoải mái nhất.

Mobile Design yêu cầu ứng viên phải biết kết hợp giữa khả năng thiết kế đồ hoạ, tư duy người dùng và kỹ năng giao tiếp để làm lại sản phẩm ứng dụng di động hoàn hảo.

Mobile Design cần tạo ra giao diện điện thoại trực quan và dễ sử dụng

3.7. Thiết kế giao diện Game

Thiết kế giao diện game (Game UI Design) là công việc tạo ra giao diện cho các trò chơi điện tử, bao gồm các yếu tố như menu, nút bấm, bảng điểm, thanh trạng thái,đồ hoạ, biểu tượng cùng các yếu tố trực quan khác mà người chơi tương tác trong suốt quá trình chơi game.

Mục đích nhằm tạo ra giao diện không chỉ đẹp mắt mà còn cần nâng cao trải nghiệm người chơi, giúp người chơi dễ dàng điều khiển và không gặp phải khó khăn nào trong việc điều hướng hoặc hiểu thông tin.

Công nghệ game phát triển kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm thiết kế game lớn

Hiện nay, công nghệ game có tốc độ phát triển nhanh chóng nên nhu cầu tuyển dụng Game UI Design vô cùng lớn. Vì vậy, để trở thành 1 chuyên gia thiết kế giao diện game, ứng viên cần thành thạo các kỹ năng như Graphic Design, UX Design, UI Animation, kiến thức về các nguyên tắc thiết kế game và nắm bắt xu hướng thị hiếu và hành vi người chơi.

3.8. Thiết kế đồ họa động (Motion Graphics Design)

Motion Graphics Design (Thiết kế đồ họa động) là ngành thiết kế đồ hoạ với công việc chuyên tạo ra hình ảnh chuyển động, bao gồm đồ hoạ, chữ viết, hình ảnh và video. Vị trí công việc này thường được tuyển dụng nhiều trong các lĩnh vực quảng cáo truyền thông, phim ảnh, video âm nhạc hoặc các dự án truyền thông kỹ thuật số.

Thiết kế đồ họa động yêu cầu nhiều kỹ năng phức tạp

Người làm Motion Graphics Design muốn tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh phải biết sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế đồ hoạ động, hiểu rõ nguyên lý hoạt hình (Animation Principles), đặc biệt không thể thiếu khả năng sáng tạo và làm việc nhóm.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm thiết kế đồ họa nhiều nhất

Các thành phố lớn và các khu vực phát triển mạnh về công nghệ, truyền thông, quảng cáo, marketing như Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng... mở ra cơ hội nghề nghiệp cho ngành thiết kế đồ hoạ với nhiều vị trí việc làm khác nhau.

4.1. Tuyển dụng thiết kế đồ họa TP.HCM

Tuyển dụng việc làm thiết kế đồ họa tại TP. Hồ Chí Minh luôn dẫn đầu các khu vực trên cả nước. Đây là khu vực phát triển mạnh các ngành truyền thông, quảng cáo, đồng thời tập trung nhiều công ty, tập đoàn trong lĩnh vực marketing và thương mại điện tử.

Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng các vị trí thiết kế đồ hoạ như Designer, UI/UX Designer, Motion Graphic Designer, 3D Designer và Branding Designer rất lớn nhằm đáp ứng yêu cầu cao của thị trường.

Tp. Hồ Chí Minh tuyển dụng việc làm thiết kế đồ hoạ nhiều ở lĩnh vực thương mại điện tử

4.2. Tuyển dụng thiết kế đồ họa Hà Nội

Thị trường tuyển dụng thiết kế đồ hoạ tại Hà Nội sôi động nhất cả nước. Hà Nội tập trung rất nhiều công ty lớn trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, công nghệ thông tin và marketing nên đòi hỏi lực lượng nhân lực thiết kế đồ hoạ lớn để phục vụ nhu cầu.

