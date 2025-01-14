Lưu ngay 99+ việc làm Bình Chánh mức lương hấp dẫn không thể bỏ qua

1. Tiềm năng phát triển của thị trường việc làm Bình Chánh

Để đánh giá chính xác nhất về thị trường việc làm Bình Chánh cần dựa trên tình hình thực tế tại đây. Huyện Bình Chánh nằm ở phía Tây, cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20km. Với quy mô dân số gần 800.000 người, đây là huyện có dân số đông nhất cả nước.

Trước đây, thời điểm mới chia tách, huyện Bình Chánh là vùng ngoại thành hoang vắng, dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển. Nhưng hiện nay, nơi đây đã trở thành khu vực đầy tiềm năng, là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu an cư. Bình Chánh đang sở hữu nhiều lợi thế để thu hút lượng lớn lao động chất lượng như:

1.1. Kết nối giao thông

Về đường bộ, Bình Chánh nằm trên các trục giao thông quan trọng như Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, đường Nguyễn Văn Linh,... Đây đều là những tuyến đường nối liền đến các khu công nghiệp lớn như Nhà Bè, Đức Hòa. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng có kế hoạch nối dài đường Võ Văn Kiệt để tăng hiệu quả khai thác con đường huyết mạch này.

Về đường thủy, Bình Chánh nổi tiếng với sông Cần Giuộc, kênh cầu An Hạ, rạch Tân Kiên,... nối với kênh Đôi, kênh Tẻ và sông Bến Lức. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển đa chiều, đặc biệt là về kinh tế của Bình Chánh.

Quận Bình Chánh có cơ sở hạ tầng phát triển, là nơi tiềm năng của người lao động

1.2. Nền kinh tế đa dạng

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh thuộc nhóm có nền kinh tế đa dạng nhất khi kết hợp 3 nhóm ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Các khu công nghiệp hiện đại, các công ty, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại đây đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của thành phố.

Thêm vào đó, tốc độ đô thị hóa tại Bình Chánh ngày càng tăng nhanh, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án lớn về xây dựng và mở rộng bệnh viện, trường học cùng các tiện ích công cộng khác khiến thị trường việc làm Bình Chánh trở nên vô cùng sôi động.

1.3. Định hướng tương lai

Trong phân khu Nam Sài Gòn, Bình Chánh đang có tốc độ phát triển nhanh nhất. Xét về các tiêu chuẩn để chuyển từ huyện lên quận, Bình Chánh đã đạt 26/30 tiêu chí. Đặc biệt, hầu hết các yếu tố kinh tế đã đáp ứng điều kiện đặt ra. Thêm vào đó, một số chuyên gia nhận định, khoảng 10 năm tiếp theo, rất có thể khu Nam Sài Gòn sẽ được gộp vào và trở thành một thành phố.

Nhìn nhận được tương lai sáng khi Bình Chánh chuyển từ huyện lên quận hoặc thành phố trực thuộc, nhiều công ty, doanh nghiệp đã lựa chọn phát triển thị trường tại đây. Đồng thời, chính quyền Bình Chánh cũng có nhiều cơ chế thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vậy, thị trường việc làm Bình Chánh chắc chắn sẽ ngày càng khởi sắc với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn.

2. 04 ngành không thể bỏ qua khi tìm việc làm ở Bình Chánh

Với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay, nhu cầu tuyển dụng tại Bình Chánh cũng tăng lên từng ngày. Do đó, không quá khó để bạn được tìm một công việc tại đây. Điều quan trọng là bạn mong muốn làm trong lĩnh vực, ngành nghề nào.

2.1. Việc làm ngành thương mại, dịch vụ

Trong bức tranh kinh tế huyện Bình Chánh, tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ đang đứng vị trí thứ 2. Định hướng của chính quyền địa phương cũng hướng đến ngành này với nhiều chính sách khuyến khích đầu tư. Vậy nên hoạt động thương mại dịch vụ nơi đây ngày càng phát triển với nhiều con đường ẩm thực, thời trang cùng các công ty kinh doanh trong lĩnh vực này tới đầu tư.

Hiện nay, bạn có nhiều lựa chọn việc làm Bình Chánh trong ngành thương mại, dịch vụ như:

Nhân viên bán hàng

Nhân viên lễ tân làm trong các nhà hàng, khách sạn, phòng khám,...

