Cơ hội việc làm Gò Vấp hấp dẫn nhất, không giới hạn độ tuổi

1. Các vị trí đang được tuyển dụng tại Gò Vấp

Các tin tuyển dụng việc làm Gò Vấp luôn hấp dẫn với người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn sinh viên mới ra trường,… Không những thế, thị trường tuyển dụng việc làm 24h Gò Vấp hiện nay cũng đang có xu hướng tăng nhanh đột biến vì nơi đây có dân số đông, cơ sở hạ tầng đầu tư đầy đủ, có nhiều tuyến đường nhộn nhịp, nhiều cửa hàng sầm uất,…

Dưới đây là một số vị trí đang tuyển dụng tại Gò Vấp. Nếu bạn cũng đang tìm việc làm Gò Vấp thì đừng bỏ qua các thông tin này.

1.1. Công nhân phổ thông

Đối với người không có bằng cấp, công việc này khá phù hợp khi các khu công nghiệp tại Gò Vấp đang mọc lên như nấm, nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn. Mức độ cạnh tranh của ngành nghề này không cao, các công ty, doanh nghiệp cũng có những chế độ đãi ngộ tốt.

Tuy nhiên, vì tính chất công việc phải đi theo ca (ca ngày, ca đêm), phải tăng ca,… nên người lao động cần có sức khỏe tốt để làm việc với cường độ cao.

1.2. Nhân viên kinh doanh

Thị trường việc làm Gò Vấp đang tìm kiếm những nhân viên kinh doanh có năng lực. Kinh doanh là bộ phận đem lại doanh thu trực tiếp. Do đó, yêu cầu với nhân viên làm ngành nghề này là cần nắm bắt, hiểu rõ đặc điểm của sản phẩm, có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, xử lý vấn đề ở mức độ tốt nhất vì phải tiếp xúc với khách hàng mỗi ngày.

Bên cạnh đó, áp lực về doanh số cũng giúp cho ngành này có mức lương tương đối cao, dao động từ 10 – 35 triệu/tháng. Ngoài ra, nhân viên kinh doanh còn được thêm khoản tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc.

Hiện nay, các doanh nghiệp ở Gò Vấp đang tuyển nhiều vị trí kế toán để nhằm thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến chi phí, doanh thu, tài chính, thuế theo quy định của nhà nước.

Chính vì vậy, ngành nghề kế toán cũng đòi hỏi bạn cần nắm vững kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm, kỹ năng, sự cẩn thận, tỉ mỉ với những con số. Công việc này yêu cầu bạn có chứng chỉ hoặc bằng cấp kế toán. Nếu vừa có bằng cấp lại có kinh nghiệm, trình độ cao thì mức lương cho vị trí này sẽ rất cao, có thể lên tới 25 triệu/tháng. Công việc chính của nhân viên kế toán nội bộ là theo dõi các khoản thu chi, tạm ứng, công nợ, báo cáo thu chi, tồn quỹ, tính lương nhân viên hàng tháng,…

Bạn có thể ứng tuyển vị trí kế toán nếu đang tìm việc làm Gò Vấp

1.4. Nhân viên hành chính, nhân sự

Đây cũng đang là ngành nghề thu hút nhiều lao động tìm việc làm Gò Vấp, đặc biệt là các bạn sinh viên mới ra trường. Công việc chủ yếu của ngành nghề này thường là quản lý hồ sơ, giấy tờ, thiết bị, tài sản,… của công ty.

Chỉ cần bạn là người cẩn thận, tỉ mỉ thì công việc này khá ổn định vì thường chỉ ngồi văn phòng. Nếu bạn là người thích di chuyển thì có lẽ ngành nghề này không thực sự phù hợp với bạn.

Việc làm Gò Vấp có chế độ đãi ngộ tốt, mức lương tương đối ổn định là điều mà nhiều lao động mong muốn tìm kiếm. Dưới đây là gợi ý một số công việc tại Gò Vấp đang có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên, thu nhập cao để bạn tham khảo và lựa chọn.

1.5. Chuyên viên tuyển dụng

Cùng với quá trình mở rộng và phát triển, nhu cầu tuyển dụng nhân lực số lượng lớn, chất lượng tốt là yêu cầu hàng đầu của các công ty, nhà máy, xí nghiệp,… Do đó, họ cũng rất cần đến lực lượng chuyên viên tuyển dụng có năng lực, kinh nghiệm. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10 – 15 triệu/tháng. Yêu cầu tại vị trí này là ứng viên sau khi trúng tuyển sẽ thực hiện các công việc:

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng của các phòng ban, thống kê số lượng nhân sự cần tuyển dụng;

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh;

Thực hiện tuyển dụng theo quy trình của công ty; đào tạo nhân sự mới;

Theo dõi đánh giá nhân viên thử việc; hỗ trợ thực hiện các công việc hành chính, nhân sự khác theo yêu cầu của quản lý,…

1.6. Bán hàng Partime/Fulltime

Nếu bạn không có bằng cấp mà lại có nhiều thời gian rảnh thì có thể ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng partime/fulltime. Nhìn chung, ngành nghề này không yêu cầu quá cao, chỉ cần bạn là người thật thà, trung thực, có khả năng giao tiếp là được. Mức lương của công việc này khá ổn định, dao động từ 7 – 10 triệu/tháng.

