Mức lương phục vụ nhà hàng và lộ trình thăng tiến trong công việc

1. Công việc phục vụ nhà hàng là làm những gì?

Phục vụ nhà hàng là một trong những công việc rất đặc thù trong ngành dịch vụ. Nhân viên tại vị trí này sẽ là người đảm nhiệm công việc bưng bê, phục vụ món ăn, đồ dùng, thức uống dành cho thực khách tại nhà hàng nhằm mục đích mang lại cảm giác thoải mái, hài lòng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

Phục vụ nhà hàng là những người bưng bê, ghi order của khách hàng,...

Trước khi tìm hiểu mức lương phục vụ nhà hàng bao nhiêu, bạn cần hiểu những nhiệm vụ chính trước. Công việc chính của nhân viên phục vụ nhà hàng sẽ được chia thành từng giai đoạn theo thời gian. Mỗi giai đoạn sẽ gồm nhiều công việc khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích là đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, cụ thể như sau.

1.1. Giai đoạn chuẩn bị trước khi đón khách

Nhân viên phục vụ sẽ thường được chia ca làm việc. Và đầu mỗi ca sẽ là giai đoạn chuẩn bị trước khi mở cửa đón khách.

Chuẩn bị chu đáo trước khi mở cửa đón khách

Trong khoảng thời gian này, nhân viên phục vụ cần thực hiện công việc vệ sinh phòng ăn, đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn thực phẩm, setup hệ thống bàn ăn theo tiêu chuẩn từ phía nhà hàng đưa ra, chuẩn bị dụng cụ ăn uống (có thể là đũa, thìa, nĩa, …).

Sau đó, nhân viên cần tiến hành rà soát, kiểm tra danh sách khách hàng đã đặt bàn ăn theo khung giờ đã yêu cầu trước đó để có sự chuẩn bị tốt nhất.

1.2. Giai đoạn đón tiếp khách

Sau khi khâu chuẩn bị hoàn tất, nhân viên sẽ tiến hành mở cửa theo khung giờ quy định và tiếp đón khách. Với một số nhà hàng họ sẽ có những mẫu câu chào đón bằng ngôn ngữ đặc trưng phù hợp theo tiêu chuẩn riêng biệt.

Khi chào đón khách, nhân viên phục vụ sẽ hỏi xem khách đã đặt bàn trước đó hay chưa. Nếu khách đã đặt bàn thì nhanh chóng hướng dẫn khách đến bàn đã được chuẩn bị.

Còn trong trường hợp khách chưa đặt bàn, nhân viên có thể tham khảo ý kiến khách về muốn dùng bữa tại phòng riêng, phòng thường hay phòng VIP… để tiến hành chuẩn bị một cách nhanh chóng nhất.

1.3. Mời khách vào bàn và giới thiệu thực đơn

Nhân viên phục vụ nhà hàng cần hết sức tinh tế, tạo thiện cảm từ những hành động nhỏ như kéo ghế mời khách, chuẩn bị dụng cụ dùng bữa phù hợp...

Đưa ra những gợi ý về thực đơn cho khách hàng

Tiếp theo đó sẽ giới thiệu tới khách menu quán và tư vấn những món ăn phù hợp. Nhân viên cũng nên hỏi khách có dị ứng với loại thực phẩm nào không để tránh sử dụng và mang lại cho khách trải nghiệm dùng bữa tuyệt vời nhất.

1.4. Tiếp nhận order món từ khách và phục vụ món ăn

Điều đặc biệt đối với vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng đó là luôn hiểu những điều mà khách hàng muốn để làm sao có thể đáp ứng và mang lại cảm giác thoải mái nhất. Ghi lại những món mà khách order, những gia vị cần gia giảm ví dụ như độ cay của món ăn, hạt tiêu, rau mùi,...

Sau đó chuyển phiếu order cho bộ phận bếp và thường xuyên thúc giục để hoàn thiện, tránh việc khách chờ lâu. Bên cạnh đó người phục vụ cần luôn luôn để tâm đến mọi khách hàng, tiến hành hỗ trợ xử lý những sự cố một cách nhanh chóng nhất trong quá trình dùng bữa.

Tiếp nhận order món ăn và đảm bảo đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Sau khi khách hàng dùng bữa xong, tiến hành thanh toán đơn cho khách, tiễn khách hàng với một thái độ vui vẻ và niềm nở. Thực hiện thu dọn bàn ăn cũ, setup bàn ăn mới và thực hiện các công việc khác khi được cấp trên phân công.

2. Mức lương phục vụ nhà hàng bao nhiêu?

Như nội dung bài viết đã chia sẻ phía trên, mức lương luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu từ người lao động và người sử dụng lao động. Ngành nhà hàng lại là một trong những ngành có biên độ dao động về mức lương vô cùng lớn. Vì thế nên vấn đề phục vụ nhà hàng lương bao nhiêu lại được quan tâm hơn cả. Vậy mức lương phục vụ nhà hàng bao nhiêu?