Nhân viên giao hàng

Nhân viên tư vấn tại các thẩm mỹ viện

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Mức lương cơ bản cho các công việc nêu trên tại Bình Chánh đang được trả khá cao, trung bình 5 - 8 triệu đồng/tháng. Nếu bạn có kinh nghiệm, kỹ năng, số tiền nhận được sẽ tăng thêm, có thể lên tới 10 - 12 triệu đồng/tháng.

Khối ngành thương mại - dịch vụ tại Bình Chánh cần số lượng nhân lực lớn

2.2. Việc làm thuộc lĩnh vực bất động sản

Không thể phủ nhận sự sôi động của thị trường bất động sản tại Bình Chánh hiện nay. Ngoài nhu cầu mua để đầu tư thì nhu cầu ở thực cũng chiếm thị phần không nhỏ. Nhiều dự án bất động sản của một số chủ đầu tư như Khang Điền, TTC Land, Nam Long, An Gia,... đang nhận được sự quan tâm rất lớn. Các dự án đất nền phân lô dọc Tỉnh lộ 10 và đường Vĩnh Lộc cũng rất được chú ý.

Thời gian tới, thị trường bất động sản ở Bình Chánh được dự đoán sẽ có một “cú hích” nếu đề xuất xây khu dân cư, đô thị diện tích 100ha phục vụ khu công nghiệp Phạm Văn Hai được phê duyệt. Thị trường việc làm Bình Chánh theo đó cũng trở nên sôi động với nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí: nhân viên kinh doanh bất động sản, chuyên viên môi giới bất động sản, chuyên viên tư vấn bất động sản.

Thu nhập bình quân khi làm việc trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Chánh dao động từ 10 - 13 triệu đồng/tháng cùng hoa hồng cho các giao dịch thành công. Với những người có khả năng “chốt deal” tốt thì mức lương có thể đạt 40 - 50 triệu đồng/tháng.

2.3. Việc làm lĩnh vực xây dựng, kiến trúc

Nếu bạn đang tìm việc làm 8 tiếng tại Bình Chánh, có bằng cấp liên quan đến kiến trúc, xây dựng thì không nên bỏ qua công việc này. Bởi rất nhiều công ty, doanh nghiệp tại đây đang tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng với mức lương từ 10 - 25 triệu đồng/tháng tùy theo vị trí việc làm. Nhưng nhìn chung, đây là ngành nghề mang lại mức thu nhập cao hơn so với các ngành khác cùng lĩnh vực.

Theo khảo sát, nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Chánh ngành xây dựng, kiến trúc tập trung chủ yếu vào 5 vị trí sau:

Nhân viên thiết kế nội - ngoại thất cho các công trình dân dụng, văn phòng.

Nhân viên thiết kế cảnh quan cho những dự án xây dựng khu đô thị.

Kiến trúc sư

Kỹ sư giám sát hiện trường

Một số công ty đang tuyển chỉ huy trưởng công trình.

Các vị trí này đều yêu cầu ứng viên có trình độ, nắm vững các kiến thức, tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, có tư duy thẩm mỹ cao, cẩn thận, tỉ mỉ nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.

2.4. Việc làm tại các khu công nghiệp

Nhắc tới cơ hội việc làm Bình Chánh nhất định phải kể tới công việc tại các khu công nghiệp ở đây. Bởi Bình Chánh nổi tiếng với các khu công nghiệp quy mô lớn như: KCN Vĩnh Lộc, KCN An Hạ, KCN Lê Minh Xuân và Lê Minh Xuân mở rộng,... Sắp tới, khi KCN Phạm Văn Hai I và Phạm Văn Hai II đi vào hoạt động thì nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng lên đáng kể.

Hiện nay, các khu công nghiệp ở Bình Chánh đang tuyển nhiều vị trí, bao gồm:

Nhân viên lắp ráp

Nhân viên đóng gói

Nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo trì cơ khí

Nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng khuôn

Nhân viên điều phối kho

Nhân viên khối hành chính: HR, kế toán,...

