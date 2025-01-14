1. Khảo sát cơ hội việc làm quận Tân Phú

Địa danh Tân Phú đã có từ lâu nhưng khi đó mới chỉ là một xã thuộc quận Tân Bình (tỉnh Gia Định). Đến năm 2003, sau những điều chỉnh về địa giới hành chính, quận Tân Phú được thành lập. Sau hơn 20 năm, nơi đây đã “thay da đổi thịt”, ngày càng trở nên sôi động, sầm uất, các nền kinh tế công nghiệp, thương nghiệp phát triển với tỷ trọng cao. Do đó, nhu cầu tuyển dụng tại Tân Phú theo đó cũng tăng lên.

Nằm ở phía Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Phú có nhiều thuận lợi về vị trí địa lý để giao lưu, buôn bán. Cùng với đó là hệ thống giao thông kết nối tốt với các tuyến đường lớn như Quốc lộ 1A, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Lũy Bán Bích,... Điều này là yếu tố khiến nơi đây nhộn nhịp hơn, nhiều người mong muốn tìm kiếm được việc làm tại đây.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Tân Phú sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Vị trí thuận lợi, hạ tầng đầu tư đồng bộ, môi trường sống đa dạng, đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho đầu tư, sinh sống, học tập và làm việc. Vậy nên thị trường việc làm quận Tân Phú vô cùng tiềm năng, mang đến công việc cho nhiều người.

Quận Tân Phú có nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

2. Việc làm giờ hành chính quận Tân Phú

Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đang tìm việc làm Tân Phú giờ hành chính. Bởi những công việc đó thường có thu nhập ổn định, được đóng bảo hiểm xã hội, thời gian làm cố định dễ sắp xếp xin nghỉ khi cần. Hãy cùng job3s điểm qua một số việc làm quận Tân Phú giờ hành chính ngay sau đây.

2.1. Nhân viên kinh doanh

Trước biến động phức tạp của tình hình kinh tế, xã hội, các tổ chức, công ty, doanh nghiệp tại Tân Phú liên tục tuyển dụng nhân viên kinh doanh nhằm đảm bảo hoạt động liên tục của mình. Chính vì vậy cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đang rộng mở chào đón những người đam mê kinh doanh.

Nhiệm vụ chính của nhân viên kinh doanh bao gồm: tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng; tư vấn, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ; đàm phán, triển khai, theo dõi hợp đồng đã ký kết;... Công việc này đòi hỏi ở bạn nhiều kỹ năng như giao tiếp, thuyết phục, nghiên cứu thị trường, đặc biệt phải chịu được áp lực.

Lương cứng của nhân viên kinh doanh tại Tân Phú dao động từ 6 - 10 triệu đồng/tháng. Tùy theo vị trí, kinh nghiệm, năng lực, thưởng KPI cùng tỷ lệ phần trăm doanh số, tổng thu nhập có thể lên tới 20 - 30 triệu đồng/tháng. Thậm chí, với nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, bất động sản, tiền lương nhận được còn cao hơn gấp nhiều lần.

2.2. Kế toán nội bộ

Kế toán nội bộ giữ vai trò quan trọng đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Công việc thường xuyên của vị trí này là lập hóa đơn, chứng từ; xử lý các giao dịch tài chính; quản lý mọi tài khoản liên quan đến kinh doanh; lưu trữ chứng từ nội bộ;... Mức lương trung bình của kế toán nội bộ hiện nay khoảng 8 - 12 triệu đồng/tháng, với kế toán trưởng là 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Trên các trang tuyển dụng, nhiều công ty tại Tân Phú đăng tải thông tin tìm kiếm ứng viên kế toán ở các vị trí: kế toán tổng hợp, kế toán kho, kế toán bán hàng,... Nếu bạn đang tìm việc làm quận Tân Phú và có bằng cấp, chuyên môn về nghiệp vụ kế toán, hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

2.3. Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng là những người đem lại doanh thu cho cửa hàng, công ty, doanh nghiệp khi trực tiếp gặp, tư vấn, gợi ý cho khách hàng các sản phẩm/dịch vụ kinh doanh. Đây cũng là người đầu tiên giải đáp, tháo gỡ khúc mắc với khách hàng khi có vấn đề phát sinh.