Đặc biệt, Hà Nội cũng là nơi có nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo thiết kế, truyền thông, mỹ thuật giúp tạo nên nguồn nhân lực thiết kế trẻ và chất lượng cao cũng góp phần làm tăng nhu cầu tuyển dụng trong khu vực.

4.3. Tuyển dụng thiết kế đồ họa Đà Nẵng

Mặc dù quy mô tuyển dụng không bằng Hồ Chí Minh hay Hà Nội nhưng nhu cầu việc làm thiết kế đồ hoạ tại Đà Nẵng vẫn ở mức cao. Các công ty tại Đà Nẵng tuyển dụng thiết kế cho nhiều lĩnh vực, từ truyền thông, marketing đến công nghệ và du lịch. Đây chính là môi trường đa dạng, tạo cơ hội việc làm ở nhiều ngành nghề khác nhau cho ứng viên.

Đà Nẵng tuyển dụng nhiều thiết kế đồ họa trong lĩnh vực quảng cáo, du lịch

4.4. Tuyển dụng thiết kế đồ họa tại Bắc Ninh

Bắc Ninh tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, đặc biệt là các công ty sản xuất, điện tử và công nghệ như samsung, LG... Các công ty này cần tuyển dụng đội ngũ thiết kế đồ hoạ để phát triển sản phẩm, quảng cáo thương hiệu và tài liệu truyền thông. Đây được xem là điểm đến mới cho ngành thiết kế đồ hoạ với nhu cầu tuyển dụng ngày một tăng.

4.5. Tuyển dụng thiết kế đồ họa Bình Dương

Bình Dương được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Việt Nam, gần với TP. Hồ Chí Minh. Khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp như VSIP, Mỹ Phước hay các công ty sản xuất xuất khẩu... Các công ty này thường có nhu cầu tuyển dụng thiết kế đồ hoạ tương đối cao để tạo ra sản phẩm quảng cáo, bao bì, hình ảnh thương hiệu và các tài liệu marketing.

Thiết kế đồ hoạ tại Bắc Ninh chủ yếu tuyển dụng ở lĩnh vực thiết kế bao bì sản phẩm

Bên cạnh đó, so với Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, chi phí sinh hoạt tại Bình Dương thấp hơn nên dễ dàng thu hút nhân lực ngành thiết kế đồ hoạ, đặc biệt là những người mới vào nghề hoặc muốn phát triển sự nghiệp trong môi trường sống ít cạnh tranh hơn.

4.6. Tuyển dụng thiết kế đồ họa Biên Hòa

Tuyển dụng việc làm thiết kế biên hoà tương đối nhiều, đặc biệt ở các ngành công nghiệp sản xuất, thương mại, marketing và công nghệ. Các vị trí thiết kế tại đây thường đảm nhiệm các công việc liên quan đến thiết kế bao bì sản phẩm, tài liệu quảng cáo, brochure và các ấn phẩm truyền thông

Cũng giống như Bình Dương, Biên Hoà trở thành điểm đến hấp dẫn cho những người làm thiết kế đồ họa mong muốn có cuộc sống ổn định.

5. Yêu cầu đối với việc làm thiết kế đồ họa

Ngành thiết kế đồ họa không chỉ yêu cầu ứng viên có kỹ năng chuyên môn vững vàng mà phải có sự sáng tạo và khả năng làm việc tốt. Để trở thành một chuyên viên thiết kế đồ hoạ giỏi, ứng viên cần phải đáp ứng được những yêu cầu chính dưới đây:

Kiến thức chuyên môn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành Kiến trúc, Thiết kế, Mỹ thuật

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Affinity Designer, 3ds Max, Adobe Lightroom,...

