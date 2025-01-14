1. Top ngành nghề tiềm năng tuyển dụng nhiều ở Bến Lức

Tìm việc làm Bến Lức tuy không khó, nhưng để có được một công việc ưng ý, thu nhập hấp dẫn không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, dưới đây là gợi ý top các ngành “hot” ở huyện Bến Lức giàu tiềm năng, thường xuyên tuyển dụng số lượng lớn có thể sẽ phù hợp với năng lực của bạn.

1.1. Nhân viên kinh doanh

Thị trường việc làm Bến Lức, đặc biệt là tuyển dụng nhân viên kinh doanh hiện nay được rất nhiều người lao động trẻ lựa chọn. Trước sự chuyển mình hội nhập mạnh mẽ của đất nước, các hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tọa lạc tại Bến Lức cũng được đẩy mạnh. Vì thế mà nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh để đáp ứng quy mô mở rộng của các công ty đều rất lớn.

Vị trí nhân viên kinh doanh thường bao gồm nhiều loại hình khác như kinh doanh bất động sản, kinh doanh nội thất, kinh doanh logistics,… Nhưng nhìn chung công việc chính của bạn sẽ là giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty; giải đáp thắc mắc của khách hàng, duy trì mạng lưới khách hàng, đối tác; báo cáo cấp trên về công việc sau hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…

Với những yêu cầu trên, mức lương nhân viên kinh doanh thường dao động từ 15 – 50 triệu/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm, vị trí, bằng cấp,… của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng được hưởng mức tiền hoa hồng lớn, các phụ cấp ăn uống, đi lại, thưởng tết, nghỉ lễ,… Nếu bạn là người chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt, chắc chắn nghề kinh doanh rất phù hợp với bạn.

Nhân viên kinh doanh là công việc rất hot tại Bến Lức hiện nay

1.2. Nhân viên an ninh, bảo vệ

Nhắc đến việc làm Bến Lức không thể không nhắc đến nghề nghiệp phổ thông, được nhiều người lựa chọn, đó là công việc an ninh, bảo vệ tại các công ty, doanh nghiệp, tòa nhà, trung tâm thương mại,... Mặc dù hiện nay các thiết bị giám sát an ninh vô cùng hiện đại nhưng vẫn không thể thiếu đi lực lượng bảo vệ, an ninh an toàn. Bên cạnh đó, công việc bảo vệ lại phù hợp với nhiều đối tượng lao động, từ sinh viên muốn làm part time cho tới những người muốn tìm việc ổn định.

Yêu cầu công việc của một nhân viên an ninh, bảo vệ là chịu trách nhiệm về các vấn đề an toàn tính mạng cũng như tài sản của khách hàng, tổ chức, doanh nghiệp,… Cụ thể như:

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các vấn đề an ninh trật tự trong khu vực mình phụ trách.

Tiếp nhận, sắp xếp, trông giữ xe cho khách và nhân viên làm việc trong khu vực, tòa nhà, doanh nghiệp,…

Hỗ trợ bộ phận bảo trì thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa tại nơi làm việc.

Trực tiếp xử lý hoặc báo cho người quản lý nếu có sự cố phát sinh liên quan đến an ninh trật tự, trộm cắp tài sản, phòng cháy chữa cháy,…

Để có thể thực hiện được những yêu cầu công việc này, một nhân viên an ninh, bảo vệ phải được rèn luyện các kỹ năng như quan sát, phòng vệ, giao tiếp, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy,… Mức lương của họ cũng tùy theo kinh nghiệm và vị trí, thường nằm ở khoảng trung bình từ 5 – 8 triệu/ tháng. Kèm theo đó là các đãi ngộ khác như hỗ trợ bữa ăn, chỗ ở, thưởng, đóng bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ,…

1.3. Công nhân trong các khu công nghiệp

Với nhu cầu tuyển dụng việc làm Bến Lức tại các khu công nghiệp có thể thấy các công ty, doanh nghiệp ở đây đang thiếu hụt nguồn lực ở một số ngành nghề như may mặc, lắp ráp linh kiện, chế biến thực phẩm, da giày,… Để thu hút nguồn lao động đến làm việc, các công ty tại Bến Lức đã đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn.

Chính vì thế, mức lương thưởng của công nhân cũng được tăng theo, trung bình từ 6 – 9 triệu/ tháng, có sự thay đổi tùy theo năng lực làm việc và thâm niên. Đặc biệt, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho công nhân, theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Bạn có thể tham khảo một số việc làm Bến Lức với vị trí là công nhân phổ thông như:

Công nhân sản xuất làm nhiệm vụ vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà máy.

Công nhân lắp ráp linh kiện điện tử không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng đặc biệt nào.

Công nhân may làm việc theo từng công đoạn để tạo ra sản phẩm may mặc hoàn chỉnh.

Công nhân đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn được giao,…

Bạn có thể lựa chọn việc làm Bến Lức với vị trí là công nhân phổ thông

2. Tìm cơ hội việc làm Bến Lức uy tín ở đâu?

Thị trường việc làm Bến Lức, Long An nhộn nhịp nhưng không phải ai cũng biết cách tiếp cận hiệu quả thông tin tuyển dụng uy tín và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp nhất. Do đó, website job3s sẽ là người bạn đồng hành, hỗ trợ đắc lực cho người lao động trên con đường phát triển sự nghiệp của mình.

