USSH ARTalent mùa 2: Hành trình tỏa sáng của những tài năng âm nhạc trẻ

USSH ARTalent mùa 2: Hành trình tỏa sáng của những tài năng âm nhạc trẻ
CEO Tony Vũ Thứ Năm, 10/04/2025
Tối 23/3/2025, đêm chung kết USSH ARTalent mùa 2 đã diễn ra sôi nổi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chương trình thu hút sự chú ý với những màn trình diễn đặc sắc đến từ Top 8 thí sinh xuất sắc nhất, thể hiện tài năng âm nhạc đa dạng và đầy cảm xúc.
Nội dung chính

USSH ARTalent Mùa 2 không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, còn là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần xây dựng một môi trường nghệ thuật sáng tạo, thúc đẩy đời sống tinh thần sinh viên và mang đến không gian kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc.

Vòng chung kết cuộc thi USSH ARTalent với tên gọi Hào Quang
Vòng chung kết cuộc thi USSH ARTalent với tên gọi Hào Quang

Vòng chung kết cuộc thi USSH ARTalent với tên gọi Hào Quang là sân khấu cuối cùng để tôn vinh những tài năng âm nhạc xuất sắc nhất. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng trình diễn của mình sau quá trình thi đấu và rèn luyện đồng thời cũng là cột mốc quan trọng để khép lại một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc và mở ra những cơ hội mới.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, đêm chung kết chính thức khai màn với phần thi cá nhân – nơi các thí sinh được tỏa sáng trong sắc màu nghệ thuật riêng, mang đến những màn trình diễn bùng nổ và tràn đầy cảm xúc.

Màn thể hiện đầy cảm xúc của các thí sinh
Màn thể hiện đầy cảm xúc của các thí sinh
Phần trình diễn tài năng cá nhân
Phần trình diễn tài năng cá nhân

Bước vào vòng thi nhóm, các thí sinh không chỉ phô diễn tài năng cá nhân mà còn thăng hoa trong sự kết hợp đầy ăn ý, tạo nên những màn trình diễn giàu cảm xúc và cuốn hút. Từng giai điệu hòa quyện, từng thanh âm vang lên như những mảnh ghép hoàn hảo, đưa khán giả chìm đắm vào một không gian âm nhạc thăng hoa, nơi cảm xúc và nghệ thuật hòa làm một.

Nhóm đầu tiên lựa chọn hai ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng Chốn sa mạc và Bầu trời mới, như những bản tình ca dịu dàng, chạm đến những góc sâu nhất trong tâm hồn người nghe.

Những bản tình ca hút hồn người nghe
Những bản tình ca hút hồn người nghe

Trái ngược hoàn toàn, nhóm thứ hai bùng nổ với năng lượng rực rỡ qua màn trình diễn Em xinh – Chăm hoa. Những giai điệu sôi động, vũ đạo bùng nổ cùng phong thái trình diễn tràn đầy sức sống đã biến sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Những màn vũ đạo đầy sôi động tại cuộc thi
Những màn vũ đạo đầy sôi động tại cuộc thi

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ ANDIEZ – chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám như 1 Phút, Suýt nữa thì, Anh đánh rơi người yêu này đã khiến sân khấu như bùng cháy trong những tràng pháo tay không ngớt. Với chất giọng đầy cảm xúc và những giai điệu đã đi vào trái tim thế hệ trẻ, ANDIEZ không chỉ mang đến một màn trình diễn thăng hoa mà còn như tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các thí sinh trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

Sự xuất hiện của ANDIEZ khiến các bạn sinh viên phấn khích
Sự xuất hiện của ANDIEZ khiến các bạn sinh viên phấn khích
Anh là chủ nhân của các bản hit đình đám
Anh là chủ nhân của các bản hit đình đám
Tất cả mọi người cùng hòa vào giai điệu trên sân khấu
Tất cả mọi người cùng hòa vào âm nhạc trên sân khấu

Khép lại chương trình là màn trình diễn đặc biệt mang tên Hope, được thể hiện bởi các thí sinh từ USSH ARTalent Mùa 1 trở lại, cùng Top 8 của đêm chung kết. Những tràng vỗ tay không ngớt, những ánh mắt rạng ngời xúc cảm đã vẽ nên một dấu ấn khó phai cho đêm chung kết USSH ARTalent Mùa 2 - nơi tài năng tỏa sáng, đam mê được thắp lửa và nghệ thuật chạm đến trái tim.

Màn trình diễn khép lại chương trình mang tên Hope
Màn trình diễn khép lại chương trình mang tên Hope
Chương trình đã mang đến một niềm đam mê nghệ thuật và ấn tượng khó phai
Chương trình đã mang đến một niềm đam mê nghệ thuật và ấn tượng khó phai

Sau thời gian xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, BGK đã đưa ra quyết định cho vị trí Quán quân là thí sinh Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên - sinh viên đến từ Khoa Xã hội học. Bên cạnh đó là các giải thưởng danh giá khác như: Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích và Thí sinh được yêu thích nhất cũng lần lượt thuộc về các cô gái vô cùng tài năng.

