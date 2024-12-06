Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript lương cao mới nhất

Lập trình viên Javascript là những chuyên gia sử dụng ngôn ngữ lập trình Javascript để phát triển ứng dụng web động và tương tác. Javascript được sử dụng chủ yếu cho việc xây dựng giao diện người dùng, xử lý sự kiện và tạo ra các ứng dụng web phức tạp giúp người dùng có thể tương tác trực tiếp trên trình duyệt mà không cần tải lại trang.

Lập trình viên Javascript có nhiệm vụ thiết kế, phát triển và duy trì ứng dụng web, bao gồm cả front-end và back-end. Họ cần sử dụng các thư viện và framework phổ biến như React, Angular hoặc Node.js để tối ưu hóa hiệu suất và mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc viết mã mà còn bao gồm việc kiểm tra, gỡ lỗi và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ web, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên Javascript đang ngày càng tăng. Các công ty lớn trong ngành công nghệ và startup luôn tìm kiếm những lập trình viên tài năng để tham gia vào nhiều dự án phát triển phần mềm. Chính vì thế, cơ hội nghề nghiệp cho lập trình viên Javascript vô cùng rộng mở, với mức lương hấp dẫn và tiềm năng phát triển nghề nghiệp lâu dài cũng như cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý, lãnh đạo.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript có xu hướng ngày càng tăng cao

2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên Javascript

Mức lương của việc làm lập trình viên Javascript tại Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá hấp dẫn so với những vị trí cùng lĩnh vực, mức thu nhập trung bình dao động từ 9.000.000 - 42.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kỹ năng và cấp bậc. Bên cạnh đó, những chuyên gia với kỹ năng chuyên môn cao và khả năng hoàn thành nhiệm vụ tốt có thể nhận được thưởng KPI hay mức đãi ngộ tốt hơn.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm lập trình viên Javascript Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm lập trình viên Javascript Intern 7.000.000 - 9.000.000 Việc làm lập trình viên Javascript Fresher 9.000.000 - 16.000.000 Việc làm lập trình viên Javascript Junior 16.000.000 - 25.000.000 Việc làm lập trình viên Javascript Senior 25.000.000 - 30.000.000 Việc làm lập trình viên Javascript Leader 32.000.000 - 42.000.000

3. Phân biệt lập trình viên JavaScript với các ngôn ngữ lập trình

Việc làm lập trình viên JavaScript chủ yếu làm việc với ứng dụng web và giao diện người dùng, khác với những ngôn ngữ như .NET hay PHP - những ngôn ngữ vốn tập trung vào phát triển phần mềm đa nền tảng hoặc ứng dụng web server-side. Cụ thể:

Ngôn ngữ Đặc điểm JavaScript Ngôn ngữ kịch bản phía client, sử dụng chủ yếu trong phát triển web, tương tác trực tiếp trên trình duyệt thay vì từ phía server. .NET Framework của Microsoft, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, chuyên dùng để phát triển ứng dụng đa nền tảng (Windows, web, mobile). PHP Ngôn ngữ lập trình phía server, được sử dụng phổ biến trong phát triển web, đặc biệt là với các hệ thống quản lý nội dung như WordPress.

Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có những đặc trưng riêng biệt

4. Việc làm lập trình Javascript Front-end, Back-end, Full-stack

Lập trình viên Javascript có thể làm việc ở các vị trí Front-end, Back-end hoặc Full-stack, mỗi vị trí có yêu cầu và công việc khác nhau. Dưới đây là sự phân biệt giữa ba vai trò này:

