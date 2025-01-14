1. Cách nhận biết đối tượng lừa đảo tuyển dụng

Theo số liệu thống kê được đăng tải trên báo Nhân Dân, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, số vụ lừa đảo tuyển dụng trực tuyến tăng 64,78% so với cùng kỳ năm 2022, ước tính, mỗi tháng có thêm hơn 1 triệu web lừa đảo mới xuất hiện với chiêu thức tinh vi hơn.

Các đối tượng lừa đảo tuyển dụng online cũng đã có mặt tại quận Bình Thạnh. Do đó, ngoài việc rèn luyện kỹ năng, nâng cao kiến thức bản thân để đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng; người tìm việc làm quận Bình Thạnh cũng cần cập nhật liên tục thông tin để có thể nhận biết đối tượng lừa đảo, hạn chế nguy cơ bị kẻ xấu lừa tiền.

Ngày càng có nhiều các chiêu thức lừa đảo, người lao động luôn cần giữ sự tỉnh táo khi tìm việc làm quận Bình Thạnh

1.1. Bài tuyển dụng trình bày cầu thả

Một trong những cách nhận biết đơn giản nhất của một bài tuyển dụng online lừa đảo đó là cách trình bày bài viết cẩu thả, thậm chí sai chính tả, sai ngữ pháp. Mặc dù vậy, trong thời gian gần đây, khi đối tượng lừa đảo tinh vi hơn, các bài đăng cũng chỉn chu, thậm chí có ngôn từ đáng tin cậy khiến không ít người vẫn sập bẫy. Nếu so sánh các tin tuyển dụng việc làm Bình Thạnh lừa đảo, có thể thấy một vài dấu hiệu sau:

Rất nhiều người đăng tin tuyển dụng việc làm Bình Thạnh nhưng tin nhắn gửi cho ứng viên lại cùng một nội dung (thậm chí cùng 1 bài viết).

Khi ứng viên liên hệ với người tuyển dụng lừa đảo, họ có thể thông báo việc làm đã đủ người và dẫn dắt sang công việc khác với chế độ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.

Khi tìm việc làm quận Bình Thạnh, ứng viên có thể được yêu cầu tham gia group trên ứng dụng nào đó mà không cần nộp hồ sơ, không cần phỏng vấn, có thể được giao việc ngay.

Đối tượng lừa đảo có thể mạo danh sàn thương mại điện tử hoặc một nhãn hàng nào đó thông qua logo, ảnh bìa tài khoản mạng xã hội để lấy lòng tin từ ứng viên.

Nội dung bài tuyển dụng rất ngắn hoặc rất sơ sài, nhưng thường xuyên sử dụng cụm từ “việc nhẹ lương cao” hoặc đưa ra mức lương, mức hoa hồng rất cao.

Trong bài tuyển dụng việc làm Bình Thạnh lừa đảo, người xem có thể thấy nội dung hối thúc như “Chỉ còn 1 ngày tuyển dụng duy nhất”, “chỉ còn 3 suất để ứng tuyển”, “nộp hồ sơ ngay”,…

Bài tuyển dụng việc làm Bình Thạnh lừa đảo có thể mạo danh một doanh nghiệp; công việc nhẹ nhàng nhưng được hưởng lương cao

1.2. Thông tin tuyển dụng không yêu cầu kinh nghiệm từ ứng viên

“Không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp, sẽ được đào tạo khi nhận việc”, đó là những thông tin mà người tìm việc làm Bình Thạnh có thể bắt gặp trang các trang tuyển dụng online.

Thực tế, với các công việc lao động bình thường, doanh nghiệp không yêu cầu bằng cấp, trình độ từ ứng viên, tuy nhiên, với công việc lương cao, có vị trí quan trọng, các tiêu chí này là bắt buộc. Do đó, đây cũng là dấu hiệu giúp người lao động phân tích, nhận biết nhà tuyển dụng là thật hay giả.

1.3. Tuyển dụng lừa đảo online yêu cầu nhiều dữ liệu cá nhân từ ứng viên

Việc làm Bình Thạnh thường rất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực và các vị trí khác nhau. Do đó, quá trình tìm việc làm quận Bình Thạnh đòi hỏi ứng viên dành nhiều thời gian, công sức để tìm đơn vị tuyển dụng phù hợp.