Job3s là một trang web được lập ra bởi Công ty Công nghệ 3s Group có nhiều tính năng ưu việt nhằm giúp người lao động tra cứu việc làm uy tín, chính xác và nhanh chóng. Năm 2024, job3s đã vinh dự nhận được Giải thưởng Sao Khuê cho hạng mục Trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

2.1. Các tính năng ưu việt của job3s

Trong quá trình tìm kiếm việc làm Bến Lức, bạn có thể nhận thấy so với nhiều trang web tìm kiếm việc làm khác job3s có nhiều ưu thế vượt trội như:

Job3s giúp người dùng tra cứu thông tin việc làm Bến Lức nhanh chóng chỉ trong 3 giây do ứng dụng công nghệ AI thông minh hàng đầu thế giới.

Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí .

Các thông tin tuyển dụng cập hàng liên tục , đảm bảo tính chính xác, uy tín và phù hợp với mong muốn của người sử dụng.

Các mẫu CV trên website thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề.

2.2. Tra cứu việc làm Bến Lức trên job3s đúng chuẩn

Nhìn chung, quá trình tìm kiếm việc làm Bến Lức trên job3s không hề khó. Vì vậy, bạn có thể tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu việc làm đúng chuẩn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Truy cập vào website job3s tại link dẫn . Bước 2: Chọn Việc làm, sau đó chọn Tìm việc làm.

Chọn Việc làm, sau đó chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc theo hướng dẫn sau:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Điền tên công việc mà bạn muốn tìm kiếm như “nhân viên kinh doanh”, “nhân viên bán hàng”, “IT”,…

+ Mục Địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Bến Lức nên địa điểm cần chọn là tỉnh Long An.

+ Mục Kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục Mức lương: Bạn có thể điền mức lương tối thiểu và tối đa, ví dụ 5 triệu – 10 triệu hoặc chọn số tiền theo hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Ấn chọn ô Tìm kiếm và chờ đợi kết quả.

Tìm cơ hội việc làm nhanh chóng qua job3s

3. Một số công ty lớn ở Bến Lức thường xuyên tuyển dụng nhân sự

Cơ hội tìm việc làm tại Bến Lức hiện nay đang mở ra với nhiều đối tượng lao động. Dưới đây là top 3 công ty lớn ở Bến Lức có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, số lượng lớn mà bạn có thể tham khảo.

3.1. Công ty TNHH Nhựa Hòa Tuấn

Đây là công ty chuyên sản xuất, cung cấp các loại sản phẩm nhựa HDPE, PP,... lớn nhất tại Bến Lức. Các sản phẩm của công ty thường phục vụ cho ngành phân bón nông nghiệp, ngành hóa mỹ phẩm,… với sự đa dạng về kích thước và mẫu mã. Hiện nay, cùng với mục tiêu phát triển chính, nhiều vị trí nhân sự chủ chốt như: công nhân kho (ưu tiên nam), nhân viên kế toán, trợ lý sản xuất, nhân viên kinh doanh thị trường, nhân viên kỹ thuật vận hành máy thổi ép nhựa,… Mức lương cho các vị trí dao động từ 7 – 20 triệu/ tháng tùy theo kinh nghiệm, năng lực.

Nếu muốn ứng tuyển vào một trong các công việc trên, bạn hãy nhanh tay liên hệ với Phòng Nhân sự của công ty tại địa chỉ đường An Thạnh - Tân Bửu, ấp 6, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

3.2. Công ty TNHH Kim Nghĩa

Được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2006, Công ty TNHH KIM NGHĨA - KNG chuyên cung cấp các loại hàng hoá, trang thiết bị, máy móc và nguyên nhiên vật liệu được sản xuất tại Nhật cũng như từ các nước phát triển cho thị trường tại Việt Nam.

Hiện nay, công ty đang cần tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng cho bộ máy hoạt động của mình như: kế toán tổng hợp, nhân viên khai quan – xuất nhập khẩu, nhân viên an ninh bảo vệ, kỹ sư cơ khí,… Mức lương tùy theo vị trí công việc, kinh nghiệm, bằng cấp có thể thương lượng. Các ứng viên quan tâm vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại công ty theo địa chỉ QL1A Ấp Chánh, xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An.

3.3. Công ty Cổ phần Nosafood

Được thành lập vào năm 1976, Công ty Cổ phần Nosafood tiền thân là Trạm Nghiên cứu và Chế biến Nông sản Thực phẩm thuộc Công ty Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 40 năm, công ty có mạng lưới sản xuất, kinh doanh và phân phối các loại gia vị truyền thống rộng khắp 64 tỉnh thành Việt Nam. Cùng với đó là hơn 100 nhà phân phối sản phẩm khác xuất khẩu sang các quốc gia Châu Á, Châu Âu.

Trong quá trình mở rộng hơn nữa quy mô phát triển, công ty cần tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự quan trọng như: Nhân viên sales online, nhân viên thu mua bao bì, nhân viên quản lý đơn hàng, công nhân phòng sơ chế nguyên liệu, bảo vệ nội bộ,… Để biết thêm thông tin tuyển dụng chi tiết, mời bạn liên hệ Phòng Nhân sự của công ty hoặc đến trực tiếp địa chỉ Lô D3/1-4, Đường VL7, KCN Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Rất nhiều công ty tại Bến Lức đang cần tuyển số lượng nhân sự lớn

Như vậy, qua bài viết trên, job3s hy vọng đã cung cấp được những thông tin cần thiết nhất về việc làm Bến Lức, tỉnh Long An đến bạn đọc. Điều này sẽ giúp bạn có thể lựa chọn được một công việc ưng ý nhất với mức thu nhập ổn định. Đặc biệt, bạn đừng quên ghé ngay vào trang web của job3s để cập nhật thường xuyên các tin tức tuyển dụng việc làm Bến Lức mới nhất nhé!