Tiêu chí Front-end Back-end Full-stack Mô tả Lập trình viên tập trung vào giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng trên website hoặc ứng dụng web. Lập trình viên tập trung vào xử lý logic, cơ sở dữ liệu và các tính năng phía server của ứng dụng. Lập trình viên có thể làm cả Front-end và Back-end, chịu trách nhiệm toàn bộ ứng dụng từ giao diện đến server. Ngôn ngữ JavaScript, HTML, CSS, React, Angular, Vue.js Node.js, Express.js, MongoDB, SQL, PHP, Python, Ruby JavaScript (Front-end), Node.js (Back-end), có thể thêm PHP, Python, Java, tùy theo dự án. Công việc Xây dựng và tối ưu hóa giao diện người dùng, tương tác với API, tạo hiệu ứng động trên trang web. Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng API, xử lý các yêu cầu server, bảo mật hệ thống. Phát triển cả Front-end và Back-end, kết nối các phần của ứng dụng web, tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật. Kỹ năng Kiến thức vững về HTML, CSS, JavaScript, các framework như React, Angular. Thành thạo Node.js, cơ sở dữ liệu, quản lý server, lập trình API. Kỹ năng toàn diện về Front-end và Back-end, hiểu biết về DevOps và quản lý cơ sở dữ liệu.

Với vị trí việc làm lập trình viên Javascript Full-stack, nhà tuyển dụng có thể yêu cầu ứng viên có thêm kiến thức về các ngôn ngữ khác như PHP hoặc Python tùy theo tính chất công việc.

4. Một số Framework Javascript tốt nhất, phổ biến nhất

Ngoài nhu cầu tuyển dụng lập trình viên JavaScript thuần, nhà tuyển dụng còn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm với những framework JavaScript phổ biến để phát triển ứng dụng web hiện đại, tăng cường hiệu suất phát triển và tối ưu hóa ứng dụng web. Dưới đây là một số framework JavaScript được ưa chuộng nhất hiện nay:

5.1. Reactjs

React.js là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook, chủ yếu được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho ứng dụng web, đặc biệt là ứng dụng một trang (SPA). React cho phép nhà phát triển xây dựng các component tái sử dụng, giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một trong những ưu điểm của React là cung cấp khả năng tái sử dụng cao với các component độc lập, giúp giảm thiểu sự lặp lại mã nguồn. Cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ, nhiều tài nguyên học hỏi và thư viện bổ trợ như Redux cũng giúp quản lý state hiệu quả. Ngoài ra, React có khả năng render nhanh chóng nhờ vào Virtual DOM.

Mặc dù React dễ học, song một nhược điểm lớn là cú pháp JSX và cách thức hoạt động của React có thể khiến người mới gặp khó khăn trong quá trình làm quen. Bên cạnh đó, quản lý dữ liệu phức tạp trong những ứng dụng lớn có thể cần phải kết hợp với nhiều công cụ và thư viện bổ sung như Redux, làm tăng độ phức tạp khi lập trình viên sử dụng framework này.

Một trong những ưu điểm của React là cung cấp khả năng tái sử dụng cao

5.2. Vue.js

Vue.js là một framework JavaScript nhẹ và dễ học, được thiết kế để xây dựng giao diện người dùng và thường được tích hợp vào các dự án hiện có. Vue được đánh giá cao nhờ vào tính linh hoạt và khả năng tích hợp dễ dàng vào ứng dụng web mà không gây rắc rối cho cấu trúc hiện tại.

Mặc dù Vue đang phát triển mạnh mẽ nhưng cộng đồng của nó vẫn chưa lớn bằng React hay Angular và tài nguyên hỗ trợ có thể hạn chế hơn. Ngoài ra, tính linh hoạt cao của framework này đôi khi khiến lập trình viên có thể khó duy trì một cấu trúc dự án chuẩn trong các ứng dụng lớn.

5.3. Angular

Angular là một framework toàn diện do Google phát triển, hỗ trợ tất cả các tính năng từ front-end đến back-end trong một hệ sinh thái. Angular thích hợp cho những dự án quy mô lớn với ưu điểm là tính bảo mật cao và hỗ trợ MVC, cùng với cộng đồng lớn, tài nguyên phong phú cũng như tính năng tích hợp sẵn như routing, form validation và HTTP client. Tuy nhiên, Angular có đường cong học tập khá dốc và cấu trúc phức tạp, rườm rà, điều này có thể khiến nó không phù hợp cho các ứng dụng nhỏ hoặc trung bình.

