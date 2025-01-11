Tìm việc làm Quận 5 mới nhất, đa ngành nghề, thu nhập cao

Tìm việc làm Quận 5 mới nhất, đa ngành nghề, thu nhập cao
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 11/01/2025
Điểm qua những việc làm Quận 5 thu nhập hấp dẫn hiện nay. Quận 5 là vùng đất gắn liền với lịch sử hơn 300 năm của Sài Gòn, không chỉ là cái nôi của văn hóa vùng mà còn là một trung tâm thu nhỏ của TPHCM với kinh tế phát triển sầm uất. Chính vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu tìm việc thì chắc chắn sẽ không thất vọng với thị trường việc làm sôi động, nhộn nhịp tại đây.
1. Tổng hợp những việc làm Quận 5 hot nhất, nhiều cơ hội nhất

Tọa lạc ở vị trí trung tâm TPHCM lại liền kề với những quận phát triển mạnh nhất nên không khó để nhận thấy thị trường việc làm Quận 5 vô cùng sôi động. Có rất nhiều doanh nghiệp đã và đang mở rộng quy mô vào địa bàn này. Từng bước một, Quận 5 đang định hình trở thành một trung tâm thương mại dịch vụ hàng đầu của TPHCM. Do đó, cơ hội tìm việc làm Quận 5 cũng sẽ rất cao. Tại đây, người lao động có thể tìm được công việc đa dạng ngành nghề

1.1. Việc làm ngành thương mại dịch vụ ở Quận 5

Người dân TPHCM thường có câu nói rằng “Ăn Quận 5, nằm Quận 3, chơi ra quận Nhất”. Câu nói này được lấy ý tưởng từ thực tế là Quận 5 có rất nhiều trung tâm thương mại, những con đường thời trang, ẩm thực nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn. Chính vì vậy, hoạt động thương mại dịch vụ nơi đây vô cùng phát triển. Tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm lớn nhất trong bức tranh kinh tế toàn quận. Do đó, sẽ không khó để bạn có thể tìm việc làm Quận 5 với rất nhiều lựa chọn:

  • Nhân viên marketing
  • Nhân viên kinh doanh
  • Nhân viên bán hàng
  • Nhân viên làm việc trong các khu di tích, lịch sử, danh lam thắng cảnh Quận 5.
  • Hướng dẫn viên du lịch tại Quận 5
  • Nhân viên lễ tân nhà hàng khách sạn, các dịch vụ ăn uống.

Làm việc trong ngành thương mại dịch vụ mức lương khá tốt, bạn có thể sống thoải mái ở Quận 5 hay bất cứ khu vực nào trong thành phố mà không cần quá lo lắng.

Phố thời trang Nguyễn Trãi Quận 5 mang đến cơ hội việc làm Quận 5 hấp dẫn cho người lao động
Phố thời trang Nguyễn Trãi Quận 5 mang đến cơ hội việc làm Quận 5 hấp dẫn cho người lao động

1.2. Việc làm ngành giáo dục tại Quận 5

Quận 5 tập trung rất nhiều trường đại học lớn của TPHCM. Ví dụ như trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Sư Phạm, ĐH Sài Gòn, ĐH Y Dược, ĐH Hùng Vương… Do đó, quanh vùng các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ, đào tạo các ngành nghề chuyên môn cũng mọc lên rất nhiều. Nhu cầu nhân sự tại các trung tâm đào tạo cao kéo theo cơ hội việc làm Quận 5 ngành giáo dục vô cùng rộng mở.

Ứng viên có trình độ chuyên môn có thể xin làm công tác giảng dạy, công tác văn phòng trong các trung tâm này. Thậm chí, sinh viên cũng có thể tìm kiếm cơ hội làm thêm thu nhập cao bằng công việc tư vấn khóa học.

Ngành này có đặc thù tính ổn định cao, vì vậy các nhà tuyển dụng cũng có những lựa chọn và tiêu chuẩn vô cùng khắt khe. Bạn nên xem xét các điều kiện của mình có đủ đáp ứng nhu cầu công việc hay không trước khi ứng tuyển để tránh mất thời gian của cả đôi bên.

1.3. Việc làm tại Quận 5 với ngành bất động sản

Cơ sở hạ tầng Quận 5 đang được chỉnh trang cải thiện lại. Nơi đây cũng có nhiều dự án cao cấp và thị trường bất động sản trên địa bàn vô cùng sôi động. Đó là lý do vì sao trong top các việc làm Quận 5 không thể thiếu ngành bất động sản.