Thị trường việc làm quận Tân Phú hiện nay, nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng cực kỳ cao. Nhiều showroom, gian hàng trong AEON MALL Tân Phú và trung tâm thương mại Pandora liên tục đăng tin tuyển dụng. Các cửa hàng, công ty bên ngoài cũng tích cực tìm kiếm người bán hàng giỏi trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Mức lương của nhân viên bán hàng không có con số cố định bởi nó phụ thuộc vào tính chất công việc, quy mô công ty, kinh nghiệm,... Ngoài ra, thu nhập vị trí này còn bao gồm cả hoa hồng nên bán được càng nhiều thì thu nhập của bạn càng cao.

Nếu bạn có kinh nghiệm buôn bán, tư vấn; hãy thử sức với công việc nhân viên bán hàng

3. Việc làm theo giờ ở quận Tân Phú

Ngoài công việc giờ hành chính, nhu cầu tìm việc làm theo giờ ở quận Tân Phú cũng rất lớn. Tuy không có tính ổn định nhưng làm việc theo giờ vừa linh hoạt thời gian, thường được nhận lương ngay lại ít yêu cầu bằng cấp nên đây vẫn là sự lựa chọn của nhiều người.

3.1. Nhân viên phục vụ nhà hàng, quán ăn

Thực tế cho thấy, các nhà hàng, quán ăn mọc lên ngày càng nhiều ở Tân Phú. Điều này dễ hiểu bởi nơi đây đang trong trên đà phát triển về mọi mặt. Vì thế, không ít nơi cần người phụ quán ăn ở quận Tân Phú khi mới bắt đầu hoạt động hoặc chưa tuyển đủ nhân viên.

Yêu cầu mỗi nhà hàng, quán ăn với nhân viên phục vụ sẽ khác nhau, tùy theo mô hình hoạt động. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu là dọn dẹp, sắp xếp bàn, dụng cụ; nhận order; mang đồ ăn, thức uống cho khách;... Nhìn chung, công việc này không yêu cầu cao về bằng cấp, chỉ cần bạn nhanh nhẹn, chăm chỉ là đủ. Nếu bạn có ngoại hình ưa nhìn và biết ngoại ngữ, hãy tìm việc làm quận Tân Phú ở các nhà hàng cao cấp để nhận được mức lương tốt hơn.

3.2. Giúp việc nhà

Trong danh sách việc làm quận Tân Phú theo giờ không thể thiếu công việc này. Với guồng xoay của cuộc sống, nhiều người bận rộn kiếm tiền, không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái. Thuê người giúp việc theo giờ là lựa chọn tối ưu, giúp họ tập trung vào phát triển sự nghiệp hơn.

Yêu cầu với người giúp việc nhà rất đơn giản, thường là lau quét nhà, giặt giũ quần áo, sắp xếp đồ đạc gọn gàng với mức lương 50 - 100 ngàn đồng/giờ. Một số gia đình yêu cầu thêm nấu ăn, giữ trẻ hoặc trông người già, người bệnh thì tiền thù lao được trả sẽ cao hơn, dao động từ 100 - 200 ngàn đồng/giờ.

3.3. Cộng tác viên livestream

Chưa bao giờ livestream bán hàng bùng nổ như hiện nay, đặc biệt trên nền tảng Tiktok. Nhiều công ty, cửa hàng đã bắt kịp xu hướng cũng thực hiện livestream để tiếp cận gần hơn với khách hàng, nâng cao doanh số. Bởi vậy mà nhu cầu tuyển cộng tác viên livestream ngày càng lớn, là cơ hội việc làm quận Tân Phú theo giờ phù hợp với các bạn trẻ.