Angular là một framework toàn diện hỗ trợ tất cả các tính năng từ front-end đến back-end

5.4. Nodejs

Node.js là một runtime environment sử dụng JavaScript trên server, cho phép lập trình viên viết ứng dụng back-end bằng JavaScript. Node.js có ưu điểm là hiệu suất cao nhờ tính bất đồng bộ và khả năng mở rộng với cộng đồng lớn. Việc sử dụng JavaScript cả ở front-end và back-end cũng giúp giảm thiểu sự phân tách giữa các phần của ứng dụng.

Ngoài ra, Node.js cung cấp khả năng xử lý I/O nhanh chóng dựa vào mô hình sự kiện bất đồng bộ, vô cùng lý tưởng cho các ứng dụng web và dịch vụ yêu cầu hiệu suất cao. Tuy nhiên, Node.js yêu cầu lập trình viên có kiến thức tốt về lập trình bất đồng bộ, đồng thời việc quản lý lỗi có thể gặp khó khăn khi ứng dụng phát triển với quy mô lớn và phức tạp.

Ngoài những framework phổ biến này, lập trình viên còn có nhiều lựa chọn khác như Ember.js, Svelte, Express.js (trên Node.js). Mỗi framework đều có những đặc điểm riêng và được ứng dụng trong nhiều dự án khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu và mục tiêu của công ty.

6. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript theo cấp bậc

Trong tuyển dụng việc làm lập trình viên JavaScript, các công ty thường chia theo những cấp bậc khác nhau, từ vị trí Intern, Fresher, Junior, Senior đến Leader để đảm nhận những nhiệm vụ riêng biệt. Mỗi cấp bậc có những yêu cầu về công việc cũng như mức đãi ngộ khác nhau dựa trên trách nhiệm của họ. Cụ thể như sau:

6.1. Việc làm lập trình viên Javascript Intern

Vị trí việc làm lập trình viên Javascript thường dành cho sinh viên hoặc người mới ra trường, những người muốn học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Đây là cơ hội tốt để tiếp cận với công nghệ hiện đại và làm việc dưới sự hướng dẫn của những lập trình viên kỳ cựu.

Lập trình viên Intern sẽ chủ yếu hỗ trợ công việc như viết mã đơn giản, sửa lỗi, kiểm thử ứng dụng và học hỏi quy trình phát triển phần mềm. Những công việc này thường được phân chia rõ ràng và có sự giám sát chặt chẽ từ các đồng nghiệp có kinh nghiệm.

Vệc làm lập trình viên Javascript thường dành cho sinh viên hoặc người mới ra trường

6.2. Việc làm lập trình viên Javascript Fresher

Việc làm lập trình viên Javascript phù hợp với lập trình viên mới ra trường hoặc có ít kinh nghiệm làm việc với mong muốn được đào tạo thêm trong môi trường làm việc thực tế. Các công ty tuyển dụng Fresher thường mong muốn nhân viên có nền tảng vững về lý thuyết và kỹ năng lập trình cơ bản.

Lập trình viên Fresher sẽ tham gia vào những dự án nhỏ, hỗ trợ viết mã, sửa lỗi và làm việc với công cụ kiểm thử. Nhiệm vụ chính của họ là học hỏi và nắm bắt quy trình phát triển phần mềm, từ đó dần dần đảm nhận những công việc phức tạp hơn.

6.3. Việc làm lập trình viên Javascript Junior

Việc làm lập trình viên Javascript Junior thường là những người đã có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nắm vững kiến thức cơ bản về JavaScript và hệ thống công nghệ web như HTML, CSS. Các công ty thường tuyển dụng Junior để phát triển những tính năng cơ bản và hỗ trợ một số dự án phát triển phần mềm.

Lập trình viên Junior có thể đảm nhận những nhiệm vụ như xây dựng giao diện người dùng, tạo ra tính năng cơ bản cho ứng dụng, hỗ trợ xử lý sự kiện và yêu cầu từ phía khách hàng. Họ cũng có thể tham gia vào việc viết unit test và tối ưu mã nguồn.