Kinh doanh nhà đất, kinh doanh căn hộ, sales mảng nhà thuê, mặt bằng cho thuê… đều là những lựa chọn hấp dẫn khi bạn tìm việc ở Quận 5. Trong bất cứ giai đoạn nào kể cả đại dịch Covid 19, bất động sản TPHCM chỉ có giảm nhiệt chứ chưa bao giờ hết sôi động. Thu nhập của nhân viên kinh doanh bất động sản cũng sẽ không giới hạn, tùy vào năng lực và số lượng sản phẩm mà bạn bán được cho khách hàng.

Việc làm bất động sản Quận 5 sẽ mang đến nguồn thu nhập khủng cho người lao động
Việc làm bất động sản Quận 5 sẽ mang đến nguồn thu nhập khủng cho người lao động

1.4. Việc làm ngành thẩm mỹ, spa tại Quận 5

Quận 5 cũng là một trong những thiên đường về thẩm mỹ, spa tại TPHCM. Đáp ứng nhu cầu làm đẹp đang ngày càng gia tăng, trên địa bàn mọc lên rất nhiều viện thẩm mỹ, spa, các trung tâm chăm sóc sắc đẹp với nhiều dịch vụ đa dạng. Đây là cơ hội để những bạn trẻ yêu thích lĩnh vực này có thể tìm kiếm được một việc làm với mức thu nhập cao, gắn bó lâu dài với nghề.

1.5. Việc làm ngành y tế tại Quận 5

Việc làm Quận 5 hot không thể không nói đến ngành y dược. Có thể nói, Quận 5 là một trong những quận tập trung nhiều bệnh viện tuyến đầu của TPHCM, có thể kể đến như:

  • Bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới
  • Bệnh viện Đại học Y Dược
  • Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
  • Bệnh viện chấn thương chỉnh hình
  • Bệnh viện Hùng Vương

Tất cả đều là những bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa lớn, có bệnh viện đến cả trăm khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Điều này cũng có nghĩa là nhu cầu nhân sự ngành y vô cùng cao, cơ hội việc làm rất nhiều. Chưa kể đến hệ thống các phòng khám, các nhà thuốc lớn trên địa bàn Quận 5 cũng ngày càng được mở rộng và cần lượng lớn nhân sự để làm việc.

Việc làm y tế là một lựa chọn tốt ở Quận 5 với nhiều cơ hội ngành nghề
Việc làm y tế là một lựa chọn tốt ở Quận 5 với nhiều cơ hội ngành nghề

1.6. Giao nhận hàng hóa - Việc làm nhu cầu cao tại Quận 5

Nếu bạn muốn tìm việc làm Quận 5 không yêu cầu bằng cấp kinh nghiệm, thì hãy chọn công việc này. Tuy nhiên việc giao nhận hàng hóa thường sẽ ưu tiên cho nam hơn.

Quận 5 có hệ thống các chợ thương mại lớn như chợ An Đông, chợ Lớn, chợ Kim Biên, chợ sắt, chợ Tân Thành, chợ Soái Kình Lâm… Chưa kể có rất nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán đủ mọi ngành nghề. Do đó nhu cầu giao nhận hàng hóa rất cao, chỉ cần chịu khó và siêng năng, trung thực, đảm bảo mức thu nhập sẽ không dưới 10 triệu đồng/ tháng.

2. Vì sao thị trường việc làm Quận 5 thu hút người lao động?

Quận 5 là một trong những quận đông dân nhất TPHCM với mật độ dân số năm 2020 đạt gần 38.000 người/km2 (tổng diện tích của quận là 4,27km2). Cơ cấu kinh tế của quận tập trung vào hướng Thương mại Dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp.

Nhờ chiến lược phát triển đúng đắn, Quận 5 đã từng bước trở thành một trong những trung tâm thương mại dịch vụ lớn hàng đầu của TPHCM. Báo cáo thống kê đều cho thấy tốc độ phát triển kinh tế năm sau luôn cao hơn năm trước. Điều này đã khiến Quận 5 trở thành một trong những chọn lựa an cư lý tưởng, cũng đồng thời là nơi là nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước tìm đến để đầu tư.

Với lợi thế về vị trí địa lý cũng như tiềm năng về lịch sử, văn hóa, Quận 5 đang phát triển mạnh mẽ mọi ngành nghề. Diện mạo Quận 5 ngày nay vô cùng sôi động, sầm uất, chính vì vậy thị trường lao động cũng rất nhộn nhịp. Tất cả những yếu tố này đã khiến cho nhu cầu tìm việc làm Quận 5 tăng lên, dân cư tập trung đến vùng đất này sinh sống, an cư lập nghiệp ngày càng nhiều.

