1. Việc làm Quận 4 giờ hành chính sáng đi chiều về

TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, vì vậy nơi đây có rất nhiều cơ hội việc làm. Quận 4 là một trong 21 quận huyện của TPHCM và là một trong những thị trường lao động vô cùng sôi động, nhiều ngành nghề đa dạng, đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động mọi lứa tuổi.

Nếu bạn đang tìm việc làm Quận 4 giờ hành chính sáng đi chiều về, có thể tham khảo nhiều lựa chọn dưới đây:

1.1. Việc làm ngành thương mại dịch vụ tại Quận 4

Nhu cầu tuyển dụng ngành thương mại dịch vụ tại Quận 4 rất cao. Tại khu vực này, các vị trí công việc được tuyển dụng bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên giao hàng, nhân viên thu ngân, nhân viên nhà hàng khách sạn…

Các công việc này chủ yếu làm giờ hành chính 8 tiếng sáng đi chiều về. Với một số ngành dịch vụ đặc thù như nhà hàng khách sạn, F&B thì có thể làm theo ca 8 tiếng.

1.2. Việc làm ở Quận 4 ngành công nghệ thông tin

Các công ty phần mềm, công ty đa dạng quy mô có rất nhiều ở Quận 4. Chính vì vậy, khu vực này cũng đang là một trong những thị trường tuyển dụng lao động công nghệ thông tin rất hot. Ngành này chủ yếu dành cho các bạn trẻ, khả năng chuyên môn cao, chủ yếu làm giờ hành chính. Một số vị trí được tuyển dụng nhiều như lập trình viên, thiết kế website, kỹ sư mạng, kỹ sư phần mềm…

Việc làm Quận 4 lĩnh vực công nghệ thông tin đang thiếu hụt nguồn lao động

1.3. Việc làm chuyên ngành kinh tế

Là một quận có nền kinh tế phát triển, diện mạo Quận 4 thay da đổi thịt từng ngày. Khu vực này ngày nay vô cùng sầm uất, các công ty, cửa hàng và người dân tập trung ngày càng đông.

Do đó, tìm việc làm Quận 4 không thể bỏ qua các việc liên quan đến kinh tế:

Nhân viên Sales bất động sản : Tiếp cận và thuyết phục khách hàng chọn lựa các sản phẩm bất động sản tại Quận 4 và nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM

Nhân viên sales lĩnh vực tín dụng ngân hàng: Ngành nghề này ngày càng phát triển và tạo nguồn thu nhập ổn định cho các bạn trẻ. Đây là một trong những việc làm Quận 4 không yêu cầu trình độ chuyên môn quá cao, nhưng yêu cầu khả năng giao tiếp, khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng.

Nhân viên Sales ô tô: Ô tô là mặt hàng kén khách nhưng rõ ràng nhu cầu thị trường ngày càng cao. Việc tiếp cận khách hàng không hề đơn giản nhưng nếu bán được hàng thì bạn sẽ có nguồn thu nhập không hề nhỏ.

Nhân viên Sales bảo hiểm nhân thọ: Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường bảo hiểm nhân thọ thực sự bùng nổ và mức thu nhập của một nhân viên tư vấn bảo hiểm cũng tăng không ngừng. Do đó đây là một công việc rất tốt nếu bạn muốn làm trong lĩnh vực Sales.

Nhân viên Sales lĩnh vực mỹ phẩm: Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao nên cơ hội với nghề này cũng không hề nhỏ. Các bạn có thể cân nhắc lựa chọn và tại Quận 4, có rất nhiều tin tuyển dụng nhân viên bán hàng mỹ phẩm với thu nhập hấp dẫn và nhiều chính sách đãi ngộ tốt.

Kế toán: Đây cũng là một công việc đang được tuyển dụng nhiều ở Quận 4 và nếu bạn có chuyên môn kế toán thì có thể tham khảo để ứng tuyển ngay. Bất cứ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ cũng cần có kế toán, và với tốc độ phát triển thành lập doanh nghiệp mới ở quận 4 thì chắc chắn sẽ không thiếu cơ hội dành cho bạn.