Lương phục vụ nhà hàng phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Bên cạnh chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm làm việc thì quy mô nhà hàng cũng như các mùa cao điểm cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến mức lương của nhân viên phục vụ.

Tuy nhiên theo tổng hợp từ chuyên trang Quản trị nhà hàng - khách sạn của Hướng nghiệp Á Âu, vị trí phục vụ nhà hàng như hiện tại, mức lương giao động trong khoảng từ 3,5 - 4,5 triệu đồng trên một tháng.

Tuy nhiên với đặc thù là ngành dịch vụ, cho nên ngoài mức lương phục vụ nhà hàng cơ bản thì thu nhập sẽ có thêm các khoản thưởng hàng tháng, tiền tip, tiền phí dịch vụ (hay còn gọi là Service charge).

Mức lương phục vụ nhà hàng là bao nhiêu?

Khoản tiền phí dịch vụ nhà hàng (hay còn có tên gọi khác là Service charge) là khoản được trích ra từ 5% phí dịch vụ nằm trong tổng số tiền khách hàng thanh toán vào cuối mỗi bữa ăn. Khoản phí này nhân viên phục vụ nhà hàng sẽ nhận được cao hơn vào các giai đoạn cao điểm mùa du lịch, thậm chí có thể ngang bằng mức lương phục vụ nhà hàng cơ bản.

Vì thế nên nếu tính tổng thu nhập thì một nhân viên phục vụ nhà hàng có thể nhận được từ 7 tới 9 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên đối với một số nhà hàng 5 sao thì mức lương tại vị trí này có thể lên tới 12 - 15 triệu đồng/tháng.

3. Lộ trình thăng tiến của nhân viên phục vụ nhà hàng

Ngoài vấn đề về mức lương phục vụ nhà hàng ra, lộ trình thăng tiến cũng là yếu tố nhiều người quan tâm. Hiện nay do nhu cầu mở cửa tham quan dành cho du khách quốc tế trong và ngoài nước được đẩy mạnh cho nên các nhà hàng, quán ăn ngày một mở rộng phát triển.

Cũng bởi vì lý do đó mà nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng cao hơn những thời điểm trước kia, tạo ra môi trường làm việc và lộ trình thăng tiến cực kỳ tốt. Nhiều nhà hàng tuyển dụng vị trí này không yêu cầu kinh nghiệm mà sẵn sàng chào đón những bạn trẻ nhiệt huyết, nhanh nhẹn, chịu được áp lực và có sự cầu tiến trong công việc.

Công việc nhà hàng không chỉ đơn thuần làm việc ở vị trí phục vụ mà còn rất đa năng, có thể mang đến lộ trình thăng tiến rõ ràng và rộng mở cho những bạn yêu nghề cũng như thực sự muốn gắn bó với nghề lâu dài.

Nhân viên phục vụ nhà hàng có lộ trình thăng tiến rất rõ ràng

Khi đã thành thạo và làm tốt mọi công việc tại vị trí phục vụ nhà hàng, bạn có thể được thăng chức lên những vị trí cao hơn như trưởng ca, giám sát nhà hàng, quản lý nhà hàng, quản lý bộ phận ẩm thực. Thậm chí, nếu như bạn đủ năng lực và bản lĩnh thì có thể trở thành một Giám đốc khối dịch vụ ẩm thực trong tương lai.

Đương nhiên khi đảm nhiệm công việc ở những vị trí cao hơn bạn sẽ chịu trách nhiệm với những khối công việc riêng, áp lực có thể tăng cao tuy nhiên đồng nghĩa với đó bạn cũng sẽ nhận được mức quyền lợi xứng đáng.

Làm việc tại vị trí Quản lý nhà hàng bạn có thể nhận được mức lương hàng tháng lên đến 10-15 triệu/tháng, chức vụ Quản lý bộ phận ẩm thực có thể nhận được trên 20 triệu đồng/tháng.

4. Những kỹ năng nhân viên phục vụ nhà hàng cần có

Hiện nay nhiều đơn vị nhà hàng sẵn sàng chào đón những bạn trẻ chưa có kinh nghiệm và sẽ được hướng dẫn đào tạo, training bài bản về nghiệp vụ chuyên môn. Tuy nhiên nếu bạn muốn một mức lương phục vụ nhà hàng ổn thì đối với ngành nghề này cũng sẽ có một số yêu cầu nhất định về kỹ năng. Hãy cùng tham khảo những kỹ năng đó là gì nhé.

4.1. Kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ

Dù các nhà hàng không yêu cầu về chuyên môn quá cao khi tuyển dụng nhưng nếu bạn có nền tảng tốt thì những bước đầu của công việc sẽ dễ hơn nhiều. Một số kỹ năng nghiệp vụ cần có như là: kiến thức chuyên môn về quy trình phục vụ món ăn; thành thạo các kỹ năng bưng bê, setup bàn tiệc, khui rót rượu vang, ghi nhận order món,...;

Nhân viên phục vụ cần đáp ứng nhiều kỹ năng như bưng bê, setup bàn tiệc,...