Sự ra đời của các trang tuyển dụng online mang đến nhiều lợi ích cho ứng viên, nhưng bên cạnh bài tuyển dụng thật, bài tuyển dụng “ảo” xuất hiện không hề ít. Kẻ xấu có thể yêu cầu ứng viên trả phí với một lý do nào đó nhưng cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân vào mục đích nào đó. Chính vì vậy, nếu người tuyển dụng yêu cầu bạn cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân với mục đích không rõ ràng, bạn cần cảnh giác.

1.4. Chủ động liên hệ với ứng viên

Nếu là người thường xuyên tìm việc làm quận Bình Thạnh online, ứng viên có thể được một tài khoản nào đó chủ động nhắn tin mời làm việc. Các điều khoản về chế độ cũng vô cùng hấp dẫn, khiến người lao động dễ dàng “sập bẫy”.

Lừa đảo tuyển dụng chủ động liên hệ qua điện thoại của người lao động với thông tin việc làm có chế độ hấp dẫn

1.5. Nhà tuyển dụng online thu phí tuyển dụng

Hầu hết các kênh tuyển dụng việc làm Bình Thạnh online uy tín hiện nay đều không thu phí từ ứng viên. Ứng viên có quyền truy cập trang tuyển dụng, tạo CV, nộp hồ sơ đến nhiều doanh nghiệp khác nhau hoàn toàn miễn phí. Do đó, nếu người lao động được yêu cầu nộp bất kỳ khoản phí nào, bạn nên dừng lại và đánh giá lại vấn đề.

1.6. Người lao động được bao chỗ ở, chi phí đi lại

Mỗi doanh nghiệp khác nhau đều có chế độ đãi ngộ riêng dành cho nhân viên. Những chế độ này phụ thuộc vào văn hóa doanh nghiệp cũng như đặc thù của công việc. Người lao động có thể được hưởng tiền thưởng tăng ca, thưởng lễ tết,… Tuy nhiên, với chế độ hỗ trợ tiền đi lại hay bao ăn ở trong quá trình chờ việc, đây có thể là dấu hiệu của những kẻ lừa đảo.

Mục đích cuối cùng của việc bao ăn ở, chi phí đi lại cho ứng viên từ đối tượng lừa đảo là rất đa dạng, ứng viên không thể lường trước, do đó, nếu thấy có dấu hiệu này, bạn nên tìm hiểu kỹ.

Bộ Công An thông báo với người dân về tình trạng lừa đảo tuyển dụng

2. Những điều cần lưu ý khi tìm kiếm việc làm Bình Thạnh online

Câu hỏi đặt ra cho các chiêu trò lừa đảo tuyển dụng online trên các trang tin việc làm Bình Thạnh là gì? Mục đích của những đối tượng đó ra sao? Rõ ràng, việc bỏ công sức và thời gian để đăng bài, trò chuyện và dẫn dụ ứng viên của kẻ lừa đảo đều phải có mục đích và thực tế cho thấy, mục đích cuối cùng của họ là tiền. Để tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra, người có nhu cầu tìm việc làm quận Bình Thạnh mới nhất cần chú ý những điều sau:

2.1. Lựa chọn kênh tuyển dụng uy tín

Tìm việc làm Bình Thạnh trên kênh tuyển dụng uy tín là cách để người lao động tìm được việc làm phù hợp nhanh chóng, giảm thiểu nguy cơ gặp phải đối tượng lừa đảo. Hầu hết các kênh tuyển dụng này đều yêu cầu nhà tuyển dụng cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động sàng lọc đối tượng xấu.

Job3s là một trong số website tuyển dụng hàng đầu hiện nay. Trang web có sự phối hợp với hơn 40.000 doanh nghiệp trên cả nước, sử dụng công nghệ AI nhằm mang đến kết quả tìm việc làm quận Bình Thạnh nhanh và chính xác nhất. Ngoài công vụ tìm việc, người truy cập job3s cũng có thể tạo CV online và nộp trực tiếp cho doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng.