Nếu bạn tự tin, ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt, livestreamer chính là công việc dành cho bạn. Thù lao được trả cho vị trí này khá cao, từ 100.000 - 150.000 đồng/tiếng cộng thêm 1,5 - 2% doanh thu.

Nếu bạn chưa đáp ứng được yêu cầu của livestreamer thì hoàn toàn có thể ứng tuyển vị trí trợ lý. Công việc chính là sắp xếp sản phẩm, kêu gọi người mua, tăng tương tác,... Mức lương vị trí này khoảng 50.000 đồng/tiếng.

CTV livestream giúp nhiều bạn trẻ có thu nhập cao

4. Bí quyết tìm việc làm quận Tân Phú thuận lợi

Rõ ràng cơ hội việc làm quận Tân Phú đang rộng mở với mọi đối tượng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng cũng không phải thấp. Tỷ lệ chọi cho một vị trí có khi lên tới 10 chọn 1. Vậy làm sao để bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, nâng cao khả năng trúng tuyển? Top 3 bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn tìm việc ở quận Tân Phú nhanh chóng.

4.1. Tìm việc trực tuyến

Với thị trường việc làm đầy cạnh tranh như hiện nay, chỉ cần biết tin tuyển dụng nhanh hơn một chút đã tăng tỷ lệ thành công lên đáng kể. Thay vì tốn chi phí và thụ động chờ đợi thông tin từ trung tâm giới thiệu việc làm, bạn hoàn toàn có thể tự tìm kiếm cơ hội cho bằng qua mạng xã hội và các trang web. Và job3s là nền tảng tìm việc online bạn không thể bỏ qua vì:

Hệ thống ứng dụng công nghệ AI thông minh , kết nối hai chiều ứng viên và nhà tuyển dụng chỉ với ba giây.

Tin tức tuyển dụng liên tục được cập nhật từng phút đảm bảo bạn không bỏ lỡ thông tin nào.

Tra cứu việc làm quận Tân Phú trực tuyến trên job3s miễn phí 100%.

4.2. Chuẩn bị hồ sơ cá nhân chỉn chu

Đây là yếu tố quan trọng để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Hồ sơ cá nhân đầy đủ thông tin, thể hiện được kỹ năng, kinh nghiệm và phù hợp với yêu cầu công việc sẽ giúp bạn giành lợi thế trước các ứng viên khác. Vì thế, hãy đầu tư thời gian, công sức để CV của mình được nổi bật nhất nhé.

Và job3s sẽ đồng hành cùng bạn, giải quyết nhanh - gọn - lẹ vấn đề này. Chỉ cần một click vào đường link https://job3s.ai/ , sau đó tìm mục Hồ sơ và CV ngay lập tức bạn sẽ thấy hàng ngàn mẫu CV với đủ ngành nghề. Lúc này, bạn tìm hồ sơ phù hợp nhất với bản thân và công việc đang ứng tuyển là được.

Hãy chuẩn bị cho mình một CV chỉn chu khi tìm việc làm quận Tân Phú

4.3. Rèn luyện kỹ năng

Rèn luyện khả năng chuyên môn và kỹ năng phỏng vấn cũng là điều bạn cần chú ý. Dù bạn có CV đẹp đến đâu nhưng không thể hiện được mình trước nhà tuyển dụng thì mọi chuẩn bị trước đó đều vô nghĩa. Do đó, bạn nên thường xuyên tham gia các khoa đào tạo để bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng. Ngoài ra, đừng quên nghiên cứu về công ty và thực hành phỏng vấn trước gương để tự tin nhất khi đối mặt với nhà tuyển dụng.

Nhu cầu tìm việc làm quận Tân Phú đang tăng nhanh chóng mặt do sự phát triển kinh tế, thương mại khu vực này. Quận Tân Phú không chỉ mang đến cơ hội việc làm, thu nhập ổn định mà còn là môi trường tiềm năng để bạn thăng tiến trong tương lai. Và tiếp tục theo dõi job3s để không bỏ lỡ những kinh nghiệm tìm việc hữu ích.

