1. Đôi nét về thị trường việc làm Quận 11

Với tốc độ phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội, sức nóng trong nhu cầu tìm kiếm và tuyển dụng việc làm Quận 11 chưa bao giờ hạ nhiệt. Những thông tin sơ lược dưới đây sẽ giúp bạn mường tượng một cách rõ nét hơn về thị trường lao động Quận 11 hiện nay.

Đa dạng loại hình công việc

Nhiều dự án có quy mô lớn được tập trung đầu tư xây dựng tại Quận 11 như chung cư, cao ốc văn phòng, các khu resort nghỉ dưỡng,… Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng giao thông được nâng cấp hoàn chỉnh hơn giúp cho việc đi lại, kinh doanh buôn bán trở nên thuận lợi. Vì vậy, rất nhiều loại hình công việc mới ra đời, nhu cầu tuyển dụng cao và thường xuyên.

Thiếu hụt lao động phổ thông

Theo ước tính, trên địa bàn Quận 11 hiện nay có hơn 13.800 công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Với số lượng nhiều như vậy, các công ty ở Quận 11 thường xuyên ở trong tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là lao động phổ thông.

Nhu cầu lao động ngành dịch vụ, thương mại, du lịch lớn

Bên cạnh hoạt động sản xuất, việc làm Quận 11 liên quan đến thương mại, dịch vụ, du lịch, lữ hành thường có nhu cầu tuyển dụng lớn hơn so với các ngành nghề khác. Do Quận 11 tập trung nhiều địa điểm tham quan, du lịch nổi tiếng như khu du lịch Đầm Sen, khu vui chơi hướng nghiệp Kizworld, khu vui chơi trẻ em Senior Kids,…

2. Bí kíp tìm việc làm Quận 11 lương cao, uy tín

Việc làm Quận 11 tuy phong phú, đa dạng các ngành nghề nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp nhất. Dưới đây là những bí kíp hữu ích giúp các ứng viên tìm việc làm Q11 nhanh chóng, uy tín, lương thưởng hậu hĩnh.

2.1. Tìm việc làm tại website tuyển dụng trực tuyến job3s

Trong quá trình tìm kiếm việc làm Quận 11, website job3s không còn quá lạ lẫm với nhiều người. Bởi vì đây là kênh tìm việc trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi nhất hiện nay. Job3s được sáng lập bởi Công ty Công nghệ 3s Group. Năm 2024, job3s vinh dự được nhận Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam.

Xét về ưu điểm, job3s luôn thể hiện nhiều ưu thế vượt trội hơn so với nhiều trang web tìm kiếm việc làm khác, đó là:

Do ứng dụng công nghệ AI thông minh hàng đầu thế giới , job3s giúp người dùng tra cứu thông tin việc làm Quận 11 nói riêng và hàng trăm tỉnh thành khác nói chung một cách nhanh chóng chỉ trong 3 giây.

Kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí . Vì thế, người lao động sẽ không phải bỏ ra bất cứ một khoản chi phí nào để tìm kiếm thông tin tuyển dụng hay gửi hồ sơ ứng tuyển. Tất cả các thông tin về công việc đều được job3s đăng công khai, tất cả mọi người đều có thể tìm hiểu và ứng tuyển trực tiếp nếu cảm thấy phù hợp.

Các thông tin tuyển dụng cập nhật liên tục , đảm bảo tính chính xác, uy tín và phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của từng ứng viên.

Các mẫu CV trên website thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề. Do đó, bạn có thể thỏa sức sáng tạo ra một bản CV đẹp nhất, đầy đủ nội dung nhất để gửi cho nhà tuyển dụng.

Để tra cứu việc làm Quận 11 trên job3s, bạn hãy tham khảo hướng dẫn các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào website job3s tại link dẫn https://job3s.ai .

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục chọn Tìm việc làm.

Chọn mục Việc làm, tiếp tục chọn Tìm việc làm. Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc:

+ Mục Vị trí tuyển dụng: Điền tên công việc cần tìm kiếm, chẳng hạn “bảo vệ”, “giáo viên”,…

+ Mục Địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Quận 11 nên chọn Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Mục Kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian theo một trong số các gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Mục Mức lương: Điền mức lương mong muốn theo khoảng tối thiểu và tối đa, ví dụ tối thiểu 10 triệu – tối đa 15 triệu. Hoặc lựa chọn một số tiền theo hệ thống đã đưa ra.

Bước 4: Ấn chọn Tìm kiếm và chờ đợi kết quả.

2.2. Tìm việc làm Quận 11 qua trung tâm môi giới uy tín

Có thể nói, các trung tâm môi giới việc làm Quận 11 hiện nay đã trở nên phổ biến và là cầu nối vững chắc giữa người lao động và nhà tuyển dụng. Theo quy trình, nhà tuyển dụng sẽ gửi các thông tin về vị trí việc làm bao gồm yêu cầu công việc, mức lương,… đến trung tâm môi giới. Sau đó, trung tâm sẽ chọn lọc ra các ứng viên phù hợp nhất để giới thiệu cho doanh nghiệp. Như vậy, các ứng viên sẽ tìm được một công việc phù hợp với năng lực và kỳ vọng của mình.

