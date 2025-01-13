Top việc làm Quận 9 lương cao, uy tín, chốt làm ngay

1. Các ngành nghề hot có nhu cầu tuyển dụng cao tại Quận 9

Việc làm Quận 9 ngày càng nhộn nhịp hơn khi tốc độ đô thị hóa nơi đây diễn ra nhanh chóng. Các hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng được đầu tư chất lượng, bài bản. Đặc biệt, cuối năm 2021, Quận 9 cùng với Quận 2 và Quận Thủ Đức sáp nhập với nhau để thành lập Thành phố Thủ Đức. Điều này đã thu hút được nhiều tập đoàn trong và ngoài nước đến đầu tư xây dựng và phát triển ở đây. Kéo theo đó là nhiều lĩnh vực, ngành nghề, công việc khác nhau giúp cho người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn được vị trí việc làm phù hợp.

Khu vực Quận 9 đang thu hút lượng lớn người lao động đổ về đây xin việc bởi sự phát triển kinh tế nhanh chóng

Nếu bạn cũng đang muốn tìm kiếm việc làm Quận 9 thì có thể tham khảo ngay gợi ý dưới đây về top các công việc tuyển dụng số lượng nhiều, lương thưởng ổn định, uy tín và có thể đi làm ngay. Đó là:

1.1. Ngành nghề giúp việc, tạp vụ

Đây là ngành nghề đem lại nhiều cơ hội việc làm Quận 9 cho người lao động vì không đòi hỏi trình độ, bằng cấp, phù hợp với nhiều người thuộc các độ tuổi khác nhau. Bạn có thể lựa chọn những công việc liên quan tới nghề tạp vụ trong công ty lớn, khu chung cư, căn hộ cao cấp, chăm người già, giúp việc cho nhà chủ, phụ bếp trong các quán ăn, nhà hàng,… Công việc chủ yếu thường ngày bao gồm:

Dọn dẹp vệ sinh khu vực hành lang, sàn phòng, toilet;

Lau bụi khu vực bàn ghế, cửa, cầu thang;

Dọn dẹp khu vực bếp, rác thải từ các tầng và mang ra để ở cổng;

Dọn vệ sinh và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý,…

Mức thu nhập của nghề giúp việc, tạp vụ cũng tương đối khá, có thể dao động từ 6 – 12 triệu/tháng. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người làm giúp việc, tạp vụ theo giờ, mức lương khoảng 25 – 35 nghìn/giờ làm việc. Đối với những ứng viên ở xa sẽ được sắp xếp chỗ ở lại miễn phí ngay gần chỗ làm. Hàng tháng được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định, thưởng KPI, thưởng lễ tết, lương tháng 13,…

1.2. Ngành nghề kinh doanh/sales

Nhờ vào mức thu nhập khủng từ 15 – 300 triệu/tháng, môi trường làm việc năng động mà kinh doanh/sales được đánh giá là ngành nghề thu hút nguồn lực lao động lớn nhất trên thị trường việc làm Quận 9 trong thời gian gần đây. Các doanh nghiệp tại Quận 9 đang đẩy mạnh, ưu tiên tuyển dụng nhân viên cho phòng ban kinh doanh, chiếm khoảng 72% so với các phòng ban khác. Chính sự tập trung vào các vị trí nhân sự quan trọng này là điều cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển lâu dài.

Công việc liên quan đến kinh doanh có thể kể đến như nhân viên kinh doanh ngành bất động sản, nhân viên kinh doanh ngành bảo hiểm nhân thọ, nhân viên kinh doanh ngành tín dụng ngân hàng, nhân viên tư vấn khóa học anh ngữ, sale admin,… Công việc hằng ngày của bạn về cơ bản là tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của người quản lý. Có kinh nghiệm là một lợi thế, nếu không bạn sẽ được đào tạo. Đặc biệt, ngành nghề này không giới hạn độ tuổi, nếu bạn là sinh viên cũng có thể làm được.

1.3. Ngành nghề an ninh, bảo vệ

Quận 9 là nơi tập trung nhiều khu công nghệ cao, nhiều trường đại học, siêu thị, khu du lịch nổi tiếng,… Do đó, ngành nghề an ninh, bảo vệ có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông số lượng lớn, liên tục. Việc làm an ninh, bảo vệ ở Quận 9 gồm nhiều loại hình, mức lương cũng dựa vào quy mô và tính chất công việc, thường dao động từ 5 – 10 triệu/tháng. Nếu có trực ca đêm, sẽ thêm được khoảng từ 1 – 3 triệu/tháng nữa. Ngoài ra, bạn cũng sẽ phải học thêm nhiều kỹ năng để có thể đảm nhận được nhiều công việc đi kèm cũng sẽ giúp mức thu nhập của bạn được cao hơn.

Bảo vệ tại khu vực Quận 9 đang là công việc khá thịnh hành với mức đãi ngộ tốt

2. Nên tìm cơ hội việc làm tại Quận 9 ở đâu?

Việc làm Quận 9 hôm nay là gì? Nên tìm việc làm Quận 9 ở đâu chính xác, uy tín nhất? Nếu bạn đang băn khoăn về những vấn đề này thì đừng ngần ngại sử dụng website job3s.ai để hỗ trợ bạn tra cứu công việc ngay lập tức. Job3s là sản phẩm của Công ty Công nghệ 3s Group, đã từng được nhận Giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA).

2.1. Những ưu điểm nổi bật của website job3s

Hiện nay, job3s được đánh giá là một trang web được trang bị nhiều tính năng cao cấp, giúp cho quá trình tra cứu công việc của người dùng được diễn ra nhanh chóng, chính xác nhất. Có thể thấy, job3s đang sở hữu nhiều ưu thế nổi bật như:

Là một website tra cứu thông tin việc làm, kết nối ứng viên và nhà tuyển dụng hoàn toàn miễn phí . Bạn không phải mất bất cứ một khoản tiền nào cho quá trình tìm kiếm công việc của mình.

