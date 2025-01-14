Cập nhật xu hướng việc làm Quận 10 giàu tiềm năng, thu nhập ổn định

1. Giới thiệu đôi nét về tiềm năng phát triển của Quận 10

Thị trường việc làm Quận 10 sôi động vì nơi đây hội tụ rất nhiều tiềm năng phát triển trên mọi phương diện kinh tế, xã hội. Có thể kể đến một số tiền đề cơ bản đã tạo dựng nên sự sầm uất của Quận 10 như hiện nay, đó là:

1.1. Vị trí địa lý

Quận 10 có vị trí đắc địa nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh khi phía Đông giáp Quận 3, phía Tây giáo Quận 11, phía Nam giáp với Quận 5 và phía Bắc là quận Tân Bình. Chính vì sự dễ dàng trong quá trình di chuyển qua lại giữa các quận với nhau mà Quận 10 thu hút rất nhiều dân lao động đến làm ăn, sinh sống.

Quận 10 là khu vực phát triển kinh tế của TP.HCM

1.2. Thương mại, dịch vụ

Nhắc đến Quận 10, chúng ta không thể không nhắc đến các ngành thương mại và dịch vụ ở đây phát triển vô cùng nhanh chóng với nhiều loại hình phong phú, đa dạng. Điều này đã giúp tạo ra cho người lao động thêm nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm Q10 hơn nữa. Có thể kể đến một số ngành nghề phổ biến như nhân viên bán hàng, phục vụ quán ăn nhà hàng, tạp vụ, telesales,… rất phù hợp với nhiều người, đặc biệt là các bạn sinh viên, người có nhu cầu làm thêm,…

1.3. Doanh nghiệp trong và ngoài nước

Với tốc độ phát triển nhanh cùng các chính sách đãi ngộ đặc biệt của chính quyền, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,… trong nước và có vốn đầu tư nước ngoài đều hội tụ về Quận 10. Do vậy, nhằm đáp ứng việc mở rộng quy mô phát triển của mình nên nhu cầu nhân lực của các công ty lớn và thường xuyên. Từ đó đã khiến cho thị trường việc làm Quận 10 ngày càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn.

2. Các ngành nghề hot nhất ở Quận 10 hiện nay

Nhìn chung, thị trường việc làm Quận 10 có nhiều tiềm năng phát triển và ngày càng tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm công việc phù hợp cho người lao động. Dưới đây là gợi ý một số ngành nghề mũi nhọn, lương thưởng ổn định, được nhiều người lựa chọn gắn bó lâu dài.

2.1. Bán hàng, thu ngân tại cửa hàng

Một trong những việc làm Quận 10 hấp dẫn, thu hút được nhiều người lao động tìm đến đó chính là nghề bán hàng, thu ngân. So với các công việc khác, làm nhân viên bán hàng khá dễ xin việc và học việc, công việc đơn giản, không đòi hỏi kinh nghiệm. Đặc biệt, thời gian làm việc linh động, bao gồm cả làm part time và full time nên các bạn sinh viên cũng có thể xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên bán hàng.

Cụ thể, một nhân viên bán hàng, thu ngân thường phải làm các việc như:

Tư vấn và bán hàng cho khách

Nhận hàng, bảo quản hàng hóa

Sắp xếp và trưng bày sản phẩm

Giải đáp các thắc mắc hoặc khiếu nại của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

Tính toán đơn hàng cho khách,…

Mức lương của một nhân viên bán hàng, thu ngân thường dao động từ 8 – 10 triệu/ tháng nếu ở vị trí full time. Với các bạn sinh viên làm thêm part time, lương có thể tính theo giờ, khoảng từ 15 – 20 nghìn/ giờ.

2.2. Quản lý hành chính, nhân sự

Quản lý hành chính, nhân sự là một trong những ngành nghề được tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường việc làm Quận 10 hiện nay. Bởi lẽ, Quận 10 tập trung nhiều công ty lớn đa lĩnh vực kinh doanh, trong quá trình vận hành, họ rất cần đến lực lượng làm các vị trí hành chính, văn phòng, nhân sự. Bao nhiêu công ty mở ra là bấy nhiêu công ty cần tuyển nhân viên văn phòng.

