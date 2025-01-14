Cập nhật việc làm Hóc Môn mới nhất, lương thưởng cạnh tranh

1. Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại Hóc Môn

Thị trường việc làm Hóc Môn rất nhộn nhịp và phong phú. Bởi lẽ nhờ vào các điều kiện thuận lợi như hệ thống đường vành đai, đường quốc lộ, tỉnh lộ hoàn chỉnh, hệ thống sông ngòi, kênh rạch giúp nâng cao thế mạnh về giao thương, kinh tế, văn hóa, xã hội. Vì vậy, Hóc Môn đã và đang thu hút được nhiều vốn đầu tư, ngày càng có nhiều nhà máy, công ty, doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ chọn tọa lạc tại đây. Những lý do này là điều kiện tốt để nhiều ngành nghề cần tuyển dụng số lượng lao động lớn, thường xuyên như:

1.1. Bán hàng, kinh doanh

Trong danh sách việc làm Hóc Môn hot nhất, công việc kinh doanh, bán hàng là một ngành nghề đóng vai trò then chốt trong khâu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ của bất cứ doanh nghiệp nào. Vì vậy, tất cả các công ty tại Hóc Môn hiện nay đều có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh.

Với môi trường việc làm năng động, mức lương hấp dẫn, ổn định ngành nghề bán hàng, kinh doanh có có sức cạnh tranh khá lớn. Nếu bạn là người có khả năng ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hoa,… thì hãy tham khảo ngay vị trí nhân viên kinh doanh thị trường với mức lương hấp dẫn từ 8 – 20 triệu/tháng.

Công việc chủ yếu của bạn nếu như trúng tuyển là:

Đảm bảo KPI, mục tiêu doanh số được phân bổ;

Giới thiệu sản phẩm, thương lượng, đàm phán với khách hàng mới;

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ;

Cập nhật báo cáo tình hình kinh doanh theo định kỳ;

Phối với với các bộ phận khác để đạt mục tiêu doanh số;

Thực hiện các công việc khác mà trưởng bộ phận giao phó,…

1.2. Tiếp thị/Marketing

Theo thống kê, marketing đang là ngành mũi nhọn đứng vị trí thứ 8 trong các nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm trên thị trường tuyển dụng ở Hóc Môn. Tất cả các doanh nghiệp đều tập trung vào hoạt động marketing từ khâu sản xuất cho tới khi phân phối sản phẩm đến tay của người tiêu dùng. Tại Hóc Môn, công việc marketing rất có tiềm năng phát triển. Hơn nữa, marketing cũng mang đến nhiều cơ hội thăng tiến trong môi trường nước ngoài năng động, hiện đại.

Mức lương của nhân viên tiếp thị cũng khá cao, dao động từ 8 – 15 triệu/tháng. Việc làm Hóc Môn đối với lĩnh vực tiếp thị thường yêu cầu ứng viên là người tốt nghiệp chuyên ngành marketing, truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan. Trong quá trình làm việc, ứng viên cần phải thực hiện các hoạt động như:

Xây dựng ý tưởng, kế hoạch cho hoạt động quảng cáo, truyền thông thương hiệu sản phẩm;

Sản xuất nội dung bài viết, infographic, video,…;

Quản lý nội dung cho các kênh Website, Landing Page, Facebook,… cho các ấn phẩm truyền thông của doanh nghiệp;

Lên ý tưởng, nội dung Sales kit, catalogue, poster, tờ rơi, standee,… cho các sự kiện, chiến dịch trong năm,...

1.3. Lao động phổ thông

Việc làm Hóc Môn phong phú, đa dạng, từ các ngành nghề yêu cầu bằng cấp cho đến lao động phổ thông. Rất nhiều nhà máy, khu công nghiệp lớn nhỏ mọc lên nên nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông luôn thường xuyên với số lượng lớn. Một số ngành nghề thu hút nhiều lao động vào khu công nghiệp như cơ khí chế tạo, dệt may, chế biến thực phẩm, sản xuất nội thất, gia dụng, vật liệu xây dựng,… Mức lương cho vị trí lao động phổ thông thường dao động từ 8.5 – 9.5 triệu/tháng. Chỉ cần bạn là người chăm chỉ, nỗ lực, có sức khỏe tốt thì sẽ có cơ hội thăng tiến ngay tại chính công việc này.

