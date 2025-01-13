Top 7 việc làm bao ăn ở không cần bằng cấp với mức thu nhập hấp dẫn

1. Công việc bao ăn ở là như thế nào?

Hiểu đơn giản, việc làm bao ăn ở là hình thức công việc mà nhà tuyển dụng cung cấp cho nhân viên chỗ ở và bữa ăn miễn phí cùng với mức lương thỏa thuận. Hiện nay, tìm việc làm bao bữa ăn, chỗ ở là sự lựa chọn hàng đầu đối với người lao động, giúp tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Việc làm bao ăn ở là công việc mà nhà tuyển dụng cung cấp bữa ăn và chỗ ở miễn phí cho nhân viên

2. Ưu điểm khi tìm việc làm bao bữa ăn, chỗ ở

Khi làm việc trong môi trường có chế độ bao ăn ở, người lao động nhận được rất nhiều lợi ích:

2.1. Tiết kiệm thời gian, công sức

Đây là lợi thế lớn nhất của công việc này. Bạn không cần phải dành thời gian để lo lắng về việc mua thức ăn mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn tập trung hơn vào công việc và nâng cao hiệu suất. Ngoài ra, bạn cũng không tốn nhiều thời gian di chuyển đến chỗ làm.

2.2. Tiết kiệm tiền, giúp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Các nhà tuyển dụng cung cấp cho người lao động bữa ăn, chỗ ở miễn phí giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chưa kể, bạn cũng không tốn tiền xăng xe hàng tháng. Nhờ đó mà người lao động sẽ cải thiện tình hình tài chính cá nhân, tiết kiệm tiền để gửi về cho gia đình hoặc có thể đầu tư vào những mục tiêu lớn hơn.

2.3. Giảm căng thẳng và áp lực về các khoản chi phí sinh hoạt hàng tháng

Việc không cần phải lo lắng về những khoản chi phí ăn, chỗ ở, đổ xăng giúp bạn giảm bớt căng thẳng và áp lực. Lúc này bạn có thể tập trung hoàn toàn vào công việc và tăng hiệu suất làm việc.

Tìm được một công việc bao bữa ăn, chỗ ở phù hợp, bạn không cần lo lắng về tiền thuê trọ, tiền ăn uống, tiền xăng xe

2.4. Tạo ra môi trường làm việc thoải mái, thân thiện

Ở và ăn chung với đồng nghiệp, chủ doanh nghiệp sẽ góp phần tạo ra một môi trường làm việc hòa đồng, gắn kết tốt hơn giữa mọi người. Việc tương tác, gặp mặt mỗi ngày tạo ra một không gian thú vị và mở ra cơ hội học hỏi, phát triển từ những người xung quanh. Đây chính là cơ hội để bạn phát triển, hoàn thiện bản thân mình.

3. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bao ăn ở tăng do đâu?

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm bao ăn ở rất cao, nhất là tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội,… Bởi tại đây có tốc độ phát triển về kinh tế xã hội nhanh, thu hút lượng lao động lớn. Từ đó kéo theo các ngành nghề dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch có cơ hội mở rộng.

Chính vì lý do này mà ngày càng có nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê người làm việc bao ăn ở với mức lương thỏa thuận hấp dẫn. Phần lớn, các việc làm bao ăn ở đều phù hợp với mọi đối tượng lao động, kể cả người không có bằng cấp chuyên môn cao.

4. Top 7 việc làm bao ăn ở hot nhất hiện nay không cần bằng cấp

Dưới đây là 7 việc làm bao ăn ở không cần bằng cấp, kinh nghiệm, bạn hãy tham khảo và chọn cho mình một công việc phù hợp:

4.1. Nhân viên bảo vệ

Đây là một trong những việc làm bao ăn ở có nhu cầu tuyển dụng cao ở nhiều khu vực. Bởi hầu hết các tòa nhà khách sạn, chung cư, doanh nghiệp, nhà xưởng hay công ty,… đều cần nhân viên bảo vệ.