Nhân viên bán hàng là công việc phù hợp với các bạn trẻ có nhiều thời gian rảnh

1.7. Nhân viên tuyển sinh, tư vấn giáo dục

Rất nhiều trung tâm Anh ngữ, trung tâm giáo dục, năng khiếu,... tại Gò Vấp đang cần tuyển nhân viên phụ trách tư vấn, tuyển sinh, chăm sóc khách hàng. Mức lương của công việc này không cao, tuy nhiên thưởng hoa hồng lại cực kỳ hấp dẫn. Đây cũng là công việc phù hợp với nhiều bạn trẻ khi muốn phát triển trong môi trường giáo dục.

Một số vị trí tuyển dụng cụ thể như:

Chuyên viên tuyển sinh

Chuyên viên Telesales

Chuyên viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên Sales Admin,…

1.8. Chuyên viên kỹ thuật

Là khu vực tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, vị trí chuyên viên kỹ thuật cũng là vị trí cần nguồn nhân sự lớn. Do đó nếu bạn là người có chuyên môn kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc, bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển vị trí này. Mức lương của công việc này dao động từ 10 triệu - 20 triệu, tuỳ vào năng lực, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn.

3. Lưu ý khi tìm việc làm Gò Vấp

Khi tìm việc làm Gò Vấp, để dễ dàng có được công việc như mong đợi, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Việc làm Gò Vấp ngày càng gia tăng khi nơi đây tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Để có thể ứng tuyển vào vị trí lương cao tại các công ty, hai yếu tố quan trọng nhất mà người lao động cần có là kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Ngoài công việc là công nhân phổ thông, nếu bạn là người có bằng cấp và có đầy đủ hai yếu tố trên thì hãy tham khảo ngay các vị trí tuyển dụng của nhiều công ty lớn ở Gò Vấp, thay vì lựa chọn các công việc bán thời gian.

Bạn nên tìm hiểu kỹ các thông tin tuyển dụng trước khi quyết định gửi hồ sơ. Bên cạnh đó, hãy ưu tiên những công ty có vị trí gần với nơi mình ở nhất để thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển mỗi ngày.

Tuyệt đối không gửi hồ sơ qua các đầu mối tuyển dụng có yêu cầu đóng phí. Đây có thể là một trong những chiêu trò lừa đảo khiến rất nhiều người lao động sập bẫy, vừa mất tiền oan vừa không tìm được công việc như mong đợi.

Hãy cẩn thận trước các tin tuyển dụng yêu cầu nộp phí

2. Tìm cơ hội việc làm tại Gò Vấp ở đâu?

Việc làm Gò Vấp khá phong phú, đa dạng, ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ công nghiệp, dịch vụ, tài chính đến giáo dục, y tế, nông nghiệp,… Tuy nhiên, sức nóng của thị trường việc làm tại đây cũng đặt ra nhiều yêu cầu cùng sự cạnh tranh cao. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm việc làm Gò Vấp thì hãy sử dụng ngay tính năng tra cứu công việc nhanh, chính xác trên website job3s.ai.

Có thể nói, job3s là một sản phẩm được tạo ra bởi tâm huyết của Ban lãnh đạo job3s trực thuộc Công ty Công nghệ 3S Group. Với những tính năng ưu việt nhất, job3s đã vinh dự nhận được Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vào tháng 04/2024 vừa qua.

Xét về ưu điểm, job3s có những ưu thế nổi bật sau đây:

Tin tức tuyển dụng thường xuyên được cập nhật hàng ngày, hàng giờ nên bạn sẽ không bị bỏ lỡ bất cứ thông tin nào của các công ty, doanh nghiệp,…

Tra cứu việc làm trên job3s là hoàn toàn miễn phí . Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về bất cứ khoản phí nào để chi trả cho quá trình tìm kiếm công việc phù hợp.

Ứng dụng công nghệ Al thông minh hàng đầu thế giới, job3s giúp kết nối hai chiều tự động giữa ứng viên và nhà tuyển dụng nhanh nhất, kết quả tìm kiếm việc làm chỉ trong vòng 3 giây.

Job3s cung cấp nhiều mẫu CV ấn tượng, đầy đủ các ngành nghề, làm tiền đề giúp bạn tìm kiếm công việc phù hợp nhất.

Tìm việc làm Gò Vấp nhanh chóng, miễn phí tại nền tảng job3s

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết sử dụng tra cứu việc làm trên job3s như thế nào là đúng chuẩn nhất thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu dưới đây để áp dụng tìm việc làm Gò Vấp,

Bước 1: Thông qua link dẫn https://job3s.ai/ để truy cập vào website của Job3s.

Bước 2: Chọn mục Việc làm, sau đó tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc theo đúng năng lực và mong muốn của mình. Các mục điền thông tin cần lưu ý những vấn đề sau đây:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Bạn gõ tên công việc muốn tìm kiếm, chẳng hạn “kế toán”, “bảo vệ”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Gò Vấp nên cần chọn địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian kinh nghiệm làm việc của bản thân theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục mức lương: Bạn có thể điền mức lương tối thiểu và tối đa, ví dụ từ 5 triệu – 10 triệu. Hoặc chọn số tiền lương mà hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bạn ấn chọn ô Tìm kiếm. Hệ thống nhanh chóng đưa ra kết quả việc làm cho bạn với nhiều thông tin liên quan khác như yêu cầu vị trí, mức lương, mô tả công việc,…

Có thể thấy, việc làm Gò Vấp đang trở thành chủ đề nóng được rất nhiều người lao động và các nhà tuyển dụng quan tâm đến. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc đã có nhiều hơn những thông tin hữu ích cho hành trình tìm kiếm việc làm của mình. Chúc bạn sẽ tìm được công việc có thu nhập ổn định, phù hợp nhất với bản thân!

