Tuyển dụng việc làm nhân viên quan hệ khách hàng mới nhất năm 2025
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 04/12/2024
Với sức hút của các ngành ngân hàng, bảo hiểm tài chính... việc làm nhân viên quan hệ khách hàng đang có nhu cầu tuyển dụng rất lớn tại các khu vực như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM... Mức lương trung bình cho việc làm này dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng.
  2. 1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên quan hệ khách hàng
  4. 2. Phân loại nhân viên quan hệ khách hàng
  6. 3. Mức lương trung bình của nhân viên quan hệ khách hàng
  8. 4. Mô tả về công việc của một nhân viên quan hệ khách hàng
  10. 5. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên quan hệ khách hàng
  12. 6. Khu vực tuyển nhân viên quan hệ khách hàng nhiều nhất
    1. 6.1. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng Hà Nội
    2. 6.2. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng TP.HCM
    3. 6.3. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng Đà Nẵng

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên quan hệ khách hàng

Nhân viên quan hệ khách hàng là những người làm việc trong bộ phận chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp. Họ có nhiệm vụ duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng để tối ưu nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Hiện nay, việc làm nhân viên quan hệ khách hàng được chia thành hai mảng là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân và nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp.

Nhân viên quan hệ khách hàng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Họ thấu hiểu nhu cầu khách hàng, hỗ trợ bộ phận marketing và sales nắm bắt xu hướng, tăng tỷ lệ chốt đơn. Đồng thời, người giữ vị trí này nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, giúp họ dễ dàng tiếp cận sản phẩm/dịch vụ. Việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp còn tạo ra cơ hội mở rộng khách hàng thông qua giới thiệu từ người quen.

Theo Báo cáo Thị trường Tuyển dụng 2023-2024, ngành Tài chính - Ngân hàng và Bảo hiểm đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng cao, với tỷ lệ lần lượt lên tới 72.73% và 66.67%. Các ngân hàng và công ty bảo hiểm chủ yếu đăng tuyển qua các website tuyển dụng uy tín với trung bình có hàng trăm cơ hội việc làm mới mỗi ngày. Để nhanh chóng kết nối với các nhà tuyển dụng, ứng viên có thể tìm việc trên các website uy tín, nơi các tập đoàn lớn như AIA, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank… thường xuyên đăng tuyển cho vị trí nhân viên quan hệ khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng chuyên viên quan hệ khách hàng ngày càng tăng cao

2. Phân loại nhân viên quan hệ khách hàng

Nhân viên quan hệ khách hàng là những người thuộc bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp, đóng vai trò là đại diện hình ảnh của công ty thông qua phong cách phục vụ, chất lượng sản phẩm và các chính sách dành cho khách hàng. Mặc dù đây là đặc điểm chung cho vị trí này, nhưng mỗi nhóm nhân viên sẽ có những đặc trưng riêng biệt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù công việc của họ.

Tiêu chí

Nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân

Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Đối tượng khách hàng

- Cá nhân, cá nhân đại diện hộ gia đình, cá nhân đại diện hộ kinh doanh cá thể.

- Tổ chức, doanh nghiệp thuộc các ngành nghề có lĩnh vực khác nhau.

Sản phẩm cần bán

- Sản phẩm tiền gửi, cho vay, thẻ

- Dịch vụ khác: Chuyển tiền, bảo hiểm, ngân hàng số…

- Sản phẩm tiền gửi, quản lý tài khoản, tín dụng, tài trợ thương mại, ngoại hối và giao dịch nguồn vốn.

Kinh nghiệm làm việc

- Ít hoặc không yêu cầu kinh nghiệm, đào tạo sau khi tuyển dụng.

- Cần có kinh nghiệm quản lý khách hàng cao cấp.

Mức độ thẩm định khách hàng

- Yêu cầu thẩm định cao, trách nhiệm nhiều.

- Thẩm định doanh nghiệp, đoán giá trị tài sản thế chấp, khả năng thanh toán gốc và lãi trong tương lai.

Ưu điểm

- Nguồn khách hàng dồi dào, tỷ lệ ký hợp đồng cao, thủ tục đơn giản.

- Giá trị hợp đồng cao, thu nhập cao, cơ hội thăng tiến

Nhược điểm

- Thu nhập từ doanh số thấp, khó tiếp cận khách hàng, cạnh tranh cao.

- Thời gian giao dịch lâu, khó tiếp cận khách hàng, mức độ cạnh tranh cao.