Quận 5 có cơ cấu kinh tế thiên về Thương mại dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp
Quận 5 có cơ cấu kinh tế thiên về Thương mại dịch vụ, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

3. Những lưu ý khi tìm việc làm ở Quận 5

Có nhiều cơ hội hấp dẫn về việc làm Quận 5 để bạn khám phá và lựa chọn. Tuy nhiên, Quận 5 có đặc trưng văn hóa xã hội khá đặc biệt. Do đó để tìm được một công việc như ý, các bạn nên lưu ý:

3.1. Tìm hiểu về các công ty người Hoa

Quận 5 được biết đến là khu vực tập trung người Hoa đông nhất tại TPHCM. Nhiều nhất phải kể đến là người Hoa gốc Phúc Kiến, Triều Châu. Chính vì vậy, bản sắc văn hóa Quận 5 cũng có nhiều khác biệt. Các bạn có thể thấy văn hóa người Hoa thể hiện rất đậm nét ở chợ Lớn, với kiến trúc Trung Hoa như chùa Ông Bổn, Chùa Bà Thiên Hậu, với nền ẩm thực phong phú đậm nét văn hóa người Trung…

Do đó, sẽ không thiếu các công ty mà các ông chủ là người Hoa, văn hóa của các doanh nghiệp này cũng sẽ không giống với văn hóa người Việt. Nếu bạn ứng tuyển vào một doanh nghiệp người Hoa, hãy tìm hiểu sơ bộ về văn hóa, cách thức làm việc của họ để dễ hòa nhập hơn. Từ đó cũng tạo được thiện cảm với nhà tuyển dụng, giúp tăng cơ hội trúng tuyển.

Nên tìm hiểu về văn hóa người Hoa ở Quận 5 để chọn được môi trường làm việc phù hợp
Nên tìm hiểu về văn hóa người Hoa ở Quận 5 để chọn được môi trường làm việc phù hợp

3.2. Tìm hiểu và cập nhật yêu cầu, xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp

Nghiên cứu thị trường lao động và việc làm Quận 5 là điều cần thiết để có thể nhanh chóng tìm được một công việc như ý. Bạn nên lên danh sách các công ty, doanh nghiệp đang hoạt động ở Quận 5 có tuyển dụng ngành nghề chuyên môn của mình.

Với sự phát triển của internet, sẽ không khó để người lao động tìm hiểu được xu hướng tuyển dụng của doanh nghiệp. Nắm bắt được doanh nghiệp đang cần những kỹ năng gì, các công việc nào có nhu cầu cao sẽ giúp bạn dễ dàng sàng lọc và đưa ra lựa chọn phụ hợp. Hoặc có kế hoạch học tập để nâng cao năng lực, đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển dụng khu vực này.

3.3. Chuẩn bị thật chu đáo và đầy đủ cho buổi phỏng vấn

Chuẩn bị chu đáo cho buổi phỏng vấn sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng, giúp họ thấy được bạn là một ứng viên tiềm năng. Trước khi đi phỏng vấn, hãy chú ý:

  • Nghiên cứu về công ty, văn hóa doanh nghiệp, nắm rõ các yêu cầu công việc và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ. Trong hành trình tìm việc, có thể bạn sẽ gặp phải một số công ty lừa đảo. Vì vậy hãy nghiên cứu thật kỹ thông tin doanh nghiệp và nếu cảm thấy các thông tin đều mập mờ thì nên thận trọng.
  • Luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến, dự trù một số vấn đề mà nhà tuyển dụng sẽ hỏi và nên có sự chuẩn bị trước cho câu trả lời.
  • Tác phong gọn gàng, đến đúng giờ, phong thái tự nhiên, chân thành, cởi mở.

Quận 5 cũng như các quận khác trong TPHCM, có cơ hội việc làm cao. Tuy nhiên, do đặc thù văn hóa xã hội mà việc làm Quận 5 cũng sẽ có nhiều khác biệt. Nắm vững được các yếu tố này, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng chọn được một công việc như mong muốn.

Để tìm việc Quận 5 nhanh nhất, hãy truy cập ngay vào job3s. Đây là nền tảng tìm việc làm lớn và uy tín hàng đầu Việt Nam. Tại đây, các tin tuyển dụng được cập nhật liên tục, thông tin mô tả chi tiết, rõ ràng. Với bộ công cụ sàng lọc hiện đại, chắc chắn bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian trên hành trình tìm việc của mình.