Cử nhân thiết kế đồ hoạ thường được các doanh nghiệp ưu tiên trong quá trình tuyển dụng

Kỹ năng cần có của thiết kế đồ hoạ:

- Kỹ năng quản lý dự án: Kỹ năng quản lý dự án giúp ứng viên xử lý vấn đề một cách nhanh nhạy trước các tình huống phát sinh. Ứng viên cần phải biết cách xây dựng kế hoạch rõ ràng, thực hiện đúng chiến lực để đạt kết quả tốt nhất.

- Kỹ năng thiết kế Typography: Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế đồ hoạ mà bất cứ ứng viên nào cũng phải có. Typography bao gồm kỹ năng sắp xếp câu chữ, phối hợp màu sắc hài hoà và sáng tạo, dàn trang, bố cục, chọn lựa hình ảnh, nguyên tắc thiết kế...

- Kỹ năng phác thảo, thiết kế website: Ứng viên phác thảo các ý tưởng để giúp khách hàng/cấp trên hình dung ra sản phẩm thiết kế rõ ràng và chính xác. Bản phác thảo có thể được vẽ bằng tay hoặc bằng công cụ hỗ trợ vẽ khác.

- Khả năng sáng tạo: Không chỉ phải có đam mê, ứng viên thiết kế đồ hoạ cũng cần phải có khả năng sáng tạo. Ứng viên phải liên tục học hỏi và suy nghĩ để sáng tạo nên những tác phẩm vượt trên mong đợi của khách hàng, đối tác.

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm: Vị trí thiết kế đồ hoạ thường phải làm việc với khách hàng để thống nhất lại sản phẩm cuối cùng. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm giúp ứng viên lắng nghe tốt, phân tích và truyền đạt ý tưởng rõ ràng từ đó thành công thuyết phục khách hàng.

- Chịu được áp lực: Deadline cộng thêm sức ép cho "ra lò" các sản phẩm thiết kế ấn tốt nhất dễ khiến ứng viên bị stress. Vì vậy, vị trí này đòi hỏi phải chịu được áp lực cao, yêu cầu phải biết quản lý thời gian hiệu quả và giữ một tinh thần thép để xử lý công việc nhanh chóng trong mọi tình huống.

6. Trường đào tạo ngành thiết kế đồ họa tốt nhất Việt Nam

Với mức lương hấp dẫn, cơ hội nghề nghiệp rộng mở, thiết kế đồ hoạ trở thành nghề ngành nghề “hot” và được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành thiết kế đồ hoạ ngày càng cao, nhiều trường đại học đã xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh Thiết kế đồ hoạ Toán, Ngữ văn, Vẽ trang trí màu 25,54 23.256.000/4 năm Hà Nội Trường Đại học RMIT Thiết kế sáng tạo ứng dụng A00, D01, H, V00 Xét tốt nghiệp THPT với điểm trung bình năm 12 từ 7.0/10.0 trở lên 1.053.792.000 VND/288 tín chỉ Hà Nội Greenwich Việt Nam Thiết kế đồ họa & kỹ thuật số - Xét kết quả học bạ: 21 điểm trở lên/3 môn. Trong tổ hợp phải có ít nhất 1 môn là Toán hoặc Ngữ văn. Điểm tốt nghiệp từ 20 trở lên/3 môn. Khoảng 256.810.000/9 học kỳ + tiếng anh Trường Đại học FPT Thiết kế mỹ thuật số A00, A01 D96, D01 45 điểm 275.100.000 VNĐ/9 học kỳ Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Khoa mỹ thuật thiết kế/Ngành thiết kế đồ hoạ V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 Kỳ thi THPT: 23 điểm Học bạ: 21.5 139.000.000 VNĐ/5 năm Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Nội Thiết kế đồ hoạ V00, H00 21,38 58.500.000 VNĐ/5 năm.

Ngành thiết kế đồ hoạ tại Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Nhu cầu cao mở ra cơ hội tìm việc làm thiết kế đồ hoạ với mức lương cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên, ứng viên cần phải có đam mê, khả năng sáng tạo, liên tục trau dồi và tích lũy kinh nghiệm mới có thể nhanh chóng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này.