Một nhân viên quản lý hành chính, nhân sự trong một tổ chức thường giữ vai trò là người tuyển dụng và làm các công việc khác liên quan trực tiếp đến người lao động. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số hay lợi nhuận nhưng hành chính, nhân sự vẫn là bộ phận không thể thiếu. Công việc cụ thể với các đầu việc như:

Tuyển dụng nhân lực theo kế hoạch của doanh nghiệp

Tổ chức đào tạo và huấn luyện công nhân viên mới

Thực hiện các hoạt động quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động

Xây dựng một môi trường làm việc tốt cho công nhân viên,…

Những công việc trên được xem là điều kiện để tạo ra mức lương chênh lệch khá lớn giữa nghề nhân sự với một số ngành nghề khác. Tại các tập đoàn, công ty lớn sẽ trả lương cao hơn thị trường cho vị trí hành chính, nhân sự, có thể lên tới 25 – 30 triệu/ tháng đối với người có kinh nghiệm trên 5 năm.

2.3. Kế toán, kiểm toán nội bộ

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quận 10 kế toán ngày càng gia tăng. Để đảm bảo thực hiện đúng các thủ tục liên quan đến tài chính, thuế theo quy định nên ngành nghề này có vai trò quan trọng trong bất cứ tổ chức, doanh nghiệp nào. Một nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ đòi hỏi hai yếu tố là trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Vì vậy, mức thu nhập của nghề nghiệp này khá cạnh tranh, khoảng 10 – 20 triệu/ tháng.

Công việc chủ yếu của một nhân viên kế toán là đảm nhận công việc xử lý, thu nhận, tổng hợp, đối chiếu thông tin tài chính, tài sản trong doanh nghiệp. Cùng với đó là thực hiện các báo cáo liên quan cho người đứng đầu trong tổ chức để giúp họ có thể đưa ra những đánh giá và quyết định quan trọng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Kế toán, kiểm toán là những công việc mang lại thu nhập rất cao

3. Tìm cơ hội việc làm Quận 10 ở đâu uy tín nhất?

Thị trường việc làm Quận 10 khá cạnh tranh do mật độ dân số mỗi ngày một tăng lên. Điều này đặt ra thách thức lớn cho người lao động khi phải nỗ lực tìm kiếm và lựa chọn công việc phù hợp nhất với năng lực của mình. Bên cạnh đó, có rất nhiều website tuyển dụng việc làm hiện nay nhưng chứa đựng vô vàn thông tin không chính xác, mang tính lừa đảo. Vậy nên tìm việc làm Q10 uy tín ở đâu?

Câu trả lời chính là website job3s của Công ty Công nghệ 3s Group, một trang web hiện đại, giúp các ứng viên nhanh chóng tìm kiếm việc làm Quận 10 nói riêng và các địa phương khác trên cả nước nói chung. Với việc ứng dụng nhiều công nghệ, tính năng hàng đầu thế giới, job3s vinh dự nhận được Giải thưởng Sao Khuê năm 2024 của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

3.1. Ưu điểm nổi bật của trang web job3s

Trong quá trình tìm kiếm việc làm Quận 10, job3s luôn thể hiện nhiều ưu thế vượt trội hơn so với nhiều trang web tìm kiếm việc làm khác như:

Job3s giúp người dùng tra cứu thông tin việc làm Quận 10 nhanh chóng chỉ trong 3 giây do ứng dụng công nghệ AI thông minh hàng đầu thế giới.

Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí .

Các thông tin tuyển dụng cập hàng liên tục , đảm bảo tính chính xác, uy tín và phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của từng ứng viên.

Các mẫu CV trên website thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề.