Lập trình viên Junior có thể đảm nhận các nhiệm vụ của những dự án lớn

6.4. Việc làm lập trình viên Javascript Senior

Các công ty đang có xu hướng đẩy mạnh việc tìm kiếm vị trí việc làm lập trình viên Javascript với 3-5 năm kinh nghiệm trở lên, có khả năng làm việc độc lập và giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp. Lập trình viên Senior không chỉ giỏi về kỹ thuật mà còn cần có khả năng lãnh đạo và đưa ra giải pháp tối ưu cho các vấn đề khó khăn.

Việc làm lập trình viên Javascript sẽ chịu trách nhiệm thiết kế và phát triển các tính năng phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng và bảo mật hệ thống. Họ cũng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ lập trình viên Junior, đảm bảo chất lượng mã nguồn và thực hiện các code review.

6.5. Việc làm lập trình viên Javascript Leader

Việc làm lập trình viên Javascript Leader là những vị trí dành cho lập trình viên có kinh nghiệm lâu năm cũng như khả năng lãnh đạo đội nhóm. Công ty thường tuyển dụng vị trí Leader để điều phối dự án lớn, quản lý nhóm phát triển và đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Lập trình viên Leader sẽ lãnh đạo đội ngũ, đưa ra kế hoạch phát triển phần mềm, phân công công việc và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong suốt quá trình phát triển dự án. Họ cũng sẽ làm việc chặt chẽ với những bên liên quan để đảm bảo các yêu cầu kinh doanh được đáp ứng.

Lập trình viên Javascript Leader là những vị trí dành cho lập trình viên có kinh nghiệm lâu năm

7. Hình thức tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript

Các công ty hiện nay thường cung cấp nhiều hình thức làm việc linh hoạt, từ part-time, full-time đến remote, tùy thuộc vào nhu cầu và dự án. Mỗi hình thức có những đặc điểm riêng, phù hợp với nhiều đối tượng ứng viên khác nhau, từ sinh viên, người mới bắt đầu đến các lập trình viên có kinh nghiệm.

7.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript Part-time

Part-time JavaScript Developer là vị trí phù hợp cho những người tìm kiếm công việc bán thời gian, chẳng hạn như sinh viên hoặc lập trình viên muốn kết hợp công việc chính với công việc phụ. Các công ty tuyển dụng lập trình viên JavaScript part-time thường yêu cầu ứng viên có khả năng hoàn thành công việc theo tiến độ đã định, dù không làm việc toàn thời gian.

Lập trình viên part-time sẽ thực hiện những công việc như phát triển các tính năng nhỏ, sửa lỗi và kiểm thử ứng dụng dưới sự giám sát của lập trình viên có kinh nghiệm. Họ có thể tham gia vào các dự án phát triển phần mềm ngắn hạn hoặc hỗ trợ những nhóm chính trong công ty.

7.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript Full-time

Việc làm lập trình viên Javascript Full-time là vị trí phổ biến nhất trong ngành công nghệ, dành cho những người tìm kiếm công việc ổn định với thời gian làm việc đầy đủ và cố định trên văn phòng. Công ty tuyển dụng lập trình viên full-time yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc lâu dài, tham gia vào toàn bộ quy trình phát triển sản phẩm.

Lập trình viên full-time sẽ phát triển, duy trì và tối ưu hóa ứng dụng JavaScript, từ front-end đến back-end. Công việc chính của họ bao gồm việc tham gia vào cuộc họp nhóm, thực hiện code review, giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp và cải tiến hiệu suất hệ thống.

Việc làm lập trình viên Javascript Full-time là vị trí dành cho những người tìm kiếm công việc ổn định tại văn phòng

7.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript Remote

Việc làm lập trình viên Javascript remote là một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ trong thời đại số. Hình thức làm việc này mang lại sự tiện lợi và cân bằng công việc cũng như cuộc sống cho các lập trình viên.