Quán quân Nguyễn Hoàng Thủy Tiên đến từ Khoa Xã hội học
Quán quân Nguyễn Hoàng Thủy Tiên đến từ Khoa Xã hội học

USSH ARTalent Mùa 2 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, cuộc thi đã trở thành bệ phóng cho các tài năng trẻ tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Đồng thời, khẳng định vị thế của một sân chơi nghệ thuật uy tín dành cho sinh viên, nơi đam mê và tài năng được tỏa sáng. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.

Bài viết liên quan
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động

Cuộc thi Marketing Challengers 2025 chính thức mở đơn đăng ký, khởi động hành trình tìm kiếm và phát triển các tài năng Marketing trẻ trên toàn quốc. Với chủ đề ‘Công nghệ mới trong Marketing hiện đại’, cuộc thi hứa hẹn sẽ trở thành bệ phóng cho sinh viên đam mê tiếp thị thông qua việc tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại toàn ngành như AI, tự động hóa hay trải nghiệm đa kênh.

Xem thêm »
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa
"Sắc Nhà – Sắc Tộc": Gieo mầm tình yêu văn hóa từ những mái nhà xưa

Giữa dòng chảy hiện đại hóa mạnh mẽ, những giá trị truyền thống dường như đang mờ nhạt dần trong tâm trí người trẻ. Với mong muốn làm sống lại nét đẹp kiến trúc nhà ở của 54 dân tộc anh em, nhóm sinh viên "Mái Nhà Việt" đến từ môn học SSB201, Trường Đại học FPT Hà Nội, đã khởi xướng Dự án “Sắc Nhà – Sắc Tộc” như một nỗ lực nhỏ nhưng đầy ý nghĩa nhằm góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Xem thêm »
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán
Go Finance 2025: Cuộc tranh tài nảy lửa giữa các tài năng trẻ trong lĩnh vực Tài chính - Chứng khoán

Sáng ngày 07/06/2025, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Câu lạc bộ Chứng khoán Sinh viên SSC chính thức phát động cuộc thi học thuật Go Finance 2025 với chủ đề đầy cảm hứng: “Pierce the veil, Prevail the trail”. Đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là lời mời gọi thế hệ sinh viên dám thách thức bản thân, khai mở tiềm năng và bứt phá giới hạn để làm chủ hành trình tài chính tương lai.

Xem thêm »
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”
Mở đơn tham dự đêm chung kết cuộc thi “I-INVEST! 2025”

Sau 3 tháng tranh tài đầy sôi động, cuộc thi “I-INVEST! 2025 – THE FINAL: I-SHINE! – Hành trình khẳng định bản lĩnh chạm đến hồi kết” đang tiến đến chặng cuối cùng. Đêm chung kết mang tên THE FINAL: I-SHINE! sẽ được diễn ra vào lúc 17h30, ngày 14/06 tại Nhà hát Quân đội - 130 Hồ Tùng Mậu hứa hẹn sẽ là một đêm bùng nổ và đầy cảm xúc.

Xem thêm »
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật
Festival Bảo Ngân Khám phá 2025: Khởi nguồn cảm hứng học thuật

Ngày 20/05/2025, tại hội trường HT700 - Học viện Tài chính, vòng chung kết cuộc thi học thuật Festival Bảo Ngân Khám phá 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với chiến thắng thuộc về đội thi Ezi.

Xem thêm »
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển
Cello Fundamento to NEU: Điểm chạm giữa người trẻ và tình yêu âm nhạc cổ điển

Cuối tháng 5 này, âm nhạc cổ điển sẽ một lần nữa ngân lên giữa lòng Đại học Kinh tế Quốc dân qua đêm hòa nhạc đặc biệt Cello Fundamento to NEU.

Xem thêm »
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng
Đêm chung kết AEP’s Got Talent 2025: “Octalyst” – bản giao hưởng cảm xúc tỏa sáng

Ngày 09/05/2025, tại Hội trường A2 – Đại học Kinh tế Quốc dân, đêm chung kết cuộc thi AEP’s Got Talent 2025 đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, thu hút hàng trăm khán giả là sinh viên, giảng viên và khách mời đến tham dự.

Xem thêm »
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc
Trống Nổi Đổi Trời - Dấu ấn văn hóa của những người trẻ yêu nhạc

Văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Phá vỡ những giới hạn của thời gian và khoảng cách thế hệ, các bạn trẻ Câu lạc bộ Guitar Học viện Ngoại Giao (DGC) đã ấp ủ và lên kế hoạch cho một show âm nhạc đậm sắc màu dân gian mang tên Trống Nổi Đổi Trời.

Xem thêm »
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường
Hoa Trên Đá: Giai điệu cảm xúc đến từ những bông hoa kiên cường

Liveshow Hoa Trên Đá diễn ra vào tối 13/5/2025 tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội do sinh viên lớp TCSK4 tổ chức, quy tụ nghệ sĩ khiếm thị và khách mời nổi tiếng. Chương trình truyền cảm hứng về nghị lực sống, khẳng định đam mê giúp “hoa nở trên đá", gieo niềm tin và giá trị nhân văn cho khán giả.

Xem thêm »
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội
Bùng nổ sáng tạo tại đêm chung kết Idea Hunting 2025 - Trường Đại học Hà Nội

Tối ngày 12/5/2025, không khí tại Hội trường A1, Trường Đại học Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi đêm chung kết Idea Hunting 2025 chính thức được tổ chức.

Xem thêm »