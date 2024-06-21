Tìm Việc Làm Long Biên Hà Nội Thu Nhập Cao Đi Làm Ngay

1. Thị trường việc làm Long Biên

Thị trường việc làm Long Biên Hà Nội rất sôi động với nhiều doanh nghiệp lớn cùng các vị trí có thu nhập hấp dẫn.

1.1. Sơ lược về thị trường việc làm tại Long Biên Hà Nội

Số lao động cần tuyển có trình độ cao đẳng và đại học là 1.835/5.258, tương đương với 34,8%. Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông đạt 1.058/5.258, chiếm 20,3%.

Về mức lương, các vị trí có thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ cao nhất với 40,1%, tương đương 2.158/5.258 chỉ tiêu tuyển dụng. Mức lương này chủ yếu dành cho các công việc ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, và những lao động phổ thông có tay nghề...

Các vị trí có mức lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng đứng thứ hai với 23,5% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng, tương đương 1.236/5.258. Mức thu nhập này thường dành cho các vị trí kinh doanh, quản lý, giám sát, trưởng - phó phòng…

Thị trường việc làm Long Biên Hà Nội rất sôi động với mức lương hấp dẫn

1.2. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Long Biên

Với nguồn tài nguyên và nhân lực dồi dào, thị trường việc làm tại Long Biên ngày càng trở nên sôi động. Trong thời gian tới, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch sẽ là các ngành chính thu hút người lao động tại đây.

2. Top các việc làm quận Long Biên lương hấp dẫn, ổn định

Với nhu cầu tuyển dụng cao ở đủ mọi mức lương, thị trường việc làm quận Long Biên rất sôi động với các vị trí có mức lương hấp dẫn ở đủ các ngành nghề.

Trong thời điểm hiện tại, ngành nhân sự đang chứng kiến một sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tuyển dụng việc làm Long Biên. Điều này bắt nguồn từ nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong việc tăng cường hợp tác nhân sự, thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi và nhu cầu quản lý nhân lực hiệu quả hơn tại các công ty.

Theo các cuộc khảo sát, các công ty đang tích cực tìm kiếm những nhân sự có khả năng hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định chiến lược. Các vị trí này được dự báo sẽ có mức tăng lương cao, do số lượng ứng viên sở hữu những kỹ năng này trên thị trường lao động hiện nay còn hạn chế.

2.2. Ngành Kỹ thuật - Sản xuất

Trong nửa đầu năm 2024, nhu cầu việc làm Long Biên trong ngành Kỹ thuật - Sản xuất đang có xu hướng gia tăng. Điều này bắt nguồn từ việc các doanh nghiệp liên tục mở rộng, đồng thời tăng cường các hoạt động sáp nhập và mua lại.

Chiến lược tuyển dụng hiện nay chủ yếu tập trung vào việc thu hút các chuyên gia có chuyên môn cao thông qua các chính sách trao quyền và khuyến khích phát triển độc lập cho từng cá nhân, cũng như không ngừng cải tiến các chính sách quyền lợi cho nhân viên. Dự đoán cho thấy, mức lương trong ngành Kỹ thuật - Sản xuất sẽ có sự tăng nhẹ so với mức lương năm 2023.

Nhu cầu việc làm Long Biên trong ngành Kỹ thuật - Sản xuất đang có xu hướng gia tăng

2.3. Ngành Tài chính - Kế toán

Việc phát triển của Hà Nội như một trung tâm kinh tế mới trong khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhu cầu về các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là những người có kỹ năng giao tiếp và quản trị vững vàng.

Năm 2024, mặc dù mức lương trong ngành Tài chính - Kế toán dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định, nhưng một số công ty có thể đưa ra các gói thưởng lớn hơn để thu hút ứng viên có năng lực cao.

Xem thêm: 05 Việc Làm Quận 3 Dành Cho Nữ Giới Được Nhiều Người Ứng Tuyển Nhất Hiện Nay

2.4. Ngành Marketing

Trong thị trường việc làm Long Biên hiện nay, Marketing đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của mỗi công ty và doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào các chiến lược Marketing được áp dụng. Vì vậy, việc có một đội ngũ Marketer chuyên nghiệp, sáng tạo là điều mà mọi doanh nghiệp đều đang tìm kiếm. Theo đuổi ngành Marketing sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Theo đuổi ngành Marketing sẽ mở ra rất nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

2.5. Ngành xây dựng

Ngành xây dựng ở Việt Nam đang được đánh giá là một trong ba quốc gia có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực Châu Á. Số lượng các công trình kiến trúc quốc tế tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể. Tại Long Biên, đầu tư vào cơ sở hạ tầng là ưu tiên hàng đầu, vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành xây dựng ngày càng lớn.

Công việc trong ngành xây dựng có thể phân chia thành ba nhóm chính: Công trường, công xưởng và văn phòng. Tại các công trường, có các vị trí như kỹ sư thi công, thợ đào đắp, kỹ sư giám sát thi công, chỉ huy trưởng công trường.

Trong công xưởng, các vị trí bao gồm kỹ sư giám sát nội bộ, kỹ sư quản lý chất lượng, chuyên viên phát triển sản phẩm. Còn trong văn phòng, có các chuyên viên hoặc nhân viên quản lý tại phòng kế hoạch, dự án. Ngành xây dựng không yêu cầu sự quen biết để xin việc, điều này làm cho ngành này rất phù hợp với những thí sinh không có điều kiện kinh tế hay quan hệ xã hội.

2.6. Ngành du lịch

Ngành du lịch tại Hà Nội đang phát triển rất nhanh. Số lượng du khách đến thăm các địa điểm du lịch trong địa bàn thủ đô tăng đáng kể qua từng năm. Do đó, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành này, việc có được đội ngũ nhân sự có chuyên môn nghiệp vụ cao trong lĩnh vực du lịch và khách sạn là vô cùng quan trọng. Đây là cơ hội lớn cho những bạn trẻ thông minh, năng động, có lòng đam mê học hỏi và khám phá.

Ngành du lịch cũng là một trong những ngành cần nhân lực ở Long Biên

Xem thêm: Tìm Việc Làm Đông Anh Thu Nhập Cao, Ổn Định, Không Qua Trung Gian

3. Các lưu ý khi tìm việc làm tại Long Biên

Để bắt đầu một công việc mới, có nhiều yếu tố bạn cần quan tâm. Dưới đây là một số điểm quan trọng bạn nên xem xét trước khi tìm việc:

3.1. Cập nhật CV thường xuyên

Việc đầu tiên trong hành trình tìm kiếm công việc là cập nhật CV của bạn. Đây là "tài liệu" đầu tiên mà nhà tuyển dụng sẽ xem xét để đánh giá sự phù hợp của bạn với vị trí họ cần. Do đó, hãy đảm bảo rằng CV của bạn được trình bày một cách rõ ràng, chuyên nghiệp và bao gồm các từ khóa liên quan đến công việc bạn đang ứng tuyển.

Ngay cả khi bạn không có ý định chuyển việc, việc cập nhật CV mỗi 6 tháng hoặc 1 năm cũng rất cần thiết để ghi lại những thành tích và kỹ năng mới mà bạn đã đạt được.

3.2. Lập danh sách công việc và công ty mơ ước

Việc tạo ra một danh sách các công việc và công ty mà bạn mong muốn sẽ giúp bạn tập trung vào những kỹ năng cần thiết. Thay vì gửi CV một cách ồ ạt đến nhiều công ty và vị trí khác nhau, hãy chủ động chọn lọc những công việc và môi trường làm việc lý tưởng cho mình. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng khả năng tìm được công việc phù hợp nhất.

3.3. Tiếp cận nhà tuyển dụng

Sau khi đã lập danh sách các công việc và công ty mong muốn, bạn nên tìm kiếm thông tin tuyển dụng của họ trên trang web chính thức của công ty hoặc trên các trang tuyển dụng lớn.

Nếu không tìm thấy thông tin tuyển dụng trực tuyến, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với bộ phận nhân sự của công ty để hỏi về kế hoạch tuyển dụng của họ.

3.4. Đánh giá môi trường làm việc

Buổi phỏng vấn là cơ hội để nhà tuyển dụng đánh giá bạn, cũng là thời điểm để bạn xem xét xem công ty có phù hợp với mình hay không. Dưới đây là một số gợi ý để bạn đánh giá một công ty:

Mô tả công việc chi tiết

Một mô tả công việc rõ ràng và chi tiết sẽ giúp bạn hiểu rõ nhiệm vụ công việc của mình. Điều này không chỉ giúp bạn xác định xem công việc có phù hợp với mình hay không mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty.

Cách giao tiếp và ứng xử

Trong buổi phỏng vấn, hãy chú ý đến cách giao tiếp của người đại diện công ty. Những người phỏng vấn chuyên nghiệp sẽ tạo ra một không khí thoải mái và tôn trọng. Dù bạn có phải là ứng viên tiềm năng hay không, họ vẫn nên dành sự tôn trọng tối thiểu cho bạn. Nếu họ đặt những câu hỏi quá riêng tư hoặc khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy khéo léo từ chối và tiếp tục đánh giá thái độ của họ.

Sau khi phỏng vấn, hãy tiến hành đánh giá lại công ty

4. Trang web tuyển dụng việc làm Hà Nội uy tín hiện nay

Hiện nay, có rất nhiều trang web tuyển dụng cung cấp một nguồn ứng viên phong phú cho các nhà tuyển dụng. Sự đa dạng này đôi khi khiến các chuyên viên tuyển dụng khó khăn trong việc lựa chọn nền tảng đáng tin cậy và đảm bảo chất lượng ứng viên.

Job3s là website tuyển dụng uy tín, cung cấp nhiều việc làm Long Biên uy tín

Để tìm kiếm việc làm Long Biên thông qua trang web job3s, người lao động cần tạo một tài khoản cá nhân. Trên nền tảng này, ứng viên có thể tạo và lưu trữ CV trực tiếp, cũng như chia sẻ thông tin với nhà tuyển dụng.

Bước 1: Truy cập job3s. Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ web: Truy cập job3s. Mở trình duyệt và truy cập vào địa chỉ web: job3s.ai

Bước 2: Truy cập mục “Việc làm”. Nhấn vào mục “Việc làm” trên thanh menu và chọn “Tìm việc làm”.

Bước 3: Nhập thông tin bạn cần tìm kiếm. Điền các thông tin liên quan đến việc làm tại Nhà Bè, bao gồm: vị trí tuyển dụng, địa điểm làm việc, kinh nghiệm làm việc, và mức lương mong muốn.

Bước 4: Thực hiện tìm kiếm. Nhấn vào nút “Tìm kiếm”. Chờ khoảng 3 giây để hệ thống xử lý và trả về kết quả. Sau đó, bạn có thể xem danh sách các công việc phù hợp và nộp hồ sơ cho vị trí mong muốn.

Trên đây là top các việc làm Long Biên có mức thu nhập hấp dẫn cùng một số kinh nghiệm để bạn có được một công việc phù hợp. Đây là khu vực có nhu cầu nhân lực rất cao và nhiều cơ hội việc làm. Bạn có thể tự tin thử sức và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, sở thích của bản thân.