Lập trình viên làm việc remote sẽ tham gia vào việc phát triển tính năng ứng dụng, bảo trì mã nguồn và thực hiện các nhiệm vụ như kiểm thử, sửa lỗi qua những công cụ quản lý dự án từ xa như GitHub, Jira. Dù không làm việc trực tiếp tại văn phòng, họ vẫn cần phải tuân thủ tiến độ và phối hợp hiệu quả với thành viên trong nhóm qua cuộc họp trực tuyến.

7.4. Việc làm lập trình viên Javascript yêu cầu kinh nghiệm

Các công ty tìm kiếm lập trình viên JavaScript có kinh nghiệm thường yêu cầu ứng viên có từ 1-3 năm kinh nghiệm trở lên trong việc phát triển phần mềm, đặc biệt là với ứng dụng web phức tạp. Những ứng viên này phải có khả năng làm việc độc lập và giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà không cần sự giám sát trực tiếp.

Lập trình viên có kinh nghiệm sẽ đảm nhận những công việc như thiết kế và phát triển tính năng phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, đảm bảo bảo mật và quản lý cơ sở dữ liệu. Họ cũng sẽ tham gia vào việc code review, hướng dẫn lập trình viên junior và đảm bảo chất lượng mã nguồn.

Lập trình viên có kinh nghiệm sẽ đảm nhận các thiết kế khó và phát triển những tính năng phức tạp hơn

7.5. Việc làm lập trình viên Javascript không yêu cầu kinh nghiệm

Lập trình viên JavaScript không yêu cầu kinh nghiệm thường là vị trí dành cho các ứng viên mới ra trường hoặc những người muốn chuyển đổi nghề nghiệp. Công ty tuyển dụng những ứng viên này để đào tạo và phát triển trong môi trường làm việc thực tế, đồng thời giúp họ nâng cao kỹ năng lập trình.

Lập trình viên không yêu cầu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ những nhiệm vụ cơ bản như phát triển tính năng đơn giản, kiểm thử ứng dụng, sửa lỗi và hỗ trợ đội ngũ trong các công việc hàng ngày. Đây là cơ hội để học hỏi và nâng cao kỹ năng thông qua các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của lập trình viên có kinh nghiệm.

8. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript nhiều nhất

Việc tuyển dụng lập trình viên JavaScript đang ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên cả nước. Những thành phố này thu hút nhiều công ty công nghệ, từ startup đến tập đoàn lớn, nhằm phát triển các ứng dụng web và phần mềm phức tạp. Dưới đây là một số khu vực tuyển dụng lập trình viên JavaScript nhiều nhất:

8.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript TP.HCM

TP.HCM thu hút rất nhiều lập trình viên, đặc biệt là JavaScript, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của startup công nghệ, dịch vụ fintech, thương mại điện tử và các công ty phát triển phần mềm. Với sự gia tăng nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ số, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên JavaScript ở TP.HCM rất cao, đặc biệt trong những công ty công nghệ lớn và công ty dịch vụ IT với nhiều dự án lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

TP.HCM thu hút rất nhiều lập trình viên nhờ sự phát triển mạnh mẽ của startup công nghệ và dịch vụ fintech

8.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm công nghệ, nơi có sự hiện diện mạnh mẽ của các công ty công nghệ trong và ngoài nước. Với sự phát triển của ngành công nghệ thông tin, phần mềm và dịch vụ IT, nhu cầu tuyển dụng lập trình viên JavaScript ở đây rất lớn, đặc biệt là trong nhiều công ty công nghệ, ngân hàng và tổ chức lớn.

Các công ty tại Hà Nội thường tìm kiếm lập trình viên JavaScript để phát triển ứng dụng web, phần mềm doanh nghiệp cũng như những giải pháp công nghệ cao. Những vị trí này không chỉ yêu cầu kỹ năng lập trình vững mà còn yêu cầu khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo trong các dự án công nghệ.