Nếu bạn hạn chế về bằng cấp và kinh nghiệm, có thể tham khảo các công việc lao động phổ thông

2. Tìm cơ hội việc làm tại Hóc Môn ở đâu?

Tìm việc làm Hóc Môn có khó không? Tìm việc làm ở Hóc Môn ở đâu là tốt nhất? Đây có lẽ là câu hỏi của rất nhiều người lao động đang sinh sống, nhập cư ở Hóc Môn hiện nay. Có thể nói, thị trường việc làm Hóc Môn nhộn nhịp nhưng không phải người lao động nào cũng biết cách tiếp cận hiệu quả việc làm từ các nhà tuyển dụng, đặc biệt là với lao động có tuổi hoặc lao động phổ thông.

Vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm Hóc Môn thì hãy đến với job3s, một website có nhiều tính năng tra cứu công việc nhanh chóng, chính xác hàng đầu hiện nay. Job3s là một sản phẩm ưu việt đến từ tâm huyết của Ban lãnh đạo job3s thuộc Công ty Công nghệ 3s Group.

2.1. Tính năng ưu việt nổi bật của job3s

Xét về ưu điểm, job3s có nhiều ưu thế nổi bật hơn so với nhiều trang web tìm kiếm việc làm khác như:

Là một website tra cứu thông tin việc làm, kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí . Bạn không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm công việc của mình.

Job3s ứng dụng công nghệ Al thông minh nên việc trích xuất dữ liệu, tìm kiếm kết quả việc làm Hóc Môn nhanh chóng (sau 3 giây), phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn của người lao động.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác, nhanh chóng của công việc.

Các mẫu CV trên website được thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề, giúp bạn thỏa sức sáng tạo.

2.2. Các bước tra cứu việc làm Hóc Môn trên job3s

Nếu như bạn đang băn khoăn không biết sử dụng tra cứu việc làm Hóc Môn trên job3s như thế nào thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu việc làm đúng chuẩn, nhanh chóng dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website của Job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Khi điền thông tin tại các mục cần lưu ý những vấn đề sau đây:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Gõ tên công việc muốn tìm kiếm hoặc lựa chọn tên công việc theo như hệ thống đã đưa ra. Ví dụ “bán hàng”, “kinh doanh”,…

+ Mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm Hóc Môn nên địa điểm cần chọn là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian kinh nghiệm làm việc của bản thân theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục mức lương: Bạn có thể điền mức lương tối thiểu và tối đa, chẳng hạn từ 5 triệu – 10 triệu. Hoặc chọn số tiền lương theo hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, ấn chọn ô Tìm kiếm. Hệ thống nhanh chóng đưa ra kết quả việc làm phù hợp nhất cho bạn.

Tìm việc làm Hóc Môn nhanh chóng qua nền tảng job3s

3. Một số công ty thường xuyên tuyển dụng việc làm tại Hóc Môn

Việc làm Hóc Môn tại các doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước thường có nhu cầu tuyển dụng thường xuyên do không phải công ty nào cũng dễ dàng thuê đủ được số lượng công nhân viên mà họ cần. Vì vậy, dưới đây là tổng hợp các công ty lớn tại Hóc Môn thường xuyên đăng tuyển nhiều vị trí việc làm hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng lao động.