Job3s ứng dụng công nghệ Al thông minh nên việc trích xuất dữ liệu, tìm kiếm kết quả việc làm nhanh chóng (sau 3 giây), phù hợp nhất với nhu cầu và mong muốn của người lao động.

Các tin tức tuyển dụng được cập nhật hàng giờ nên bạn hoàn toàn yên tâm về độ chính xác, nhanh chóng của công việc.

Các mẫu CV trên website được thiết kế ấn tượng, phù hợp với nhiều ngành nghề, giúp bạn thỏa sức sáng tạo.

2.2. Các bước tra cứu việc làm nhanh, miễn phí trên job3s

Tìm việc làm Quận 9 trên job3s như thế nào? Nếu như bạn đang băn khoăn không biết sử dụng tra cứu việc làm trên job3s như thế nào thì hãy tham khảo ngay hướng dẫn các bước tra cứu việc làm đúng chuẩn, nhanh chóng dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào trang web của Job3s qua link dẫn https://job3s.ai .

Bước 2: Chọn mục Việc làm, tiếp tục ấn chọn Tìm việc làm.

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết để tìm kiếm công việc. Lưu ý:

+ Tại mục Vị trí tuyển dụng: Bạn hãy gõ tên công việc muốn tìm kiếm hoặc lựa chọn tên công việc theo như hệ thống đã tự động đưa ra. Ví dụ “bảo vệ”, “bán hàng”,…

+ Tại mục địa điểm: Bạn đang tìm việc làm ở Quận 9, vì vậy địa điểm cần chọn là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tại mục kinh nghiệm: Lựa chọn thời gian làm việc theo gợi ý mà website đã đưa ra.

+ Tại mục mức lương: Bạn có thể điền mức lương tối thiểu và tối đa, chẳng hạn từ 6 triệu – 15 triệu. Hoặc chọn số tiền lương mà hệ thống đã cung cấp.

Bước 4: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, ấn chọn ô Tìm kiếm. Hệ thống sẽ nhanh chóng đưa ra kết quả việc làm phù hợp nhất dành cho bạn.

Tại job3s có rất nhiều mẫu CV mà bạn có thể tham khảo để chuẩn bị cho mình một CV hoàn chỉnh nhất

3. Các công ty thường xuyên tuyển dụng việc làm tại Quận 9

Hiện nay, thị trường việc làm Quận 9 sôi động hơn bao giờ hết vì có nhiều công ty lớn trong và ngoài nước thường xuyên tuyển dụng rất nhiều vị trí với mức lương cạnh tranh. Dưới đây là danh sách các công ty tại Quận 9 đang cần gấp ứng viên cho việc phát triển, mở rộng quy mô bộ máy sản xuất, vận hành của mình. Mời bạn cùng tham khảo!

3.1. Công ty AA CORPORATION

Là một công ty lớn, quy mô hơn 500 công nhân viên, AA CORPORATION tọa lạc tại địa chỉ Onehub Saigon, Khu C1-2, Đường D1 – Khu CNC, Phường Tân Phú, Quận 9. Thế mạnh của công ty là cung cấp các dịch vụ hoàn thiện nội thất cho các công trình sang trọng bậc nhất, đặc biệt là các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, các nhà hàng sang trọng, thương hiệu bán lẻ cao cấp và nhà riêng của khách hàng.

Với mục tiêu mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất, dịch vụ uy tín nhất, công ty đang chiêu mộ nhân tài cho nhiều vị trí như:

Kế toán công nợ làm việc tại Khu CNC Quận 9

Nhân viên C&B kiêm HRBP

Nhân viên thanh quyết toán QSS công trình

Nhân viên sale sản phẩm nội thất,…

3.2. Công ty TNHH MTV SEEN Miền Nam

Có địa chỉ tại Lô I3-8B, Đường N2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực xử lý nước thải và nước thải tại Việt Nam. Hiện nay, SEEN cũng đang nhận thi công thiết kế nhiều công trình mới ở nhiều khu vực trên toàn quốc. Vì vậy, SEEN Việt Nam đang cần tuyển dụng gấp nhiều vị trí quan trọng cho bộ máy của công ty, là cơ hội tốt để bạn tìm việc làm Quận 9:

Nhân viên vận hành phòng thí nghiệm, vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nhân viên cơ khí (thợ hàn, tiện, phay)

Kỹ sư môi trường

Kỹ sư xây dựng (chuyên về giám sát thi công)

3.3. Công ty CP Tập đoàn Điện Quang

Được thành lập từ năm 1973, công ty CP Tập đoàn Điện Quang chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp trong lĩnh vực chiếu sáng, thiết bị điện. Hiện tại, công ty đang có trụ sở tại Lô HT 2.2, Đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9.

Trong quá trình hoạt động của mình, công ty còn thành lập nhiều kênh mới như B2B, IOT, Homecare,… để kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông minh, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, công ty đang cần tuyển dụng rất nhiều công nhân viên cho bộ máy hoạt động của mình. Đó là:

Nhân viên audit

Kỹ sư nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới

Nhân viên chuyên phát triển hệ thống IOT

Nhân viên kinh doanh xuất khẩu,…

Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm Quận 9 do nơi đây có rất nhiều doanh nghiệp lớn

Có thể thấy, thị trường việc làm Quận 9 nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Vì vậy, Quận 9 chính là miền đất hứa cho nhiều người lao động đến đây tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Hy vọng, với sự hỗ trợ đắc lực của job3s, bạn sẽ nhanh chóng tìm được công việc phù hợp nhất với bản thân mình.

Xem thêm: