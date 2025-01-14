Tìm việc làm Mỹ Tho: Tin tuyển dụng mới nhất, cơ hội việc tốt lương cao

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 14/01/2025
Tìm việc làm Mỹ Tho đáp ứng nhu cầu cho người lao động đang sinh sống tại Mỹ Tho và các vùng lân cận. Thông tin tuyển dụng mới nhất cũng giúp những ai muốn đến vùng đất này sinh sống có thêm lựa chọn và cân nhắc. Dưới đây, job3s sẽ giới thiệu đến các bạn một số đặc trưng công việc phổ biến tại đây cũng như cách để bạn tìm việc nhanh chóng, hiệu quả nhất.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất: 8 lựa chọn phổ biến
    1. 1.1. May mặc và thiết kế thời trang
    2. 1.2. Giày da và túi xách
    3. 1.3. Chế biến nông - thủy sản
    4. 1.4. Kinh doanh - kinh tế
    5. 1.5. Việc làm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại nhà
    6. 1.6. Điện - Điện tử - Cơ khí
    7. 1.7. Giúp việc nhà
    8. 1.8. Lao động phổ thông làm giờ hành chính ngành xây dựng
  4. 2. Có nên về Mỹ Tho Tiền Giang lập nghiệp không?
  6. 3. Nên làm gì khi tìm việc làm Mỹ Tho?
    1. 3.1. Cân nhắc thời gian và khoảng cách di chuyển đến công ty
    2. 3.2. Tìm kiếm các công việc tại Mỹ Tho phù hợp với kỹ năng, trình độ
    3. 3.3. Nên tham khảo mức lương thưởng ở mặt bằng chung

1. Việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất: 8 lựa chọn phổ biến

Mỹ Tho là thành phố trực thuộc tỉnh Tiền Giang, rất gần TPHCM. Trong dòng chảy dịch chuyển cơ cấu dân số cũng như tập trung phát triển kinh tế về các đô thị lân cận, Mỹ Tho được xem là điểm dừng chân lý tưởng của không ít người.

Sinh sống tại Mỹ Tho có rất nhiều ưu điểm, không chỉ vì cơ hội việc làm Mỹ Tho ngày càng nhiều. Nơi đây có thiên nhiên trong lành, không khí mát mẻ, thành phố năng động, nhộn nhịp nhưng không quá xô bồ như TPHCM. Hiện tại, các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước rất quan tâm đầu tư tại Mỹ Tho. Vì vậy nhu cầu tuyển dụng lao động cũng tăng lên đáng kể.

Theo thống kê, năm 2022 có đến 12,937 lao động tìm được việc làm Mỹ Tho Tiền Giang. Năm 2023, con số này tăng lên gần 14,000. Nhu cầu tuyển dụng ngoài các công ty trên địa bàn TP Mỹ Tho thì còn tập trung vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Tiền Giang, Bến Tre (cách thành phố Mỹ Tho tầm 20km đổ lại).

Nếu bạn đang tìm việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất, có thể tham khảo nhu cầu lao động nơi đây với các công việc được tuyển dụng nhiều nhất:

1.1. May mặc và thiết kế thời trang

Lĩnh vực may mặc, thiết kế thời trang chiếm đến hơn 50% nhu cầu việc làm Mỹ Tho hiện nay. Nhu cầu tuyển thợ may mặc, thiết kế,…và nhiều vị trí liên quan đến may mặc ngày càng tăng cao. Không chỉ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp mà còn có rất nhiều xưởng may, nhiều thương hiệu thời trang trên địa bàn.

Nếu là công nhân có tay nghề hoặc lao động chuyên môn cao, thu nhập từ ngành này cũng rất tốt. Còn nếu chưa có tay nghề, bạn có thể sẽ được đào tạo hướng dẫn để thực hiện các công việc trong từng phân đoạn sản xuất cụ thể.

Việc làm Mỹ Tho ngành may mặc, thiết kế thời trang đang rất cần nhân sự

1.2. Giày da và túi xách

Ngành nghề này cũng rất hot tại thành phố Mỹ Tho. Tại đây, các doanh nghiệp thường sản xuất hàng giày da, túi xách xuất khẩu. Tiền Giang với nhiều công ty, khu công nghiệp luôn thu hút số lượng đơn hàng lớn nên nếu bạn muốn tìm việc làm tại đây thì hãy cân nhắc.

1.3. Chế biến nông - thủy sản

Ngành nghề chế biến nông thủy sản đang rất phát triển tại Tiền Giang nói chung và Mỹ Tho nói riêng. Chọn công việc này, bạn sẽ được làm trong các nhà máy chế biến nông thủy sản, chủ yếu là cung ứng thực phẩm xuất khẩu.

Đây là ngành nghề phát triển bền vững gắn liền với định hướng kinh tế vùng. Vì vậy bạn sẽ không cần lo lắng về cơ hội việc làm cũng như sự ổn định khi lựa chọn.

1.4. Kinh doanh - kinh tế

Việc làm trong khối ngành kinh doanh - kinh tế cũng là việc làm Mỹ Tho Tiền Giang mới nhất mà bạn nên cập nhật.

Là một thành phố phát triển, tương lai ngày càng đi lên, hiện tại nhu cầu việc làm khối ngành kinh tế đang rất được chú trọng:

  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên bán hàng
  • Nhân viên kế toán - kiểm toán
  • Nhân viên hành chính - nhân sự
  • Nhân viên tư vấn bảo hiểm, tư vấn tài chính
Việc làm khối kinh tế là chọn lựa tốt ở Mỹ Tho

1.5. Việc làm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại nhà

Nếu bạn đang tìm việc làm Mỹ Tho Tiền Giang và có chuyên môn trong lĩnh vực y tế thì đây là lựa chọn rất tuyệt vời ở thời điểm này.

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Tiền Giang ngày càng gia tăng. Điều dưỡng, nhân viên chăm sóc y tế tại nhà ngày càng có chỗ đứng. Không chỉ làm việc trong hệ thống bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân, các phòng khám…; bạn còn có cơ hội làm việc cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà: Chăm sóc sức khỏe sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người già…

1.6. Điện - Điện tử - Cơ khí

Đây cũng là một trong những lĩnh vực việc làm đang có nhu cầu tuyển dụng cao ở Mỹ Tho. Ngành điện, điện tử, cơ khí gắn liền với sự phát triển công nghiệp địa phương. Vì vậy các nhóm ngành này ngày càng được mở rộng. Cơ hội công việc đa dạng và mức thu nhập cũng vô cùng tương xứng với năng lực bỏ ra.

1.7. Giúp việc nhà

Giúp việc nhà sẽ là lựa chọn tốt nếu bạn muốn tìm kiếm một công việc có thu nhập tốt mà không yêu cầu về trình độ học vấn. Với công việc này, bạn cũng có nhiều hình thức lựa chọn. Ví dụ như giúp việc theo giờ, giúp việc giờ hành chính 8 tiếng hoặc giúp việc hỗ trợ chỗ ăn ở.

Hiện nay, nhu cầu tìm giúp việc ở Mỹ Tho, Tiền Giang ngày càng tăng cao. Ngoài giúp việc cho các gia đình người Việt, nếu giỏi ngoại ngữ và có kỹ năng nấu nướng tốt, bạn cũng có thể chọn giúp việc cho những gia đình người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Chủ yếu là các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Giúp việc nhà là một trong những chọn lựa công việc tốt ở Mỹ Tho

1.8. Lao động phổ thông làm giờ hành chính ngành xây dựng

Tìm việc làm Mỹ Tho mới nhất không thể bỏ qua cơ hội với những việc làm trong ngành xây dựng. Không chỉ nhu cầu xây dựng nhà ở, tại đây đang thu hút đầu tư nên có rất nhiều dự án khu đô thị, nhà xưởng, khu công nghiệp. Việc này chỉ yêu cầu trình độ lao động phổ thông, chỉ cần có sức khỏe, chăm chỉ là cũng có thể kiếm được nguồn thu nhập vô cùng ổn định.

2. Có nên về Mỹ Tho Tiền Giang lập nghiệp không?

Có thể thấy, không thiếu việc làm tại Mỹ Tho dành cho người lao động đang sinh sống tại địa phương này. Những người có ý định đến nơi đây sinh sống cũng không thiếu các cơ hội để có thể tìm được một công việc đúng chuyên môn, có thu nhập để đảm bảo cuộc sống.

TP Mỹ Tho là đô thị loại 1 và tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thì Mỹ Tho chỉ xếp sau TP Cần Thơ về quy mô và tốc độ phát triển. Hạ tầng thành phố được đầu tư bài bản, các dự án trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch cũng nhận được đầu tư từ các tập đoàn lớn trong ngoài nước. Chính vì vậy, đây được xem là một trong những thành phố đầy tiềm năng cũng như là nơi an cư lý tưởng trong giai đoạn này.

Đến sinh sống tại Mỹ Tho, bạn sẽ nhận được những lợi ích gì?

  • Mỹ Tho chỉ cách TP HCM 70km. Thời gian di chuyển chỉ mất từ 1,5 - 2 giờ đồng hồ qua quốc lộ 1A, giao thông vô cùng thuận tiện
  • Mỹ Tho tiếp giáp với 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu. Vì vậy không khí nơi đây rất mát mẻ, trong lành. Cảnh quan xanh mát, hiền hòa, là một chốn nghỉ dưỡng đích thực sau những giờ làm việc mệt mỏi.
  • Vùng đất có lịch sử lâu đời, nhiều giá trị văn hóa: Đờn ca tài tử, các làng nghề truyền thống…
  • Vùng đất có nhiều đặc sản miền Tây Nam Bộ thú vị và đặc sắc
  • Cơ hội tìm việc làm Mỹ Tho rất nhiều. Nhiều công ty đang hoạt động, nhiều khu công nghiệp, bến tàu Mỹ Tho… Sẽ không lo thiếu việc làm khi bạn đến sinh sống tại vùng đất này. Các dịch vụ vận tải, viễn thông, du lịch ngày càng phát triển, kéo theo đó chất lượng cuộc sống cũng ngày càng được nâng cao.
Mỹ Tho Tiền Giang là một trong những vùng đất đáng sống hiện nay

3. Nên làm gì khi tìm việc làm Mỹ Tho?

Mặc dù được xem là một trong những thị trường việc làm sầm uất của khu vực miền Tây Nam Bộ, nhưng để chọn được một công việc phù hợp, bạn cũng cần lưu ý:

3.1. Cân nhắc thời gian và khoảng cách di chuyển đến công ty

Sẽ có rất nhiều lựa chọn công việc tại Mỹ Tho, và để đảm bảo thời gian di chuyển và sức khỏe, bạn nên tính toán khoảng cách giữa nơi ở và chỗ làm. Nếu chỗ làm quá xa, hãy tham khảo xem công ty có xe đưa đón hay không. Hoặc tìm giải pháp khác và chọn các công ty ở gần nơi ở hơn.

3.2. Tìm kiếm các công việc tại Mỹ Tho phù hợp với kỹ năng, trình độ

Để có thể gắn bó lâu dài với công việc, bạn nên cân nhắc trình độ, kỹ năng của mình và chọn một công việc thực sự phù hợp. Đặc biệt là các công việc ngoài khả năng chuyên môn. Hãy xem bản thân có đủ sự yêu thích với công việc đó không, có mong muốn cống hiến và phát triển trong lĩnh vực đó hay không.

Đã có rất nhiều người chọn công việc trái nghề và thành công rực rỡ. Nhưng cũng có nhiều người “cả thèm chóng chán” và phải liên tục thay đổi công việc chỉ vì không biết bản thân muốn gì. Bạn nên xác định mục tiêu công việc cụ thể, điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng có sự thăng tiến trong công việc.

Tìm việc đúng chuyên môn giúp bạn phát huy tốt nhất khả năng bản thân

3.3. Nên tham khảo mức lương thưởng ở mặt bằng chung

Để đảm bảo quyền lợi của mình và có được sự cân nhắc lựa chọn tốt nhất, bạn nên tham khảo mức lương mặt bằng chung của công việc mình chọn. Tại Mỹ Tho, mức lương trung bình có thể sẽ không cao như ở TPHCM và các điều kiện đãi ngộ cũng sẽ không giống nhau ở từng công ty. Hãy liệt kê và so sánh để tìm kiếm một môi trường làm việc chất lượng, đảm bảo để an tâm công tác lâu dài.

Ngoài ra, để nhanh chóng tìm được việc làm Mỹ Tho, bạn cũng nên tìm đến những nền tảng tìm việc uy tín. Hãy tham khảo danh sách tuyển dụng ở Mỹ Tho mới nhất từ job3s. Đây là nền tảng việc làm lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam, kết nối nhà tuyển dụng và người lao động toàn quốc. Thông tin tuyển dụng được cập nhật mới liên tục, thị trường việc làm rộng mở, mô tả công việc chi tiết nên chắc chắn sẽ giúp bạn nhanh chóng chọn được các công việc đúng với nhu cầu và nguyện vọng của mình.

Tìm việc làm Mỹ Tho hiện nay có nhiều lựa chọn, cơ hội rộng mở cho tất cả người lao động. Chỉ cần bạn thực sự chăm chỉ và nỗ lực thì chắc chắn Mỹ Tho sẽ mang đến cho bạn những công việc đúng với sở trường nhất. Ngay bây giờ, hãy chuẩn bị CV thật chu đáo và bắt đầu hành trình tìm việc làm tại job3s!