4.1. Công ty Cổ phần Thực phẩm Fresco

Là một công ty có hơn 17 năm trong lĩnh vực thực phẩm sạch, an toàn, Fresco có quy mô với hơn 500 công nhân viên, chuyên cung cấp thực phẩm cho nhiều đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Với mục tiêu phát triển thành một doanh nghiệp lớn, vững mạnh Fresco đang cần tuyển vị trí quan trọng là:

Bếp phó làm việc tại Xuân Thới Sơn, Hóc Môn

Giám sát sản xuất trình độ Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sinh học, An toàn vệ sinh thực phẩm,…

4.2. Công ty Cổ phần SXTM Thiết kế Bình Minh

Đây là một trong những công ty lớn tại Hóc Môn chuyên về lĩnh vực nội thất, thiết kế, thi công các công trình nội thất, các dự án khu đô thị, tổ hợp chung cư cao cấp, khách sạn cao cấp, resort, văn phòng, villa,… mang tầm cơ trong nước và quốc tế. Công ty có trụ sở tại 79C Dương Công Khi, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn đang cần tuyển rất nhiều vị trí nhân viên chủ chốt cho bộ máy hoạt động của mình.

Giám đốc kinh doanh hàng nội thất cao cấp

Phó giám đốc kinh doanh dự án

Nhân viên thiết kế 3D nội thất cho dự án

Nhân viên kinh doanh đại lý và bán lẻ,…

4.3. Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ LÊ TRẦN

Tọa lạc tại D12-D13 khu Công nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ LÊ TRẦN chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ và 100% xuất khẩu nhiều loại mặt hàng như bàn, ghế, tủ, giường, kệ, vỉ nhựa ván sàn, nệm gối, gối tựa, nhựa phế liệu, hạt nhựa tái sinh,… Hiện nay, công ty đang cần tìm kiếm ứng viên có năng lực, trách nhiệm, tâm huyết với công việc tại các vị trí như:

Nhân viên kế toán tổng hợp (yêu cầu từng làm cho công ty sản xuất ít nhất 5 năm)

Trưởng/phó phòng kế hoạch

Nhân viên kế hoạch vật tư sản xuất,…

Công ty Lê Trần tuyển dụng nhiều vị trí với đãi ngộ tốt tại khu vực Hóc Môn

4. Lưu ý khi tìm kiếm việc làm ở Hóc Môn hiện nay

Trong những năm gần đây, thị trường việc làm Hóc Môn đã thu hút được rất nhiều người lao động đến tìm việc tại đây. Các công việc cũng dễ dàng tìm kiếm hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể so với thời gian trước đây. Tuy nhiên, người lao động cũng cần lưu ý một số vấn đề sau đây nếu có nhu cầu tìm việc làm Hóc Môn:

Tìm việc tại nơi uy tín: Thật không khó để tìm việc làm Hóc Môn, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội hiện nay. Tuy nhiên, bạn cần tìm hiểu kỹ vì những nguồn tin trên đây hầu hết chưa được kiểm chứng một cách chính xác. Vì vậy, bạn có thể truy cập vào trang web job3s để tra cứu thông tin tuyển dụng uy tín, nhanh chóng.

Đọc kỹ mô tả công việc: Ứng viên hãy nghiên cứu một cách kỹ lưỡng bản mô tả công việc, mức thu nhập, chính sách đãi ngộ cho vị trí mà nhà tuyển dụng đưa ra. Điều này là cơ sở để bạn xem xét và cân nhắc năng lực của mình có phù hợp với các yếu tố đó không.

Tìm hiểu thông tin nhà tuyển dụng: Trong quá trình tìm kiếm việc làm Hóc Môn, vì có quá nhiều nguồn tin tuyển dụng tràn lan chưa được kiểm chứng nên bạn hãy tìm hiểu kỹ xem công ty đó hoạt động về ngành nghề gì, các đánh giá về công ty này ra sao,… Thao tác này sẽ giúp bạn tăng tính chắt lọc hiệu quả, tránh bị kẻ gian lừa đảo.

Cần cảnh giác khi gặp các thông tin tuyển dụng không rõ ràng, có nhiều hứa hẹn vô lý

Có thể nói, tìm việc làm Hóc Môn không hề khó như bạn nghĩ vì nơi đây đang trên đà phát triển theo từng năm tháng. Với năng lực của bản thân cũng như sự hỗ trợ của job3s trên con đường tìm kiếm cơ hội việc làm, hy vọng bạn sẽ sớm tìm được công việc phù hợp nhất.