1.4. Việc làm hành chính tại Quận 4 lĩnh vực xây dựng và kiến trúc

Quận 4 đang thay da đổi thịt từng ngày và sẽ không khó để nhận thấy xây dựng và kiến trúc là hai lĩnh vực đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Giai đoạn này, Quận 4 tuyển dụng rất nhiều kỹ sư xây dựng, kỹ sư hạ tầng, kỹ sư cầu đường, kiến trúc sư…

Hãy cập nhật nhanh các thông tin tuyển dụng mới nhất để không bỏ lỡ cơ hội tìm việc làm Quận 4 tại các công ty, tập đoàn xây dựng lớn đang hoạt động trên địa bàn.

Xây dựng, kiến trúc là lĩnh vực việc làm hot ở Quận 4

2. Tìm việc làm tại Quận 4 TPHCM không cần bằng cấp kinh nghiệm

Ngoài các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, thì tại Quận 4 các công việc không yêu cầu bằng cấp cũng có rất nhiều. Tùy vào tình chất công việc, có thể là việc làm giờ hành chính hoặc làm theo ca 8 tiếng, ca 12 tiếng.

Một số gợi ý về những việc làm không cần bằng cấp, kinh nghiệm để những ai đang tìm kiếm việc làm Quận 4 tham khảo:

Nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ (nhà hàng, quán ăn, quán cafe…), nhân viên lễ tân, pha chế.

Nhân viên sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp.

Nhân viên giao hàng, lái xe, phụ xe.

Nhân viên bếp.

Công nhân xây dựng.

Nhân viên vệ sinh môi trường.

Nhân viên trong các ngành làm đẹp: Làm nail, làm tóc, trang điểm…

Nhân viên dọn dẹp nhà cửa theo giờ, theo ngày, ăn ở lại.

Hầu hết các công việc này đều không có nhiều yêu cầu trình độ học vấn cao, chỉ cần bạn có thể đảm nhiệm được yêu cầu công việc, có kỹ năng tốt và chăm chỉ, chuyên cần.

Nhân viên bếp là một trong những công việc không đòi hỏi bằng cấp

3. Mức lương làm việc ở Quận 4 là bao nhiêu?

Theo khảo sát, mức lương việc làm Quận 4 không hề kém cạnh so với bất cứ quận huyện nào của TPHCM. Năm 2023, mức lương trung bình của người lao động khu vực này đạt hơn 9,4 triệu đồng. Tuy nhiên, tùy vào từng vị trí, trình độ, mức lương cũng sẽ có sự dao động đáng kể:

Trình độ sơ cấp và trung cấp: Mức thu nhập sẽ dao động từ 5 - 9 triệu đồng tùy vị trí công việc.

Trình độ cao đẳng, đại học: Mức thu nhập sẽ từ 7 - 20 triệu đồng tùy vị trí công việc.

Trình độ sau đại học: Mức thu nhập sẽ từ 10 - 50 triệu đồng tùy vị trí.

Ngoài ra, mức thu nhập còn phụ thuộc vào kinh nghiệm làm việc và chế độ đãi ngộ của từng công ty. Càng có thâm niên thì thu nhập cũng càng cao, vì vậy bạn nên cân nhắc mức lương có phù hợp với kỹ năng của mình hay không hơn là việc so sánh vì sao cùng một vị trí mà người khác lại có mức lương tốt hơn mình.

Mỗi ngành nghề cũng sẽ có thu nhập khác nhau, thậm chí có ngành nghề lao động phổ thông nhưng thu nhập vẫn tốt hơn ngành nghề có chuyên môn. Do đó, sẽ không có bất cứ nguyên tắc nào về thu nhập khi bạn tìm việc ở Quận 4. Điều quan trọng là tìm được việc phù hợp với khả năng, bạn sẽ được trả tương xứng với công sức bỏ ra.

4. Tuyển dụng việc làm ở Quận 4 có những yêu cầu gì?

Tùy vào từng doanh nghiệp, từng vị trí tuyển dụng, yêu cầu của thị trường việc làm Quận 4 cũng không giống nhau. Tuy nhiên, phần lớn các nhà tuyển dụng đều có những yêu cầu chung như:

Yêu cầu về trình độ chuyên môn cao với những ngành nghề cần phải có chuyên môn.