Ngoài ra, trình độ ngoại ngữ với một số nhà hàng món Âu, món Hàn, món Trung,... cũng là yếu tố rất quan trọng. Bạn cũng sẽ cần có kiến thức về ẩm thực để tư vấn cho khách hàng trong lúc gọi đồ…

4.2. Các kỹ năng giao tiếp tốt

Giao tiếp là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng giúp các bạn không chỉ có thể nhận được mức lương phục vụ nhà hàng rất tốt mà còn là bất kỳ ngành nghề nào khác trong mảng dịch vụ.

Nhân viên phục vụ nhà hàng nên có kỹ năng giao tiếp tốt

Nhân viên phục vụ lại là người giao tiếp nhiều với khách hàng cũng như là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận khác. Vì thế nên khả năng giao tiếp đối với vị trí này lại càng cần thiết. Cách giao tiếp nhẹ nhàng, hòa nhã và xử lý tình huống khéo léo sẽ là điểm cộng rất lớn với những ai đang theo đuổi vị trí này.

4.3. Đảm bảo rằng luôn chỉn chu về ngoại hình

Ngoại hình là một trong những yếu tố cũng vô cùng quan trọng giúp bạn ghi điểm trong mắt khách hàng và lãnh đạo. Nhất là với khối ngành dịch vụ thì ngoại hình là yếu tố không thể thiếu.

Luôn đảm bảo sự chỉn chu về ngoại hình

Bạn hãy luôn giữ cho mình một vẻ ngoài với trang phục chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, vẻ ngoài nhã nhặn... Điều này cũng sẽ giúp bạn thể hiện được sự chuyên nghiệp của bản thân tại môi trường làm việc.

4.4. Có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Là đơn vị kinh doanh khối ngành dịch vụ nên việc gặp phải các tình huống bất ngờ là điều rất thường xuyên. Và không phải lúc nào quản lý hay cấp trên cũng ở cạnh để giúp bạn đưa ra hướng xử lý tốt nhất.

Đối với một số trường hợp nhà hàng quá tải hoặc xảy ra tình huống không mong muốn thì kỹ năng giải quyết vấn đề sẽ giúp cho nhân viên phục vụ nhà hàng có thể xoay sở mọi việc một cách nhanh chóng.

Sự khéo léo trong cách ứng xử sẽ mang lại cho họ trải nghiệm hài lòng nhất, giúp thương hiệu ghi lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng khách hàng. Do vậy sự bình tĩnh và nhanh nhạy trong mọi tình huống là bí kíp nắm lòng mà bất kỳ ai đang làm phục vụ nhà hàng cần học tập và trang bị mỗi ngày.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt là chìa khóa trong mọi tình huống

Phục vụ nhà hàng là vị trí khởi điểm tại ngành hàng Quản trị nhà hàng khách sạn mà rất nhiều bạn trẻ ao ước bởi lộ trình thăng tiến rõ ràng. Ngoài ra mức lương phục vụ nhà hàng với thời điểm hiện tại và trong tương lai cũng vô cùng hậu hĩnh.

Bên cạnh đó phục vụ nhà hàng là những người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, do đó sẽ giúp nâng cao khả năng giao tiếp, trau dồi ngoại ngữ, giải quyết vấn đề,...

5. Tìm việc làm phục vụ nhà hàng ở đâu uy tín?

Với nhu cầu sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, khách sạn thì phục vụ là vị trí rất giàu tiềm năng phát triển. Bên cạnh đó, yêu cầu không quá cao đối với ứng viên cũng như mức lương phục vụ nhà hàng khá hấp dẫn là yếu tố khiến nhiều người cân nhắc đến vị trí này.

Ứng viên có thể lựa chọn tìm kiếm việc làm phục vụ nhà hàng trên nhiều nền tảng khác nhau. Đối với các nhà hàng lớn, bạn có thể cân nhắc theo dõi trên các trang tin tuyển dụng của đơn vị đó để tìm kiếm cơ hội. Ngoài ra thì các ứng viên cũng có thể tìm kiếm việc làm thông qua group, website chuyên về tuyển dụng mà Job3s là một ví dụ.

Job3s là một trong những địa chỉ tìm việc phục vụ nhà hàng rất đáng tin cậy

Là đơn vị đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng AI vào tuyển dụng nên các ứng viên sẽ có được những trải nghiệm hoàn toàn mới. Nhờ sự hỗ trợ của hơn 20 loại AI, bạn có thể tìm thấy cơ hội việc làm phù hợp chỉ trong vòng 3 giây.

Trên đây là một số thông tin về mức lương phục vụ nhà hàng cũng như lộ trình thăng tiến của vị trí này. Qua bài viết trên đây, hy vọng bạn đọc sẽ có được cái nhìn khách quan nhất cũng như đưa ra sự lựa chọn phù hợp đối với nghề nghiệp của mình.