Tóm lại, nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân phụ trách các khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, trong khi nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp sẽ phụ trách chăm sóc, phát triển các khách hàng doanh nghiệp từ nhỏ đến lớn.

Việc làm nhân viên quan hệ khách hàng được phân loại thành 2 tiêu chí
Việc làm nhân viên quan hệ khách hàng được phân loại thành 2 tiêu chí

3. Mức lương trung bình của nhân viên quan hệ khách hàng

Mức lương cho việc làm nhân viên quan hệ khách hàng tại Việt Nam tùy thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm của ứng viên. Từ các vị trí thực tập sinh cho đến các vị trí cao như trưởng nhóm và giám đốc quan hệ khách hàng, mức lương có thể dao động từ 5.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Điều này phản ánh được sự phát triển và nhu cầu ngày càng cao của việc làm nhân viên quan hệ khách hàng trong thị trường lao động.

Việc làm quan hệ khách hàng

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Thực tập sinh quan hệ khách hàng

3.000.000 - 5.000.000

Nhân viên quan hệ khách hàng

10.000.000 - 30.000.000

Chuyên viên quan hệ khách hàng

15.000.000 - 30.000.000

Trưởng nhóm quan hệ khách hàng

20.000.000 - 35.000.000

Giám đốc quan hệ khách hàng

25.000.000 - 40.000.000
Bảng thống kê mức lương trung bình của việc làm nhân viên quan hệ khách hàng
Mức lương trung bình cho việc làm nhân viên quan hệ khách hàng khoảng 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương trung bình cho việc làm nhân viên quan hệ khách hàng khoảng 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng

4. Mô tả về công việc của một nhân viên quan hệ khách hàng

Nhân viên quan hệ khách hàng là yếu tố then chốt trong việc duy trì phát triển mối quan hệ giữa ngân hàng, công ty bảo hiểm, tổ chức tài chính và khách hàng. Công việc của họ tập trung vào việc hiểu rõ nhu cầu, mối quan tâm và trải nghiệm của khách hàng, nhằm nuôi dưỡng lòng trung thành của các khách hàng, thúc đẩy hoạt động kinh doanh bền vững. Dưới đây là những công việc cụ thể của một nhân viên quan hệ khách hàng:

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Xây dựng, duy trì mối quan hệ vững chắc và tin cậy với khách hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc làm nhân viên quan hệ khách hàng. Để đạt được điều này, họ cần dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng về nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng của khách hàng thông qua các cuộc trò chuyện, khảo sát hoặc theo dõi phản hồi từ khách hàng. Sau khi hiểu rõ vấn đề khách hàng đang gặp phải, nhân viên quan hệ khách hàng sẽ đưa ra những giải pháp phù hợp, từ việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ đến các đề xuất hỗ trợ, nhằm đáp ứng nhu cầu của họ một cách tối ưu và tạo ra nhiều trải nghiệm tích cực.

Quản lý kết nối và tương tác với khách hàng

Nhân viên quan hệ khách hàng đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với khách hàng, có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về các sản phẩm và dịch vụ. Họ sẽ tương tác với khách hàng qua nhiều kênh như email, tin nhắn, mạng xã hội,... Quản lý hiệu quả các kênh giao tiếp này sẽ giúp cho nhân viên quan hệ khách hàng chăm sóc khách hàng tốt hơn, hiểu rõ nhu cầu của họ, từ đó mở rộng tệp khách hàng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Giải quyết vấn đề của khách hàng

Để khách hàng hiện tại trở thành khách hàng trung thành và có thể thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng khác, nhân viên quan hệ khách hàng cần nhanh chóng giải quyết các vấn đề của họ, duy trì phản hồi liên tục qua các kênh như mạng xã hội, email… Việc này sẽ giúp xây dựng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng, qua đó họ sẽ có thể giới thiệu thêm nhiều người khác đến với doanh nghiệp.

Nâng cao hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán

Nhân viên quan hệ khách hàng có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng sau bán hàng, nhằm hiểu rõ hơn về nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Dựa trên những thông tin này, họ sẽ là những người đề xuất ra các cải tiến và phương án hợp lý để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Điều này không chỉ làm tăng sự hài lòng mà còn xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp.