Job3s là trang tuyển dụng uy tín, người lao động có thể tìm việc, nộp hồ sơ online miễn phí

2.2. Chỉ chia sẻ thông tin cơ bản

Yêu cầu thông tin quá chi tiết từ ứng viên là điều mà các doanh nghiệp không làm ở vòng nộp hồ sơ, vòng phỏng vấn. Do đó, khi liên hệ với nhà tuyển dụng cũng như viết CV, ứng viên chỉ nên cung cấp các thông tin cơ bản như: Tên, email, số điện thoại.

2.3. Tìm hiểu thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng và doanh nghiệp tuyển dụng

Nhà tuyển dụng uy tín thường có thông tin minh bạch trên tất cả các diễn đàn về vị trí cần tuyển nhân viên cũng như thông tin doanh nghiệp. Do đó, nếu ứng viên nhận thấy doanh nghiệp tuyển dụng không có thông tin rõ ràng, bạn cần tìm hiểu một cách cẩn thận, chi tiết nhất.

Để tránh chiêu trò lừa đảo tuyển dụng online, khi nộp hồ sơ ứng tuyển việc làm Bình Thạnh, ứng viên cần xác thực các thông tin sau:

Doanh nghiệp tuyển dụng (tên công ty, địa chỉ công ty, địa điểm làm việc, email, số điện thoại). Có thể tìm kiếm số điện thoại của doanh nghiệp để kiểm tra thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Mức lương và chế độ phúc lợi

Yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm làm việc, giấy tờ cần nộp trong hồ sơ,…

Nếu nghi ngờ về thông tin tuyển dụng, ứng viên có thể liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp để xác minh

2.4. Nắm rõ các bước trong quy trình tuyển dụng online

Khi tìm việc làm tại quận Bình Thạnh hay bất kỳ địa điểm nào khác, miễn là tuyển dụng online, các doanh nghiệp đều áp dụng quy trình cơ bản gồm 6 bước sau:

Bước 1: Nộp CV

Bước đầu tiên trong quy trình tuyển dụng online đó là nộp CV. Ứng viên có thể nộp CV qua email, hoặc nộp ngay trên website tuyển dụng tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Bước 2: Làm bài test

Ứng viên có CV vượt qua vòng chọn lọc sẽ được doanh nghiệp phản hồi và yêu cầu thực hiện bài test để đánh giá năng lực cụ thể.

Bước 3: Phỏng vấn

Thông qua CV của ứng viên cũng như bài test, người tuyển dụng đã đưa ra những nhất định cơ bản về ứng viên, đánh giá mức độ phù hợp với vị trí cần tuyển. Tuy nhiên, phỏng vấn vẫn là bước cần thực hiện. Khi phỏng vấn, việc đối mặt trực tiếp có thể giúp cá nhân thể hiện một cách rõ ràng hơn về năng lực, tính cách của bản thân. Đây cũng là cơ sở quan trọng để quyết định việc ứng viên có trúng tuyển hay không.

Bước 3: Thông báo kết quả phỏng vấn

Dù ứng viên trúng tuyển hay không, doanh nghiệp tuyển dụng vẫn thông báo kết quả tới ứng viên.

Bước 4: Hẹn lịch đi làm

Người lao động trúng tuyển sẽ được liên hệ, thỏa thuận cụ thể về mức lương, chế độ cũng như thời gian có thể đi làm. Ứng viên cần đưa ra thời gian phù hợp để có thể sắp xếp công việc tại công ty cũ trước khi nhận việc tại công ty mới.

Bước 5: Chính thức nhận việc

Nhân viên mới chính thức đi làm vào thời gian đã hẹn với nhà tuyển dụng. Thông thường, doanh nghiệp đưa ra khoảng thời gian thử việc nhất định cho nhân viên. 1 đến 2 tháng là thời gian phù hợp để đưa ra quyết định về việc ký kết hợp đồng làm việc chính thức.

Kinh tế phát triển, thị trường việc làm Bình Thạnh sôi động mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Song song với nhu cầu tuyển dụng thật từ doanh nghiệp uy tín, các đối tượng lừa đảo cũng hoạt động mạnh, khiến người lao động mất tiền nhưng vẫn không có việc làm. Nắm rõ và cập nhật các chiêu thức lừa đảo sẽ giúp ứng viên dễ dàng nhận thấy đối tượng xấu, tránh điều đáng tiếc có thể xảy ra.