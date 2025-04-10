USSH ARTalent mùa 2: Hành trình tỏa sáng của những tài năng âm nhạc trẻ

USSH ARTalent Mùa 2 không chỉ là một cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc, còn là một sự kiện văn hóa ý nghĩa, góp phần xây dựng một môi trường nghệ thuật sáng tạo, thúc đẩy đời sống tinh thần sinh viên và mang đến không gian kết nối những tâm hồn yêu âm nhạc.

Vòng chung kết cuộc thi USSH ARTalent với tên gọi Hào Quang là sân khấu cuối cùng để tôn vinh những tài năng âm nhạc xuất sắc nhất. Đây là cơ hội để các thí sinh thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng trình diễn của mình sau quá trình thi đấu và rèn luyện đồng thời cũng là cột mốc quan trọng để khép lại một hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc và mở ra những cơ hội mới.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, đêm chung kết chính thức khai màn với phần thi cá nhân – nơi các thí sinh được tỏa sáng trong sắc màu nghệ thuật riêng, mang đến những màn trình diễn bùng nổ và tràn đầy cảm xúc.

Phần trình diễn tài năng cá nhân

Bước vào vòng thi nhóm, các thí sinh không chỉ phô diễn tài năng cá nhân mà còn thăng hoa trong sự kết hợp đầy ăn ý, tạo nên những màn trình diễn giàu cảm xúc và cuốn hút. Từng giai điệu hòa quyện, từng thanh âm vang lên như những mảnh ghép hoàn hảo, đưa khán giả chìm đắm vào một không gian âm nhạc thăng hoa, nơi cảm xúc và nghệ thuật hòa làm một.

Nhóm đầu tiên lựa chọn hai ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng Chốn sa mạc và Bầu trời mới, như những bản tình ca dịu dàng, chạm đến những góc sâu nhất trong tâm hồn người nghe.

Trái ngược hoàn toàn, nhóm thứ hai bùng nổ với năng lượng rực rỡ qua màn trình diễn Em xinh – Chăm hoa. Những giai điệu sôi động, vũ đạo bùng nổ cùng phong thái trình diễn tràn đầy sức sống đã biến sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ ANDIEZ – chủ nhân của hàng loạt bản hit đình đám như 1 Phút, Suýt nữa thì, Anh đánh rơi người yêu này đã khiến sân khấu như bùng cháy trong những tràng pháo tay không ngớt. Với chất giọng đầy cảm xúc và những giai điệu đã đi vào trái tim thế hệ trẻ, ANDIEZ không chỉ mang đến một màn trình diễn thăng hoa mà còn như tiếp thêm ngọn lửa đam mê cho các thí sinh trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

Khép lại chương trình là màn trình diễn đặc biệt mang tên Hope, được thể hiện bởi các thí sinh từ USSH ARTalent Mùa 1 trở lại, cùng Top 8 của đêm chung kết. Những tràng vỗ tay không ngớt, những ánh mắt rạng ngời xúc cảm đã vẽ nên một dấu ấn khó phai cho đêm chung kết USSH ARTalent Mùa 2 - nơi tài năng tỏa sáng, đam mê được thắp lửa và nghệ thuật chạm đến trái tim.

Sau thời gian xem xét và đánh giá kỹ lưỡng, BGK đã đưa ra quyết định cho vị trí Quán quân là thí sinh Nguyễn Hoàng Thuỷ Tiên - sinh viên đến từ Khoa Xã hội học. Bên cạnh đó là các giải thưởng danh giá khác như: Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến Khích và Thí sinh được yêu thích nhất cũng lần lượt thuộc về các cô gái vô cùng tài năng.

USSH ARTalent Mùa 2 đã khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, cuộc thi đã trở thành bệ phóng cho các tài năng trẻ tự tin theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Đồng thời, khẳng định vị thế của một sân chơi nghệ thuật uy tín dành cho sinh viên, nơi đam mê và tài năng được tỏa sáng. Job3s.ai vinh dự được trở thành nhà bảo trợ truyền thông cho sự kiện lần này.