Mở rộng tệp khách hàng

Bên cạnh việc chăm sóc khách hàng hiện tại, nhân viên quan hệ khách hàng còn có nhiệm vụ mở rộng và thu hút những khách hàng mới. Họ sẽ lên kế hoạch để tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng, triển khai các hoạt động quảng bá, ưu đãi, marketing trực tiếp… Đồng thời, nhân viên quan hệ khách hàng còn phối hợp với các phòng ban khác để truyền tải thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhằm thu hút sự chú ý và gia tăng lượng khách hàng cho doanh nghiệp.

Theo dõi đối thủ cạnh tranh

Việc hiểu rõ những chiến lược và hoạt động của đối thủ cạnh tranh sẽ giúp cho nhân viên quan hệ khách hàng có thể nhận diện được các xu hướng và động thái của thị trường. Từ đó, họ có thể xây dựng kế hoạch phù hợp để cải thiện hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa dịch vụ và nâng cao vị thế của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh hiệu quả.

5. Yêu cầu đối với việc làm nhân viên quan hệ khách hàng

Để trở thành nhân viên quan hệ khách hàng, người ứng tuyển cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học với các chuyên ngành liên quan như: Tài chính ngân hàng, Marketing, Kế toán, Quan hệ công chúng,...

Kỹ năng nghiệp vụ: Hiểu rõ quy trình và quy định của doanh nghiệp giúp người ứng tuyển làm việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp làm việc nhóm để đạt kết quả tối ưu.

Kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng thuyết phục và giao tiếp tốt giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc với khách hàng.

Kỹ năng ngoại ngữ: Có lợi thế khi làm việc với khách hàng quốc tế.

Kỹ năng xử lý tình huống: Khả năng thích ứng và giải quyết vấn đề nhanh chóng giúp duy trì chất lượng dịch vụ trong mọi tình huống.

Các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên quan hệ khách hàng
Các yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên quan hệ khách hàng

6. Khu vực tuyển nhân viên quan hệ khách hàng nhiều nhất

Tại các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội… nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng đang ngày càng tăng, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ và kinh tế. Các doanh nghiệp tại đây đều đang tìm kiếm những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng. Mức lương tại từng khu vực cũng có sự chênh lệch, tùy thuộc vào cấp bậc và yêu cầu công việc.

6.1. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng Hà Nội

Hà Nội - thủ đô của Việt Nam là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế lớn của cả nước. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, tài chính, ngân hàng và công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại Hà Nội đang ngày tăng càng cao. Các doanh nghiệp tại đây đang đặc biệt chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, do đó, yêu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng luôn rất lớn.

Theo thống kê, việc làm nhân viên quan hệ khách hàng có hơn 100 tin tuyển dụng mỗi tháng, với mức lương trung bình dao động khoảng 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực Quận Ba Đình, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa…

6.2. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng TP.HCM

TP.HCM - Trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam là nơi tập trung đông đảo các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước. Môi trường cạnh tranh cao cùng với tốc độ phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề như bất động sản, ngân hàng, công nghệ, tiêu dùng… làm cho nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại TP.HCM vẫn giữ ở mức cao. Các công ty tại đây yêu cầu nhân viên không chỉ có kỹ năng giao tiếp tốt mà còn phải hiểu rõ nhu cầu, đặc thù của từng nhóm khách hàng để đảm bảo sự hài lòng và níu giữ chân khách hàng.

Tại các khu vực như Quận 1, Quận 7, TP Thủ Đức… việc làm nhân viên quan hệ khách hàng vẫn đang thu hút được lượng lớn người lao động, với mức lương khoảng 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

6.3. Tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của miền Trung Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ nhờ vào du lịch, công nghiệp và dịch vụ. Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ du lịch, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quan hệ khách hàng tại Đà Nẵng đang gia tăng nhanh chóng. Các công ty và doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, bất động sản, bán lẻ… luôn cần đến những nhân viên có khả năng giao tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng để phát triển và duy trì thương hiệu của mình.

Mức lương trung bình cho việc làm nhân viên quan hệ khách hàng thường dao động khoảng 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng, tập trung tại các khu vực như Quận Hải Châu, Quận Sơn Trà, Quận Thanh Khê…

Tóm lại, nhân viên quan hệ khách hàng đóng vai trò then chốt trong việc phát triển mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và công ty. Với mức lương hấp dẫn và cơ hội thăng tiến rõ ràng, việc làm nhân viên quan hệ khách hàng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều ứng viên, phản ánh được tầm quan trọng của vị trí này trong thị trường lao động hiện nay.