Với các vị trí quan trọng, đa phần doanh nghiệp đều yêu cầu về kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên.

Yêu cầu về kỹ năng mềm: Ngoài kỹ năng công việc, thì các kỹ năng mềm như giao tiếp, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm… Sẽ rất được đánh giá cao và hầu hết nhà tuyển dụng việc làm Quận 4 đều chú trọng.

Chứng chỉ tiếng anh hoặc tin học với các vị trí cần đến những bằng cấp này.

Thái độ nghiêm túc và tác phong lịch sự khi làm việc cũng là một yêu cầu cơ bản mà bất cứ nhà tuyển dụng nào cũng yêu cầu ứng viên phải đạt được.

Tùy vào từng vị trí công việc mà yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng khác nhau

5. Có nên chọn Quận 4 để làm việc hay không?

Ngoài Quận 4, TPHCM còn có đến 20 quận huyện khác và thị trường việc làm ở các quận huyện này cũng vô cùng sôi động. Vậy có nên tìm việc làm ở Quận 4 hay không? Dưới đây là những ưu nhược điểm khi bạn chọn quận 4 để bắt đầu sự nghiệp của mình:

5.1. Ưu điểm khi làm việc ở Quận 4

Quận 4 có mật độ dân số đông, kinh tế phát triển, nhu cầu việc làm cao. Rất nhiều công ty tuyển dụng với đa dạng ngành nghề nên sẽ không khó để người lao động tìm được một công việc phù hợp.

Mức lương khá cao ở hầu hết các lĩnh vực ngành nghề. Nếu so với nhiều tỉnh thành khác, rõ ràng thu nhập ở TPHCM tốt hơn hẳn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân vì sao thành phố này lại thu hút nguồn nhân lực lớn đến như thế.

Quận 4 có môi trường sống năng động, hiện đại, nhộn nhịp, giúp người lao động có được trải nghiệm cuộc sống thú vị, sầm uất.

So với nhiều quận lân cận như quận 1, quận 7, quận 5, TP Thủ Đức, chi phí sinh hoạt của Quận 4 khá thấp, mức chi tiêu cũng dễ chịu hơn nên sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều hơn.

5.2. Nhược điểm khi làm việc ở Quận 4

Do tốc độ phát triển mạnh nên sinh sống nơi đây bạn sẽ phải chịu áp lực lớn về ô nhiễm môi trường, kẹt xe.

Áp lực công việc rất lớn vì tuy thị trường lao động mở nhưng cũng rất cạnh tranh. Nếu không thực sự nỗ lực thì bạn sẽ bị thay thế nhanh chóng.

Do đó, muốn biết bản thân mình có phù hợp để làm việc ở Quận 4 hay không, bạn nên cân nhắc đến nhiều yếu tố. Ví dụ như nếu chọn TP Thủ Đức thì sẽ có môi trường sống trong lành hơn vì được quy hoạch sau nên sẽ có nhiều không gian xanh hơn. Hoặc bạn có thể chọn quận 1, quận 5 nếu muốn trải nghiệm nhịp sống sôi động nhất của Sài Gòn.

Hơn nữa, tùy trình độ và khả năng mà bạn có thể cân nhắc chọn việc làm Quận 4 hay không. Vì từ Quận 4 di chuyển đến nhiều quận huyện khác rất đơn giản, đường sá thuận lợi. Do đó sẽ không là rào cản nếu bạn sinh sống ở Quận 4 và tìm việc làm ở các quận khác trong nội thành TPHCM.

Quận 4 có dân số đông nên thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm

Trên đây là những gợi ý việc làm quận 4 hot nhất giai đoạn hiện nay. Hy vọng với các thông tin trên, các bạn sẽ sớm tìm được một công việc như mong muốn. Bấm theo dõi ngay job3s để cập nhật các tin tuyển dụng mới nhất từ các nhà tuyển dụng quận 4!