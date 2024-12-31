Mãn nhãn đêm Chung kết UEB Charming 2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Mãn nhãn đêm Chung kết UEB Charming 2024 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
CEO Tony Vũ Thứ Ba, 31/12/2024
Tối ngày 22/12, tại sân Quảng trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức đêm chung kết UEB Charming 2024. Đêm chung kết đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo sinh viên, khách mời và các thí sinh tài năng.
Top 20 thí sinh trong màn Đồng diễn khai mạc
Đại diện Đảng uỷ - Ban giám hiệu Nhà trường, PGS. TS Hoàng Khắc Lịch - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN phát biểu khai mạc chương trình
Đêm chung kết là cuộc tranh tài giữa những gương mặt xuất sắc nhất, với ba phần thi: Trình diễn Áo dài, Dạ hội và Ứng xử. TOP 20 UEB Charming 2024 xuất hiện duyên dáng tôn lên nét đẹp truyền thống và sự dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam trong phần thi Áo dài.

Hoa khôi UEB Charming 2023 - Trần Bảo Ngọc thướt tha trong tà áo dài cùng Top 20 thí sinh UEB Charming 2024
Trong phần thi Dạ hội, sân khấu bừng sáng bởi những bước đi tự tin, thần thái cuốn hút và trang phục lộng lẫy của các thí sinh. Mỗi người mang đến một câu chuyện qua phong cách trình diễn riêng biệt.

Top 20 thí sinh trong phần thi Trang phục Dạ hội
Top 10 thí sinh thể hiện Phần thi Ứng xử
Phần thi gay cấn nhất, nơi các thí sinh thể hiện trí tuệ, sự nhạy bén và quan điểm cá nhân trước những câu hỏi từ Ban giám khảo - Phần thi ứng xử. Phần thi này được dành cho TOP 10 và TOP 5 thí sinh xuất sắc nhất.

Vượt qua các đối thủ nặng kí, thí sinh Lê Thái Bảo Khanh (SBD 002) đến từ Khoa Kinh tế Chính trị đã tỏa sáng rực rỡ, chinh phục cả khán giả lẫn Ban giám khảo để giành ngôi vị Hoa khôi UEB Charming 2024. Với phong thái tự tin, vẻ đẹp rạng ngời và câu trả lời ứng xử sâu sắc, Bảo Khanh đã khẳng định xứng đáng cho vị trí cao nhất.

Hoa khôi Lê Thái Bảo Khanh rạng rỡ khi đăng quang
Ngôi vị Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Thư (SBD 004), trong khi danh hiệu Á khôi 2 được trao cho Nguyễn Ngọc Anh (SBD 015). Cả hai thí sinh đều gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự tự tin, thần thái cuốn hút và những phần thi đầy cảm xúc.

Á khôi 1 UEB Charming 2024 - Nguyễn Minh Thư
Nguyễn Ngọc Anh - Á khôi 2 UEB Charming 2024
Một trong những yếu tố bất ngờ và thu hút của chương trình là sự xuất hiện của ca sĩ Vũ. – “Hoàng tử Indie” của làng nhạc Việt. Những giai điệu sâu lắng, ngọt ngào từ các bản hit đình đám của anh đã làm bùng nổ cảm xúc, mang đến một không gian âm nhạc trọn vẹn cho khán giả.

Ca sĩ khách mời - Vũ.
Hội đồng Ban giám khảo của UEB Charming 2024 là những gương mặt uy tín hàng đầu trong nhiều lĩnh vực: Nhà báo Ngô Bá Lục, NSND Lan Hương, Miss World 2019 Lương Thùy Linh, Á hậu cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam - Lương Thị Hoa Đan, NTK Thoa Trần, MC Thanh Đặng, CEO Huỳnh Tiên, TS Nguyễn Thị Phan Thu và TS Hoàng Đàm Lương Thúy. Sự xuất hiện của BGK làm tăng thêm sức hút cho chương trình và đảm bảo tính công bằng, chuyên nghiệp và minh bạch trong đánh giá.

UEB Charming 2024 không chỉ là sân chơi nhan sắc mà còn là nơi lan tỏa các giá trị văn hóa, trí tuệ và bản lĩnh của nữ sinh Trường Đại học Kinh tế. Chương trình đã góp phần làm nổi bật hình ảnh ngôi trường năng động, hiện đại và hội nhập. Job3s.ai rất vinh dự được đồng hành cùng cuộc thi UEB Charming 2024.