Với từng vị trí công việc, yêu cầu về bằng cấp, tay nghề, trình độ chuyên môn sẽ khác nhau. Theo đó, mức lương được trả cũng phụ thuộc vào những yếu tố trên. Nếu là lao động phổ thông, lương trung bình 5 - 7 triệu đồng/tháng, chưa kể tăng ca. Lao động có trình độ cao hơn, lương dao động 7 - 10 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền làm thêm giờ.

Bạn có thể xin việc tại các khu công nghiệp ở Bình Chánh

3. Tìm việc làm ở huyện Bình Chánh cần chú ý gì?

Mặc dù thị trường việc làm Bình Chánh đang rất rộng mở với người lao động, nhưng không phải ai cũng biết cách nắm bắt cơ hội để tìm được công việc ưng ý. Dưới đây là 3 lưu ý bạn nên nhớ để quá trình tìm việc được suôn sẻ.

3.1. Chủ động tìm kiếm trực tuyến

Trong thời đại công nghệ hiện nay, việc chờ đợi cơ hội từ người thân, người quen mách bảo sẽ khiến bạn đánh mất cơ hội của chính mình. Thay vào đó, hãy chủ động tìm việc online qua các trang web uy tín. Một gợi ý dành cho bạn là job3s được sáng lập bởi Công ty Công nghệ 3s Group.

Tìm việc làm Bình Chánh trên nền tảng job3s, bạn thấy nhiều ưu điểm như sau:

Đúng như tên gọi, bạn chỉ mất 3 giây để tìm kiếm công việc phù hợp với mong muốn của mình. Điều này có được nhờ job3s ứng dụng công nghệ AI thông minh. Bạn chỉ cần truy cập vào địa chỉ https://job3s.ai và nhập lần lượt các mục, hệ thống sẽ cho ra kết quả để bạn lựa chọn.

Job3s không thu phí tra cứu việc làm trên hệ thống. Bạn nhận được thông tin tuyển dụng công khai, rõ ràng từ các nhà tuyển dụng mà không phải trả bất cứ một khoản phí nào .

Hàng ngàn mẫu CV ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề được tích hợp và liên tục cập nhật để bạn tham khảo.

3.2. Nhìn nhận tiền lương một cách thực tế

Tiền lương là mối quan tâm của bất cứ ai khi tìm kiếm việc làm. Cơ hội việc làm Bình Chánh xét về mặt bằng chung đang ngang bằng với nhiều khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tự tin khi tìm việc tại Bình Chánh.

Tuy nhiên, bạn cần đánh giá năng lực và mức lương mong muốn một cách công bằng và thực tế. Đừng đòi hỏi lương quá cao nếu bạn còn ít kinh nghiệm. Bạn cũng không nên quá bảo thủ, nhất định phải tìm công ty hay doanh nghiệp trả lương theo đúng mức mình muốn. Bởi ngày càng nhiều người đổ xô về Bình Chánh tìm việc, dù nhiều nơi tuyển nhưng sự cứng nhắc có thể khiến bạn “trắng tay”.

3.3. Tạo ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ

Bạn có bằng cấp, năng lực, điều đó chưa đủ để đảm bảo bạn được nhận vào làm việc. Nhà tuyển dụng còn đánh giá bạn qua sự thể hiện bên ngoài từ những chi tiết nhỏ nhất. Vì thế, hãy nhớ lựa chọn trang phục phù hợp, đến đúng giờ, chú ý chào hỏi và cách sử dụng ngôn từ.

Hơn nữa, hiện nay nhiều công ty, doanh nghiệp còn “theo dõi” ứng viên ngay khi từ bãi đậu xe qua camera. Bạn nên chú ý đến mọi cử chỉ, hành động dù chưa bước vào và cả khi đã ra khỏi phòng phỏng vấn hay phòng nộp hồ sơ.

Hãy tạo ấn tượng tốt nhất với nhà tuyển dụng khi xin việc làm Bình Chánh

Với đà phát triển hiện tại, Bình Chánh được dự đoán sẽ trở thành một trong những thị trường lao động tiềm năng nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đồng nghĩa, hàng ngàn cơ hội việc làm Bình Chánh đang chờ đợi bạn với mức lương hấp dẫn. Truy cập job3s để chủ động tìm kiếm công việc và tham khảo thêm nhiều bí quyết hay ho.