Tuy nhiên, công việc này cũng khá vất vả, tốn nhiều thời gian, tùy vào từng nơi có thể chia ca hoặc làm liên tục cả ngày lẫn đêm. Chính vì thế mà các nhà tuyển dụng đã lo ăn ở để nhân viên không mất nhiều thời gian và công sức di chuyển, làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

Nhu cầu tuyển dụng bảo vệ tại các doanh nghiệp, công ty là rất lớn

4.2. Ứng tuyển đầu bếp quán ăn, nhà hàng, khách sạn

Đầu bếp cũng là một trong số các việc làm bao ăn ở phổ biến nhất hiện nay. Công việc này thường đòi hỏi thời gian túc trực tại nơi làm việc khá nhiều.

Mặc dù thời gian mở cửa các nhà hàng, quán ăn chỉ tập trung vào buổi trưa và tối, song các đầu bếp vẫn cần phải chuẩn bị trước nguyên liệu nấu ăn. Chưa kể ở những nhà hàng lớn, lượng khách rất đông, họ thường ghé quán khá muộn và cần đội ngũ đầu bếp phục vụ liên tục.

4.3. Giúp việc gia đình

Thuê người giúp việc là giải pháp tối ưu nhất, giúp các gia đình có một cuộc sống nhàn rỗi, hạnh phúc. Đối với những cặp vợ chồng trẻ, thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chăm sóc con cái mất nhiều thời gian, dẫn đến hiệu quả công việc kém hơn. Để cân bằng cả công việc cơ quan và việc nhà, nhiều gia đình đã tìm người giúp việc bao ăn ở.

Thông thường, giúp việc gia đình không yêu cầu chuyên môn bằng cấp, nơi làm việc là tại nhà. Bạn chỉ cần đáp ứng những điều kiện và yêu cầu riêng trong sinh hoạt của chủ nhà là được.

Giúp việc gia đình không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao

4.4. Thợ xây, thợ hồ cho các công trình

Công việc thợ xây, thợ hồ thường đòi hỏi người lao động phải đi theo các công trình, di chuyển liên tục. Do đó, việc thuê nhà trọ cố định không phải là vấn đề dễ dàng. Vậy nên, các chủ thầu thường sẽ bao ăn, ở cho các thợ xây, thợ hồ. Điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm được thời gian tìm kiếm nhà trọ mà còn đảm bảo sức khỏe, hiệu quả công việc.

4.5. Trông trẻ nhỏ, vui chơi cùng trẻ

Đây cũng là sự lựa chọn phù hợp với nhiều người lao động là nữ giới muốn tìm việc làm bao ăn ở có mức thu nhập ổn định. Khi đảm nhận trông trẻ, bạn sẽ có nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và vui chơi cùng trẻ trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày.

Mặc dù không yêu cầu về bằng cấp nhưng công việc này yêu cầu bạn phải có kỹ năng giao tiếp tốt cùng khả năng xử lý tình huống. Ngoài ra, nghề trông trẻ còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và hiểu rõ tâm lý của trẻ.

Công việc trông trẻ yêu cầu bạn phải có kiến thức, kỹ năng quản lý trẻ và đức tính kiên nhẫn

4.6. Làm vườn, chăm sóc cây cảnh

Để làm tốt công việc này thì ngoài sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận, bạn cần có khả năng làm việc ngoài trời. Nghề làm vườn thường bao gồm chăm sóc, trồng và chăm bón cây hoa, cây cảnh. Hiện nay, phần lớn các gia chủ sẽ có xu hướng tuyển dụng người lao động ở độ tuổi trung niên, vì họ có kinh nghiệm và trách nhiệm tốt với công việc được giao.

4.7. Phục vụ nhà hàng, khách sạn, quán ăn

Nếu bạn yêu thích một môi trường làm việc năng động thì có thể thử sức với nghề phục vụ nhà hàng, khách sạn. Công việc này chủ yếu đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, sự tỉ mỉ và chịu được áp lực. Nghề phục vụ thường không yêu cầu bằng cấp chuyên môn, các nhà tuyển dụng cũng ít đặt nặng về kinh nghiệm nên rất phù hợp với hầu hết các bạn trẻ.