8.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên Javascript Cần Thơ

Cần Thơ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhờ sự hỗ trợ của các chính sách địa phương và sự phát triển của những ngành công nghiệp công nghệ cao. Mặc dù không có quy mô lớn như Hà Nội hay TP.HCM, Cần Thơ vẫn là điểm đến hấp dẫn cho việc làm lập trình viên JavaScript, đặc biệt là trong những công ty phát triển phần mềm phục vụ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lập trình viên JavaScript ở Cần Thơ chủ yếu được tuyển dụng để phát triển các ứng dụng web và giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp, đặc biệt là dự án phục vụ cho nhu cầu địa phương và phát triển nền tảng công nghệ cho ngành nông nghiệp, logistics và thương mại điện tử.

Cần Thơ là điểm đến hấp dẫn cho việc làm lập trình viên JavaScript

8.3. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên Javascript Đà Nẵng

Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm công nghệ và dịch vụ IT của khu vực miền Trung. Với môi trường sống chất lượng và mức độ phát triển kinh tế cao, Đà Nẵng thu hút nhiều công ty công nghệ và startup, từ đó nhu cầu tuyển dụng lập trình viên JavaScript tại đây đang gia tăng hết sức mạnh mẽ.

Các công ty ở Đà Nẵng cũng chú trọng vào ứng dụng web và phần mềm, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, thương mại điện tử và dịch vụ số. Lập trình viên JavaScript tại đây cần có khả năng làm việc độc lập và tham gia vào các dự án sáng tạo với môi trường làm việc hiện đại.

9. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc lập trình viên Javascript

Những nhà tuyển dụng vị trí lập trình viên JavaScript thường có những yêu cầu khá khắt khe để đảm bảo ứng viên có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để phát triển các ứng dụng web phức tạp. Những yêu cầu này không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn bao gồm nhiều yếu tố như khả năng làm việc nhóm, giao tiếp và học hỏi.

Biết cách làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL hoặc NoSQL).

Sẵn sàng học hỏi và áp dụng công nghệ mới để cải thiện quy trình phát triển.

Có khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm trong môi trường phát triển phần mềm.

Khả năng giải quyết vấn đề, phân tích và xử lý lỗi, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật hệ thống.

Lập trình viên cần hiểu biết vững về HTML5 và CSS3 để xây dựng giao diện web tương thích và thân thiện người dùng.

Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm, nắm vững mô hình lập trình như MVC, OOP và phương pháp phát triển Agile.

Lập trình viên cần có kỹ năng lập trình vững chắc và thành thạo JavaScript cũng như các thư viện/frameworks phổ biến như React.js, Vue.js, Angular.

Nhà tuyển dụng thường tìm kiếm những ứng viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng vững vàng

10. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, ngành công nghệ thông tin tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nhiều trường đại học, cao đẳng uy tín tại Việt Nam đã và đang cung cấp những chương trình đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, giúp sinh viên trang bị kiến thức vững vàng và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Bách Khoa Công nghệ thông tin A00, D01 28.48 - 28.53 24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội A00, D01 27.25 - 27.85 22.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm Học viện Bưu chính Viễn thông A00, D01 26.40 27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm Đại học FPT A00,A01, D01, D07 21 40.000.000 - 57.400.000 VNĐ/năm TP.Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM A00 ,A01 27.1 35.000.000 - 140.000.000 VNĐ/năm Đại học Bách khoa TP.HCM A00, A01 25 - 26 40.000.000 VNĐ/năm Đại Học Mở TPHCM A00, A01, D01, D07 21 22.000.000 - 27.000.00 VNĐ/năm

Việc làm lập trình viên Javascript đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn với thu nhập cao cùng cơ hội thăng tiến rõ ràng. Nhu cầu tuyển dụng vị trí này rất cao tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, đặc biệt trong những công ty công nghệ và start-up, yêu cầu ứng viên cần có kiến thức vững về các framework, thành thạo phần mềm công nghệ cũng như những kỹ năng mềm cần thiết.