2.3. Liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng

Một trong những bí kíp tìm việc làm Quận 11 nhanh chóng, uy tín chính là ứng viên liên hệ trực tiếp với nhà tuyển dụng. Đây tuy là cách truyền thống nhưng lại có tính xác thực cao. Cùng với đó, các ứng viên cũng có sự tìm hiểu và chuẩn bị nhất định cho mình đối với yêu cầu công việc mà bạn sắp ứng tuyển. Vì thế, tỷ lệ phỏng vấn đỗ sẽ cao hơn bao giờ hết.

3. Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại Quận 11

Vốn là một quận có nền kinh tế phát triển bậc nhất, không quá khó để khẳng định nhu cầu tìm việc làm Quận 11 của người lao động nơi đây rất lớn. Nếu bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn ngành nghề nào vừa phù hợp với năng lực lại vừa có mức lương cao thì tham khảo ngay các gợi ý dưới đây.

3.1. Nhân viên giao hàng bằng xe máy

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng việc làm Quận 11 liên quan đến công việc giao hàng bằng xe máy. Đối với ngành nghề này, nhà tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm, chỉ cần ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Có sức khỏe tốt và khả năng chịu được áp lực công việc.

Có kỹ năng giao tiếp ổn, trung thực, không tham lam.

Có bằng lái xe máy theo quy định pháp luật và khả năng lái xe thành thạo.

Chăm chỉ, chịu khó cùng khả năng làm việc độc lập.

Tuy nhiên viên giao hàng chỉ là một nghề lao động phổ thông nhưng mang lại nguồn thu nhập tốt, ổn định cho người lao động. Hiện nay, công việc giao hàng bằng xe máy có mức lương cứng từ 5 – 10 triệu/ tháng. Nếu siêng năng giao hàng vượt chỉ tiêu thì con số có thể lên 10 – 15 triệu/tháng.

3.2. Thợ may phổ thông

Nghề thợ may là một trong những việc làm Quận 11 dễ tìm và được nhiều người lựa chọn nhất. Nghề này có đặc điểm là làm theo dây một dây chuyền thống nhất, có tính liên kết chặt chẽ giữa các khâu. Về cơ bản, ngành nghề thợ may không yêu cầu bằng cấp nhưng rất coi trọng kinh nghiệm. Dựa vào độ lành nghề, người ta có thể chia thợ may thành nhiều vị trí khác nhau như: thợ may mẫu, thợ may chính, thợ may phụ, thợ cắt vải,…

Một thợ may lành nghề là người khéo léo, tỉ mỉ, siêng niêng và có tinh thần kỷ luật cao. Mức lương cơ bản cho thợ may trung bình từ 5 – 8 triệu/tháng. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn làm trong các công ty, xí nghiệp may thì được hưởng mức lương cao hơn, khoảng từ 8 – 12 triệu/tháng.

3.3. Điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe, y tế

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Quận 11 có hơn 102 bệnh viện, hơn 6500 nhà thuốc tư nhân chất lượng để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng lên của người dân. Vì vậy, thị trường tuyển dụng việc làm Quận 11 liên quan đến điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe y tế rất cao, có cả hình thức làm việc full time, part time.

Một điều dưỡng viên không chỉ yêu cầu về chứng chỉ hành nghề mà còn cần thêm những kỹ năng khác như trách nhiệm, khéo léo, tận tâm,… Công việc chủ yếu bao gồm: tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả; quản lý dụng cụ, trang thiết bị y tế trong phạm vi đã được phân công; tuân thủ các quy định, quy trình tại nơi làm việc; cập nhật những kiến thức chuyên khoa mới và tham gia các lớp đào tạo nhằm nâng cao tay nghề,…

Mức lương dao động từ 8 – 12 triệu/ tháng đối với người có tay nghề lâu năm. Đối với những ứng viên mới tốt nghiệp, thu nhập sẽ thấp hơn một chút.

4. Một số lưu ý quan trọng khi tìm việc làm Quận 11

Có thể nói, việc làm Quận 11 luôn là chủ đề nóng được rất nhiều người lao động quan tâm. Ngoài những bí kíp tìm việc hữu ích đã được chia sẻ ở trên, các ứng viên hãy tham khảo ngay những lưu ý dưới đây vì chúng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình tìm kiếm việc làm đấy.

Người lao động nên tìm kiếm các thông tin việc làm qua trang web, trung tâm giới thiệu việc làm uy tín hoặc đến trực tiếp địa chỉ tuyển dụng để giảm thiểu tối đa các rủi ro lừa đảo.

Cần tìm hiểu kỹ các thông tin về công việc như mức lương, tính chất, yêu cầu,… để xem có phù hợp với bản thân không.

Khi nộp hồ sơ phỏng vấn, ngoài các giấy tờ liên quan như CV, sơ yếu lý lịch,… ứng viên tuyệt đối không đặt cọc bất cứ khoản tiền nào.

Khi hai bên đã đi đến thỏa thuận công việc, bạn hãy yêu cầu làm hợp đồng với những nội dung điều khoản rõ ràng, có chữ ký của hai bên. Điều này giúp bạn bảo vệ quyền lợi của mình trong khoảng thời gian làm việc cho chủ sử dụng lao động.

Như vậy, nhưng thông tin trên đây đã bật mí cho bạn những bí kíp tìm việc làm Quận 11 nhanh chóng, uy tín. Bên cạnh đó, bài viết cũng cập nhật những thông tin tuyển dụng mới nhất của các ngành nghề được coi là hot nhất ở Quận 11 hiện nay. Hy vọng, với những kiến thức và kỹ năng của mình, bạn sẽ sớm tìm cho mình việc làm ưng ý nhất cùng một mức lương xứng đáng.