Nhân viên phục vụ đòi hỏi sự linh hoạt, nhanh nhẹn cùng khả năng giao tiếp tốt

5. Cách tìm việc làm bao bữa ăn, chỗ ở nhanh chóng, hiệu quả

Hiện có rất nhiều cách để bạn có thể tìm được việc làm bao ăn ở phù hợp:

5.1. Tìm việc trên trang tuyển dụng uy tín job3s

Job3s.ai là một trong các đơn vị đăng tin tuyển dụng việc làm uy tín nhất hiện nay. Trang web này hiện đang có hàng ngàn công việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau đang đợi ứng viên ứng tuyển. Các công việc bao ăn ở tại job3s được cập nhật mới mỗi ngày. Vậy nên, bạn không khó để lựa chọn được một việc làm phù hợp với bản thân.

5.2. Qua mạng xã hội

Có thể nói, mạng xã hội đang dần trở thành kênh tìm kiếm việc làm bao ăn ở hiệu quả. Bạn có thể tham gia vào các hội nhóm, fanpage tuyển dụng trên Facebook để lựa chọn công việc phù hợp. Tuy nhiên, bạn nên xác minh thông tin tuyển dụng rõ ràng để đảm bảo an toàn, không bị lợi dụng.

5.3. Nhờ bạn bè, người thân giới thiệu

Ngoài tìm việc qua mạng xã hội, bạn cũng có thể thể tận dụng các mối quan hệ như bạn bè, người thân để tìm việc làm bao ăn ở. Với cách này, bạn sẽ cảm thấy an tâm phần nào về mức độ uy tín của công việc. Lưu ý, trước khi ứng tuyển nên tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng để tránh bị lừa đảo.

6. Lưu ý khi tìm việc làm để tránh “bẫy” lừa đảo

Dưới đây là một số lưu ý để các bạn tham khảo khi tìm việc làm bao ăn ở nhằm tránh các trường hợp không mong muốn xảy ra.

Tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng: Trước khi gửi hồ sơ ứng tuyển, bạn cần nắm chắc thông tin về nhà tuyển dụng. Đặc biệt nên tìm hiểu về thời gian hoạt động, điều kiện làm việc và chế độ bao ăn ở của họ.

Xác định rõ trách nhiệm và quyền lợi khi làm việc: Khi phỏng vấn hoặc trao đổi với nhà tuyển dụng, bạn cần trao đổi rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm. Đồng thời nên hỏi kỹ về quyền lợi được hưởng trong công việc, bao gồm các chính sách bao ăn ở, tiền công, thưởng,…

Kiểm tra chất lượng nơi ăn ở: Để biết điều kiện sống do nhà tuyển dụng cung cấp có phù hợp với bản thân hay không thì trước khi quyết định làm việc bạn hãy đi xem một vòng chỗ ăn ở.

Thỏa thuận về mức lương và hợp đồng: Bạn nên đàm phán và thỏa thuận rõ ràng về mức lương nhận được cùng các điều khoản trong hợp đồng trước khi ký kết.

Nên tìm hiểu kỹ về nhà tuyển dụng để tránh trường hợp bị lợi dụng, lừa đảo

7. Khám phá mức lương của công việc bao bữa ăn, chỗ ở

Nhìn chung, mức lương dành cho các công việc bao ăn ở tương đối ổn:

Nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn rất vất vả vì chịu áp lực công việc cao nên nhận được mức lương khá hấp dẫn, dao động từ 5 đến 10 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập của giúp việc gia đình nhà rơi vào khoảng từ 3 triệu đến 8 triệu đồng/tháng.

Bảo vệ nhận mức lương dao động từ 4 đến 7 triệu đồng/tháng.

Thợ xây, thợ hồ thường xuyên đi theo các công trình nên nhận được mức lương cao từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng.

Mức lương dành cho công việc bao ăn ở trông trẻ rơi vào khoảng từ 4 đến 8 triệu đồng/tháng.

Trên đây, job3s đã gợi ý cho bạn 7 việc làm bao ăn ở hot nhất hiện nay. Những công việc này rất ổn định, giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí sinh hoạt. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã tìm được một công việc phù hợp với bản thân.