3.2. Các bước tra cứu việc làm Quận 10 trên job3s như thế nào?

Tra cứu việc làm Quận 10 trên job3s không hề khó, chỉ qua một vài thao tác cơ bản là bạn hoàn toàn có thể tìm được những gợi ý công việc phù hợp nhất:

Bước 1: Truy cập vào website job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Truy cập vào website job3s tại link dẫn . Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục chọn Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, tiếp tục chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Điền tên công việc cần tìm kiếm, chẳng hạn “kế toán”, “nhân viên bán hàng”, “giáo viên”,…

+ Mục Địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Quận 10 nên chọn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục Kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian theo một trong số các gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục Mức lương: Điền mức lương mong muốn theo khoảng tối thiểu và tối đa, ví dụ tối thiểu 5 triệu – tối đa 10 triệu. Hoặc lựa chọn một số tiền theo hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Ấn chọn Tìm kiếm và chờ đợi kết quả.

Tìm việc làm Quận 10 dễ dàng hơn với job3s

4. Các công ty lớn Quận 10 tuyển gấp nhân sự lương cao

Việc làm Quận 10 đa dạng nhiều ngành nghề, lĩnh vực, phù hợp với nhiều đối tượng người lao động khác nhau. Do đó, các ứng viên có thể dễ dàng tìm kiếm cơ hội việc làm theo năng lực, kinh nghiệm của bản thân. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa biết nên chọn lựa công việc nào ưng ý, ổn định tại Quận 10 thì có thể tham khảo các vị trí nhân sự lương cao tại các công ty lớn trong gợi ý dưới đây.

4.1. Công ty TNHH Dược phẩm Healthy Beauty

Công ty chuyên về phân phối các mặt hàng dược phẩm trên toàn quốc, nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm bảo vệ sức khỏe tại Việt Nam, kinh doanh nhà thuốc và phòng khám, sản xuất trang thiết bị Y tế. Với tầm nhìn mở rộng chiến lược, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công ty đang cần tuyển nhiều vị trí quan trọng với mức lương thưởng cao như: Nhân viên kế toán tổng hợp, nhân viên kinh doanh, trình dược viên, nhân viên tiền lương, nhân viên mua hàng,…

Để biết thêm thông tin chi tiết về các job của công ty, ứng viên liên hệ bộ phận Nhân sự tại địa chỉ số 451/24/14 - Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Công ty Cổ phần Gỗ An Cường

Có trụ sở chính tại số 702/1K Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, công ty Gỗ An Cường chuyên sản xuất và phân phối tấm decor, các loại gỗ công nghiệp, tấm trang trí,… để sử dụng trong nội thất chung cư, nhà ở, văn phòng,… Với quy mô gần 5000 công nhân viên, công ty cần tuyển dụng thêm nhiều vị trí quan trọng cho bộ máy hoạt động của mình, cụ thể: Nhân viên kế toán tổng hợp, nhân viên hành chính, nhân viên trung tâm dịch vụ khách hàng,…

4.3. Công ty Cổ phần chuỗi Thực phẩm TH

Là một thành viên của TH Group, công ty Cổ phần chuỗi Thực phẩm TH chuyên phân phối tới người tiêu dùng các sản phẩm sữa tươi sạch từ Trang trại chăn nuôi Bò sữa tập trung tiên tiến nhất cùng các sản phẩm rau, củ, quả sạch tự nhiên,… Với định hướng phát triển của mình, công ty thường xuyên tuyển dụng các vị trí nhân sự quan trọng tại Quận 10 như: Cửa hàng trưởng, chuyên viên khách hàng trọng điểm, nhân viên bán hàng siêu thị, nhân viên bán hàng đi thị trường,…

Mọi chi tiết về công việc, ứng viên có thể đến trực tiếp địa chỉ của công ty tại Tháp B, Lầu 6, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10.

Có rất nhiều công ty lớn tại Quận 10 đang cần số lượng nhân sự cao

Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích nhất về top các việc làm Quận 10 đang hot nhất hiện nay. Hy vọng qua bài viết này, bạn có thể tìm cho mình một công việc ưng ý với mức thu nhập ổn định lâu dài. Chúc bạn thành công trên con đường sự nghiệp phía trước.